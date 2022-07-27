twitter facebook whatsapp viber telegram email "التربية" تعلن نتائج اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة الأربعاء 2022/7/27 المصدر : الأنباء عدد التعليقات 1 عدد المشاهدات 3137 A+ A- استمع عبدالعزيز الفضلي أعلنت وزارة التربية نتائج اختبارات الدور الثاني للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني حيث تم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة على النحو التالي: القسم العلمي ابانوب وجيه جوده فكري 72.99ابتسام سالم خالد النفيص 80.02ابتهال عوض محمد عبود ذيب الهاجري 71.71أبرار عباس محمد المطنى 74.65أبرار عبدالرحمن محمد الانصاري 69.61أبرار عبدالله منصور الرشيدي 70.92أبرار عيد خلف الشمري 78أبرار غازي محمد حمد 70.82أبرار محمد عبدالله الحداد 79.72أبرار محمد غلوم قاسم 85.06أبرار مسفر محمد العجمي 79.71أبرار ناصر خلف برغش 82.94إبراهيم أحمد جاعد العنزي 70.3إبراهيم اسماعيل إبراهيم اسماعيل 66.38إبراهيم بشير المحمد 73.69إبراهيم حمود إبراهيم القديفى 65.4إبراهيم خلف غياض العنزي 74.63إبراهيم سعد عبدالله العتيبي 77.64إبراهيم سعد فهد عيد العازمي 74.7إبراهيم سيف رشدان الهاجري 66.96إبراهيم صالح محمد العدواني 81.96إبراهيم طه ياسين الملا 75.05إبراهيم عايد الرفدان 70.16إبراهيم عدنان العلي 70.95إبراهيم علي الربيع 73.86إبراهيم عيدان قطران يوسف 71.58إبراهيم فهد عيد العازمي 86.64إبراهيم محمد سمير الحربي 67.56إبراهيم محمد نهير حميدان 67.04إبراهيم مرضى ظاهر الظفيري 70.08إبراهيم مضحى بدير الماجدي 88.52إبراهيم نفل ناصر العجمي 77.22إبراهيم يعقوب يوسف اليتامى 72.21أبيار علي أحمد محمد 80.2أحمد الحميدي خلف جديع 73.8أحمد بدر سعدون زيدان 83.39أحمد بركة عباد الديحاني 80.65أحمد بسام سعيد الدجني 68.51أحمد تركي حميد ملوح العازمي 83.68أحمد جابر سالم خريبط 83.26أحمد جامع عوض العازمي 68.06أحمد جراح أحمد الصانع 88.24أحمد حمدان زايد العجمي 70.44أحمد حمود حران الحربي 72.28أحمد حميد مطر الشمري 74.22أحمد خالد السعدي 62.81أحمد خالد عبد المحسن الخشرم 87.01أحمد خالد عبدالله الفودري 73.19أحمد خزعل رعيد فارس 67.18أحمد خلف فهد الظفيري 85.52أحمد خليل أحمد هذيل 67.65أحمد دعيجل العبدالله 73.84أحمد دنهاش الحسين 73.32أحمد رحيم جحيل علي 69.95أحمد رشيد مصلح الرشيدي 72.66أحمد رضا راضي صالح 76.47أحمد رياض ناصر الساخن 72.5أحمد زايد فرج الديحاني 85.66أحمد سالم مطلق الضويحي 72.81أحمد سالم مطيع الظفيري 70.78أحمد سالم ناصر العبيد 70.61أحمد سعد حسين الغريب 77.57أحمد سعد رجاء الشمري 73.58أحمد سعود محمد الظفيري 73.57أحمد سعود مطر الشمري 80أحمد سليمان عبيد الهاجري 83.83أحمد سيف محمد العازمي 83.66أحمد صالح عوض لفتة 79.38أحمد صلاح محمود النبهان 76.63أحمد صلاح نصيب الدرعى 75.54أحمد طارق أحمد المهندي 75.71أحمد عادل محمد حسين 85.38أحمد عادل مطلق المطيري 74.66أحمد عايش عايض الدرزى العازمي 73.54أحمد عبد الله راشد الحجاج 73.13أحمد عبد الله عبد الامير حسين 68.95أحمد عبدالجليل خليل العكراوي 76.67أحمد عبدالرحمن حمد الهاجري 62.07أحمد عبدالله أحمد الاستاذ 73.26أحمد عبدالله حسن كرم حسين 75.24أحمد عبدالله محمد عبدالله الفيلكاوي 69.46أحمد علي حجي شهاب 69.35أحمد علي عابد عبدو 71.51أحمد علي محمد عبدالرحيم الكندري 77.12أحمد علي محمد موسى 73.02أحمد علي محمود الوسمي 82.68أحمد عماد دارب نصر 68.54أحمد عمر مروان محمد الشرقاوى 69.58أحمد عويض عوض العازمي 77.3أحمد عيد اعبيد 80.08أحمد عيد عامر منشد 72.21أحمد عيد علي العازمي 76.45أحمد عيد عواد الغريب 63.42أحمد غازي راشد الشمري 73.2أحمد فاضل أحمد رضا محمد 76.84أحمد فايز عايد العنزي 77.36أحمد فراج عبدالله وعلان 74.72أحمد فرج أحمد العتيبي 73.8أحمد فرحان عيدان شريف 71.41أحمد فهد جدعان الراجحي 73.84أحمد فهد مبارك العازمي 87.59أحمد فهد هلال الماجد 74.89أحمد فيصل سعد العازمي 74.74أحمد قاسم عناناتى 75.32أحمد لطفي سعيد بازياد 68.4أحمد مجدي عباس المنزلاوي 76.29أحمد محسن فلاح العازمي 64.59أحمد محمد شيحان الظفيري 65.16أحمد محمد فالح العازمي 72.27أحمد محمد نونان الرشيدي 63.47أحمد مطلق خالد المطيري 91.33أحمد مطلق عجيل مطلق 72.34أحمد مفرح مفرح الهرشاني 75.99أحمد منصور عويد مسافر خنجر 67.15أحمد منصور محمد المطيري 83.11أحمد منصور مسلم المطيري 75.5أحمد منصور ناصر العتيبي 68.66أحمد نايف فواز العنزي 72.53أحمد نعوم العجه 71.98أحمد نواف أحمد الصانع 71.4أحمد نوري صالح العطار 73.6أحمد يوسف عمار العميره 78.82أحمدالله جمال محمد عبدالرحيم 80.91أرشيد عويضه خالد الهاجري 85.24اروى زيدان علي زيدان 99.98أروى عبد الكريم شرهان الجراح 77.52أريام خالد الظاهر العنزي 79.02اريام خلف خضر غازي خلف 72.57أريام عبد الرحمن معدي العتيبي 75.76اريام قيس محسن العنزي 79.19أريام محمد تويم الهاجري 73.12أريام محمد شرهان سحاب كايد 70.42أريام مساعد مجبل حمد العنزي 73.38أريج حمود عيد الزعبي 76.09أريج فهد غانم غانم 62.62أسامة جابر مدلول فزع 66.79أسامة دارم خزعل الحيدري 71.77أسامة سعيد سعود النومس 71.45أسامة عادل عيسى علي الشمري 78.2أسامة عبد الله عباس العتيبي 78.91أسامة عبدالحليم الغول 58.88أسامة عبدالعزيز رجب الأنصاري 75.09أسامة عوض عمر مقرم 73.31أسامة محمد فرحان 81.16أسامة مروان خزعل 61.21أسامة نقا طامي المطيري 77.28إسراء بدر عبدالله الفودرى 68.86إسراء يعقوب محمد الرحمانى 71.07أسماء إبراهيم عبدالله العمير 72.3أسماء راهي فرحان الشمري 78.62أسماء ضيدان فدغوش العجمي 81.67أسماء عبدالله بداح نزال فدعوس الهاجري 84.85أسماء فيصل عبدالله فهاد محمد عبدالمحسن العجمي 72.14أسماء كريم طراد فرحان 71.81أسماء محمد جلال صالح الرقعي 66.03أسماء هلال هديب الإبراهيم 70.67اسماعيل محمد حمود العازمي 71.3أسيل بشار حسن الشمري 75.68أسيل عبدالله نجم الحبيل 75أسيل علي عيسى الانصاري 74.84أسيل نواف خالد الدوسري 69.05أسيل يوسف حسين التركمانى 70.16أشجان عبد الله منسي الظفيري 69.08اشهده فيصل إبراهيم الشطي 76.82اصايل قاسم جزاع مطر محمد 58.79أصايل محمد راشد المطيري 68.54أطياب مبارك مناحي العلي 70.7أفراح جمال عبد الله التركيت 68.85أفراح زيد عبدالقاسم زيد 65.43أفراح عقيل راشد العنزي 72.67أفراح فلاح حسن الظفيري 62.49أفراح وليد عبد القادر السبيعي 75.44أفنان سيف عبداللطيف سيف 68.3أقبال محمد جوبان الشرارى 71.28ألاء جاسم محمد أحمد 77.23آلاء خلف الله شاكر محمد أحمد 68.65آلاء عويد حميد الجلعوط 73.39آلاء قتيبة جابر صالح 71.51أماني عبد العزيز سعود ناصر 64.47أماني عبدالله حصينى الشمري 91.82أمجاد سعدون سعد فهد العتيبي 74.51أمل حمد العلي 71.28أمل سالم مبرد المطيري 75.67أمل سعيد باجى سعيد العنزي 73.48أمل عادل عطية الشويحان 74.47أمل عادل معود راشد 77.04أمل عياد جاسم محمد 79.53امل فيصل سيف قايد 71.31أملاك شنوف ملوح الماجدي 73.82املاك صالح عبدالله الشبو 71.76آمنة حسين بهرامى 67.9آمنة راكان محمد رمضان 89.74امنة زياد أحمد ابو عرب 76.6آمنة عبد الله أحمد المزين 76.12آمنة عبدالعزيز الهندال 69.34أميرة إبراهيم بلال الخالدي 78.67أميرة إبراهيم حمد العجمي 62.5أميرة حمود عبد الله الهاجري 73.38أميرة راشد علي العجمي 75.49أميرة طلال فالح المطيري 79.69أميرة فرحان فالح الضفيري 72.82أنار جابر غريد البذالي 76.72أنس فايز أحمد الرشيدي 80.96أنس محمد ادم الدسوقي 55.94أنفال رياض دوحان عبيد الشمري 76.82أنفال صالح نحيطر نومان 73.57أنفال فهد بدر الضاعن 77.67أنفال مبارك هديبان العنزي 73.29أنفال ناصر مبارك العتيبي 66.82أنفال نواف حسن الكندري 68.27أنفال يحيى أحمد دهراب 71.24أنوار أحمد جاسم راشد 71.27انوار انور محمد المظفر 79.75أنوار رضا إبراهيم صنقور 73.47انوار سعود نفاع الرشيدي 59.95أنوار ضايف جاسم ناصر 72.59انور فرحان عايض العنزي 62.59أنور مبارك طلق العازمي 83.54أوراد سعد طلال الفضلي 71.52أوراد عبدالعزيز محمد الطراروه 70.12أوراد فواز ظاهر العبر 76.5أوراد فوزي سلطان عبدربه 69.57أوراد موسى عبدالله الأستاذ 77.16اوضاح يوسف حسين فولاذ حسين 71.75أوفي نواف محمد العتيبي 62.94ايات علي رزاق الخفاجي 80.81آيات فهد عطا الله العويد 72.34اياد سعد النايف 70.58إيمان أحمد محمد باقر 71.33إيمان فيصل حواس العنزي 76.82إيمان مصطفى خضر 71.97إيمان وائل الغضبان 69.53ايمن منصور بدر الخرقاوي 75.02ايه سالم حسين 78.24آيه ضاهر عبدالامير طه التميمي 72.23آيه عبدالله أحمد البلوشي 68.45باتل مرشاد محمد الباتل المرشاد 68.9بادي سعد طليق الراشد 67.87باسل أيمن محمد جاد المولى إمام 74.33بالود سيف حمد العجمي 80.34البتول جابر عدوان العنزي 75.86البتول حسين علي حسين 83.78البتول صباح حسن الصايغ 69.85بتول علي محمد حيدر 77.39بتول علي يعقوب بوشهري 74.14بتول وليد طعمة الغريب 75.08بداح فيصل محمد الهاجري 67.95بداح نصار بداح المطيري 73.46بدر أحمد حزام فزع 74.71بدر أحمد عبد الحميد الحريري 77.14بدر أحمد مال الله عبدالكريم 72.03بدر حمود سلامة العنزي 73.12بدر حميد معاشى الظفيري 82.22بدر خالد سالم الشمري 69.34بدر خالد محمد اليوسف 69.53بدر ذياب مزعل السرهيد 91.64بدر رحيل فلاح الرشيدي 89.43بدر سعود غالي العازمي 70.19بدر سعود مجبل العازمي 77.84بدر سليمان ناصر العثيمين 77.01بدر سيف ماطر الملعبى 88.61بدر شبيب مبارك الزعبي 75.53بدر طلال نواف العنزي 77.06بدر عادل مخلد البطحانى 71.5بدر عبد الله خلف الشمري 68.7بدر عبد المحسن عبد الله العجمي 59.32بدر عبدالله دخيل العجمي 79.15بدر عماد عبدالله السنعوسي 72.38بدر عوض نهار المطيري 76.18بدر فايز هاشم العنزي 79.82بدر فواز بدر الرندى 71.06بدر مازن عادل مشعل 70.29بدر مانع صنيهيت المطيري 81.95بدر مبارك سعد المطيري 83.29بدر محمد شطيط المطيري 75.81بدر محمد عبدالله الحيانى 73.25بدر محمد مبارك العجمي 81.5بدر محمد وسمي شنيف الفضلي 74.34بدر مسفر عبد الهادي العجمي 65.81بدر مشعل شاكر سباع 76.11بدر ناصر راشد المطيري 64.85بدر ناصر عبيد العجمي 75.08بدر ناصر فرج العجمي 70.02بدر ناصر مفرج الدوسري 79.31بدر هاني محمد السليم 68.11بدر يوسف سعران المطيري 77.58بدرية هادي حمد العجمي 72.17بدور محمد حزام جياد 72.87البراء حميد سالم العنزي 81.73براك حمد حمود العازمي 63.72براك حمود سعود العازمي 69.1براك علي أحمد النجار 63.4برجس نواف عناد العنزي 77.11برجوس راشد محمد العجمي 73.21بسام سليمان خليفة الشمري 72.18بسام مشاري ذعار المطيري 65.12بسام مشعل عبدالخالق البسام 70.57بسمله لطفى منير محمد 65.08بسمه محمد جاسم الدمخى 72.79بشار محمد قاسم الظفيري 72.81بشاير سالم بليبص الماجدي 72.98بشاير عبود الحتروش 71.58بشاير عصام سالم محمد 71.48بشاير مبارك حمد العتيبي 71.84بلقيس هاني أحمد الحريجي 53.6بندر أحمد صالح العجمي 66.17بندر حسين خلف فهيد 74.09بندر حمود السحيمان 74.4بندر خلف فلاح العتيبي 72.97بندر عادل خالد بوحواس 72.96بندر عادل مرزوق العازمي 72.67بندر علي خليف المحمد 76.26بندر فهد حزمى الدوسري 73.21بندر فهد محمد المطيري 74.04بندر محمد الدهيم 72.05بندر محمد جاسم العنزي 74.45بندر محمد حمدان الكور 76.21بندر محمود المحيمد الخلف 70.89بندر نواف خليل اللميع العنزي 71.45البندري بدر بندر ابوشيبة المطيري 74.22البندري عيد فراج الرشيدي 75.96بنيان إبراهيم غريب العجمي 76.83بيادر بدر سعد اليوسف 78.25بيبي جاسم محمد حياه 73.68تالا فارس شلاش صفوق 67.57تركي أحمد مسحل دغيليب 72.62تركي أحمد مطر الرشيدي 70.96تركي بدر عيد العازمي 71.57تركي حمد عويد العنزي 68.34تركي حمدى رحيم المطيري 74.9تركي سالم مبارك الشطي 75.5تركي طلال رشيد الشمري 78.85تركي عادل صنيتان العنزي 76.92تركي فهد عايد الحريجي 70.2تركي فهد مطلق العازمي 75.83تركي فواز سعيد العرادة 76.24تركي محسن سالم العازمي 84.29تركي مسعود عواض الرشيدي 67.91تركي مشاري بندر مزيد المطيري 75.46تركي مهدي علي العجمي 74.96تسنيم محمد سعيد زقزق 77.68تغريد عبد الله حمود الرشيدي 81.58تمارا نعيم عبدالرزاق طلفاح 71.15تهاني تركي هويدي الهاجري 65.2تهاني محمود مظلوم منصوريان 71.2ثابت فيصل حمد الحبشي 74.54ثامر حمد اعبيد عبدالله 68.78ثامر حمدان جهز المطيري 70.57ثامر راضي موسى الحداد 73.13ثامر طلال عصرى العنزي 79.31ثامر فلاح علي فلاح العازمي 73.17ثامر متعب عبدالله الحربي 81.09ثامر محمد عيسى هليل 77.15ثامر محمد مزيد الشقران البقمى 73.16ثامر مشاري صالح العتيبي 79.52ثنيان أحمد ثنيان العمران 71.67ثنيان عادل ثنيان الأذينه 64.75ثويني فهد طعمة الشريفي 71.41جابر حمد جابر المري 65.82جابر سعود راشد العازمي 73.58جابر شويفي مناع شافي 69.95جابر علي عبد الله الحربي 72.92جابر فهد حقان العجمي 67.68جابر محمد جابر مسلم ريحان المري 84.89جابر هادي جابر العجمي 74.52الجازي اسعد العلي الفهد 76.64الجازي محمد راشد عبدالله العجمي 81.69الجازي محمد عبد الله الهاجري 74.94الجازي مشعل جاسم محمد الفهد 70.62جاسم أحمد عبدالرضا الصيرفي 70.92جاسم انور عبدالله العبدالله 68.42جاسم راضي شاكر شديد 75.29جاسم صالح جاسم العطوان 73.6جاسم محمد أحمد قاسم الخميس 73.74جاسم محمد جاسم السني 71.31جاسم محمد جمعان العتيبي 68.98جاسم محمد حسن حاجية حسن 72.11جاسم محمد صالح الماجدي 78.22جاسم مشاري خالد الحساوي 73.24جديع مطلق جديع الديحاني 71.07جراح أحمد خنيفر الرشيدي 78.84جراح جاسم محمد حاجي عبدالله 75.18جراح حمد نومان العويد 71.84جراح سعد بتاع المطيري 71.83جراح عبد السلام خميس 69.02جراح عبدالله الشخير 77.05جراح منصور علي الخالدي 66.82جراح نايف الملالي 81.62جراح هشام سليمان العامر 65.76جزاع محمد جزاع العنزي 72.35جعفر محمد عبيد الهاجري 74.21جلوي محمد سعد العتيبي 92.77جمال عايض جمال العتيبي 69.56جمانة سعود فيصل الشمري 72.08جمعة خالد اسماعيل محمد تقي 71.34جميلة حسين ناصر النصار 70.56جنان محمد جاسم بوحمد 67.87جنان محمود دبح الإبراهيم 68.18جنان محمود عبد الله حسن 67.54جواهر جراح مفرج العجمي 77.33جواهر عبيد هليل البذالي 77.91جواهر مانع حسن العجمي 52.17جود أحمد حسن بوعباس 76.02جودي عبيده حزواني 69.28الجورى حميد علي العنزي 74.44الجورى عبد الرحمن محمد الصعيب 72.17الجوري عقاب عبدالله العلاج 70.22جوري فالح عبدالله ردنان 72.96جوزه سعد عماش العنزي 72.35الجوهره عايد عبدالله الشمري 71.94الجوهره ناصر سعد الدوسري 84.19جويعد محمد جويعد العجمي 75.79حارث دارم خزعل الحيدرى 66.38الحارث مشعان ناجي عبيد العنزي 70.84حازم صالح غازي المطيري 72.68حازم محمد إبراهيم محمد ماضي 75.39حامد علي حامد الحسيني 83.65حبيب علي حبيب كمال 89.87حبيب فؤاد محمد العطار 74.23حزام حسين حزام فهيد العجمي 69.56حزام عبد الله حزام العتيبي 73.12حسام زكريا محمود الحريري 71.58حسن أحمد حسن محمد الكندري 80.95حسن أحمد عبدالله جاسم 73.15حسن حبيب سالم البارونى 53.02حسن خالد حسين الثويني 69.05حسن سلمان حسن العجمي 72.67حسن صالح حسن العجمي 57.56حسن ضاحي ثامر بديوي 66.12حسن عادل علي بوحمد 88.28حسن عبدالرحمن مهدي الجدى 70.98حسن عثمان عطية العدواني 75.46حسن عدنان حسن المهنا 72.47حسن علي أحمد القطان 72.38الحسن علي حسين محمد 69.39حسن فالح كاظم الهندال 74.69حسن محمد إبراهيم القطان 72.56حسن محمد لهمان الدوسري 67.07حسن مهند حسين البلوشي 70.78حسين أحمد حسن حيدر 71.09حسين أحمد حسين الشمالى 73.5حسين ثويني حسين الهرشاني 71.34حسين جابر سرحان محمد 75.34حسين جاسم حسين دليران 73.62حسين حسن أحمد غلوم حسين 68.92حسين حسن شنبار حسين 66.63حسين حسن محمد عبدالله 66.18حسين حمد أحمد حسين كمال 67.01حسين حمد راشد محمد 71.5حسين خضير محمد عايض 71.92حسين خليل محمد العبد 81.75حسين ساير محمد ظاهر 59.67حسين سليمان فقيه 71.53حسين عادل حسين أكبر 72.07حسين عادل ناصر صغير 72.64حسين عبدالهادي علي بوعباس 75.31حسين عراك شريف علي 68.25حسين علي حسين شمس الدين 78.4حسين علي حسين علي عبدالله بن غازي المطيري 68حسين علي فالح العازمي 74.22حسين علي مجيد حياة 76.96حسين علي محمد زاده بندري 72.92حسين غسان منصور البقشي 66.95حسين فاضل عبداللطيف الصفار 74.61حسين ماجد خليل العيد 69.57حسين ماجد محسن سعود 75.71حسين مبارك هندى بكاى 66.86حسين محمد حسين غصن 70.86حسين محمد عبدالحسين باباجان غلوم 66.98حسين محمد علي الشيخ 72.68حسين محمد علي المسلم 76.66حسين محمد مسفر العجمي 66.04حسين محمد هزاع العازمي 64.15حسين مرشد مبارك الوسمي 71.16حسين ناجي مطر العنزي 92.36حسين ناصر كامل مصطفى 71.06حسين ناصر يوسف الكندري 74.85حسين يحيى محمد الخباز 70.63حسين يوسف حسين علي 72.5حسين يونس بدر البلام 68.35حصة إبراهيم علي العنزي 72.11حصة عبد الرزاق هندى العنزي 62.63حصة عصام أحمد العجيل 73.29حصة مشاري بدر العجيل 76.9حصة مشاري محمد الطراروه 76.68حصة هادي محمد مبارك مبارك 72.71حلا رضا محمد علي محمد 80.33حلا رياض ضيف الله قديح 73.55حلا عبد الله دبشي الشراري 68.95حماد أحمد خلف العنزي 77.26حماد عبد الله فالح العجمي 80.24حمد أحمد حميدي العنزي 74.21حمد أحمد رجب الانصاري 67.87حمد جابر حسين المسرى 70.89حمد جابر سرحان محمد 63.33حمد جاسم علي العنزي 85.37حمد جواد حسين أحمد عبدالله سلمان البوحسن 68.46حمد حجاج حمود العازمي 69.03حمد حسين علي كرم 60.56حمد حمدان عقيل الظفيري 92.32حمد حمود جربوع العازمي 70.26حمد حمود حمد اليحيوح 62.26حمد خالد خلف الرشيدي 64.84حمد خالد علي الديحاني 73.16حمد راشد زايد الهاجري 72.1حمد سالم