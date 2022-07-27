عبدالكريم أحمد

قضت دائرة الجنح في المحكمة برئاسة القاضي بشاير عبدالجليل، بحبس طبيبين لمدة سنة مع وقف النفاذ لمدة سنة بكفالة يلتزمان فيها بمراعاة حسن السير والسلوك مستقبلا، نتيجة ارتكابهما خطأ طبيا تسبب بفقدان بصر عين مريض.

وقال المحامي مصطفى ملا يوسف إن المتهمين وضعا معجون أسنان بدلا من مرهم طبي لإحدى عيني موكله ما تسبب بالعمى فيها، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بموكله ليست جسدية فحسب بل نفسية، يتمثل إحداها برفض تزويجه لأكثر من مرة بسبب تضرر عينه.

وذكر ملا يوسف أنه سيتقدم بعد هذا الحكم بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض موكله بمبلغ مالي كبير سعيا لجبر جانب من الضرر الذي لحق بموكله، منتقدا إهمال بعض الأطباء وعدم اتباعهم الأصول الطبية خلال مزاولة مهنتهم السامية.