حمد علي هادي المري 67.84حمد سالم مساعد العجمي 72.93حمد سعد محمد العازمي 74.27حمد سعود مهدي العجمي 66.66حمد سليمان عبيد الحمد 75.18حمد عبد الله حمد العازمي 67.69حمد عبدالله أحمد الخشان 75.56حمد عبدالله خلف العنزي 81.05حمد عقاب المرعى 72.04حمد علي أحمد خميس 70.7حمد علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن 77.88حمد عنيزان فالح العجمي 73.22حمد عيسى ياسين الصفران 72.07حمد غانم مري سعود جبر 67.96حمد فراج حمد حمود 85.06حمد فلاح حمد العازمي 72.09حمد فواز عبدالهادي العطار 74.14حمد فياض حمد العنزي 75.1حمد فيصل إبراهيم الريش 71.83حمد ماجد حمد العازمي 74.27حمد مبارك صانوت العازمي 81.22حمد محمد هادي العجمي 76.02حمد مشعل حمد الرشيدي 72.31حمد مشعل حميد بولند 73.41حمد منصور خالد الهاجري 72.34حمد ناصر حمد الهاجري 72.17حمد نايف سعيد الشمري 71.2حمد نواف حمد النفيشان العازمي 83.27حمدان عبد المحسن مسفر العجمي 84.19حمدة حمد شطي العجمي 74.33حمود خليفة حمود العجيل 68.14حمود طلال حمود الدويلة 77.59حمود عوض العيسى 68.79حمود فرحان حربي ساكت 85.8حمود محمد برغش الشمري 65.36حمود محمد عبيد حمود الهاجري 69.49حمود مزيد عكاش العنزي 82.85حمود نواف حمد الجريد 67.26حميدي مالك حميدي الخالدي 80.65حنان ثجيل جابر فحيمان نزال الشمري 65.4حنان جاسم بطي مناع 77.42حنان دعيج خليفة بن صويلح العازمي 67.19حنان راشد شباب الشمالى 72.34حنيف مرزوق حنيف العجمي 62.55حنين بسام أحمد البسام 71.52حنين خالد عبدالحسن المهدي 76.17حنين نواف عطية العنزي 69.68حور حسن حميد العلي 74.05حور خالد سعود البراك 74.33حور ذياب فهيد المطيري 76.11حور عوض فلاح العنزي 72.75حوراء اسماعيل جابر بوحمد 81.51الحوراء حسن جعفر المويل 73.58حوراء حسين علي الجزاع 71.32حوراء سعد سند الشطي 75.19حوراء عباس محمد مبارك 76.36حوراء علي أحمد الشريف 73.15حوراء قاسم سعد محمد 69.96الحورى غازي دبيان العتيبي 74.34حياة راشد زيد الراشد 72.35حيدر علي حسين الجزاف 68.41حيدر مشاري عبد العزيز السرهيد 75.61خالد إبراهيم عبدالله المهنا 74.08خالد أحمد سعيد القروى 72.5خالد أحمد فريح الفريح 72.44خالد الحميدي فالح السبيعي 73.73خالد بجاد سلطان العجمي 70.78خالد بدر عبد الله الديحاني 89.89خالد بدر علي شريم 67.66خالد بليه حمد العجمي 73.43خالد جاسم أحمد الكندري 67.67خالد حمد طعمة صعفق حمود الخالدي 76.37خالد حمد فالح الختلان 74.17خالد حمدان ملفي الهدية 72.45خالد خضر خلف عبد الله 82.59خالد خليفة جابر عبد 68.71خالد سالم ابازيد 78.15خالد ساير عبدالرحمن رافد المطيري 86.47خالد سعد فالح العازمي 79.16خالد سعيد ناصر الهاجري 68.62خالد شرعان حاضر السعيدي 86.77خالد صالح عبيد الرشيدي 74.48خالد صنهات محمد ناصر السهلي 70.07خالد ضيف الله باني غازي 73.31خالد طارق جوهر الشرقاوى 74.87خالد عالي نزال العازمي 69.43خالد عبد الرحمن فهد العريج 80.96خالد عبد الله حسن كرم حسين 72.45خالد عبد الله عبد العزيز الشويش 74.7خالد عبدالرحمن سعيدي الحريجي 76.44خالد عبدالرحمن صبار العبيد 72.66خالد عبدالله سعود العنزي 70.01خالد عبدالله فهد محمد العجمي 83.82خالد عبدالله فهيد الحريتي 75.38خالد عبدالله مانع العجمي 69.15خالد عبدالناصر محمد السفيح 72.42خالد عدنان خالد الحبيب 70.72خالد علوش سعد عماش 69.25خالد علي عمر عبدالقادر باوزير 73.85خالد عياد عيد العازمي 82.5خالد عيسى أحمد مطر 72.01خالد غانم هزاع القحطاني 74.24خالد فاضل دحام عناد 72.71خالد فرحان بدرى الحاج 74.37خالد فرحان عايد العنزي 73.62خالد فهد ناصر ابو شلفه 77.06خالد فهيد رشدان سيف الهاجري 71.38خالد محسن مهدي العجمي 77.79خالد محمد لهمان الدوسري 61.76خالد محمد مسفر الصلبي 79.65خالد محمد هادي الحربي 83.97خالد مشعل مسعد المطيري 67.98خالد منصور سعيد الهاجري 69.85خالد منصور فرج المري 73.41خالد ناصر حنون حسين علي 84خالد نايف عبدالهادي الماجدي 75.96خالد نايف فلاح العميري 75.35خالد نواف فلاح بن سلما 71.37خالد نورالدين مصري 85.61خالد وليد أحمد الياسين 70.01خالد وليد اسماعيل الجاسم 69.35خالد وليد خالد العازمي 70.22خالد وليد خالد حجي حسن 85.11خالد وليد سرور الديحاني 74.94خالد وليد عاصي سلمان 73.57خالد وليد علي هاشم 66.56خالد يوسف ثامر العازمي 81.73خالد يوسف عبد الله اباالدعيات العازمي 71.82خديجة أسامة أحمد المخلافي 69.84خديجة حسن علي عسكر عباس 70.66خديجة صادق جلداوى 73.97خديجة فارس جدوع خليل 70.2خديجة محيسن عايد الظفيري 71.74خطاب سمير أحمد الحملاوى 75.99خلف طلال مبارك مجبل 78.19خلف عيد خلف الشمري 70.37خلود سطام العنزي 68.83خلود عايد حمد الشمري 71.2خلود عباس يعقوب قاسم الصراف 74.59خلود عمير فرج العجمي 81.64خلود فزع منتوش 68.38خلود وليد محمد محسن 92.11خلود ياسين عوض نوبي ياسين 79.93خلود يوسف مخلد الصواغ العازمي 75.21خليفة سليمان خليفة الشمري 74.49خليفة فاضل سلطان المرزوق 78.36خليل هاني محمد الرفاتي 71.35دانة أحمد محمد البطي 79.37دانة حمد ضيدان الهاجري 69دانة داوود مذكر الخالدي 83.39دانة زكريا علي العبدوه 68.91دانة سعد سعيد سعد فراج 70.68دانة سعد مصلح العازمي 73.7دانة عبدالله علي العرجان 72.36دانة علي بشير نصيب 65.2دانة فرج عشوي الضويحي 71.96دانة فهد فاضل العنزي 62.2دانة كريم حمدان البناقى 73.86دانة مانع مهدي العجمي 70.71دانة محمد غلوم اسد 68.65دانة مضحي شحاذ الشمري 68.68دانة يوسف هزاع العنزي 64.83داود تحسين محمد ربيع 70.11داود سليمان داود العبيدان 72.45دبيل ماضي راشد العجمي 60.96دحيم محمد دحيم المطيري 69.84دخيل الله مبارك دخيل الله الهاجري 72.81دره سعيد راشد العنزي 79دره مشعان مرداس السعيدي 76.77دعيج أحمد عواد الشمري 70.2دلال بدر ناصر الطيار 68.9دلال حمد حرمل العجمي 76.6دلال خليفة خويلد الهرشاني 73.33دلال سليمان خليل مال الله 72.2دلال شاكر بدران الأحمد 79.33دلال صالح مفلح الرشيدي 74.61دلال فهد حمزة باقر 75.72دلال فهد هادي العنزي 68.09دلال مصطفى محمد حمادي 70.12دلال ناصر عبد القادر النبهان 84.87دليم عارف دليم الماجدي 90.82دماث عمار دعيرم العجمي 81.82دنيا أحمد نايف جوهر عرنان 68.36دنيا جاسم تقدم 74.19ديم سعد عبدالعزيز المطيري 74.32ديم مطر مساعد السليماني 65.08ديما حمد غلاب العنزي 71.72ديما ظاهر محمد نهار العدواني 73.91ديمه حسين الافنس العنزي 66.38ديمه علي جازع العجمي 76.37ذكرى نايف جزاع بخيت 76.08ذيب عبدالله جابر سراج العجمي 65.17ذيب هادي عويد العنزي 58.11راشد براك حسين العجمي 79.62راشد تميم عيران الدوسري 82.41راشد حمد مداد العازمي 79.91راشد سالم محمد المري 67.7راشد سامي عمار العميره 78.75راشد سعد راشد العازمي 87.61راشد صالح محمد العجمي 67.24راشد عبد الله خالد الحبيب 72.05راشد علي حسين العبد الله 86.31راشد عماد حاكم محمد 78.9راشد فالح هادي العجمي 77.84راشد مبارك راشد حربي مبارك 73.81راشد مبارك عايض الهاجري 77.21راشد محمد راشد السهو 70.76راشد مشاري راشد الزير 73.96راشد مضاى سالم العجمي 75.75راشد يوسف سليمان الرشيدي 63.8راكان بركة حاجون العتيبي 77.16راكان جاسم يعقوب حسن 67.84راكان حماد مسفر الحربي 63.11راكان عبدالناصر مخلف العنزي 73.39راكان فهد حطاب العجمي 75.16راكان متعب جاسم الشمروخ 72.82راكان محمد علي العجمي 76.07الراوى غانم علي العنزي 81.49راويه راشد مزيد المطيري 71.73راويه عواد عطية الشمري 78.1رائد فهد خافور مرشد 78.85رائد مبارك عريفان الماجدي 69.81رتاج أحمد خليف البذالي 69.72رتاج باسم مبروك مبروك 70.3رتاج بدر عبد الله المطيري 69.04رتاج حمد معارك الشمري 71.38رتاج خالد سحاب الضفيري 71.12رتاج صلاح سعد المطيري 75.3رتاج طلال علي الرويله 74.3رتاج عبدالرحمن ضيف الله المطيري 68.24رتاج علي سليمان الشطي 79.63رتاج غازي جعفر العدواني 75.16رتاج غانم سعد غانم السالم 73.81رتاج فهد عباس الكندري 79.84رتاج محمد مبارك الرغيب 70.43رتاج منديل نايف المطيري 64.38رتاج نايف بادي صلبوخ 77.71رتاج هاني حميد السماك 70.33رجا علي رجا الهاجري 71.66رجا فهيد فالح الهاجري 70.71رجعان ناصر زايد الخصيلي 64.06رجوى منصور عبد الله الهاجري 73.05رحمة يوسف الحريري 73.45رشدان محمد يوسف القروي 67.23رشيد عماد الصالح 81.25رشيد نافع رشيد المطيري 71.02رغد بدر عبدالله السويلم 72.08رغد حسن محمد القحطاني 68.43رغد حمد حميد العنزي 66.56رغد خلف جاسم المحمد العساف 68.06رغد سعود بنيان الظفيري 63.07رغد عادل جاسم البرجس 72.37رغد عبدالعزيز عوض طينان العنزي 81.12رغد عبدالعزيز هايف الظفيري 74.8رغد علي زيد عبلان المطيري 69.47رغد فهد عناد العنزي 68.59رغد لافي حمد الشمري 67.7رغد محمد خير غويش 67.69رغد محمد عبيد الحمد 76.98رغد مناحي ذياب المطيري 71.77رغد نواف عبدالله الشمري 75.81رفعة طلال مبارك السبيعي 73.41رقية معمر الحريري 70.24رقية هيثم حمد العجمي 73.29رنا منصور عبد الحكيم محمد حماد 99.77رنيم عامر عابدين 75.71رنيم عبد الرزاق صالح المسكتي 73.58رهام حمود مطلق العويهان العنزي 69.26رهام قصاب عايد الموزرى 66.05رهف حسين علي عبدالله 67.13رهف خالد شايم عوض العنزي 70.51رهف خلف يخني العنزي 72.69رهف سعود عبدالعزيز فرج 64.56رهف طلال محمد المطيري 86.13رهف عبدالحميد اسماعيل حسين 78.26رهف عوض سمير الرشيدي 69.45رهف فيصل دخيل المسلم 70.19رهف فيصل محمود العنزي 70.56رهف محمد ناصر العجمي 72.22روابي رشود رمضان سعد السعيدي 73.3روان جهاد جميل غنمه 64.7روان عبد الله عوض المطيري 65.41روان عبدالله محمد العلي 79.75روان عدنان حجي المعصب 85.63روان علي الحميدي الرشيدي 72.73روان علي مرزوق بلال 73.72روان متروك مطلق العتيبي 72.87روان محمد عبدالله الخشتي 73.1روان محمد هديرس العنزي 69.74روان منصور غلوم الكندري 83.66روعة صباح محمد الصباح 67.9ريام عودة مدلول الظفيري 67.64ريان حمزة علي البلوشي 70.56الريان عامر سعيد العامري 71.72ريان عبد الله أحمد عبدالقادر السرحان 75.52ريان عبدالله خشمان الضفيري 71.42ريان محمد باذر الرشيدي 68.38ريان مشعان دايم الظفيري 67.58ريان مشعل صالح الصويلح العازمي 73.96ريان ناصر سعد العجمي 75.61ريانه ردعان رحيم ردعان الشمري 77.09ريانه فرحان خضر العنزي 75.02ريانه فواز بنيه العنزي 71.79ريتاج محمد خلف العنزي 78.78ريتاج مسفر سعيد مهدي العجمي 70.85ريم حسين مبارك العجمي 71.36ريم رضا ثاني العنزي 78.79ريم ريكان محمد الهوشة 72.93ريم سعد فالح الدوسري 71.78ريم سعود مطلق الحسيني 76.64ريم صالح هويج العجمي 67.37ريم عادل أحمد الصيخان 79.9ريم عبدالرحمن مرشد العيباني 60.92ريم عبداللطيف محمد الصريخ 94.66ريم فاضل عباس الحداد 74.15ريم فهد عطية الشمري 72.17ريم مسفر هلال العتيبي 76.06ريماس جاسم محمد العذاب 85.57ريماس عليوى شفير البطي 72.51ريماس فارس غازي علوش 74.74ريمان فراس عبدالحليم 77.98ريمه مطر طرقي العنزي 74.77زايد بدر مرزوق العتيبي 66.75زايد فهد سالم زايد 67.85زايد ناصر زايد الهاجري 77.53زمزم محمد جلال صالح الرقعي 70.61زهراء عادل غلوم علي محمد عوض 67.71زهراء هادي مهدي فيصل 72.59الزهراء هاشم علي السيد هاشم 75.53زهراء يوسف إبراهيم البلوشي 70.22زهرة علي محمد الحداد 68.27زهيه خالد زكي العقيلى 73.02زياد خالد مناحي العتيبي 70.43زياد مفرج حماد الشمري 70.82زيد محمد زيد مال الله 67.76الزين حمد إبراهيم الوهيب 76.26زين فيصل عبدالكريم العنزي 73.62زينب حمد سعيد المنهالي 76.4زينب خميس خالد حسين القيشاوي 70.61زينب سعيد الدخيل 68.76زينب عبد النبي اكبر محمد 74.57زينب علي حسين رضا حسين 69.97زينب فادى صبحى توبه 73.54زينب فلاح محمد الشمري 68.9زينب محمد غلوم سوز علي 99.01زينه عبدالوهاب محمد العبيدي 69.18زينه محمد مزيد العامر 68.63سارة حمد جعيثن المطيري 68.24سارة حمدان عبد الله العازمي 80.62سارة حمود محمد العجمي 68.56سارة حميد راضي عباس 65.01سارة سعد نعير الهاجري 70.55سارة سليمان إبراهيم الصالح 69.4سارة صالح عايد الرشيدي 64.39سارة عثمان مساعد الجيماز 74.2سارة عدنان بهاء الدين معن 70.25سارة علي الحسين 72.41سارة فهد فلاح العازمي 78.33سارة فهد مقبل العازمي 68.32سارة محمد جابر جار الله مرزوق 74.61سارة محمد شافي الرشيدي 72.45سارة منير عايد منير السبيعي 77.18سارة ناصر عبدالعزيز عبدالعزيز 83.76سارة يوسف عبدالحسين إبراهيم 70.85سالم أحمد سالم الأحمد 72.08سالم أحمد سالم الحمدان 80.95سالم ثاني كسار الشمري 63.34سالم حفيظ محمد العجمي 72.04سالم حماد ساير العنزي 77.19سالم خالد سالم الفرج 67.22سالم خالد مبارك العازمي 72.51سالم درع برجس الدوسري 68.2سالم راشد سالم العجمي 68.4سالم راشد قنور العازمي 77.9سالم راشد منسي الماجدي 73.35سالم ريسان سعدون سالم الشريفي 66.58سالم سعد حمد العجمي 74.32سالم سعد عايض اسحيب العازمي 78.78سالم سعد مطلق العازمي 65.18سالم سمير تركي الفضلي 75.6سالم صباح صالح عواد 86.31سالم صغير فالح الدوسري 75.26سالم عبد الهادي سالم الجداوى 74.27سالم عبدالله جمعان الدوسري 82.72سالم عبدالله سعود الشطي 69.04سالم عبدالنبي صالح بندري 88.75سالم عصفور فهد العجمي 84.33سالم علي أحمد الزعبي 69.92سالم علي عبد الله حسين حطاب المطيري 68.93سالم فالح سالم العازمي 72.77سالم فهيد ماجد الدمام 79.38سالم مساعد ساير الشمري 63.61سالم ناصر سالم الدوسري 73.71سامي ثامر مطلق الشبو 71.12سامي ضحوي محيل الضفيري 81.76سامية درويش عبدالله فالح راشد 63.84سبأ شلاش عداي فاضل 61.33سدرة خالد جابر الهاجري 73.73سديل سلمان محمد علي 66.75سعاد طلال خضير غلوم 75.57سعاد فيصل شامي الخبيزي 73.85سعد إبراهيم سرتيب الشمري 67.78سعد أحمد مخلف سلامة 58.58سعد أسامة المحمد التايه 73.53سعد بداح محسن العجمي 78.09سعد حسون جماز عاشي 82.1سعد حسين سعد الخنين 73.04سعد حسين سعد المبخوت 67.37سعد حشاش سعد الدوسري 66.47سعد خالد سعد السبيعي 83.01سعد خالد سعد العنزي 72.82سعد خالد سعد مسعد 66.31سعد خالد مبارك الزعبي 77.03سعد خضير جاسم العنزي 75.24سعد خلف متعب الشمري 85.76سعد راشد علي مبارك 77.69سعد زايد مطر طخاخ 68.87سعد زياد ناصر الحقان 83.05سعد سالم سعد الغريب 72.12سعد سالم فلاح الهاجري 70.53سعد سالم محمد العجمي 81.28سعد سليمان فالح الغنيمي 71.98سعد طلال محمد العتيبي 72.41سعد عامر سعد العجمي 71.49سعد عبد الرحمن منصور العجمي 72.3سعد علي إبراهيم الدوسري 69.53سعد عودة دخيل مشعل 72.84سعد غنيم سعد العازمي 77.95سعد فالح سعد الطويل العجمي 73.29سعد فهد سعد الهاجري 74.83سعد ماطر حزام الحسيني 89.24سعد مبارك راشد الهاجري 73.56سعد متروك مجبل العنزي 69.38سعد محمد عبيد العجمي 66.99سعد مساعد صالح العتيبي 69.19سعد مسعود مسفر العجمي 75.21سعد مطر شطيط العازمي 87.44سعد مفرح زوير السبيعي 73.42سعد منصور جاسم عجيل 63.83سعد منصور هزاع العجمي 71.77سعد منيف سعد المطيري 78.5سعد نواف سعد الدوسري 68.25سعد هادي سعد الهاجري 82.27سعدون مزيد زيد الهاجري 80سعود أحمد سعود القحطاني 72.32سعود أحمد مقبول العتيبي 75.49سعود باسل سفاح الفضلي 69.59سعود بدر عبدالله عبدالله 76سعود حسين سالم الميع 77.37سعود حسين عايض العجمي 72.84سعود ذعار سعود العتيبي 82.01سعود زكم براك الشمري 79.74سعود سالم راشد العجمي 80.98سعود سالم فهم الهاجري 89.03سعود سعد حمود الشمري 73.06سعود سعد محمد الرشيدي 75.23سعود عادل عواد المثيب 71.75سعود عبد العزيز شهاب بوفتين 82.79سعود عبد العزيز غلوم حسين 71.26سعود عبد العزيز مناحي نعمة 73.41سعود عبدالعزيز أحمد القطان 68.56سعود عبدالعزيز حمود المطيري 87.34سعود عبدالعزيز سعود الجويسري 71.82سعود عبدالعزيز سعود الزيادي 83.62سعود عبدالعزيز سعود السحيب 64.4سعود عبدالعزيز سعيدي الحريجي 75.07سعود عبدالله سعود العجمي 79.75سعود عبيد حمير الشمري 70.01سعود عوض محمد العجمي 73.43سعود فهد سعود المشحني 72.26سعود فهيد مبارك العازمي 78.32سعود فيصل حمد الهاجري 67.48سعود فيصل سفر العتيبي 70.43سعود محمد علي اللميع 90.41سعود محمد غازي العتيبي 70.34سعود محمد غريب المطيري 70.85سعود محمد مسعود الرشيدي 70.02سعود مطر شنيف الحريجي 85.21سعود ناصر سعود الوسمي 67.1سعود نايف عواد العنزي 76.78سعود نهار محمد المطيري 84سعود وليد نايف العتيبي 83.94سعيد محمد عبيد الهاجري 72.85سعيد هذال سعيد الشمري 70.37سفانه خلف حمود الخالدي 74.61سكينه نور أحمد شاه جلندر شاه 69.84سلسبيل وحيد لفتة عبد الكريم القحامي 75.34سلطان أحمد غنيم العنقودي 81.97سلطان بدر محمد رمثان العازمي 76.44سلطان تركي مسلم الرشيدي 71.72سلطان ثامر مجيد المقيحط 76.29سلطان حشاش متعب الشمري 65.29سلطان حمود جبر العنتري 69.95سلطان خالد ثجيل موحان 71.38سلطان خالد سلطان المطيرات 70.81سلطان راشد محمد فريح امريعيه العازمي 63.01سلطان سند لافي الجميلي 78.17سلطان صالح عبد الله العازمي 84.03سلطان طلق سعد العازمي 73سلطان عايض ملحم العجمي 71.74سلطان عبدالله مدعث العجمي 88.08سلطان علي سعيد العجمي 70.17سلطان غازي حجاب المطيري 81.79سلطان فواز رشيد الرشيدي 80.57سلطان محسن عناد العنزي 69.25سلطان محمد صالح البرازي 72.09سلطان محمد كميخ عبدالله العجمي 76.82سلطان مسعود مسفر العجمي 80.81سلطان نفل سلطان العجمي 68.65سلطان وليد أحمد كندري 75.24سلمان أحمد صالح حسن بن مبارك الرشدان 77.73سلمان أحمد عبدالسيد علي 71.07سلمان داود سلمان حسين 63.43سلمان ذياب سالم العازمي 88.18سلمان سالم حسين العنزي 74.72سلمان سعدي عواد الشمري 68.9سلمان سعود سوعان الهديب 77.67سلمان سليمان عبيد الشمري 70.76سلمان شاكر راشد العجمي 64.2سلمان شعيب حامد العازمي 67.79سلمان صلف علي المطيري 82.45سلمان عبد الله سعد ريمان العجمي 78.05سلمان عبدالعزيز فضل الهندال 67.11سلمان فهد فاضل حسين 68.85سلمان فهد محمد العازمي 69.41سلمان محمد باقر غلوم 60.41سلمان محمد سلمان الأحمد 79.5سلمان محمد سلمان العازمي 62.69سلمان محمد عايض العجمي 72.22سلمان محمد فدعوس الدوسري 68.86سلمان مناور يحيى البرازي 76.99سلمان ناصر خليف الحجي 77.56سلمان نايف حمد الدوسري 79.87سلمان هادي عبد الرحمن العجمي 72.26سلمى خالد فهد ناصر القحطاني 75.3سلمى ذياب الحميدي الفهد 65.1سلوى عبدالله ظاهر الفضلي 71.72سليمان جلال جمال خضر 73.25سليمان حمد عبدالحميد القطان 69.45سليمان علي سليمان العجمي 79.09سليمان علي فهد التويجري 71.26سليمان علي محمد الرفاعي 78.29سليمان مبارك سعود الشمري 81.56سليمان محمد عبد الله السجاري 73.59سليمان محمد فرحان العنزي 71.7سليمان يوسف سليمان الفوزان 80.24سما عمر حمود الهوله 68.58سماء محمد سعيد حنفى 75.3سمانه فيصل عباس علي 73.19سميرة مطر زايد صافي 68.42سميه إبراهيم بلال حوشان الخالدي 77.17سميه سعيد سعود سعد النومس 70.4سند جابر حواس ساكت الشمري 71.34سندس محمد خالد الشرف 68.72سهى حمدان يوسف سالم 68.42سهيلة سعود عبدالله الإبراهيم 81.31سهيلة عبدالناصر مصطفى اسحق 73.33سيد جعفر محمد جعفر الزلزله 75.98سيد علي حامد سيد محمد الشماع 70.51سيف حمود عوض المطيري 78.95سيف علي جابر علي عبدالوهاب 94.09سيف غازي مرضى العنزي 77.95سيف فايق فالح منخي 74.86سيف فيصل فالح الجميعة 63.02شاهين سمير معتوق الجريدان 73.56شاهين فهد حسين حنتوش 70.97شباب ردعان شباب الهاجري 71.82شجن إبراهيم كريم البلوشية 71.49شجون فالح متعب العتيبي 73.72شذروان أحمد فارس الصقر السعدون 61.42شروق خالد سلامة الحربي 71.96شروق نزال مشرف حمد 72.77شريف بلال شريف فارس 68.72شعاع عبد الله محسن العجمي 80.52شفيا سعد محمد الدوسري 63.62شمايل حمد حسن زايد 69.47شموخ حجاب مشلح الدوسري 78.64شهاب أحمد الخطيب 76.75الشهاب أحمد عبدالله يوسف اليوسف 61.73شهاب نواف فرحان الهندال 71.41شهد أحمد عودة الخالدي 74.72شهد اسماعيل دخيل المحمد 78.18شهد براك مهيزع بريكان 60.51شهد جاسم محمد بو هادي 69.3شهد خالد شريف عقاب 69.75شهد عامر عطية العلي 78.79شهد كريم مطر الظفيري 66.8شهد مانع محمد العجمي 68.06شهد محمد مطلق الحريجي 70.99شهد مهناء محيسن الرشيدي 57.83شوق خالد حسني الخالدي 72.98شوق دبوس دليم الماجدي 70.78شوق عبدالله مرجان فرج 71.3شوق عبدالمجيد عبدالحميد علي 72.21شوق علي جاسم العنزي 74.77شوق علي عبد الهادي ذيب الهاجري 74.77شوق محمد فرحان الشمري 71.39شوق محمود حسن عبد 83.97شوق مزعل غريب الظفيري 72.84شوق موسى حمد الوهيدة 78.94شوق وليد نعمة نعمة 67.49شيخة راشد عبد العزيز بن سلامة 81.2شيخة زويحم عايد الشمري 69.95شيخة سالم غازي المطيري 72.41شيخة سعد إبراهيم محمد 65.24شيخة طلال فالح المطيري 80.12شيخة عالي فضي العازمي 73.25شيخة عبد الله جابر الهاجري 83.22شيخة عبد الله حمود المطيري 73.68شيخة عبدالله محتلف الشمري 71.42شيخة غازي عماش المطيري 70.03شيخة فهد برغش المطيري 69.96شيخة مبارك عبدالعزيز 71.53شيخة محسن علي العجمي 84.4شيخة محمد خلف السعيد 71.54شيخة محمد عويد المويزري 78.85شيخة مزعل علي المطيري 70.17شيخة يعقوب سالم الشامي 75.43شيمه بدر نواف العنزي 76.99شيمه راجح محمد المطيري 69.81شيمه مانع منصور العجمي 85.21صابرين صالح العلي المحمد 77.64صافيه ناصر حبيجان العجمي 69.36صالح أحمد خلف العنزي 81.93صالح جاسم علي المرهون 72.13صالح جدعان غنام العنزي 79.6صالح حبيب طاهر جاسم حسين الشمالى 65.6صالح حمود سعد العازمي 73.48صالح خالد راشد العازمي 71.51صالح خالد عبد الله العتيبي 78.27صالح عايض راشد المطيري 77.28صالح فهد صالح عبد الرضا 68صالح فواز إبراهيم التويجري 69.37صالح فيصل صالح علي 70.74صالح محمد صالح الشمري 80.87صالح محمد صالح العلاطي 76.31صالح محمد صالح النجدى 69.78صالح محمد عبدالله المري 87.16صالح مطلق مرزوق الجويسرى 70.02صالح نجم عبد الله الحسيني 89.94صالح هويج فلاح ال مخلص 69.83صالحه صهيب الأحمد 72.04صالحه عبدالعزيز فيصل الراشد البذالي 74.36صباح خالد سلمان ساهر 73.29صباح عبدالله صباح الشمالى 79.3صبر أحمد جابر الشمري 68.13صفيه علي سعود الشمري 76.04صقر براك عبدالمحسن علي الحربي 69.65صقر حسين علي الصالح 66.45صقر خالد صقر النصافى 76.6صقر لافي شاكر العنزي 83.56صقر مبارك صعب العنزي 64.97صقر محمد فهيد محمد العجمي 72.04صقر مصطفى خير الله عرادة 71.38صلاح أحمد سمحان العنزي 83.85صلاح أحمد صلاح الحربي 78.41صلاح سليمان سعد العازمي 73.47صلاح عبد اللطيف عسكر حصيه 77.5صلاح فرحان محمد الشمري 71.05ضاري أحمد فالح العازمي 75.77ضاري حسن شمخى جبر 69.34ضاري حسين خلف سعد المسعود 64.52ضاري شمخي حزام غايب 75.49ضاري عادل سالم البريكي 70.94ضاري عايض محمد الهاجري 73.5ضاري عبدالكريم خليل الضاهر 68.92ضاري مشعل عبد المحسن الفضلي 67.22ضاري منصور ياسين الهاملي المطيري 81.52ضاري يوسف سالم العازمي 78.33ضاري يوسف علي بوزبر 70.48ضاري يوسف نعمة العنزي 72.42ضاوي عبدالمحسن مسامح المطيري 69.24ضحى سعد عبدالله الصلبي 76.21ضحى وليد خالد الرشيدي 77.81ضيدان عبدالله دخين المطيري 84.82ضيف الله محمد عبدالله العجمي 70.17ضيف الله محمد قصير ردام علي 72.09ضيف الله مرزوق ضيف الله العتيبي 77.29طامي سلمان طامي الهاجري 75.04طامي فهد طامي الهاجري 73.07طامي محمد طامي الهاجري 72.53طامي محمد ناصر فلاح طامي الفهيد العجمي 68طفلة فراج محمد الشمري 74.3طلال إبراهيم سعد السهلي 77.25طلال جاسم مهدي العجمي 80.16طلال راشد ناصر الدوسري 70.9طلال سعد باني المطيري 77.89طلال سلمان عياد العازمي 74.49طلال طالب حسين خلف 68.9طلال عايد الريح الخالدي 76.29طلال عبيد هزاع المطيري 76.93طلال عطية فيصل الفضلي 70.29طلال علي فهد العربيد 69.6طلال غنيم مطلق المطيري 70.45طلال مبارك عيد العازمي 66.33طلال مبارك قبلان العازمي 80طلال محمد بدر أسد محمود حسين 76.82طلال محمد عبد الله رجاء الهاجري 65.93طلال مزيد فرحان الشمري 73.64طلال مسلط يعقوب العتيبي 83.68طلال مشافي عوض العجمي 77.76طلال يوسف دحام صقر 72.41طلال يوسف عايد محمد 66.96طيبة ارشيد ناصر الهاجري 75.52طيبة خالد عبدالرحمن الزليط 70.19طيف حسين كندش العجمي 67.86طيف عايض عجير العتيبي 72.55طيف غثيث خلف سايس 76.97طيف ماجد فالح السبيعي 57.37طيف نواف عطية العنزي 67.63ظافر سعد مترك العجمي 70.38عابدين علي سلطان العمانى 66.11عادل إبراهيم خليفة المصطفى 71.59عادل بدر سبيل المطيري 65.15عادل عبدالعزيز خضر خلف عبدالله العنزي 71.81عادل فهد محمد المطيري 68.84عادل محمد عادل العصفور 69.69عادل محمود حمود الإبراهيم 67.65عالية أحمد مشرف ناصر طرفه 71.36عالية عبد الله عثمان المطيري 61.86عالية عبدالله حميد البلام 74.55عالية محمد هذال المطيري 74.41عالية يوسف عبيد الشميلان 80.69عايد دخيل الله معيتق الرشيدي 70.5عايد عبدالهادي عايد الهاجري 69.63عايد علي عايد الازمع 58.45عايد علي عايد المطيري 73.6عايد مشاري عايد المطيري 70.73عايش مجبل عوض العازمي 76.9عائشة اسماعيل جاسم شميس 71.58عائشة بسام صالح الشراح 73.18عائشة حداد عاصي مديد 65.96عائشة حسين علي مرشد 74.94عائشة خميس عزيز الخالدي 71.52عائشة عامر شبيب المطيري 72.9عائشة عبدالعزيز بحيران الصانع 77.39عائشة عبدالعزيز جاسم الحيدر 77.76عائشة علي ضيدان الشمري 71.98عائشة عمير قصب غافل 62.91عائشة فهد حمد الهاشمي 71.6عائشة فهد نافع الظفيري 71.91عائشة محمد فياض الفضلي 63.53عائشة مطر حطاب السليماني 76.96عائشة نجم عبدالله الحشاش 67.7عائشة هادي مشعان الشمري 74.29عايض مانع مسفر العجمي 73.61عباس حسين جاسم عبد الله 77.74عباس خليفة هلال الديحاني 68.74عبد الرحمن أحمد عبد العزيز العنزي 72.09عبد الرحمن أحمد محمد البذالي 73.29عبد الرحمن جلوي حمد مهنا العجمي 87.55عبد الرحمن حميد طعمة الخالدي 87.18عبد الرحمن خالد سعود العازمي 70.62عبد الرحمن خزعل خالد العازمي 70.28عبد الرحمن خليفة عيد الشمري 71.96عبد الرحمن خليل رفاعي عبد الرحمن 69.95عبد الرحمن راشد عبيد العازمي 75.93عبد الرحمن سعيد ابداح الهاجري 65.76عبد الرحمن سلمان خلف العازمي 75.08عبد الرحمن ظافر محمد العجمي 71.55عبد الرحمن عادل سلطان الشمري 74.97عبد الرحمن عبد العزيز محمد حسن 67.76عبد الرحمن عبد الله دحيم المطيري 70.65عبد الرحمن عبد الله فهد العجمي 77.56عبد الرحمن علي محمد السويلم العازمي 73.51عبد الرحمن علي محمد مرزوق 75.15عبد الرحمن فيصل عبد العزيز الصالح سعيد 69.14عبد الرحمن ماطر حسن الحربي 68.78عبد الرحمن محمد مناحي العازمي 68.74عبد الرحمن مزعل عطية مصلح 65.1عبد الرحمن مشعل حمود العازمي 68.71عبد الرحمن مناحي غباش العنزي 75.73عبد الرحمن ناصر عيد العجمي 68.6عبد الرحمن هادي عياف العجمي 69.91عبد العزيز أحمد علي الخلاوى 69.1عبد العزيز حمود عبد الله العتيبي 73.86عبد العزيز حمود عبد الله الهاجري 74.89عبد العزيز حمود مصبح العازمي 66.18عبد العزيز زياد عبد الرحمن العازمي 78.2عبد العزيز سعود فلاح الهاجري 70.11عبد العزيز سعود مجبل الحسيني 70.21عبد العزيز سلطان نايف محمد العجمي 65.53عبد العزيز صالح محسن العجمي 65.79عبد العزيز عادل مسلم الهدية 75.73عبد العزيز عبد الهادي علي مرهون العبد الهادي 71.43عبد العزيز عضيب راشد الهاجري 70.88عبد العزيز علي مصلح حمود حمدان الهليلى 75.08عبد العزيز عوض عيد زومان 67.61عبد العزيز عيسى عبد الله الكندري 63.21عبد العزيز فالح مطيع العجمي 72.21عبد العزيز فايز مبارك الدلماني 72.86عبد العزيز فلاح حمود العازمي 71.88عبد العزيز فلاح عبد العزيز الهاجري 64.95عبد العزيز فهد عبد الله الفضلي 78.73عبد العزيز فهد عويد البذالي 71.87عبد العزيز فيصل سالم العازمي 69.51عبد العزيز مبارك عبيد العجمي 74.97عبد العزيز محمد عبد العزيز الكندري 69.26عبد العزيز محمد عتيج العازمي 66.59عبد العزيز محمد علي عطا الله مبارك 69.84عبد العزيز محمد نايف العجمي 76.62عبد العزيز محمد وكاع 70.61عبد العزيز ناصر عبد الله العنزي 83.03عبد العزيز ناصر عبيد الشمري 72.22عبد العزيز نشمي فهد عيد العازمي 74.15عبد العزيز هيثم حمد العدواني 70.37عبد العزيز يوسف محمد الهولى 84.37عبد العليم هاني عبد العليم حرب 77.28عبد اللطيف مسامح صويد الحريجي 80.3عبد الله إبراهيم حمد الهاجري 70.54عبد الله أحمد العذاب 67.61عبد الله أحمد خالد المطيري 65.8عبد الله أنور بدر الموينع 70.18عبد الله بدر محمد المطيري 78.95عبد الله بدر يوسف طالب 66.42عبد الله براك حريميس العازمي 76.33عبد الله بشير ماص الماص 64.88عبد الله جابر بداح سعد الهاجري 74.26عبد الله جابر عامر الهاجري 77.87عبد الله حسن حسين القطان 71.26عبد الله حسين مهدي الجدي 66.44عبد الله حضرم سعيد حضرم 76.92عبد الله حمود عبد الله العتيبي 73.85عبد الله حمود عيد العازمي 73.5عبد الله خالد بطي العازمي 82.67عبد الله خالد سعد الشريدة 68.23عبد الله خالد عبد الله الصقهان 71.09عبد الله خالد غازي المطيري 76.33عبد الله خالد مشعان سبيت 82.28عبد الله خالد مهدي العجمي 72.76عبد الله سعدون صعفق العازمي 77.15عبد الله سعود محمد الدوسري 68.68عبد الله صالح عيد الرشيدي 78.47عبد الله صباح ركان مهاوش 76.09عبد الله طلال محمد العنزي 78.41عبد الله عبد الرحمن نايف الهاجري 67.31عبد الله عبد العزيز عبد الله الحسن 64.83عبد الله عبد الهادي محمد العجمي 79.83عبد الله عدنان عبد الله التركي 78.14عبد الله عقيل مجيبل العنزي 64.41عبد الله علي ماضي العجمي 87.54عبد الله عماد عبد الجبار السيار 87.68عبد الله فالح مبارك العازمي 84.06عبد الله فلاح حسن الظفيري 69.84عبد الله فلاح مسفر العجمي 69.41عبد الله فهد عبد الله سعد العبد الله 73.95عبد الله فهد علي المطيري 89.49عبد الله كامل غدير الظفيري 76.39عبد الله لافي شبيب العازمي 71.24عبد الله مبارك حمود العتيبي 72.58عبد الله مبارك سليمان الصانع 64.97عبد الله مبارك عبيد مناحي عايض شتران العجمي 75.68عبد الله مجبل رجيان الرشيدي 84.91عبد الله مجبل عبيد الحميدي 73.67عبد الله محسن محمد الزعبي 71.36عبد الله محمد جابر عبدالله العرقان 70.78عبد الله محمد جويعد العجمي 75.85عبد الله محمد حسن حسن 76.22عبد الله محمد فليح العازمي 72.36عبد الله محمد مطلق المحجان 77.02عبد الله مخلد صنيتان الزعبي 69.4عبد الله مسفر عوض العجمي 83.96عبد الله مشعل نشمي شنيف الفضلي 76.75عبد الله منصور ناصر الهاجري 68.92عبد الله ناصر جعيثن العتيبي 67.48عبد الله ناصر راشد المطيري 68.42عبد الله هادي حسن العجمي 61.75عبد الله هادي مهدي العجمي 70.25عبد الله هلال ناصر السبيعي 85.09عبد الله هوشان شريد المطيري 84.02عبد المحسن راكان ديثان حادور 72.15عبد المحسن محمد كمعان المطيري 70.94عبد الملك عبد الرحمن مرزوق مبارك الغضورى 71.44عبد الهادي محمد عبدالهادي العجمي 70.3عبد الواحد شاهر الحريري 77.14عبد الوهاب ثابت محمد الماجد 75.03عبد الوهاب مساعد رحيم العنزي 64.58عبد الوهاب نبيل حسين الشطي 59.3عبدالحليم عباده المفتي 56.82عبدالرحمن إبراهيم مفضي 74.6عبدالرحمن أحمد حسين الكندري 72.68عبدالرحمن أحمد طويل العنزي 69.25عبدالرحمن أحمد عبدالله الرشيدي 75.27عبدالرحمن أحمد محسن العازمي 68.12عبدالرحمن باسل ربيعة الربيعة 73.46عبدالرحمن بدر فلاح العازمي 75.31عبدالرحمن جاسم محمد كندري 69.2عبدالرحمن جهيم عبيد العازمي 80.14عبدالرحمن حسين العساف 78.64عبدالرحمن حمد مبارك العجمي 81.09عبدالرحمن حمود صالح العازمي 73.95عبدالرحمن خلف معاط هريس 69.94عبدالرحمن خليف عشان العنزي 74.75عبدالرحمن زيد حليس الدوسري 81.31عبدالرحمن سعد عداي الشمري 70.48عبدالرحمن سلطان صقر المطيري 78.56عبدالرحمن سليمان عقيل العنزي 65.22عبدالرحمن شليويح عضيب العتيبي 69.79عبدالرحمن شنيف محمد الاصفر 69.36عبدالرحمن صنيتان عايض الرشيدي 69.48عبدالرحمن طاهر إبراهيم الاشرم 75.76عبدالرحمن عباس ثامر المطيري 71.05عبدالرحمن عبدالعزيز فريح الرشيدي 75.85عبدالرحمن عبدالله شبيب العجمي 78.88عبدالرحمن عبدالله عبدالله محمد الحضرم 75.1عبدالرحمن عزيز عباس السلطان 73.09عبدالرحمن علي حسين ناصر 79.95عبدالرحمن علي محمد العميره 74.93عبدالرحمن عواد نعمة فنيخ 77.88عبدالرحمن عيد عنيزان الجميلي 68.94عبدالرحمن غازي عايد الرشيدي 84.29عبدالرحمن غازي عودة الجميلي 72.73عبدالرحمن غازي محمد العتيبي 77.19عبدالرحمن فريح عبدالرحمن العنزي 80.59عبدالرحمن فهد سعدي العفيصان 79.16عبدالرحمن فهد عواد عساف 78.55عبدالرحمن فهد مفلح القحطاني 71.21عبدالرحمن فيصل سنيد نقيع الخصيلى 72.02عبدالرحمن محمد باتل الرشيدي 74.59عبدالرحمن محمد صالح زانان 69.51عبدالرحمن محمد عيد الجميلي 79.58عبدالرحمن محمد قبيل العنزي 73.71عبدالرحمن محمد محمود المصري 77.48عبدالرحمن محمد مشوح 72.88عبدالرحمن محمد مضر اسطواني 81.89عبدالرحمن محمد منصور العجمي 68.41عبدالرحمن محمد ناهى شليان النومسي 64.35عبدالرحمن مداح محمد السهلي 65.7عبدالرحمن مدلول مقطوف عبيد 77.91عبدالرحمن مرشود سلمان البطحاني العازمي 66.23عبدالرحمن مشعان حمد الدندل 73.19عبدالرحمن ناصر جدعان العازمي 83.31عبدالرحمن ناصر فهد المطيري 82.32عبدالرحمن نبيل عبدالله العيسى 81.65عبدالرحمن هادي غازي سليمان 71.76عبدالرحيم ثاني سعود الرشيدي 79.62عبدالرزاق منور صعفق الظفيري 71.18عبدالعزيز بدر ناصر الوسمي الدوسري 70.96عبدالعزيز حامد أحمد جمعة 68.95عبدالعزيز حامد مريح الظفيري 68.4عبدالعزيز حسن حمود الشلش 70.72عبدالعزيز حمود جهز العدواني 74.09عبدالعزيز حمود سعد المطيري 76.44عبدالعزيز خالد عبدالحسن المهدي 66.67عبدالعزيز خالد عبدالرحمن العصيمي 73.84عبدالعزيز دالي محمد الهبيره 72.3عبدالعزيز دخيل الاطوح العازمي 93.19عبدالعزيز راشد سعيد خمسان 72.75عبدالعزيز سعد عبدالعزيز العجمي 63.89عبدالعزيز سعد فهد الهاجري 72.18عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الحربي 92.42عبدالعزيز سليم أحمد العبيد 60عبدالعزيز صالح مطيران السيباط 65.57عبدالعزيز طعمة غسل 68.32عبدالعزيز عباس سيد عيسى الموسوي 72.23عبدالعزيز عبدالخالق الزعبي 77.18عبدالعزيز عبدالله فالح العازمي 67.99عبدالعزيز عبدالله محمد سعيد عباس 72.12عبدالعزيز عول عثمان 79.05عبدالعزيز عويد مصلح الرشيدي 78.76عبدالعزيز فادي عبدالعزيز الجلم 72.33عبدالعزيز فهد حمزة الجميعى 66.95عبدالعزيز فهد زويد ياسر 80.04عبدالعزيز فهيد محمد العجمي 87.87عبدالعزيز مبارك عزيز السعيدي 73.49عبدالعزيز مبارك فهيد العجمي 77.57عبدالعزيز متعب مهنا الخالدي 71.16عبدالعزيز محسن عجيل حسن 68.67عبدالعزيز محمد حامد الضفيري 74.43عبدالعزيز محمد عبدالله الصانع 72.24عبدالعزيز محمد عبيد المطيري 69.18عبدالعزيز محمد ناشي العازمي 77.84عبدالعزيز محمود عبدالله الخليفي 62.75عبدالعزيز مخلد الشنيفي الظفيري 75.16عبدالعزيز مساعد حواس الشمري 66.25عبدالعزيز مسامح صويد الحريجي 78.72عبدالعزيز مهدي ثنيان السليماني 86.09عبدالعزيز مؤيد طعمة الظاهر 73.96عبدالعزيز ناصر عفاس الدوسري 74.05عبدالعزيز ناصر معزى الحربي 87.76عبدالعزيز نجيب عبدالله المطيري 73.41عبدالعزيز نواف عبد العزيز خلف 68.2عبدالعزيز هادي مرخص الظفيري 81.38عبدالقادر فاضل عباس شعبان خلف 64.49عبدالكريم معيض عايض العازمي 74.42عبدالكريم نايف جازي المطيري 71.44عبداللطيف طارق عبداللطيف الجناعي 61.98عبداللطيف فارس عبداللطيف غريب 75.65عبداللطيف محمد عبداللطيف الأحمد 84.55عبدالله إبراهيم ابل الشطي 67.32عبدالله إبراهيم أحمد الصايغ 78.5عبدالله إبراهيم شلاش العجمي 67.41عبدالله أحمد خالد أحمد السجارى 66.81عبدالله أحمد صحاف علي 71.39عبدالله أحمد عبيد الديحاني 78.4عبدالله أحمد عبيدالله الرشيدي 66.54عبدالله أحمد فهد الملهوف العازمي 70عبدالله أحمد ماجد الدوسري 75.47عبدالله اسماعيل أحمد عثمان اسماعيل 70.34عبدالله أنور عبدالله العنزي 70.38عبدالله بدر خليف حجر 72.78عبدالله بدر مطلق المطيري 80.17عبدالله بدر ناصر الشمري 70.02عبدالله بدر ناصر فارس 82.46عبدالله بسام غالب الفضلي 77.05عبدالله بندر حداد الشمري 74.6عبدالله جاسم الخلف 70.17عبدالله جاسم محمد علي 75.83عبدالله جاسم محمد غنام 74.01عبدالله جوده مطر سليمان 70.94عبدالله حامد حمود العازمي 69.42عبدالله حسين سعد بوحمد 75.49عبدالله حسين علي العليوي 78.44عبدالله حمد بداح جابر الهاجري 70.76عبدالله حمود عبدالله الحجيلان 78.25عبدالله حمود فالح جار الله 72.74عبدالله حميد ظاهر عباس 69.17عبدالله خالد إبراهيم منصور 72.88عبدالله خالد سعد الميع 68.43عبدالله خالد سليمان الوهيب 75.26عبدالله خالد صالح زعين 72.35عبدالله خالد نشمي العنزي 76.81عبدالله خلف العلي 76.48عبدالله خلف سعد المنديل 68عبدالله ذياب محمد الحسيني 85.18عبدالله رضا جلداوي 70.15عبدالله زيد دهام علي عزبه 77.73عبدالله سالم حسين العنزي 77.79عبدالله سعد شاكر سعود السبيعي 71.46عبدالله سعد عبدالله الشمري 83.21عبدالله سعد عطاالله البخيت المطيري 70.6عبدالله سعد محمد سليمان دهش العنزي 71.62عبدالله سليمان علي الضاحي 69.94عبدالله سيف عوض الشبلي 80.87عبدالله صالح الحسن 64.77عبدالله صالح بوهان الظفيري 70.55عبدالله صالح عبدالله الراضي 53.64عبدالله صالح عبدالله القوسي 72.28عبدالله صالح مطلق الهاجري 69.28عبدالله صبار الخلف 65.95عبدالله ضاحي عبد الله فرحان 67.75عبدالله طارش ساجت حاوي 77.89عبدالله طامي علي العازمي 80.14عبدالله طلال شبيب العجمي 73.18عبدالله عادل ثنيان الاذينه 66.29عبدالله عايد عواد الحريجي 85.31عبدالله عبد الرحمن عبد الله العطروزي 69.64عبدالله عبد علي مرزوق عبدالله عيسى 72.12عبدالله عبدالرحمن سعيد العمودي 67.17عبدالله عبدالرحمن فهد الرجيب 72.32عبدالله عبدالعزيز حسين العنزي 72عبدالله عبداللطيف عبدالله فتح الله 70.55عبدالله عدنان رضا علي 76.89عبدالله علي حسن عبدالله 68.44عبدالله علي حسونى حسن عويص 68.55عبدالله علي سالم الجعيدى 62.36عبدالله عميد سعود عميد الدغيم 80.01عبدالله عناد الراشد 79.12عبدالله عناد حمزة فيحان 74.51عبدالله عودة مطرب الظفيري 70.83عبدالله عودة ناصر العتيبي 76.06عبدالله عيد عنيزان الجميلي 76.04عبدالله عيسى ظاهر العنزي 86.7عبدالله عيسى مسير وكر حسين 72.74عبدالله غانم جاسم العصيمي العتيبي 67.33عبدالله غانم ذياب العنزي 96.8عبدالله فراج عجاج الظفيري 76.95عبدالله فرج غانم سماح 70.94عبدالله فلاح حشاش الظفيري 87.98عبدالله فهد ساكت صغير 73.15عبدالله فهد عبدالله الدوسري 73.94عبدالله فهد مفرح هشام 77.32عبدالله فيصل عبدالله راشد المطيري 87.08عبدالله ماجد صالح المهندي 87عبدالله مبارك خميس العجمي 75.06عبدالله مبارك عايض العازمي 85.22عبدالله مبارك عجيل الغضبان 71.54عبدالله مبارك عواجه الرشيدي 72.16عبدالله مبارك مطلق الميع العازمي 71.18عبدالله محمد ذعار السبيعي 85.64عبدالله محمد سبتي السعد 69.68عبدالله محمد شافي بوعجيم 79.3عبدالله محمد صفوت عبداللطيف 71.42عبدالله محمد عبدالله غلوم محمد 66.5عبدالله محمد قداح 88.42عبدالله محمد لافي العدواني 70.77عبدالله محمد مفرح الرشيدي 78.29عبدالله محمد نصار العازمي 73.91عبدالله محمود الزعبي 71.06عبدالله محمود عبدالله الصيرفي 67.29عبدالله مروان عوض 69.97عبدالله مساعد صنيدح العازمي 74.34عبدالله مشاري فالح المطيري 76.76عبدالله مشعل شطيط عواد الهرشاني 84.32عبدالله مشعل مجبل المطيري 71.93عبدالله مشعل يعقوب المهنا 69.74عبدالله مقبل دحيدح رشيدي 65.31عبدالله ممدوح حمود ال عقيل 73.83عبدالله ناصر عبدالله المطيري 78.86عبدالله ناصر فهد الدوسري 88.5عبدالله نزار عبدالله باوزير 68.5عبدالله نعيم مغيريد الظفيري 67.72عبدالله نوار مانع العتيبي 75.89عبدالله نواف محمد مندني 77.9عبدالله نواف مريزيق مرزوق 67.19عبدالله هادي علي الحداد 82.15عبدالله هادي محسن العازمي 69.91عبدالله هاني عبدالله يتيم 71.55عبدالله وليد عبد المنعم غانم 71.47عبدالله وليد عبدالله الخالدي 71.72عبدالله وليد عبدالله خليل بوراشد 68.28عبدالله وليد فلاح العازمي 72.32عبدالله يعقوب يوسف حسين 74.21عبدالمحسن خالد أحمد الفارسي 68.94عبدالمحسن سعود أحمد صايل 64.21عبدالمحسن عبدالله أحمد عبدالرحيم 71.65عبدالمحسن علي عبد اللطيف الضفيري 72.99عبدالمحسن غانم لهيميد الفليج 85.55عبدالمحسن كريم محسن جديع 76.77عبدالناصر بدر ضحوي ذياب 80.55عبدالهادي حمد العشيه 72.9عبدالهادي راشد كاظم المسرى 70.77عبدالهادي سعيد عبدالهادي العازمي 74.73عبدالهادي عزيز سعيدي الحريجي 80.17عبدالهادي فادى فلاح 76.93عبدالهادي محمد عبدالرحمن العنزي 76.75عبدالوهاب حسن عبدالكريم شمس الدين 72.86عبدالوهاب حمود الدخيل 74.77عبدالوهاب خالد مفلح الدوسري 72.47عبدالوهاب عبد الرزاق جابر مطر 76.95عبدالوهاب عبدالله فهد المسباح 83.68عبدالوهاب فراج لافي الشمري 68.99عبدالوهاب فيصل عبدالله التركي 70.12عبدالوهاب محمد فهد الحمدان 69.35عبدالوهاب نديم الجباوي 72.2عبيد بدر محمد الدوسري 71.96عبيد رسم منصور العجمي 74.61عبيد عياد عايض الرشيدي 75.24عبيد فالح فهد العجمي 75.17عتاب راغب محيسن 67.97عثمان أحمد جاسم الشمري 73.67عثمان انس عادل عبدالله الفلاح 72.58عثمان سالم جواد الطائي 73.31عثمان سعيد فهد الدوسري 64.46عثمان صالح محمد اللميع 62.88عثمان صلاح رحيل الشمري 69.69عثمان عادل غريب العنزي 79.11عثمان عبدالله أحمد 78.77عثمان عبدالهادي محمد الهاجري 72عثمان فهد معيبر الظفيري 80.07عثمان محمد عادي الهاجري 70.89عثمان محمد مقطوف صغير هزاع 73.13عدنان علي عدنان يوسف مدلل القحطاني 72.45عدنان فادى الخطيب 68.69عذاري حسين علي عطية 70.61عذاري محمد أحمد عثمان 69.36عذبي رضوان نافع المطيري 73.69عذبي شملان سلطان محمد 71.91عذبي صافى عبار جبر 71.5عذوب أحمد حمدان الظفيري 79.02عراك فرج عراك الشمري 74.18عزوه علي سالم المطيري 67.15عزيزة عيد سعيد العلاطي 61.81عفاف فارس حسين المتروك 73.3عقيل جاسم أحمد القلاف 80.09عقيل عبد الرزاق دشتي 70.21علاء محمد عيسى 70.76علوش عبدالعزيز صاهود المطيري 74.85علي أحمد جابر الشمري 73.28علي أحمد صالح صخى شطب 70.7علي أحمد علي المطيري 65.99علي أحمد علي دشتي 79.33علي أحمد علي شمس الدين 53علي أحمد غلوم جمعة أشكناني 71.75علي أحمد محمد أحمد 80.96علي أحمد محمد الكندري 73.75علي اسماعيل أحمد زياده 77.39علي السعيد السيد السعيد شافعيه 78.78علي أنور سالم الرامزي 85.79علي جاسم مندنى حسين محمد 70.88علي حامد ملهم العجمي 68.73علي حسن حسين الموسى 75.22علي حسن صالح خريبط 63.49علي حسن محمد علي حسن محمد علي 72.95علي حسين دغيم ظاهر 75.48علي حسين ذياب عبيد 79.31علي حسين عبدالله المسرى 70.42علي حسين علي القلاف 77.26علي حسين علي النعيمي 67.31علي حسين علي محمد البلوشي 74.7علي حسين لافي العازمي 70.7علي حمود علي الظفيري 79.68علي خالد ثروى الشمري 71.04علي خالد سالم الدوسري 64.54علي خلف مظلوم العنزي 68.43علي خلف هليل سيف 73.07علي داوود درويش عباس 74.95علي راشد حمد العجمي 70.75علي سعد صويان الهاجري 85.1علي سعود سعود الراجحي 72.33علي سعود سعيد العجمي 73.99علي سليمان غلوم مختار 74.7علي شخير علي الهاجري 69.28علي شوقي عباس المصري 67.04علي صالح علي العنزي 75.1علي طالب علي راشد المري 69.83علي طلال سعد العازمي 62.79علي عامر حمود العتيبي 66.44علي عامر موسى الشمري 77.26علي عايش ادهم العنزي 70.11علي عبد الله شريم العتيبي 80.8علي عبد الله علي السلطان 69.59علي عبد الله محمد العازمي 73.01علي عبد الله ناصر علي 75.9علي عبدالعزيز رمضان حسين 70.71علي عبدالله أحمد البندري 72.69علي عبدالله خلف جبر 65.42علي عبدالله علي العنزي 74.43علي عبدالله علي سلطان 77.77علي غانم راضي مسير 68.14علي فالح حسن العنزي 74.96علي فالح خالد العازمي 72.19علي فايز طعمة مسعود 73.99علي فراج مطشر 72.64علي فهد علي الطبيخ 68.98علي فهد مزعل الشمري 76.62علي فهيد فهد العجمي 91.1علي فيصل علي العنزي 72.73علي قيس سرحان حنضل 75.92علي مبارك زيد المري 74.3علي محسن عباس دشتي 75.01علي محمد جابر المري 70.32علي محمد حمدان العنزي 61.43علي محمد عبد الجليل الطبطبائى 69.22علي محمد عبد الله العازمي 68.74علي محمد عبدالمحسن طاهر موسى الصايغ 73.42علي محمد علي العجمي 71.7علي مذرى ماجد خنفوس 70.93علي مرضى علي الطويرش 68.96علي مشعل علي الرشيدي 73.31علي مطر رمضان العنزي 75.44علي مناع عبد الله الظفيري 66.23علي منيف العيسى 78.9علي مهدي يحيى القلاف 77.26علي ناصر راشد الوزان 75.43علي ناصر شاهر جزاع 72.96علي نبيل إبراهيم الناطور 72.8علي نمر سفر العتيبي 77.46علي هاشم محمد علي 83.83علي هشام محمد أحمد الحسيني 75.22علي وليد داود سليمان عبدا السراج 70.52علي يوسف عبد الحميد الصايغ 62.13عليا هميم جاسم محيسن الشمري 77.06علياء خليفة عيد الشمري 83.4علياء عبيد سعيد المري 73.5عمار عقيل شديد بناي 68.44عمر أحمد حمود العازمي 68.85عمر أحمد علي ارشيد 71.52عمر بدر محمد مهنا 68.59عمر حامد منشد الخالدي 87.19عمر حسن السيد أحمد يونس 70.65عمر خالد زيد المطيري 61.3عمر سعد سالم العلاطي 72.12عمر سعد فالح العازمي 76.1عمر سليمان خليف السالم 74.13عمر سليمان دخيل سلمان دخيل 73.19عمر عادل ناصر الدماك 79.31عمر عبد الاله محمود عبد الرحيم 73.34عمر عبد العزيز يوسف عنيفص 78.11عمر عبد الله مبارك الدوسري 76.36عمر عبدالرحمن محمد العصيمي العتيبي 74.85عمر عبدالله رسن الظفيري 72.74عمر عبدالله شريف 70.03عمر عبيد محمد العنزي 76.68عمر علي سعدون العازمي 67.52عمر علي عادل غانم 71.73عمر علي عايد العنزي 84.53عمر علي عبدالله الشمري 80.45عمر فهد عادل المهنا 74.23عمر مبارك عوض المحزوم 81.92عمر محمد خميس العجمي 80.83عمر مذيب عوض الجباوي 74.18عمر مروى عبيد العنزي 68.14عمر مضحى محمد راشد 72.92عمر ميشال معلوف 72.55عمر ناصر فالح محمد العازمي 81.26عمر نافع عيد الرشيدي 72.24عمر نواف عبيد العنزي 79.43عمر يوسف محمود ملحم 74.05عمران فادي السلوم 70.62عميد مطلق عميد الرشيدي 81.49عناد محمد وكاع 71.59عنود إبراهيم مبارك المطيري 77.8عنود أحمد خليل سعيد 77.7عنود بدر ناصر الحسيني 67.2عنود خلف عقيل الظفيري 79.3العنود زيد مطلق السهلي 67.96العنود علي قطيم المطيري 72.43العنود محمد ناصر المري 70.12العنود محمد هادي العجمي 87.97عهد هزاع مفلح المطيري 73.25عهود بدر زيد الشمري 73.15عهود زيد راكان العنزي 69.37عهود فيصل صالح الشمري 73.27عواطف فالح نهيتان الظفيري 79.05عيد مشعل عيد مجبل الهيلع 85.41عيد ملفي عايد الرشيدي 66.68عيد نواف عيد العازمي 74.85عيد يوسف عيد العتيبي 72.35عيسى أحمد اخليف مهباش 70.43عيسى أحمد عبدالصاحب مهدي الربيعة 77.05عيسى اسماعيل محمد بهمن 76.12عيسى جاسم رمضان خسروه 66.45عيسى خالد محمد العجمي 86.13عيسى سالم ادهم العنزي 74.1عيسى علي فؤاد بوحمد 74.3عيسى فهد فؤاد العبدالجادر 75.76عيسى فهد ناصر الحتيته المطيري 86.22عيسى محمد فاضل فرس 70.99عيسى هادي هلال الديحاني 78.35غادة عبدالله مطلق العتيبي 80.06غادة عبدالله هندي الهرشاني 70.33غازي حامد غازي العتيبي 72.49غالب مجبل رشيد المطيري 72.15غالية أحمد الحريري 69.98الغالية فيصل ياسين الرفاعي 65.28غانم محسن علي المطيري 64.95غانم مساعد غانم فحيمان 63.77غانم نشمي نحو الظفيري 65.98غدير خالد حمود المطيري 72.92غدير سامي جابر السعيدي 80.56غرام طلال فلاح الشمري 69.3غرام فواز ضيف الدلمانى 77.28غزلان فيصل محمد الدشتى 66.32غزلان ناصر خلف الشمري 89.37غصون أحمد حسن مارد 59.78غلا راشد ساير الصواغ العازمي 75.22الغلا صالح محمد العجمي 68.69غلا عبدالله مطلق العتيبي 78.84غلا علي لافي المطيري 61.92غلا فدغم صاهود علوش سفاح المطيري 72.28غلا محمد طالب المري 74.21غنام حمود الحمد 69.25غنام محمد عبدالله العتيبي 72.66غنيم سعود بدر الماجدي 89.47غنيم ملفي غنيم ابو عنيج 82.71غنيمة محمد مناور المطيري 76.34فاتن فريد حمدان بدير 94.48فاتن ياسين عوض نوبي ياسين 78.74فاديه علي يحى سعد 65.83فارس أحمد مستور المطيري 73.32فارس ثابت محمد حمدان 75.96فارس حمد علي العرجان 74.99فارس حميد حمود الرشيدي 76.08فارس سعود سفر العتيبي 71.03فارس عبدالله غريب ذياب 66.05فارس محمد عباس العنزي 76.48فارس محمد عبدالمجيد أحمد 79فارس ناصر عبدالله جوير 65.42فارس يعقوب يوسف دشتي 66.98فاطمة أحمد حبيب قمبر 70.35فاطمة أحمد عبدالله حمود 71.79فاطمة أحمد عطاالله السليماني 75.13فاطمة الزهراء حسن حمزة أحمدي 72.01فاطمة الزهراء خالد عبدالمحسن الشطي 73.53فاطمة الزهراء سلمان كاظم الهندال 73.44فاطمة الزهراء يوسف حيدر الفرج 78.4فاطمة جاسم خلف الحمد 75.15فاطمة جمال أحمد التمار 71.15فاطمة حسن راشد محمد الخالدي 68.75فاطمة حمود حسن االمطيري 75.9فاطمة خالد سليمان العجيري 65.03فاطمة سالم الركاض 73.5فاطمة سعود عبدالعزيز الخضر 72.93فاطمة سعيد تيمورى 66فاطمة عبد العزيز محمد حسن 68.43فاطمة عبد العزيز يعقوب التورة 74.92فاطمة عبدالرضا عبدالله أشكناني 69.77فاطمة عبدالعزيز حمد الهاجري 71.05فاطمة عدنان خضر جبر 62.66فاطمة علي حسين الجريدان 83.36فاطمة علي قويعان العنزي 69.43فاطمة عيد خاتم العازمي 84.65فاطمة فاضل افينس الظفيري 82.55فاطمة فراج ناصر كايد صغير 73.38فاطمة فهد عبدالرحمن دربي 68.11فاطمة كاظم داخل علي 76.93فاطمة ماجد سالم الدوسري 73.46فاطمة محمد حسين الشمري 61.5فاطمة محمد زيد الزيد 75.45فاطمة محمد عبد الله اسود العنزي 70.26فاطمة محمد عطية العنزي 80.15فاطمة مهدي صالح بوصلحه 73.54فاطمة وليد ناصر البداح 71.55فاطمة ياسر جريو شاهر 73.35فالح جديع فلاح الهاجري 68.18فالح خليفة فالح العازمي 71.65فالح عبد الله فالح الهاجري 63.57فالح فهد سويان الهاجري 73.34فالح مرزوق مطلق الجويسري 74.45فالح مسفر هادي العجمي 85.85فايز جاعد حمود الرشيدي 91.28فايز حسين صالح الحربي 61.11فايز فايد صالح الرشيدي 74.24فايز مبارك مرجى المطيري 79.68فايزة عبدالله حسين بلوشي 67.24فجر أحمد خليل سعيد 74.48فجر سعد مطلق الصلبي 75.13فجر صالح محتوك هاشمي 74.21فجر عادل يوسف العمران 68.73فجر عبدالعزيز شعيل الظفيري 72.63فجر عزام عنيزان السليماني 65.55فجر متعب زيد المطيري 73.8فجر ناصر محمد القلاف 81.21فرح أحمد حسن مارد 71.75فرح أحمد حمدى محمد أحمد 72.88فرح أحمد عبدالعزيز الطراروه 81.5فرح جاسم محمد الشمري 72.63فرح جمال ثابت الهويه 71.18فرح حسين حسن كمال 72.45فرح طلال أحمد الهولى 72.43فرح عبد غربى عكله 68.35فرح عبدالعزيز شاهر الرشيدي 68.63فرح مشعل سعد دويسان 72.97فريح أحمد فريح الفريح 65.19فلاح حمود شايم العازمي 69.99فلاح سالم جديع العازمي 73.6فهاد حسين فهاد العجمي 90.38فهاد فهد فهاد العجمي 76.3فهاد مشرف جاسم الشمري 71.24فهد أحمد إبراهيم المبارك 73.84فهد أحمد علي العنزي 76فهد اسماعيل الوكاع 79.85فهد امير علي عبد الرحمن 74.05فهد بدر حمد الاذينه 74.26فهد ثامر الشحاذه 76.14فهد جابر عبيد الحربي 65.86فهد جلعود حنيف الهاجري 73.92فهد حمد حسين حمد العجمي 81.75فهد حمود شلاش العازمي 74.35فهد خالد فهد الرشيدي 74.34فهد خالد فهد المطيري 72.88فهد ذعار عبدالعزيز العتيبي 69.06فهد سعد جبر مطر 71.06فهد سعدون مطر رضا 73.38فهد شافي غليفص العجمي 83.6فهد صلاح فهد العازمي 67.86فهد صمهود عبد الله العازمي 69.02فهد طلال فهد السعدون 71.64فهد عايد عبدالرحمن المطيري 79.97فهد عبد الله مانع العجمي 84.63فهد عبدالرحمن عبدالله العصيمي 76.76فهد عبدالرحمن يوسف الحنيان 74.8فهد عبدالله جابر العجمي 85.39فهد عبدالله عبيد العتيبي 73.12فهد عبدالله مبارك العتيبي 74.22فهد عبدالله مطلق العتيبي 79.15فهد علي حمود قايد العدواني 71.21فهد علي محمد فهيد سعد هندي السبيعي 68.75فهد علي مشعان العجمي 82.83فهد غدير درويش الخالدي 77.76فهد فلاح فهيد العجمي 71.45فهد مبارك زيد مهلهل المري 68.25فهد مبارك سالم العجمي 77.52فهد محمد صفوق العنزي 84.59فهد محمد ضيف الله المطيري 73.96فهد محمد عبدالرحمن إبراهيم 71.06فهد محمد علي ذيب العجمي 79.15فهد محمد فهد الخالدي 79.55فهد محمد منصور العجمي 69.16فهد مرزوق فالح العازمي 80.26فهد مسيعيد لافي العازمي 76.49فهد مشعل مفلح العازمي 65.6فهد معكام ناصر العجمي 68.5فهد منصور خالد المطيري 92.33فهد منصور زبار الفضلي 75.4فهد منصور محمد الفريح 74.92فهد ناصر علي الاذينة 67.69فهد ناصر عيد الفلاح 68.36فهد ناصر هويج العجمي 80.13فهد يحيى سالم الحريص 71.24فهيد حمد فهيد العجمي 70.82فهيد عردان فهيد العجمي 87.21فهيد علي فهيد الحيمر 72.9فهيد فايز فهيد العازمي 69.03فهيد محمد خشمان العجمي 69.77فواز بين فالح العجمي 75.08فواز حمود علي الديحاني 80.56فواز سعد محمد مناحي العازمي 72.2فواز عبدالهادي صالح العجمي 87.95فواز فايز بطيحان المطيري 77.77فواز هادي الاسمر الشمري 64.28فوز ثامر حبيب الخالدي 70.07فوز خالد هلال فرحان قعود 71.5فوز عزيز مبارك العنزي 65.09فوز فهد عبدالرحمن العنزي 72.94فوزية حمد عبد الرحمن العجمي 71.48في حمد عيد المخيال العجمي 80.86في سالم عودة الظفيري 77.87فيصل انور فيصل العتيبي 70.49فيصل تركي أحمد النيتول 71.58فيصل جابر زيد مكمخ 70.27فيصل جدي مرثع العازمي 72.02فيصل جمعان فرحان الظفيري 71.67فيصل خالد عبدالله العبدالله 80.88فيصل خالد فيصل منصور الطواري 74.53فيصل خالد محمد الحسيني 79.33فيصل زيد محمد عبدالله المطيري 72.76فيصل سالم عايد العنزي 73.59فيصل سعود عبدالهادي الحجيلان 90.76فيصل سعود مبارك الحجرف 81.06فيصل سلطان جفين الدويش 90.55فيصل شعوف مسلم الشلاحي 89.52فيصل صعب محمد الهاجري 72.44فيصل طارق خليل 82.38فيصل عبدالله فيصل العجمي 80.92فيصل غازي فيصل الشمري 65.57فيصل غانم فيصل العتيبي 70.41فيصل فلاح العيبان الشمري 75.15فيصل فلاح جايز الديحاني 88.29فيصل فهد عباس العجمي 83.77فيصل ماجد فهاد الدويش 75.32فيصل مبارك نافع العدواني 90.98فيصل محمد غازي الحربي 71.93فيصل محمد فلاح فهيد العازمي 77.41فيصل محمد مدلول الظفيري 78.1فيصل ناصر حمود عطية 61.39فيصل ناهس فيصل العتيبي 74.54قبلان هادي قبلان العجمي 71.65قبيل محمد قبيل العنزي 73.57قتيبة أحمد قنبر الحسين 70.58قماشه خالد عبدالرحمن بورحمة 70.92قمرا غانم راشد الدوسري 74.91قيروان حسين الحنيت 77.09قيروان حمود محمد الشمري 72.72قيروان ضاحي ماجد الشايع 79.2كادي عبدالعزيز محمد إبراهيم المعتوق 66.96كافيه محمد بركة الرشيدي 68.78كريم سالم كريم صالح مانع 71.9كندا أحمد عبدالحميد البناي 65.95كنعان راشد جابر المري 86.12كنوز مشاري محمد المطيري 74.46كوثر عادل عباس منصوري 78.34كوثر علي يعقوب المحميد 66.56لجين أحمد فرحان العبد 75.41لجين فلاح علي الحجرف 79.47لطيفة أحمد سليمان الدهش 71.01لطيفة سعد عبدالرزاق اللهو 64.37لطيفة ضواي إبراهيم 73.24لطيفة عبدالله صحن العجمي 67.85لطيفة مبارك حمود العتيبي 60.85لطيفة مرضى ظاهر الظفيري 74.28لوره محمد غالب العنزي 74.1لولوة خالد عبدالرحمن العصيمي 71.17لولوة راشد خلف الخالد 73.84لولوة عبدلله حمد الدوسري 75.98لولوة علي سالم العنزي 71.81لولوة فهد عبدالوهاب محمود مندني 65.44لولوة مشعل فوزي بورحمة 73.41لؤى ياسين فنار 75.69ليث محمد سامر شاهين 69.26ليلى جواد حسين شهاب 70.48ليلى رياض محمود النجار 72.26لينه محمد ناصر العنزي 82.35ماجد حسن عفاس الدوسري 71.77ماجد سمير سليمان العتيبي 77.41ماجد طلق فلاح العازمي 89.87ماجد محمد اعطيوى الداموك 77.1ماضي بخيت ماضي الهاجري 79.43مالك أحمد مالك الحمادة 68.96مالك ساير عبدالرحمن رافد المطيري 69.05مبارك أحمد الزعبي 83.49مبارك أحمد مطلق الرويعى 80.87مبارك أحمد ناصر بوجما 75.89مبارك جبر مبارك الهاجري 67.1مبارك جلال علي العنزي 75.1مبارك حسن علي الهاجري 74.97مبارك حسين حمد الدوسري 76.54مبارك حمد راشد ثويني الظفيري 73.59مبارك زيد حمد مهلهل المري 73.03مبارك سلمان مبارك أمان 76.89مبارك سند عجيم الحسيني 85.42مبارك عبد الله فالح العجمي 80.47مبارك عبد الله ناصر العجمي 69.21مبارك عبدالله عامر ارطام العجمي 77.3مبارك فالح عبدالله سلطان 78.67مبارك فلاح منشد الهندال 74.38مبارك فهد بريجان العازمي 67.11مبارك ماجد محمد المطيري 64.02مبارك متعب مبارك العدواني 90.91مبارك محمد راشد الهاجري 70.52مبارك محمد علي علاج 63.7مبارك محمد غازي العتيبي 68.23مبارك محمد مطلق البنيان 61.03مبارك مشعل مبارك المطيري 70.49مبارك مصلح هليل علي 85.49مبارك منصور حسن العجمي 72.35مبارك هيثم صالح سواحلي 76.69مبارك هيلان السطم 67.61متعب علي حمود الشمري 77.51متعب مشعان عبدالهادي العتيبي 69.69مجبل بدر مجبل الصواغ العازمي 83.56مجتبى مصطفى عبدالرسول الاربش 73.77محارب غازي محارب المطيري 72.07محسن سلطان محسن العجمي 76.01محسن عيد محمد العجمي 90.95محسن مبارك محسن الحربي 73.36محسن مصلط محسن المطيري 68.56محسن معيض مسفر العجمي 65.52محمد إبراهيم صبح 66.52محمد إبراهيم كرم صيام 69.89محمد إبراهيم محمد الجعفر 78.08محمد إبراهيم محمد حميد 86.02محمد إبراهيم يونس أحمد 70.06محمد أحمد جبريل محمد 70.16محمد أحمد حامد أحمد حامد 69.34محمد أحمد دلى الجعفرى العنزي 83.56محمد أحمد رشيد العازمي 72.91محمد أحمد سمير صياح 75.65محمد أحمد شنوف الماجدي 64.82محمد أحمد عبدالله العرادة 75.18محمد أحمد عبدالله محمد الرشيدي 72.46محمد أحمد علي علي 72.43محمد أحمد عيسى الوزق 74.76محمد أحمد فانخ مناور 69.76محمد أحمد محمد العازمي 75.48محمد أحمد مدرك الخالدي 74.49محمد أحمد موسى حسن 69.76محمد أحمد ياسين الرس 76.06محمد أحمد يوسف المطوع 72.99محمد أسامة ناصر الخرافي 77.89محمد اسماعيل محمد عاصي 70.57محمد بدر جروان العازمي 77.05محمد بدر شايع المفلح 59.2محمد بدر عبدالرسول القلاف 72.5محمد بدر محمد العبد الرحمن 66.47محمد بدر محمد العبيدى 64.89محمد بدر محمد عبد الله 67.47محمد بدر محمد عنيزان 75محمد بدر ناصر العنزي 71.57محمد بدر ناصر الغانم 76.87محمد براك عيد الهاجري 70.08محمد بعيجان محمد الحربي 64.72محمد تركي حنيف العتيبي 74.09محمد توفيق مصطفى سعيد 73.69محمد ثاني ساير شخير 72.79محمد جاسم عيد عزيز 80.81محمد جاسم محمد الشمري 75.22محمد جاسم محمد العسلاوي 79.66محمد جاسم محمد الهاجري 71.32محمد جاسم محمد محمود الدشتى 71.89محمد جاسم محمد مختار تقي 75.61محمد جواد عاشور ليرى 80.81محمد حاج سالم بن عروه 76.83محمد حاضر خالد العجمان 83.66محمد حامد جبر جبر 67.64محمد حامد ملهم العجمي 74.82محمد حسن عطية شديد 70.91محمد حسن علي الصيرفي 83.77محمد حسين علي حسين سمحات 73.8محمد حمد خلف العنزي 68.54محمد حمد سالم المري 66.34محمد حمد علوان العويص 72.14محمد حمد محمد المري 81.81محمد حمد هادي العجمي 73.63محمد حمود فلاح السكران 81.64محمد خالد الحريري 80.33محمد خالد العكلة 85.41محمد خالد حامد المشيعيب 69.77محمد خالد عبد اللطيف جوهر 77.53محمد خالد عبدالعزيز الجلم 72.04محمد خليل تلجبينى 77.2محمد خليوى خلوى الرشيدي 70.25محمد دغش شبيب العجمي 75.36محمد دهام محمد الشمري 89.75محمد رائد محمد اللهو 73.99محمد رشيد عبدالقادر ابوتامر 68.24محمد زعزوع خليف الذايدى 69.58محمد زيد الهبى العازمي 72.81محمد زيد حمد المري 69.11محمد سالم حسين الشواف 70.16محمد سالم سعيد ناصر 72.26محمد سالم عبيد الشميلان 81.93محمد سالم منصور محمد العجمي 65.61محمد سامي مساعد البناي 73.54محمد سريح محمد الهاجري 69.68محمد سعد راشد الحيان 89.35محمد سعد فالح العجمي 73.04محمد سعد هديبان العازمي 62.64محمد صالح بركات الزعبي 88.24محمد صالح جوده محمد 78.63محمد صالح فهد محمد العازمي 75.95محمد صباح لطيف علي 83.56محمد صباح موسى الظفيري 65.7محمد صعب محمد الهاجري 73.08محمد صلاح جاسر العنزي 72.12محمد صلاح مهدي الشمري 74.31محمد صياح فراج العازمي 79.82محمد طارق روضان الشمري 80.11محمد طارق عباس عيدي 73.92محمد طارق عواد فوزان 78.73محمد طالب فاعور 73.81محمد طلال عبيد محمد الشمري 76.11محمد طلال عماش العازمي 70.95محمد طلال محمد السهلي 64.19محمد طلال محمد العنزي 65.94محمد طلال مطلق العتيبي 76.86محمد عادل حسن الخياط 71.4محمد عامر سعد العجمي 76.95محمد عايد نشمي الحريجي 87.9محمد عايض مزيد المطيري 72.57محمد عبد الرحمن دغش عبد الرحمن 70.18محمد عبد السلام محمد الكندري 66.62محمد عبد الله الحميدي المطيري 78.6محمد عبد الله ضيدان الهاجري 68.11محمد عبد الله منسي الظفيري 69.37محمد عبد المحسن محمد العجمي 74.09محمد عبدالحميد حيدر التميمي 73.12محمد عبدالرحمن عبدالله المخيال 73.94محمد عبدالرحمن محمد عيسي الحمدان 65.52محمد عبدالرحمن محمد محمد 86.62محمد عبدالعزيز أحمد الأحمد 76.43محمد عبدالله إبراهيم الزيد الحجاب 70.97محمد عبدالله حسين محمد 75.73محمد عبدالله صالح الحسن 71.47محمد عبدالله عكشان العجمي 75.6محمد عبدالله محمد الخاطر 73.36محمد عبدالله محمد العتيبي 79.22محمد عبدالله محمد عبيد 78.22محمد عبدالناصر حسين بلال 77.6محمد عبيد سعد الدوسري 72.73محمد عبيد محمد عبيد 70.94محمد عزالدين الجلخ 68.15محمد عزيز أمين غلام عباس 66.58محمد عقيل راشد العنزي 72.12محمد عقيل سعد القحطاني 85.32محمد علاءالدين الكيال 78.21محمد علي حسين المسري 76.33محمد علي حميد البدراني 78.54محمد علي سالم راشد 74.22محمد علي عوض المهيميل 66.18محمد علي فرحان العتيبي 71.65محمد علي محمد العجمي 67.18محمد علي محمد العجمي 72.05محمد عماد حبيب عباس 71.33محمد عوض متروك العتيبي 74.23محمد عيسى فالح عباس 66.21محمد فالح ضيدان الهاجري 76.91محمد فالح غزاي الميمونى 75.82محمد فالح محمد العجمي 73.16محمد فايز محمد الميع العازمي 75.04محمد فلاح عبد الواحد الهندال 61.72محمد فلاح فيحان المطيري 75.83محمد فهاد زيد العجمي 75.99محمد فهد دغش العجمي 80.23محمد فهد سالم الصواغ 78.61محمد فهد عبد الله الدوخي 64.03محمد فهد عياش العنزي 76.36محمد فهد محمد الشمري 89.93محمد فهد محمد العجمي 71.93محمد فهد محمد العجمي 82.77محمد فهد محمد المحطب 69.5محمد فهد محمد صالح المطيري 72.13محمد فهد مطلق السبيت العازمي 74.46محمد فهد ناصر وسام العازمي 68.13محمد فهيد عبدالله الجدادي 74.14محمد فواز الصعيجر 65.82محمد فوزي جاسم الحبيل 79.05محمد فيصل الاسماعيل 70.45محمد قسيم الرفاعي 78.43محمد قعيد عبيد الشمري 73.6محمد ماجد عبدالحسين خلف 74.82محمد مبارك عبدالله الشمري 77.82محمد مبارك عبدالله العبيدان 69.5محمد مبارك غثيث الظفيري 67محمد مبارك نصار الظفيري 88.99محمد مجبل مطير غضبان 68.7محمد محسن إبراهيم حسين عاشور 61.15محمد مرزوق سلطان العلي 81.98محمد مرشد جدوع النملان 75.62محمد مروان خضر 71.33محمد مزيد البطي 72.49محمد مساعد عبدالله المطيري 77.17محمد مساعد مخلد المطيري 74.49محمد مطلق حجرف العتيبي 86.29محمد مفرح عبد الله شديد 80.01محمد ممدوح خالد الهذال 69.35محمد منيف عجيل هادي 71.89محمد مهدي محمد العجمي 68.07محمد مهلهل زيد المري 68.73محمد نادر موسى بطاح الظلماوي 79.48محمد ناصر أحمد محمد 73.36محمد ناصر عبيد عايض 65.74محمد ناصر محمد الحريجي 73.19محمد ناصر محمد الناجعي 72.61محمد ناصر محمد الهاجري 71.58محمد نايف الملالي 80.65محمد نايف غازي العتيبي 68.65محمد نايف محمد بن بحر 70.16محمد نايف نهار المتلقم 68.42محمد نواف عايد ساير 75.73محمد هادي حسن العجمي 71.08محمد هادي فرحان دهش 75.15محمد هادي محمد المطيري 79.57محمد هيثم عبدالحميد بهبهاني 66.97محمد وسمي نزال الصليلي العنزي 78.15محمد وليد ايمن محمد وليد عموص 77.17محمود أحمد عبد الحسين إبراهيم 93.75محمود تحسين إبراهيم السيد 70.48محمود حامد محمود عبد الرحيم 70.27محمود خليفة محمود جعفر 70.16محمود عبد العزيز حمد المحمد 78.15محمود علي عيسى حيدر 73.71محمود غازي محمود علي محمد 68.27محمود محمد خير الحاري 66.61محمود محمد عبدالجواد بدر سليمان شاهين 77.52مراحب جراح فواز محمد خلف العنزي 75.18مرام محمود عيسى الصومالى 71.69مرزوق سعيد مرزوق المطيري 70.54مرزوق فهد راشد العازمي 66.22مرزوق محمد مرزوق الشريع العازمي 78.37مروه نبيل شباط 71.32مريفه مشاري عواد السليماني 69.93مريم أحمد مكى الصيرفي 69.53مريم بدران سالم البدر 75.45مريم جديع محسن البصيرى 70.46مريم حمزة عبد الكريم عبد الرحمن 73.63مريم حمزة عبد الله التناك 68.82مريم خالد سعد العازمي 60.52مريم راشد حميد المطيري 75.13مريم سالم طاهر بوحمد 66.45مريم سعد بطاح الرشيدي 75.94مريم سعد عبدالله عبدالرحمن العبيدان 69.85مريم سلمان هايف المطيري 73.47مريم طلال حجي الشمري 73.55مريم عادل علي الحمدان 67.46مريم عبدالعزيز حمد الهاجري 71.19مريم عبدالله نايف البغيلي 72.41مريم عدنان نومان العبد الجبار 68.13مريم علي الأحمد 69.7مريم عيد شافي بحار الرشيدي 70.46مريم فهد شافي الشمري 76.55مريم فهد عبدالله الحربي 83.75مريم مبارك حمود العتيبي 71.23مريم محمد أحمد القلاف 66.13مريم محمد عبدالرحيم عبدالله 76.42مريم محمد عبدالله القليش 73.36مريم محمود يوسف حرسي 68.26مريم مشعل عجيل العنزي 71.5مريم مفرح مطر بطي 71.64مريم مهدي نايف سلطان 74.43مريم نايف سعود المطيري 63.39المزن وليد يوسف عبدالله 77.09مزيد أحمد زوبع لواخ 74.98مساعد أحمد شياع عبد 69.83مساعد أحمد مساعد المجرن 77.59مساعد سعد حمود الشمري 75.3مساعد شباب مرزوق العبدلي 92.51مساعد غازي فهد المطيري 70.72مساعد فيصل حمود الخضاري 67.07مساعد محمد عبدالله الدخيل 79.06مساعد يوسف طارش الشمري 77.44مسفر سعد مسفر الدوسري 71.84مسفر علي خرصان العجمي 82.02مسفر فلاح مسفر العجمي 71.98مشاري بدر محمد الجيماز 71.63مشاري بندر خالد المطيري 71.85مشاري حسين عويص 76.64مشاري حمد جاسم الطواري 78.98مشاري سالم محمد العجمي 68.25مشاري سعد مبارك العازمي 70.86مشاري سعيد مهدي العجمي 84.34مشاري طلال محسن الحربي 77.47مشاري عبدالله عيسى المتروك 71.19مشاري فايز الرفاعي 73.11مشاري فهد ناصر الفرهود 73.09مشاري فواز الصعيجر 69.98مشاري مبارك صعب العنزي 65.19مشاري محمد علوان الشطي 76.71مشاري هادي خلف حمود برغش 73.35مشاري هادي مضحى خليف العنزي 83.34مشاري هزاع عبدالله العجمي 89.18مشاري هليل فاضل مهدي 65.03مشاعل غريب عوض العنزي 72.29مشاعل منصور عبدالله شافي العجمي 76.04مشعل أحمد كامل الشمري 82.62مشعل بندر عيد قعمر 87.67مشعل حردان محمد ختلان راوي العنزي 84.37مشعل حكمات عطه العوض 71.07مشعل خالد ضاحي المطيري 67.14مشعل خالد عادل العنزي 76.83مشعل سالم ناجي العجمي 81.46مشعل عبد الله تميم الدوسري 75.72مشعل عواض عايض العتيبي 70.43مشعل فهد حسين المناعى 72.1مشعل فهد راجح الدوسري 54.64مشعل فيصل محمد العجمي 73.4مشعل لافي سرحان عبدالله جازع القحطاني 72.56مشعل محمد خليف العازمي 70.79مشعل محمد صغير الزعبي 93.52مشعل منير عوض العجمي 71.92مصطفى عمر عثمان اسماعيل 67.33مصطفى محمد عبدي فارح 75.06مصعب محمود عبد الذويب 75.37مضاوي أحمد سرحان العنزي 84.17مضاوي ثامر بشير الشمري 75.95مضحى عبد العزيز مضحى العازمي 74.31مضحى محمد عيفان الهاجري 67.62مطلق بدر مطلق مضحى المطيري 65.62مطلق سالم مطلق فالح 74.06مطيفه حبش حمدان الشمري 63.58معاذ أحمد خليف الملالي 67.06معاذ دخيل سجدى العتيبي 68.88معاذ سالم مجبل الظفيري 68.56معاذ عبد العزيز راضي الرشيدي 67.99معاذ فايز عايض الديحاني 71.26معاذ فيحان نهار الحربي 74.56معاذ ماجد عذل السويط 79.24معاذ محمد ياسين جاسم الفودري 64.36معالي عيد هجاج الرشيدي 76.16معيضه حمد طالب المري 63.58مكاريوس جميل سمير القمص فيلبس 85.85مكيه عبد الامير عبود الشايع 67.21ملاك عامر مساعد الغريب 75.79ملاك عبدالحميد عبدالحسين كرم ناصر 69.38ملاك عبدالسلام أحمد جامع 79.26ملاك مبارك سالم العلي الظفيري 70.64ملاك هيثم مهدي الشمري 72.82الملحم عبدالكريم عبدالله العازمي 80.49ملفي نهار عبد الله الهاجري 70.61ملهى فهيد فهد العجمي 64.18مناحي هادي عبدالرحمن العجمي 64.63منار خالد مدلول العنزي 83.93منار رزاق الحسن 69.08منار غسان علي العلي 77.3منار محمد القادري 85.91منار مساعد محمد الحيص 71.18منار منصور ادويهيس الرشيدي 77.24منار يسرى عبد العال الفوزان 72.44مناف أحمد محل 75.21مناف بدر علي القلاف 69.24مناف خليف الكلكول 74.86منال بجاد نهار المطيري 74.82منال راضي عبد الله حنتوش 81.25مناير فيصل ناصر العتيبي 74.92مناير معزي بندر المطيري 80.45منصور بدر منصور العازمي 86منصور خالد مبارك الجميلي 69.19منصور رضا خلف العنزي 71.49منصور عبيد منصور العجمي 82.34منصور فهيد شاجع العجمي 70.1منصور مانع منصور العجمي 70.74منصور محى علي مطلق 81.6منى انور صالح بوقريص 76.81منى عثمان مساعد الخضاري 71.66منير فالح عايد منير السبيعي 76.53منيرة أحمد محمد العنزي 67.56منيرة خالد سليمان الحمدان 72.11منيرة سعد بلال منصور منصور 69.65منيرة سعد عبد الله الطويل العجمي 65.15منيرة صلاح يوسف الغريب 72.38منيرة ظاهر مفظى بوظهير 66.8منيرة عبدالعزيز ثابت الحبشي 75.65منيرة محمد حمدان السبيعي 74.38منيرة محمد سالم العجمي 72.5منيرة ناصر عبد الله العجمي 74.46منيرة نواف بطي المطيري 72.61منيرة وليد خالد البدر 66.07منيرة يعقوب مصطفى عبدالله حسن 71.36منيف فلاح سمران العتيبي 77.75منيف محمد سعد الهاجري 74.84منيفه صالح خالد العتيبي 75.58مها شامخ التويخ الرشيدي 75.71مها عبدالعزيز حسن جابر 71.1مها علي طعمة راضي 70.24مها وخيضر عبدالعزيز الهاجري 77.27مهدي سعيد مهدي العجمي 74.59مهدي عادل حسين الصراف 78.2مهدي فيصل خلف لطيف 74.12مهدي محمد فاضل محمد 69.02مهدي مقداد يوسف همدانى 74.44مهلهل أحمد زيد المري 72.02مهنا راشد سعد الهاجري 88.19مهند مشعل زياد الحربي 69.8مهند ناجح مقبول الشرارى 56.79مهيلة محمد مسعود المري 67.45موضي علي محمد الدوسري 75.92موضي يوسف مذود الشمري 71.59مى محمد ضحوي الظفيري 82.29مي زعل حويان العازمي 73.57مي علي محمد الرشيدي 76.79مي فلاح مصلح الرشيدي 73.36ميساء حميد محمد الرشيدي 70.97مينا عبد الله خلف علي 72.8نادر بدر محمد الغريافي 70.8نادر مجعد عايش المطيري 89.97نادر محمد سيف العازمي 85.39نادية محمد جاسم المقاطع 73.16نادية محمد عبدالهادي علي محمود 77.96ناشي نايف حمد الكدارى 71.94ناصر أحمد الخاير 70.45ناصر أحمد جاسم محمد 75.49ناصر أحمد عبدالعزيز محمد 72.89ناصر أحمد مجيد عباس 72.42ناصر أحمد ناصر الدماك 86.96ناصر أسامة حبيب بوعليان 72.14ناصر ايمن جمعة الباطني 73.93ناصر بدر سعدون العازمي 68.65ناصر بدر لطيف البدري 68.81ناصر بدر محمد الرشيدي 71.96ناصر بدر ناصر المشعل 59.52ناصر ثنوان ثويني الحسيني 79.69ناصر جاسم محمد عبدالله 68.38ناصر جمال ناصر الشمري 70.85ناصر جمعة فهد العجمي 71.57ناصر حسين عبد الله الهاجري 75.12ناصر حماد محمد ختلان العنزي 78.75ناصر خالد سعد الهاجري 68.37ناصر خالد عايض العازمي 66.75ناصر خالد ناصر الزيد 89.56ناصر خالد ناصر العتيبي 74ناصر دخيل ناصر الطعان 65.03ناصر راجح علي الهاجري 71.29ناصر سعد غالب الطعان 76.43ناصر سعود محسن العتيبي 79.22ناصر صالح ناصر الدوسري 73.28ناصر صاهود مطلق العتيبي 72.64ناصر صباح أحمد العنزي 75.09ناصر صباح ثجيل خاجي 78.61ناصر عبدالله شلاش العجمي 78.02ناصر عبر دحام الشمري 72.38ناصر عوض عبدالله أبورميه المطيري 80.66ناصر عيد منيف البذالي 74.6ناصر فهاد فلاح العجمي 91.15ناصر فهد سيف العجمي 71.02ناصر فوزي ناصر الهاجري 71.36ناصر فيصل عبدالرحمن العبيدي 74.23ناصر كمال محمد خليل حماد 71.7ناصر مانع محمد العجمي 69.52ناصر متعب فلاح المطيري 64.24ناصر محمد الهاجري 74.99ناصر محمد سعد الدوسري 83.05ناصر محمد طاهر الموسي 68.2ناصر محمد فالح الهاجري 82.63ناصر محمد ناصر العجمي 71.84ناصر مساعد ناصر العازمي 78.88ناصر مشعان ناصر الهاجري 75.54ناصر مشعل خلف العازمي 66.57ناصر هادي حوفان الهاجري 71.19نافل فواز صبر الشمري 78.14نافل ناجي مهدي العجمي 67.75نايف عامر حسن الجعيدي 79.13نايف عايض محسن العتيبي 70.05نايف عبد الحميد هجهوج الرشيدي 63.83نايف عبدالله نايف حسن الدوسري 72.85نايف غصاب عبد الله العجمي 74.59نايف محمد مبارك الهاجري 67.51نايف مساعد ذعار المطيري 73.15نايف مطلق نايف الشمري 69.27نايف مطلق نمش المطيري 72.1نايف مفرح شامان المطيري 79.45نايف نواف معاشى العنزي 69.29نايف هايف نايف المطيري 87نبيله عبود عبدالله العنزي 76.09نجاة خالد عبدالعزيز البناي 76.03نجاة عبد الله سعد العجمي 76.76نجاة محمد حمزة المطيري 77.31نجاة منذر عبد العزيز بوعباس 77.3ندى علي سويحان العنزي 76.5ندى مبارك سعود العازمي 74.17ندى متعب مقعد العتيبي 76.19ندى محمد حميد حسين البكر 70.33ندي عامر راكان العصمان 73.82نرجس حامد عبدالمحسن العلي 93.86نرجس مانع ناصر حسين 71.8نرجس مجيد حسن عبدالله 76.64نسرين محمد باسط 69.12نسيبه ياسر جمعة حاي 75.06نشميه منصور راشد نويفل 72.26نضال صلاح الدين المصري 82.27نظر جابر شاهر الشمري 68.15نعيمه محمد مازن أحمد ازرق 78.91نهار طلال فهيد محمد العجمي 64.11نهار محمد نهار سريع 74.81نهار نايف نهار المطيري 76.82نهى خالد محمد العجمي 68.89نواف أحمد عقاب سودان عقاب 82.79نواف أحمد مسلم الحجيلان 72.25نواف خالد بجاد راشد المطيري 75.15نواف راغب الغضبان 77.99نواف شبيب حزام السبيعي 66.72نواف صلاح محمد الكندري 71.2نواف عبدالرحمن شهاب العليوي 68.99نواف فيصل منديل الوكاع 80.99نواف مجيد عودة الظفيري 75.69نواف محمد فهد العجمي 71.29نواف مشعل شداد الصواغ العازمي 83.38نواف مطلق عسل العتيبي 57.05نواف مطير مداد الماجدي 61.54نواف نايف جازي الرشيدي 76.08نواف نايف هجاج الدوسري 72.87نوال براك خالد الصليهم الهاجري 58.75نوال عبد الله حاجون العتيبي 79.86نوال مساعد ثاني صليفيج العنزي 61.29نوح عبد الله أحمد القبندى 73نوح قاسم عبدالرضا عبدالرحيم 73.85نور أحمد عبد اللطيف محمد خلاف 74.42نور خليل العلي 68.79نور صالح عبدالرحمن الدعيج 72.99نور طاهر عبدالرزاق المهدي 94.35نور عيسى أحمد ماجكى 78.84نور محمد حسين الشطي 72.59نور محمد سعد العازمي 72.63نور نبيل فاضل الصراف 71.68نورا خالد محمد العجمي 71.04نورا فراج الحسين 73.01نورا مطيع العوني الظفيري 82.7نورة أحمد جاسم راشد 67.2نورة أحمد محمد الرشيدي 74.16نورة بداح قحموم الحجرف 66.78نورة بندر مرزوق المطيري 68.79نورة حبيب عواد الرشيد 82.91نورة حشاش مسفر الدوسري 75.76نورة خالد جفين الدويش 71.95نورة خالد نزال صحن 79.83نورة طالب سائر العنزي 74.57نورة عبد الله فهد الحربي 74.98نورة عبدالله فالح الهاجري 79.02نورة عبيد ثايب عبدالله المطيري 65.83نورة عبيد ضيدان الشمري 70.49نورة عدنان سلطان عبدربه 72.14نورة فايز راشد الشحى 66.85نورة فواز محمد البراك 65نورة محمد دويح العجمي 75.56نورة محمد طوارى محمد الدوسري 81.06نورة مزيد مكي الظفيري 85.66نورة مشعل عبدالله الضويحي 71.56نورة نايف محماس العتيبي 75.37نورهان علي سعود السالم 74.59نوف باسم يوسف اليماني 76.37نوف بدر سلمان المهاوش 63.98نوف حمد عبدالرزاق الدريويش 69.38نوف صالح وبدان العازمي 72.09نوف طلال مروح العنزي 71.13نوف عبدالله خالد المطيري 72.57نوف نواف راشد الناشي 68.87نوف هادي مسفر العجمي 86.53نوير خالد سعد العجمي 74.05هاجر أحمد مصطفى العكاوى 73.61هاجر باذر مطر الكريباني 65.78هاجر رفاعي مبارك العازمي 71.43هاجر سالم عبدالرحمن السلوم 73.53هاجر طالب عباس علي 71.71هاجر طلال مناحي العتيبي 69.63هاجر ظاهر ماضي الشمري 75.09هاجر عبد الفتاح محمود 69.18هاجر عبدالعزيز محمد 86.71هاجر فاضل عبدالله كنكوني 73.74هاجر فيحان عبدالله المطيري 71.68هاجر نوري عبدالسلام بشاره 72.03هادي أحمد سبيل العازمي 69.18هادي جابر هادي إبراهيم العجمي 69.97هادي سالم هادي الدواي العازمي 64.6هادي محمد سدرها 74.12هاشم أسامة علي العطار 68.2هاشم انور حسين الباذر 68.66هاشم حسن مهدي العجمي 70.79هاشم مبارك مطر العدواني 68.22هاله اسماعيل عبدالله الهاشمي 85.61هبة حبيب حسين الدشتي 72.84هبة مشعل فهد الرشيدي 65.53هدى أحمد مجاهد المطيري 76.83هدى تيسير حمود الغدير 78.34هدى حسين عبد الله جوهر 72.59هدى خالد محمد الهندي 73.17هديان سعد محمد العجمي 66.23هديل حسين محمد العبيدلي 70.24هديل سمير إبراهيم الخالدي 65.88هديل مناور خاتم المطيري 71.46هشام محمد خالد محمد رشيد فتح الدين 75.65هشام نواف فراج المطيري 84.38هلا بدر محمد المطيري 77.17هلا سحمي شوردى المطيري 71.17هلا محمد صالح الشطي 62.03هلال نايف هلال الشمري 76.42همايل صلاح مسعود الهملان 65.16هناء أسامة بدر الصوله 69.69هناء مشعل عبد الله الماجدي 56.54هند سالم عبدالحميد حشيش 71.46هند صلاح علي المطيري 79.22الهنوف ناصر محمد فهد 74.11هيا إبراهيم سلطان العصيمي 70.05هيا سلطان ضاحي بردى العنزي 76.03هيا صالح مفرح السبيعي 73.48هيا طلال مالك أنس حسين 70.4هيا عبد الله محسن خريبط 66.78هيا عبدالهادي ذيب صالح الهاجري 72.46هيا فهد محمد العجمي 77.73هيا محمد ذياب المطيرات 69.87هيا محمد مبارك بن بحر 74.43هيا منصور خليف الرشيدي 69.61هيا ناصر عايض العجمي 69.99هيا نواف مشوح العتيبي 74.69هيام مروان الهواري 68.71هيفاء زهدى العلي العبد 73.06هيفاء شعوط محسن العجمي 68.98وائل زيدان خليف الخلف 72.04وجد عبدالله عقيل المطيري 67.25وجدان فيصل عايض الهاجري 66.61وجدان نواف لافي الرشيدي 68.83وديان فهد سعيد فرحان 65.54وديان ماجد عبد العزيز العتيبي 69.35وراد سلطان وراد المرزوق 83.72ورده عبد الله طعمة حمود الخالدي 67.76ورود صالح بجران العواد 73.67ورود يونس حمد عبدالله 79.47وسام عصام ابو حوران 67.13وسام علي طريمش 80.28وسمية أحمد فيصل رضا 68.66وسمية خالد ثنيان أحمد 73.5وسمية خليفة مفرح الجميلي 70.47وسمية عيسى راشد المعصب 80.52وسمية ميزر زياد الشمري 70.99وسن حميدي سعدون الشمري 69.74وصال مبيريك شفاقة الجميلي 66.09وصف ناجي ثجيل محمد 65.7وضحاء حمد عبد الرحمن العجمي 82.51وضحة طلال عبد الله العجمي 74.31وضحة عطا الله دغيمان الصليلي 68.76وضحة علي سليمان المطيري 71.81وضحة فهد صنت الحربي 72.78وضحة محمد جابر عبدالله العرقان 82.92وضحة محمد عواد جعيلان الزعبي 72.74وضحى يوسف ناصر الدليجان 77.15وعد جلال عثمان كياد 66.22وعد مشعل عبدالكريم العنزي 69.79وفاء لطوف حبتور 69.91وليد باني حطاب السليماني 80.67وليد خالد أحمد سلامة 80.62الوليد خالد سليم 69.41الوليد خالد مطلق الفضلي 77.11الوليد خالد نزال العنزي 85.41وليد خالد هلال قعود 75.45وليد خلاوى مغيريد كياد 67.33وليد خليفة علي العنزي 75.66الوليد سعود أحمد جزاع 71.7وليد شاكر مزعل الهندال 80.34وليد صالح عقلة العنزي 75.83وليد طاهر علي محمد 75.82وليد عثمان ضيف الله البذالي 69.99وليد محمد عيد العازمي 71.27وليد محمد مفلح 73.48وهم خالد مطشر محمد 71.24ياسر حمدان عايش العرادة 78.7ياسر مضحي بدير الماجدي 85.83ياسمين سهل حمود الرشيدي 75.37ياسمين عيسى جاسم حسين 71.64ياسمين محمد قاسم الحداد 71.16ياسمين مظهور حمد الشمري 68.49ياسين محمد ياسين مرهج 70.36يحى إبراهيم حسن اتش 86.17يحيى خالد شيخ سليمان 72.95يحيى محمد خشان عبد الله 76.76يحيى محمود العلوش 74.17يحيى نايف غربي الشمري 69.14يزن ثائر محمد خليل 75.89يزيد مشعل خلف المطيري 69.54يعقوب مشاري ثامر يوسف القحطاني 75.64اليمامه علي غدير عياد 75.61اليمان سمير الحسين 81.27يمنى بدر صفر غلوم 72.74يوسف إبراهيم أحمد عبد الله 71.37يوسف إبراهيم عبادي الحلو 65.99يوسف أحمد لافي المطيري 76.81يوسف اسماعيل محمد بهمن 72.78يوسف أشرف محمد مجيب السرجاني 55.68يوسف أنور محمود سعيد 68.69يوسف بدر جهار المشاري المطيري 77.91يوسف بدر سالم الرشيدي 78.01يوسف بدر عبدالجليل اليوسف 72.75يوسف بدر محمد التركيت 70.81يوسف جابر ياسر جابر 83.14يوسف جاسم محمد غلوم 73.14يوسف جراح عجاج العنزي 74.54يوسف حمد العلي 80.48يوسف خالد راشد شمخى 67.81يوسف خالد سلمان الشعيب 74.56يوسف خالد مرزوق العازمي 84.8يوسف خالد هادي علي هليل 76.82يوسف خالد يوسف الخميس 70.58يوسف راشد جرار العازمي 81.17يوسف رائد عدنان جبر 74.8يوسف رضا أحمد حسن علي 66.35يوسف سامي أحمد محمد الأسد 70.06يوسف سامي يوسف الشطي 70.21يوسف سلمان سعيدان السليماني 88.42يوسف صقر حسن العرادة 62.48يوسف طلال سلمان هلال 73.18يوسف طلال مهدي مسري 76.41يوسف عادل زهير الكروف 82.65يوسف عاطف عمر محمد عينر 70.97يوسف عايض راشد المري 70.6يوسف عبد العزيز يوسف إبراهيم 70.16يوسف عبدالعزيز محمد الفيلكاوي 74.55يوسف عبدالله ربيع المطيري 81.42يوسف عبدالله سالم الرشيدي 70.58يوسف عبيد عانى مديليع 69.55يوسف عثمان عبدالله العتيبي 67.4يوسف علي خلف الشمري 73.04يوسف علي عبدالرحيم الكندري 69.21يوسف علي عبدالله تقي 76.07يوسف غلام بهمن خاوشى 71.23يوسف فارس طلاق الهاجري 81.88يوسف فراس يوسف المقداد 69.89يوسف فلاح عيد المطيري 67.76يوسف كاظم عجيل فلاح 68.28يوسف لافي سعد العازمي 74.31يوسف مبارك جارالله العجمي 77.06يوسف مبارك سالم الرشيدي 72.47يوسف محسن محمد 72.78يوسف محمد إبراهيم الصفار 68.12يوسف محمد أحمد الاشوك 71.93يوسف محمد حبيب محمد 72.13يوسف محمد علي اللميع العازمي 93.63يوسف محمود يوسف حرسى 70.32يوسف مساعد مفضي الرشيدي 67.2يوسف مشعل مبارك العازمي 82.5يوسف مطر انخيلان المطيري 72.71يوسف ناصر دخيل العتيبي 77.37يوسف نجم مقطوف عماش 75.26يوسف نواف غانم غانم 72.03يوسف هاني أحمد الحداد 74.82يوسف يحيى أحمد الكندري 72.46 القسم الأدبي الاء عبد الله أحمد خليل 68.26 ابتسام عالي حمود المطيري 63.96 ابتسام عواد راضي محسن 70.24 ابتسام نعيس فريج نعيس 69.3 أبرار بدر ناصر الشليه 92.63 أبرار بلال فرحان سعيد 65.55 أبرار راشد محمد الحريجي 71.36 أبرار سعد عبد الله مخلف 67.91 أبرار عبداللطيف مزعل الهاجري 71.21 أبرار مرزوق رخيص البرازي 68.33 إبراهيم بندر صنت الخالدي 70.15 إبراهيم ثامر منيزل العنزي 63.32 إبراهيم جمال عبيد العنزي 68.45 إبراهيم حسان علي السبتي 73.43 إبراهيم حمد حمود العازمي 80.63 إبراهيم خالد راشد براك الصليلي 73.28 إبراهيم رجا دهام الشمري 67.07 إبراهيم سعد عبدالعزيز العنزي 69.98 إبراهيم عامر سيف العازمي 73.2 إبراهيم عبد الرزاق عبدالله الدريعي 64.25 إبراهيم عبد الله فلاح المسيلم الرشيدي 85.26 إبراهيم عبد الله محمد العجمي 71.23 إبراهيم عطا الله صالح الصواغ 66.8 إبراهيم عودة نايف عفات 61.84 إبراهيم مشعل إبراهيم الخليل 64.48 إبراهيم مطر فياض الشمري 71.81 إبراهيم نايف طرقي مهنا حربي 78.07 إبراهيم هلال مرجى العنزي 68.71 إبراهيم وضاح نوح المسباح 75.39 ابو بكر عليان عبد الله علي المطيري 76.9 أحلام صالح نايف الفضلي 71.55 احلام هيف حسن الحصينان 90.14 أحمد أسامة سيد سعيد قاسم 70.67 أحمد أسامة محمد الانصاري 67.98 أحمد أنور عيسى الحداد 65.46 أحمد بدر اسماعيل حسين 71.25 أحمد بدر دنوس الضويحي 75.68 أحمد جابر محمد جعفر 70.56 أحمد جمعة ساير الظفيري 67.93 أحمد خالد دبوس العنزي 74.8 أحمد خالد مسلم الرقاص 71.66 أحمد دخيل فراج الشمري 75.9 أحمد راشد محمد الخليفي 54.74 أحمد سالم ساكت العنزي 74.84 أحمد سالم سعد الغريب 69.08 أحمد سالم مناحي الخالدي 77.63 أحمد سامي شاكر الشطي 81.11 أحمد سامي علي الفيلكاوي 64.49 أحمد سعد رمضان العنزي 72.82 أحمد سعد سلمان السليماني 68.73 أحمد سلامة عبدالله العنزي 77.85 أحمد سليمان عبيد الله العازمي 67.89 أحمد صالح جاسم المطر 69.4 أحمد صالح عبدالكريم العازمي 87.09 أحمد صالح فارس العنزي 67.18 أحمد عبد العزيز نزال البذالي 71.35 أحمد عبد الله أحمد الأنصاري 68.36 أحمد عبد الله دهام الشمري 65.25 أحمد عبد الله محمد علي 77.68 أحمد عبد الله ناصر العنزي 80.78 أحمد عبد الهادي خزعل مرهج 60.36 أحمد عبدالعزيز سعد العازمي 69.09 أحمد عبدالله أحمد الحسيني 77.35 أحمد عبدالله أحمد الكندري 71.12 أحمد عبدالوهاب أحمد حسن 74.7 أحمد علي حسين بلوشي 77.58 أحمد علي مسفر العجمي 73.11 أحمد علي عبد الخضر البلوشي 71.08 أحمد علي موسى حيدر 84.79 أحمد عناد هادي العنزي 65.5 أحمد عيد عامر العتيبي 71.53 أحمد عيد عوض الرشيدي 61.03 أحمد عيسى شلال زيد الشمري 69.8 أحمد فالح سراح العازمي 68.15 أحمد فلاح خلف السعدي 66.11 أحمد فهد عايد شريدة مجبل 68.63 أحمد فهد محمد المطيري 69.37 أحمد فؤاد نجم العبدالله القتن 68.3 أحمد فواز طخاخ مذكر العنزي 85.57 أحمد فواز مرزوق العتيبي 71.01 أحمد فيصل شايع الشمري 84.64 أحمد قاسم جاسم محمد 70.86 أحمد ماجد دحيم المطيري 64.86 أحمد مبارك عبيدالله عبدالله رشود الرشيدي 73.42 أحمد متعب رشيد المطيري 73.54 أحمد مجبل صالح العازمي 71.06 أحمد محمد أحمد الرمح 60.67 أحمد محمد صالح العليوى العازمي 68.25 أحمد محمود مضر الايوبي 67.75 أحمد مرزوق حمدان السليماني 69.02 أحمد مشعل أحمد سعيد 65.35 أحمد مشعل مجبل العازمي 66.3 أحمد معتوق عبدالعزيز القوز 78.86 أحمد مفرج صحين العازمي 68.4 أحمد مفلح براك العازمي 68.73 أحمد ناصر قبلان العازمي 70.05 أحمد ناصر محمد علي 73.65 أحمد نايف حنس الديحاني 69.45 أحمد نبيل قاسم العلي 74.17 أحمد نزار حسين الشواف 77.4 أحمد نهر جدوع النملان 71.34 أحمد وائل أحمد البريه 69.37 أحمد وليد يوسف الشريدة 73.92 أروى علي حنيتم العازمي 67.29 أروى محمد هداد المحيسن الحسيني 65.19 أرياف محمد صنت الديحاني 77.68 ارياف مساعد عبد الله الشراري 63.13 ارياف ناصر حسين علي خشيش العنزي 67.11 أريام حمدان درزى الناعس 70.02 أريام خالد شحاذه الظفيري 70.98 أريام سعد عايف النويعم 68.04 أريام صالح عقاب العتيبي 70.01 أريام صياح فريج السليماني 69.88 أريام عبدالهادي محمد الرشيدي 68.85 أريام فهد قصيم محراث 68.98 أريام لافي سعود حمود سعد العازمي 69.43 أريام محمد نحيطر الجميلي 66.16 أريام نشمي صنهات المطيري 79.8 أريان عوض زائد الشلاحي 56.54 أريج خالد حمدان عبد الله 76.25 أريج فالح سعيد العجمي 73.74 اريج فلاح سعيد العنزي 78.48 أريج فيصل عالي الرشيدي 60.77 اريج فيصل مطلق العازمي 63.52 أريج ناصر محمد الجفيره 66.38 ازهار فيصل قويظى العازمي 71.96 أسامة خليفة مشل صياح العنزي 86.03 أسامة زيد محمد المطيري 68.26 أسامة صالح يوسف الخالدي 76.18 أسامة علي سليمان المطيري 80.72 أسامة قبيل رزيق الرشيدي 66.44 أسامة نايف مطلق العتيبي 63.48 استقلال فواز طخاخ العنزي 71.65 استقلال محمد فريج السليماني 74.74 استقلال مساعد وحيد مطلق 69.86 إسراء رجا طريخم سيحان 75.15 اسرار محمد عبد الله العجمي 84.04 أسماء أحمد ذياب الجيار 57.76 أسماء حسين مهلهل جاسر ليلو 68.44 أسماء راكان مبارك العازمي 70.71 أسماء غانم عيد شحاذه 70.83 أسماء فهد فاضل العنزي 59.07 أسماء فهد مسفر الحيان 80.82 أسماء فهران عبد الله العدواني 94.91 أسماء فيصل إبراهيم إبراهيم 67.78 أسماء محمد وادي الفضلي 63.47 أسماء نجم محسن عبيد 69.03 اسماعيل ايمن علي ادريس 66.37 اسماعيل محمد حسوني الشمري 81.34 أسيل بدر عبدالله حسين حمود 66.42 أسيل رشيد هارون الرويح 67.68 أسيل عبدالهادي عليان الرشيدي 63.85 أسيل فيصل سعيد العجمي 69.08 اسيل كريم جاسم الوحيلي 75.7 أسيل نجيب عبد الله بن خضير المطيري 69.89 اشواق فيصل عوض المطيري 66.38 اشواق محمد دهام الرشيدي 81.64 اشواق نواف غالب المطيري 71 اصايل إبراهيم ساير الشمري 71.35 أصايل عيد حبيب البناقى 68.8 أصايل هايف عبيد المطيري 78.18 أصيل سعد كريم محمد 82.9 أطياف صالح نحيطر نومان 74.18 اغراب مناور عجيل ساكت 67.05 أفراح صحين هلال العازمي 72.77 أفراح عبد الله فلاح عرادة 90.26 أفراح فالح محمد الهاجري 63.48 أفراح هادي مفلح العازمي 63.97 أفنان شاهر ماجد المطيري 67.11 أفنان ناصر بدر موسى 70.86 آلاء سيد إبراهيم خليل القلاف 67.98 آلاء عبد الحكيم فاضل الهندال 73.72 آلاء عقيل نوري ماجكي 71.28 آلاء علي عطاالله دغيمان الصليلي 74.85 آلاء معتز محمد عمر 67.67 ألجود محمد مسيطير العجمي 73.6 ام البنين صالح شاهر محمد جزاع 77.01 آمال خالد تركي المطيري 71.47 آمال فهيد جباره قريع المري 72.64 أماني عبد الجليل عبد الله حسين 82.17 أماني عبدالله محماس العتيبي 69.87 أماني محمد جابر مرشد 84.31 أماني مشعان محسن الشمري 65.93 اماني أحمد سالم العنزي 72.71 أماني بداح شليل المطيري 83.39 أمثال أحمد سلطان سالم 66.5 أمثال حسين مبارك العجمي 67.74 أمثال فهد جابر سرحان 78.79 أمثال ناصر خضير عبد الله 71.54 أمل خالد عبدالعزيز سوعان العنزي 75.12 امل خالد محمد ايوب 57.41 امل طراد سليمان الشمري 61.47 أمل طلال سليمان الحداد 71.71 أمل عبدالله سالم أبوسمري 62.76 امل عجاب كميهان العازمي 81.52 امل غازي جديع علي 79.42 امل فرج الله زبن بدر جراح 66.09 امل كامل مطشر جبر 84.33 امل مقبل حماد الشمري 71.79 امل هادي لوقان الشمري 68.33 آمنة عبد الجليل حسن البقشي 60.86 آمنة سعد محسن جاسم عبد عمر 68.75 آمنة سعود راشد هزاع العجمي 66.12 آمنة عبدالرحيم عبدالله الراشد 69.76 آمنة فالح عبار عوض سعود 67.28 آمنة محمد مختار إبراهيم الصراف 73.82 آمنة مطلق عودة الجميلي 78.33 أمير إبراهيم محمد الشمري 69.92 أميرة حمد عبد الله السهلي 67.54 أميرة فرحان بريك مرزوق 69.11 أميرة ماريا سعاده الحداد 78.85 أمينة علي حسين خضر 75.07 أمينة فرحان سلامة العنزي 65.91 اميه محمد الشهاب 78.72 انتصار أحمد نصار بطي 69.89 انس جمال بدر الكلدي 63.09 انس حسن محمد القطان 77.27 أنس عمر سالم المجرن 65.31 أنس يحيى حسب الله اسماعيل بحر 72.21 أنفال خالد خلف العنزي 70.46 أنفال صباح عوض المطيري 72.08 أنفال صلاح خالد المجيبل 70.31 أنفال علي طرقي العنزي 74.3 أنفال فهد سعود السبيعي 82.37 أنوار سائر ذياب العنزي 79.67 أنوار سجيل فرحان خليف 80.79 انوار عبدالدائم ناصر عبدالله 77.88 انوار مطلق فالح الرشيدي 70.69 انوار ناصر مرزوق ناصر المطيري 85.49 انوار هجاج عجاج العازمي 79.91 أنور حامد عبدالرضا القلاف 68.33 أوراد جابر ظاهر شرهان 67.23 أوراد خلف الخلف 76.47 اوراد سامي محمود مطر سليمان العنزي 68.79 أوراد طارق عارف حمد 66.62 أوراد نصار عبد الله بادي 65.97 اوضاح فهاد زنيفر محسن العجمي 84.74 آيات جواد كاظم جمشير 67.55 إيمان حمود حمدان الرشيدي 75.22 إيمان دميثان نزال الهاجري 83.75 إيمان روضان بهلول ثامر 89.17 إيمان سعود صالح العتيبي 76.67 إيمان عبيد جزا الديحاني 71.65 إيمان فهد عبد الله العنزي 81.76 آيه عبدالحكيم يعقوب بوالبنات 69.01 آيه علي شهاب الشمري 74.16 آيه ياسر عبد المجيد الشطي 64.87 آيه يوسف فهد المعراج 73.85 أيوب محمد حسوني الشمري 82.35 باسل بدر عبدالغني القحطاني 69.66 باسل حربي خلف العازمي 82.86 باسل محمد مشعل العدواني 75.12 باسم نمر حلفاوى 61.9 بتله خالد رجا البغيلي الرشيدي 71.5 بتله فارس حورى مانع الظفيري 72.68 البتول خالد سبتي السعد 72.11 بتول صلاح زايد شاهر 70.43 بتول فهد مبارك الدوسري 70.85 بتول وليد خماط زويد 66.78 بثينه خالد بريك مرزوق 63.23 بخيت أحمد بخيت البخيت 65.13 بداح عبد الله ذعار تركي الدوسري 82.58 بدر أحمد عبدالحميد محمد الحمدان 68.75 بدر براك سعود العازمي 76.34 بدر بشار سعيد سالمين 63.17 بدر ثعيل ثامر ثريان المطيري 78.94 بدر جراح سعد المبايع 74.24 بدر حمد سلطان السلطان 70.09 بدر حمد مفرح الغريب 62.44 بدر خالد بدر الفرحان 68.76 بدر خالد شبيب المطيري 74.58 بدر خالد صالح الهاشل 66.82 بدر زيد صالح سعيد 69.72 بدر سعدون أحمد العوسى 69.26 بدر صالح فاضل العنزي 72.86 بدر صباح سعود الحامد 67.65 بدر عايد عبد العزيز محمد 69.57 بدر عايد مرزوق المطيري 78.79 بدر عبد الرحمن عيادة الدرعه 64.57 بدر عبد المحسن جاسم محمد جبر 75.39 بدر فايز بدر العتيبي 67.63 بدر فلاح صالح الطويل الرشيدي 66.74 بدر فهد عايد مشوط 82.06 بدر فهد لافي السعيدي 71 بدر ماجد عويد العنزي 66.41 بدر مازن خليفة العبوة 64.73 بدر محمد حمود الهاجري 75.19 بدر محمد حمودة اسماعيل 76.81 بدر محمد خالد العازمي 82.37 بدر محمد صالح التواجر 75.44 بدر محمد نعمان محسن 71.89 بدر محمد نعمة الشمري 84.68 بدر مساعد مصطفى حمادي 70.78 بدر مطلق شبيب الهرف 81.89 بدر مناور محمد الشريع 58.86 بدر منصور ناصر حمدان العتيبي 67.05 بدر منير عكام جهيمان المطيري 63.33 بدر ناصر زيد دعسان 68.34 بدر ناصر شاهر الجنفاوي 73.21 بدر ناصر عبدالله البدى 62.66 بدر ناصر مناور المطيري 79.74 بدر ناصر وسمي العازمي 69.04 بدر ناصر يعقوب دمخى 68.59 بدر يوسف بدر يعقوب 62.95 بدر يوسف علي المطيري 64.42 بدرية بدر محمد الكندري 72.96 بدرية سعد عوض العتيبي 75.92 بدرية عايض نوار فرج 64.56 بدرية عبدالله لافي العنزي 70.7 بدرية علي يوسف علي 76.07 بدرية مترك لافي الديحاني 71.63 بدرية محمد خلف المطيري 69.38 بدور أحمد عباس حسن 87.6 بدور بدر خضر حسن 68.18 بدور بطيحان سعيد الرشيدي 65.31 بدور حمود مسفر العجمي 66.51 بدور سالم علي عبد الله 63.8 بدور عبد الرزاق صلفيج الشمري 80.99 بدور علي محسن شناوه 63.92 بدور علي مطر طلق العازمي 80.29 بدور عواد محمد العازمي 64.35 بدور محمد جهران العازمي 70.77 بدور نايف جابر العطية 83.79 براك عبدالمحسن شريف العنزي 70.19 براك علي براك البراك 77.79 براك مساعد جعفر العدواني 67.64 بسنت حازم عثمان حسن النمرسى 73.36 بشار خالد بشير كامل ناصر 59.67 بشار محمد سعيد اليتيم 64.6 بشاير بداح جابر الهاجري 67.03 بشاير أحمد مرزوق العازمي 73.16 بشاير خلف حمود المطيري 73.89 بشائر راشد عبدالرحمن البيدان 64.22 بشاير زبن نايف الجنفاوي 71.8 بشاير سعد مطلق العازمي 60.29 بشاير صقر سيف العضيله 91.11 بشاير عويد مبارك العنزي 66.33 بشاير محمد مطر الرويعى 69.73 بشرى فالح سعد الرشيدي 67.14 بلال فيصل محمود 70.91 بندر جابر عثمان البحيرى 66.15 بندر جهز بندر العتيبي 66.95 بندر سعود مرزوق الرشيدي 68.27 بندر صالح محمد العنزي 68.74 بندر عبدالرحمن شنيان العتيبي 74.1 بندر عقاب جفران المطيري 69.29 بندر علي حمد العازمي 62.67 بندر فارس محمد الحسيني 69.77 بندر فهاد عبد الله المطيري 75.62 بندر مبارك ضاري العاقول 64.43 بندر محمد ساطي العتيبي 67.3 بندر محمد عبد الرحمن المطيري 71.8 بندر مطلق بندر الديحاني 66.52 بندر ناصر هلال الشمري 80.81 بندر وسمي عايد العنقودى 62.25 بندر وليد عبدالجليل الماجد 68.39 البندري حمود نصار الحسيني 68.87 البندري زياد فهيد العازمي 74.74 البندري نصار بداح طماح المطيري 71.46 البندري أحمد ميس جنفاوي 66.73 البندري بردي عشوي الشمري 67.92 البندري فيصل هادي العدواني 76.63 البندري ماجد عبدالله الحربي 70.77 تركي أحمد خالد الصليلي 66.36 تركي حسن غالب السهلي 74.18 تركي سعدي فانوس الشمري 60.2 تركي ضاري تمران الشمري 71.85 تركي علي حسين العجمي 83.84 تركي محمد ناصر العتيبي 68.92 تركي خالد ثويران الماجدي 66.89 تركي طارق بشاره معلي 62.19 تركي عامر شكاحي نغماش 69.69 تركي عبد الله أحمد تركي 64.8 تركي عبدالعزيز فريح الحربي 77.57 تركي علي ترف فجرى 66.7 تركي مطلق وثير العازمي 67.71 تغريد خلف فهيد أبا القلوب 84.83 تهاني بدر عايض المطيري 70.74 تهاني بعيجان خضران المطيري 85.17 تهاني سعد محمد الحيان 72.83 تهاني ضاحي صالح الشمري 70.71 تهاني محمد منصور بذال الرشيدي 84.68 تهاني مرزوق خليفة العازمي 64.58 تهاني نادر عبد الله الصعيبي المطيري 62.84 ثامر جميعان عطشان الصلبي 82.17 ثامر حميد أحمد ذياب 72.16 ثامر خالد سالم الرشيدي 67.55 ثامر خالد صقر الجمهور 87.64 ثامر سعود مرزوق الرشيدي 72.2 ثامر صويلح دبشه الماجدي 67.64 ثامر عبد الله مزيد الخالدي 68.06 ثامر علي عنيزان الهلفى 88.67 ثامر متعب ثامر الفضلي 77.46 ثامر محمد غالى العنزي 72.51 ثريا حسن عبدالرسول حسن 69.66 ثناء علي عبد المطلب 65.61 جابر أحمد خلف خليفة 62.18 جابر أحمد مزعل العنزي 64.21 جابر ايمن مناحي العازمي 78.53 جابر حمد صغير العازمي 89 جابر راشد سهو السبهان العازمي 83.64 جابر سليمان صالح المولى 68.82 جابر عبد الله سالم العازمي 66.21 جابر عبدالعزيز حمود الجعيب 60.29 جابر غزاي شقير المطيري 67.29 جابر وليد جابر سعيد محمد د الهاجري 79.17 الجازي عنيزان ناصر العجمي 60.26 الجازي حمد ناجي الهاجري 73.83 الجازي فالح طاحوس القحطاني 67.03 الجازي مجحم محمد الخالدي 71.53 الجازي نايف شليويح العتيبي 85.4 جاسم بادي خليفة الراجحي 65.27 جاسم حسين عبدالرضا محمد 67.39 جاسم خليفة صقر عبدالوهاب القطامي 67.83 جاسم سليمان محمد بوخضور 70.12 جاسم عبدالجبار علي الكنعان 72.43 جاسم فاضل جاسم الكنكونى 63.63 جاسم فؤاد جاسم الجاسم القناعي 69.49 جاسم محمد جاسم الشمالي 79.43 جاسم محمد جاسم امان 66.04 جاسم محمد سعود العيسى 69.06 جاسم محمد عبد الرزاق النجار 70.31 جاسم محمد عبدالاله بوزيد 66.76 جاسم محمد قاسم الصيرفي 62.61 جاسم محمد قمدان دريع 72.45 جاسم محمد ناصر المعيلى 71.8 جاسم نايف محمد الفضلي 77.72 جباره عويضه جباره المري 73.05 جبر صباح جبر شمخى 64.31 جراح بدر فالح العتيبي 64.65 جراح جمعة سلطان محمود 82.84 جراح خالد حربي اسماعيل 66.38 جراح طلال صالح المولى 68.07 جراح فهد حميدي المطيري 75.97 جراح لافي ناصر المطيري 69.81 جزاع زايد جزاع الظفيري 65.08 جعفر ناصر معود عباس 78.3 جلوي حجاج عالي العازمي 76.91 جمال محمد وليد الجيران 68.38 جمانة خالد ناصر العجمي 72.07 جمانة سعد اسماعيل فرحان 64.27 جمانة فهد مرضى العنزي 68.74 جمانة مفرج حماد الشمري 75.13 جمعان ناصر سعود العازمي 67.07 جميلة عيد سعد حنيان العازمي 55.91 جنان أحمد إبراهيم الدويسان 72.01 جنان أحمد جابر علي 64.63 جنان ثامر عباس غلوم 64.24 جنان حسين فاضل عبدالله 70.67 جنان خالد محمد جمعة 68.33 جنان عادل شنيان العتيبي 66.83 جنان محسن عبيد الشمري 66.79 جنان محمد ناصر العنزي 67.66 جنى فيصل سالم نتوش عسكر 71.54 جهينه محمد عبد المحسن العنزي 75.06 جواهر عايد محمد عوض العنزي 70.62 جواهر مهدي مخلف العنزي 71.25 جواهر نشمي عطاالله العصلب الظفيري 70.6 جواهر هادي فلاح الحجرف 65.02 الجود سطام عبد الكريم العنزي 70.05 الجود فهد عبيد الديحاني 77.41 الجودي راشد سعيد العقروقه 66.45 الجورى سالم مجبل الجلاوي 68.74 الجورى منصور سالم الاذينه 71.84 الجوري جاسم منصور العازمي 74.15 الجوري عبدالله جميل البدري 70.56 جوري عطا الله سعد درويش 71.19 الجوري عياد فرج الديحاني 77.38 جوري نصار ناصر العازمي 72.36 الجوري وليد محمد العدهان 89.69 جوزاء دوخي عطية المطيري 66.79 جوليانا طه سلمان كريدي 71.02 الجوهره ثامر عايش العنزي 68.45 الجوهره زيد ضيدان المطيري 66.5 الجوهره صقر خالد الفالح 68.59 الجوهره فلاح عواد فلاح السعيدي الظفيري 70.26 الحارث خالد صبيح الحريجي 71.39 الحارث عبدالله أحمد عباس 83.36 حبابه يوسف يعقوب نايف 71.03 حجرف عبدالله حجرف العتيبي 69.94 حجرف فيصل حجرف العتيبي 86.08 حذام ناظم محمد المسباح 69.65 حربي سعد حربي الدوسري 78.35 حربي سعد راشد السعد 67.46 حربي محمد هداج المطيري 77.96 حريميس تركي بطي العتيبي 66.56 حزام عويضه عبد الله العجمي 85.5 حزام محمد سالم المري 73.95 حزام وليد حزام القحطاني 69.62 حسن أحمد اسماعيل إبراهيم اسماعيل 69.41 حسن رياض عطشان خلف 69.66 حسن عباس علي خلف 70.5 حسن عبدالأمير حميد الصفار 69.39 حسن علي حسين السالم 69.54 حسن علي ساير بدر 78.29 حسن محمد حسن الجيران 64.57 حسن محمد حسن الدوسري 67.91 حسن محمد علي اصطى أحمد 75.72 حسن مرتضى عبدالله علي 80.78 حسن هايف هادي العازمي 78.97 حسن وائل فيصل الفارس 66.81 حسن يوسف عباس الدريع 68.25 حسنا ناصر مسعود المري 67.49 حسنة حسن عبد الله المطيري 73.93 حسنة راشد محمد المري 66.29 حسنة مطلق راشد المطيري 74.45 حسين أحمد حسين العبدالرحمن 61.57 حسين أحمد حسين الفيلكاوي 70.13 حسين أحمد عبد الله حسين 69.47 حسين أحمد قاسم محمد 68.25 حسين حمد حسين المطيري 79.94 حسين حميد حبيب مشل 67.8 حسين راشد فجحان الدوسري 72.2 حسين زايد ريحان طلب 82.89 حسين زايد عبيد العنزي 76.01 حسين سالم جمعان ابو سمري 68.86 حسين عبد الرحمن حسين عنانى 63.17 حسين عبداللطيف ناصر عبدالعزيز 64.33 حسين عبدالله حسين البلوشي 73.63 حسين عبدالله عانى مديليع 67.39 حسين علي إبراهيم خلف إبراهيم 64.08 حسين علي أحمد البلوشي 71.56 حسين علي خضر الصالح 66.25 حسين علي فاضل عبد الله 60.44 حسين علي قناص الخصيلي 71.08 حسين علي محمد العنزي 67.04 حسين علي يعقوب باقر 68.39 حسين عيسى سيد موسى سيد حسن 72.5 حسين عيسى محمد جاسم 77.54 حسين غريب علي حسن علي 76.92 حسين محمد عبد الامير حسين 72.12 حسين محمد علي الهزيم 75.18 حسين مساعد حسين الهاجري 70.87 حسين مشعل أحمد الداود 68.74 حسين هاني علي الحداد 74.86 حسين وائل فيصل الفارس 68.18 حسين وليد محمد الاستاد 67.76 حسين ياسر كاظم البغلي 65.94 حسين يوسف حسين التقى 66.02 حسين يوسف محمد القطان 74.51 حصة إبراهيم سعود العتيبي 69.05 حصة بدر سالم الهاجري 72.05 حصة حمود زيد الحسيني 64.87 حصة خالد مبارك العجمي 72.24 حصة صالح افنيطل البحا 74.4 حصة طارق عبدالله جمران 65.53 حصة فلاح طامي ناصر المطيري 71.44 حصة وليد حسن الكندري 68.67 حصة وليد عبد الله الدمخى 69.27 حصة يوسف غلاب الميموني 70.15 حفيظة بوعيشة 73.18 حلا خالد علي وقيت الشمري 69.68 حليمة جعيلان مرزوق الرشيدي 75.82 حليمة علي عبيد العنزي 84.01 حليمة محمد سليمان محمد 64.5 حليمة مفرح طاحوس العتيبي 61.52 حليمة يوسف سعود السعدي 66.9 حمد محمد عبيد محمد 74.7 حمد حاتم محمد الصيبعى 61.67 حمد حمود مصبح عمار الحريجي 71.57 حمد خالد سويد الظفيري 68.88 حمد خلف حمد الخالدي 67.7 حمد دهش سعد الدوسري 73.87 حمد راشد فالح العميره 66.45 حمد صلاح حمد الخالدي 71.71 حمد طلال مرزوق الصواغ 77.09 حمد عبدالله عبدالرزاق اللهو 69.39 حمد علي عبدالرحمن الكندري 64.55 حمد عيسى عبدالعزيز السيف 68.85 حمد فالح محمد الهاجري 58.81 حمد فهد سعيد العجمي 87.64 حمد فهد هنى الرشيدي 63 حمد مبارك حمد العتيبي 68.19 حمد مبارك فرحان الحربي 77.88 حمد محمد سالم العجمي 81.27 حمد مخلد قطيم رميح المطيري 64.95 حمد مشرف حمد الفضلي 64.36 حمد مفيد سليمان مرزوق العنزي 67.53 حمد ناصر سعود القرضام 69.37 حمد ناصر سيف السامح 68.74 حمد نواف خليل سبتي 83.79 حمد هادي حمد وتيد 76.4 حمد وليد سالم أحمد 64.94 حمدان سعود حمدان منوخ حمدان 64.51 حمدان طلال حمدان العازمي 78.31 حمدان طلال حمدان العازمي 62.77 حمدان عبدالجليل رشدان البذالي 77.3 حمدان مشعل محمد المطيري 86.99 حمدة عبدالله علي العجمي 71.25 حمديه علي مفلح العازمي 73.61 حمزة أحمد إبراهيم عاشور 70.06 حمود حامد مزهر حماد 68.71 حمود حمد محمد الحربي 58.95 حمود حمدان محمد الرويعي 85 حمود راضي حمود العازمي 71.28 حمود سعد حمود الشمري 76.47 حمود سعيد عبدالله المطيري 76.18 حمود سلمان فرحان سلمان العنزي 73.41 حمود صالح فلجى العنزي 71.74 حمود طلق علي العتيبي 67.04 حمود عماد حسن نجم 75.87 حمود فهد مبارك العنزي 77.96 حمود مصيبيح حمود الحريجي 73.4 حمود نايف حمود الديحاني 75.75 حمود نواف كاظم فرحان فارس 68.08 حمود وائل عثمان الفريح 70.88 حميدي مثال حميدي الصانع 70.54 حنان أحمد عسل العجمي 71.94 حنان عباس فاضل القلاف 77.75 حنان فواز صادق العوض 64.38 حنان مخلف ضحوي الشمري 65.23 حنان مذكر هزاع المطيري 80.67 حنان ناصر سعد الهاجري 76.17 حنين عبدالرحمن مهيدي البذالي 69.93 حنين عبدالقادر محمد شهبة 85.68 حنين عبدالكريم محمد الرشيدي 71.16 حنين مخلف ضحوي الشمري 63.54 حور حمد مزهر حمدان 70.44 الحور مصعب مشخص البذالي 67.6 حور يوسف منصور الناصر 71.39 حوراء بندر حميدان الهاجري 80.4 حوراء علي سيد بهبهاني 64.96 الحوراء عواد علي العنزي 63.74 حوراء فالح غزال غياض 67.93 حوراء مسعود علي كرم 71.43 حيدر عبدالله فاضل البلوشي 61.06 حيدر علي محمد حيدر 71.24 حيلان نايف حيلان خليف مشرع المطيري 67.28 خالد إبراهيم عبيسي 64.76 خالد أحمد عبدالله الرشيدي 62.04 خالد أحمد مسعد الرشيدي 81.18 خالد بداح عازم العنزي 75.16 خالد بدر ناصر العميري 70.34 خالد بلاش فداق إبراهيم 77.69 خالد بندر خالد العتيبي 70.46 خالد بندر ماطر الديحاني 66.89 خالد جار الله عبد العزيز الدغيشم 70.06 خالد جاسم عايد الجميلي 70.58 خالد جاسم محمد الشمري 65.99 خالد جمال أحمد الهلال 70.5 خالد حمود خالد العازمي 72.9 خالد خلف نايف العتيبي 63.28 خالد راشد خالد الشمري 68.25 خالد رمضان خليفة ملوح خليف دغفق العنزي 70.99 خالد سالم راشد الصالح 67.83 خالد سالم نزال المعصب 83.58 خالد سعود خلف الزايد العتيج 77.5 خالد سعود مطلق المطيري 82.8 خالد شيبان سعيد العجمي 67.27 خالد صالح عبد الله الرشيدي 68.33 خالد صحن عليان المطيري 68.36 خالد صحن مطر الهاجري 76.9 خالد طارق عبد الرضا جبر 68.37 خالد عادل سيف الصابري 79.16 خالد عايد خلف العازمي 81.17 خالد عايد عنقود خلف 77.55 خالد عبد الرحيم محمد الشاعر 68.07 خالد عبد الكريم غانم الشمري 69.83 خالد عبد الله سعود حمادة 67.5 خالد عبدالله بليه العجمي 68.66 خالد عبدالله عبدالرحمن عبدالل المطيري 65 خالد عزت البحره 70.29 خالد علي عسكر العازمي 67.74 خالد علي قبلان علي العازمي 71.15 خالد عماش شبيب العتيبي 67.3 خالد عوض نوار العصيمي 68.27 خالد عيد شريم العتيبي 76.32 خالد عيد محمد العازمي 67.96 خالد غلاب ضحوي الظفيري 85.71 خالد غنيم خالد العازمي 80.3 خالد فالح سعود عبيد 70.76 خالد فالح مرضي الرشيدي 68.69 خالد فلاح مطلق طريفان العازمي 75.29 خالد فهد غازي العازمي 83.39 خالد فهيد خالد العازمي 64.99 خالد فيصل بندر المطيري 68.16 خالد فيصل فضي الرشيدي 70.49 خالد مبارك ضبيب الرشيدي 71.03 خالد محمد سعد العازمي 64.59 خالد محمد عجرم الصليلي 68.81 خالد محمد محسن المطيري 89.76 خالد مشعل خضير الشمري 89.53 خالد ناصر عواد العلي 56 خالد نايف كريم الشمري 80.9 خالد نايف مجعد المطيري 82.95 خالد نجف رمضان محمد شاه 68.96 خالد وليد جهاد العازمي 76.14 خالد وليد حمد العازمي 70.54 خالد وليد صالح البادي 63.05 خالد وليد عطية الكسابره 68.03 خالد وليد يوسف النصار 70.23 خديجة دغيم مناور العنزي 63.64 خديجة صباح دشر جلاب 69.5 خزنة عبد الله مرزوق الخالدي 77.06 خزنة عبد الله مطلق المطيري 61.19 خزنة محمد مجهول المطيري 69.89 خضره حمدان ظافر ال عمر 59.83 خلود خالد زبن العنزي 63.57 خلود دوخي رفاعي الرشيدي 76.45 خلود سعود مطلق المطيري 69.76 خلود طلق مرشد الدويلة 81.58 خلود عبيد حزام سعيد 69.22 خلود غضبان متعب الشمري 66.87 خلود مبارك فالح راعي الفحماء 71.88 خلود نواف زبن الشمري 73.97 خليفة عبد الله عبد الرحمن المطيري 62.16 خليفة ادعيج خليفة مبارك 71.96 خليفة صالح فيروز سالمين 71.87 خليفة متعب خليفة الرميح 68.38 خليفة مشاري خليفة العيسى 69.18 خليفة نواف سالم الراشد 65.7 خليفة نواف مبارك العازمي 77.05 خيريه حسين سفاح المطيري 64.34 دانة مصطفى مؤنس ساكت الدخيل 80.49 دانة أحمد عبد الله الرشيدي 71.21 دانة جراح إبراهيم السلطان 73.17 دانة حمد مناور الجسار 77.1 دانة خالد غريب البذالي 72.55 دانة خالد محمد مطلق 68.19 دانة خالد نبقي الظفيري 82.23 دانة سالم عبد الجبار صالح 63.35 دانة سالم مرفوع عوض 63.55 دانة سلطان سعد المطيري 71.53 دانة سلمان برشوم المطيري 78.21 دانة شنار صويان الهاجري 67.82 دانة ظاهر راشد الريامية 79.92 دانة عايد حباس العنزي 68.25 دانة عبدالحميد عودة السعيدي 57.66 دانة علي سعيد علي العجمي 81.09 دانة عواد عطية ربيع 67.97 دانة فاضل دايخ فاضل 65.31 دانة فلاح سعد الرشيدي 77.72 دانة فهد بشاره جابر معلا الشمري 66.14 دانة فيصل عبد الله جابر فايز 71.89 دانة فيصل غازي كاظم 78.02 دانة محمد صالح امبيريك 69.08 دانة مذكر فهد العتيبي 72.26 دانة مشبب عبيد العتيبي 65.17 دعاء الكراد 70.61 دعاء فارس جدوع خليل 69.65 دعي وائل محمد الدعي 67.03 دعيج خليفة ناجي العقيلي 72.81 دعيج هاني أحمد هندى 90.63 دغيم عيد داهوم الرشيدي 80.33 دلال جمال محمد الحشان 66.08 دلال أحمد ثويران الماجدي 66.31 دلال بدر مطر الماجدي 69.71 دلال جراح بدر النويهض 68.76 دلال خلف محسن المطيري 77.4 دلال شفاء الهيلم العنزي 74.45 دلال عبدالله محمد أحمد 69.68 دلال علي جابر حيدر 73.62 دلال علي ناصر المري 68.23 دلال فراس علي الجاركي 70.95 دلال فيصل محمد العتيبي 68.42 دلال محمد حنيف العجمي 67.5 دلال محمد عبيد بوحواس المطيري 69.7 دلال مرزوق فضي الرشيدي 85.6 دلال ناصر سيف السامح 76.06 دلال نايف نواف مجبل الشمري 72.76 دلال يوسف عثمان المروان 67.11 دلة عايد زعل رميح 83.71 دليل شنيف شنوف الماجدي 74.75 ديم بكر عبدالله البذالي 67.54 ديما سامي حنضول مصيفي 65.72 ديما مجيد باقر زمان 64 ديما مصلح محمد العنزي 68.62 ديما معيوف محمد العجمي 69.85 ديمه نواف عويد خليف العنزي 68.11 ذياب علي ذياب سالم العجمي 82.02 راشد جابر راشد فرحان 67.5 راشد خالد فهد العنزي 70.2 راشد سرور عقلا الرشيدي 66.73 راشد سعد عبدالله الرشيدي 69.37 راشد صالح مطلق العازمي 70 راشد طلال حمد الشمري 71.82 راشد عبد الجليل رشدان البذالي 75.15 راشد عبدالله عوض المطيري 74.28 راشد قيس عبدالرحمن بورحمة 72.53 راشد ماجد راشد العازمي 67.81 راشد محمد بريك الجميلي 66.03 راشد محمد خليل الوزان 69.69 راشد محمد راشد البذالي 74.82 راشد محمد فدعوس الدوسري 67.44 راشد ناصر عبد الله العنزي 77.71 راشد نبيل إبراهيم صوان 65.34 راكان سليمان فهد الديحاني 80.6 راكان صالح مفلح حمد 76.3 راكان محمد عقاب سودان عقاب 66.11 رانيه حمد ناجي 64.35 رباب محمد عباس علي 67.38 رتاج أحمد عبد الرحيم الكندري 73.74 رتاج أحمد عبدالله علي 78.35 رتاج حسن فلاح الداود 68.94 رتاج حسين علي بوصخر 66.59 رتاج خالد عبدالله القبندي 72.31 رتاج رجعان صقر العازمي 67.31 رتاج طلال بشارة جابر معلي 72.99 رتاج عبدالله عبدالرضا القطان 65.04 رتاج علي مرشد الزين 70.11 رتاج عيسى فاضل القلاف 69.02 رتاج فلاح سعود الحسيني 64.52 رتاج فهاد عبد الله المنير 67.11 رتاج محمد جابر الصالح 73.68 رتاج محمد صحن المطيري 66.46 رتاج مشرف نشمي الظفيري 69.34 رتاج يوسف عبد الله بوحيمد 75.13 رجا سعد سالم الهاجري 75.91 رحاب أحمد حمود الظفيري 77.49 رزان محمد نصار الشريفي 71.69 رزان يوسف محسن العنزي 70.28 رشا خلف عويد عيد 66.26 رشا زايد بديوى البذالي 71.66 رشا غالب كريم العنزي 69.05 رشا مرزوق مسفر العبدلي 73.25 رشيد خالد محمد المطيري 64.86 رشيد دغيمان حباب الرشيدي 74.17 رضي فرج الله مصطفي أحمد 85.7 رغد بدر مدالله الرشيدي 70.08 رغد خالد عبد الامير طه التميمي 65.9 رغد راشد محمد امريعيه العازمي 71.1 رغد صلاح خالد فهد 63.73 رغد ضيف الله مرجى علي 75.98 رغد عبد الله سعد حمود العازمي 72.94 رغد عويضه حرمل العجمي 71.15 رغد متاعب غايب الرشيدي 68.19 رغد مشاري هويدي العازمي 69.28 رفعة لافي حمدان العازمي 77.04 رفعة بخيت سالم المطيري 66.23 رفعة سعد عبيد الشمري 70.56 رفعة سعود محمد الناجعى 69.36 رفعة عبد الله ساير العجمي 70.2 رفعة محارب فالح الجسار 66.36 رقية علي محمد البزاز 69.3 رقية هاني هلال الشمري 68.15 رنا عبد الله محمد العتيبي 71.06 رهف أحمد جابر الفضلي 70.31 رهف جاسم محمد الظفيري 61.26 رهف حسين صالح البذالي 64.03 رهف حمود محمد خلف 68.81 رهف خالد لافي الشمري 80.13 رهف سعد خنيفر الرشيدي 68.42 رهف سعود خالد الصواغ 68.8 رهف صالح عبدالمهدي عياد 64.87 رهف علي سعود البغيلي 68.46 رهف مبارك سعود العجمي 72.48 رهف محمد فهد العجمي 62 رهف مسفر حمد العجمي 70.6 روابي مبارك مطلق مهدي الهاجري 74.79 روان أحمد سعد الرشيدي 67.89 روان حسن حمد النايف 68.14 روان حسين صفاوي 69.44 روان راضي رضيمان العنزي 71.7 روان صالح أحمد سعيد 84.5 روان صلاح فرحان البخيت 82.14 روان ضافى محمد الهاجري 64.19 روان عبدالعزيز إبراهيم الماجد 67.85 روان عبدالعزيز حسن العالم 69.08 روان عدنان عبد الله الشمري 67.8 روان عماد السيد اسماعيل داود 69.37 روان عواد جخيدم العازمي 67.75 روان عوض سمير الرشيدي 71.27 روان غانم مطلق الظفيري 69.45 روان فرج خرصان العجمي 70.51 روان فهد فالح الرشيدي 72.06 روان محمد سعدون المطيري 77.18 روان ناصر مجبل البذالي 74.79 روان هادي فلاح الرشيدي 75.73 روز طلال روبين المغربي 67.5 الرومي حسن رومي الحريجي 67.04 روميه عبد الله ردين العجمي 83.31 رؤى طلال سليمان علي 76.21 ريان خالد مطر ارشيد 72.03 ريان عوض محمد العازمي 70.62 ريان فهد محمد خليف 73.99 ريان مانع حمود الماجدي 69.09 ريان محمد عبد الله العدواني 62.52 ريان مطر صقر الحريجي 70.8 ريانه راشد كليفيخ العجمي 69.62 ريتاج فيصل غالب الرحيلى 66.57 ريم أحمد هليل مطرب 67.8 ريم بدر حضيري عياد ه سالم 63.91 ريم بطي فلاح المطيري 75.42 ريم بندر فالح عبطان 69.23 ريم بندر ناصر رويعى 69.15 ريم جابر ناهى صغير 84.18 ريم جمال عبد الله الهملان 67.95 ريم حسين رعد منصور 67.98 ريم خالد فرج صالح فرج 72.2 ريم راسم جاسم العكله 69.71 ريم سعد حمود العنزي 73.02 ريم صنيتان عبد الله الديحاني 69.07 ريم ضيدان ضايد الرشيدي 52.67 ريم طلال مبارك العازمي 78.57 ريم عبد الرحمن صالح الرشيدي 68.64 ريم عبد العزيز حمد العجمي 79.28 ريم غازي منيع الله الرشيدي 67.91 ريم فهاد عبدالله العجمي 63.3 ريم فهد عبيد العتيبي 67.7 ريم فيحان عبيد المطيري 66.11 ريم قبلان سعد العازمي 74.35 ريم محمد حزول هزاع العنزي 86.45 ريم مرزوق فرج مرضي العازمي 67.59 ريم ناصر مرزوق الرطيب 70.49 ريم نايف رجا العازمي 71.2 ريم نشمي حمد الشمري 82.92 ريماز بدر علي العجمي 66.52 ريماس خالد فلاح الشريف المطيري 76.87 ريماس صالح ياسر عبد الله 77.94 ريماس منصور عبدالله العجمي 73.62 ريميه شريدة سلمان الهليلى 62.31 ريناد سلطان فرج العنزي 69 ريناد طارق عبدالله الرياحى 72.14 ريناد عوض زائد الشلاحي 59.24 ريناد محمد عبد الله المريخي 67.49 ريناد ناهي سفر العتيبي 70.95 ريهام جمعان حماد العازمي 68.3 زاهيه منصور متعب الشمري 60.73 زايد نصار صالح المطيري 74.43 زمزم صالح شلوش عايز 68.94 الزهراء عبدالمحسن علي البلوشي 64.91 زهراء مشاري خالد حاجية 69.95 زهرة ماجد خلف الصليلي 72.45 زياد عبد الله عبد الرحمن العازمي 81.76 زيد خالد مجيد عبدالله حسين 75.49 زيد نواف محمد القطان 67.59 زينب أحمد مطر خليل 74.82 زينب الحوراء أحمد حاجي خالدي 68.94 زينب بدر سبهان اسماعيل الصالح 79.33 زينب خالد ساحب الشمري 70.06 زينب ريسان دويش فهد 68.15 زينب عبداللطيف عطية الظفيري 65.1 زينب عبدالله مسحل العتيبي 68.36 زينب عبدالمحسن فرحان حسين 73.64 زينب علي عبد المحسن الصالح 70.79 زينب فهد جابر الظفيري 67.67 زينب مساعد عبداللطيف غلوم 69.91 زينب ياسر عادل خريبط 74.63 الزينه عبداللطيف صلاح العتيقي 78.48 زينه فيصل نحو الظفيري 65.87 سارة مبارك ثاني الجسار 93.5 سارة اسعد عيسى المسري 71.49 سارة برغش نشا القحطاني 67.57 سارة بليه حسن العجمي 68.77 سارة حمدان صالح العلاطي 68.79 سارة خالد سالم الدبوس 74.59 سارة رياض عايد الجميلي 68 سارة سالم خالد العازمي 70.99 سارة سعود سعد المسعود 69.23 سارة سمير إبراهيم الرفاعي 74.8 سارة صالح حمد الهرشاني 70.12 سارة عايض فهيد العجمي 66.73 سارة عبد الله صالح سليم 91.22 سارة عبد مزعل العنزي 66.96 سارة عبيد زامل الرشيدي 69.99 سارة علي حسين الحسيني 73.56 سارة عليان نجاع الديحاني 73.86 سارة فايز فهيد العازمي 68.64 سارة فلاح رجا الديحاني 66.03 سارة فيحان مقذل العازمي 65.47 سارة فيصل فواز الفارس 65.03 سارة مبارك دخيل العنتري 67.95 سارة مبارك ضيدان السهلي 71.32 سارة مجيد عباس الكوت 72.31 سارة محمد خزيم العجمي 72.04 سارة مرجى نافع المطيري 84.61 سارة مسعود مبارك العازمي 75.69 سارة مصلط لافي محمد ناصر 72.51 سارة مطر ناصر الشمري 74.11 سارة ممدوح مرزوق الشمري 70 سارة موسى فرحان الرشيدي 69.97 سارة ميثم دشتي مقدم 67.28 سارة نادر عبد الله الصعيبي المطيري 69.97 سارة هادي عويضه العجمي 80.84 سالم بدر سالم الجندل 78.26 سالم بدر عبد النبي مرزوق 66.75 سالم جابر نايف البذالي 68.64 سالم حمد بشير نصيب 69.44 سالم خالد سالم الرشيدي 73.79 سالم خالد صحن الهضيبان 67.01 سالم خليفة سعود القرضام 69.91 سالم رائد سلوم عسكر 59.48 سالم رجعان سالم الرجعان الهليلي 67.81 سالم سامي كليب ناصر 73.18 سالم سعود حمدان العازمي 60.11 سالم سلطان علي بن عيسى 71.42 سالم سلمان زنيفر العازمي 79.56 سالم صلاح صالح ناصر ابا الخيل 67.84 سالم غازي إبراهيم الشمري 66.97 سالم غريب حمود السعيدي 65.59 سالم فلاح سالم العازمي 69.11 سالم فلاح مدلول الشمري 68.76 سالم كتام محيسن سلطان 80.66 سالم محمد باذر الكريباني 72.23 سالم محمد عبدالمحسن المري 69.54 سالم مشاري محمد عبدالله 79.39 سالم ياسر خلف جبر 65.13 سامي فهد عماش العنزي 78.39 سامي سيد بدوى سيد بدوى 65.37 سامي مشعل محمد السرهيد 86.08 سامي هزاع هايف المطيري 76.98 ساير عايد علي العازمي 69.67 سبيكه عطية سلطان المرزوق 69.18 سدره محمد عيفان مترك الهاجري 72.68 سدن سعد ياسين الشمري 70.54 سدن محمد إبراهيم القطيفى 68.44 سطام مبارك مجلاد الضفيري 83.27 سعاد نزال حامد الرويلي 71.24 سعادة محمد حسين ال سليم 72.91 سعد أحمد شوردى الهاجري 68.72 سعد حسن عامر العجمي 64.75 سعد حسين مبارك العازمي 70.66 سعد حمود سعد حمود المطيري 65.12 سعد خالد سعد الشريدة 71.99 سعد خلف نعمة الشمري 80.39 سعد ذياب فراج الجويسرى 67.59 سعد ربيع عبيد الشمري 72.19 سعد سالم راشد الصالح 74.42 سعد سالم نداء الشمري 67.33 سعد سعود غنيم المطيري 77.06 سعد سليمان امهدي القحطاني 74.35 سعد صالح سعد عجب العازمي 88.45 سعد ضيدان حمود الشبعان 66.67 سعد عيادة فهاد الحربي 90.96 سعد مبارك ملوح الصليلي 67.44 سعد محمد سعد العازمي 78 سعد محمود سعد العازمي 65.42 سعد مساعد سعد المرشاد 75.5 سعد مشعل حمود العنزي 57.23 سعد مشعل سعد العازمي 70.62 سعد مطلق مبارك الرشيدي 62.93 سعد مفرج محمد المطيري 69.4 سعد مهدي ثويني بردي عايد العنزي 64.97 سعد ناجي محمد العجمي 79.44 سعد ناصر مدغم ناشي 70.4 سعد نصار فهد الدوسري 85.06 سعود اصعفك خريص أبوهليبة المطيري 76.48 سعود بدر لافي العازمي 75.4 سعود خالد عباس غفران عبد الرحمن 68.06 سعود خالد مخلد المطيري 84.81 سعود طلال سعد النويف 67.73 سعود عايض مبارك الهاجري 77.55 سعود عبد الكريم صعب مجباس 84.41 سعود علي مطلق العنزي 65.78 سعود عواد سمير الشمري 67.94 سعود فلاح سعود العجمي 65.91 سعود فلاح مبارك العازمي 69.15 سعود محمد سعود السعدي 77.9 سعود محمد مطلق العازمي 75.16 سعود مساعد محمد المطيري 68.21 سعود مشعل مرزوق العازمي 69.22 سعود مطر حطاب السليماني 72.14 سعود نمر سعران الجميلي 84.09 سعود ياسر سعود العتيبي 63.75 سعيد محمد سعيد العجمي 87.15 سعيد نايف سعيد الصواغ 68.05 سلطان أحمد بطحى المطيري 69.38 سلطان بدر محمد العتيبي 72.43 سلطان سعود سوعان الهديب 82.88 سلطان سعود عناد الخالدي 90.47 سلطان عبدالله سلطان مناحي 71.7 سلطان عبود عبد الله العنزي 64.97 سلطان علي سلطان عبدالله ضويحي السهلي 76 سلطان علي محمد مخيلف 58.36 سلطان فالح فهد عامر 74.03 سلطان فلاح راكان العجمي 86.59 سلطان فهد ناصر العجمي 74.7 سلطان فيصل عبدالرزاق العنزي 79.67 سلطان ماضي محمد التيسى 82.11 سلطان مبارك سلطان سعيد 78.87 سلطان محمد حامد الرشيدي 65.02 سلطان محمد غياض العنزي 76.68 سلطان ناصر عيد العجمي 67.92 سلمان تركي شباب المطيري 68.43 سلمان جابر مناحي العجمي 80.74 سلمان حسام محمد الشمري 67.28 سلمان خالد فهد المطيري 81.9 سلمان راشد فرحان العجمي 70.61 سلمان سعدون صالح العتيبي 65.14 سلمان صالح مفلح الرشيدي 68.41 سلمان عادل لطيف وقيان شبيكا الشمري 91.04 سلمان عايض عواض العتيبي 66.65 سلمان عبد الرحمن عواد العتيبي 65.58 سلمان عبدالرسول علوان صفر 68.92 سلمان عبدالله حجاج العلاطي 72.13 سلمان علي سعد الهاجري 68.92 سلمان فواز سبيل المطيري 74.36 سلمان كمال عبدالله الميرزا 71.02 سلمان محمد علي العجمي 72.67 سلمان منصور صليهم العجمي 75.62 سلمان هادي سالم العازمي 64.89 سلمى أحمد محمد العريقي 61.75 سلمى سالم إبراهيم العجمي 76.28 سلمى عبد الله محمد العنزي 67.49 سلوى محمد رمضان ذياب 69.84 سليمان راشد محمد عبدالرزاق البطي 77.31 سليمان صادق حسين الأمير 74.5 سليمان صلاح خليل عوض 71.71 سليمان عادل خالد الياقوت 57.98 سليمان عبدالعزيز صالح البطي 73.34 سليمان كريم كاظم السعيدي 67.4 سليمان محمد علي التميمي 55.07 سليمان هادي هلال الديحاني 79.75 سمار ادهم دوارة 72.42 سميحه رمضان عاشور حسين 72.59 سنابل زين العابدين عوض محمد 73.51 سند فهيد سند العازمي 65.82 سند محمد علي ابو ربيع 73.45 سند محمد محسن الدوسري 74.47 سندس فارس سرحال 68.26 سندس منصور عبدالله الشطي 85.08 سهام جاسب ناموس 74.33 سهام خليف سعود العازمي 68.97 سهام طارق يوسف الراشد 72.08 سهى عايد حسين الشمري 74.2 سويد مزاح ضيف الدلمانى 64.08 سيده مريم سيد ابوالفضل سيد جواد أل علي 68.89 سيف حسن صالح العجمي 71.65 سيف عيد فالح الصليلي 63.75 سيف فهد حمد المويزري الرشيدي 71.22 سيف مانع سيف الملعبى 73.46 سيف مانع طامي الظفيري 69.52 شافي سعد شافي الهاجري 78.02 شافي محمد نايف المطيري 79.9 شافي مساعد موطان السبيعي 72.31 شاهه أحمد علي الجريد 75.89 شايع محمد شايع المطيري 91.65 شبيب نفل شبيب العجمي 71.07 شجن جاسم محمد المطيري 70.23 شجون جابر خلف العنزي 67.03 شروق حسين علي الشرقاوى 63.97 شروق محمد طلاق الهاجري 62.6 شريدة صالح خميس فراج العازمي 77.65 شريفة إبراهيم تركي الهذال 76.46 شريفة عبد الله عيسى جوهر 74.02 شريفة مساعد أحمد العبيدان 65.39 شفاء سمير نصر اسعد 65.54 شقير غزاي شقير دليل 80.22 شمايل أحمد عبد الكريم الفرحان 57.9 شمس حمود حمد سعد الماجدي 75.15 شمس صباح مزيد المسعود 70.92 شمعه حييان عبيد الرشيدي 61.83 شموخ جمال فلاح الماجدي 68.62 شموخ محمد سلطان العجمي 72.84 شهد جمال ابوالعطا مطاوع 62.6 شهد حماد راشد الظفيري 72.56 شهد خميس حماد الشمري 61.38 شهد رائد حسين يوسف حسين 68.64 شهد سالم مبارك سميرليلي نافل العنزي 67.63 شهد سعد رمضان العنزي 72.85 شهد سلطان سعود الجبري 79.14 شهد عايض دحيم المطيري 66.61 شهد عبد العزيز عبد اللطيف المري 75.12 شهد عبد الله راشد العنزي 73.33 شهد عبد الله عيسى شايع 69.01 شهد عبدالله مجبل الرشيدي 62.62 شهد عجمي متعب الحربي 70.07 شهد عوض عبدالله الرشيدي 72.14 شهد غازي مسلم العتيبي 69.78 شهد فاضل عبدالله الهزاع 82.46 شهد ماجد عبد الهادي العنزي 82.94 شهد محمد جرى الرشيدي 60.01 شهد محمد حافظ مسيعيد 74.07 شهد محمد علي السعد 80.37 شهد مساعد عبدالله الخياط العازمي 69.36 شهد هزاع مفلح المطيري 78.8 شهد وليد جاسم الفداغ 70.46 شهد وليد ناجي حسن الظفيري 69.34 شوق بدر حمود العرادة 66.63 شوق خالد هابس الشمري 66.97 شوق سالم مهوس حليوس العنزي 74.23 شوق سعود زيد الصواغ 65.77 شوق صالح حمد العازمي 68.39 شوق علي نجم إبراهيم 66.38 شوق عيد مبارك الرشيدي 71.54 شوق عيسى سعد اليوحة 65.82 شوق فيصل مرزوق سعيد 69.55 شوق ماهر سالم العازمي 66.97 شوق محمد بحر المراغي 66.75 شوق محمد سعود الرويعى 58.81 شوق مخلد مطر العازمي 72.45 شوق مشعل مفرح الشمري 67.72 شوق ناصر فهيد ابوفاس 74.16 الشيخ تركي عبدالله سعود الصباح 77.97 شيخة راشد جنبان المري 50 شيخة اسماعيل فيروز مال الله 69.24 شيخة حسن فلاح الحجرف 71.5 شيخة حسين علي الحجرف 70.56 شيخة حمد مبارك الرشيدي 71.94 شيخة سعدون عقيل الخالدي 76.59 شيخة سعود مدلول جخيدم سودان العنزي 68.49 شيخة شايع سالم الشمري 69.91 شيخة طالب ضاحي العنزي 74 شيخة عادل مبارك الطومى 68.59 شيخة عطا الله محمد صنيتان المطيري 81.87 شيخة عماد أحمد إبراهيم 78.16 شيخة متعب ذياب العنزي 68.87 شيخة محمد سلطان علي 78.97 شيماء علي إبراهيم العطار 75.5 شيماء بدر ناصر الشمري 64.66 شيماء براك عتيق جزاع العنزي 69.52 شيماء سالم عبدالله سالم 82.71 شيماء عبد الكريم حامد الاعرج 62.21 شيماء محمد عبدالله فتح الله 65.63 شيماء مهيدي صالح الخلف 69.64 شيهانه عادل صقر المطيري 81.12 صالح أرشيد صالح العازمي 67.76 صالح جمال عبد الرضا جوهر حيات 61.84 صالح جمعان طلاق الهاجري 63.39 صالح حمد صالح المري 81.06 صالح حمد علي المري 72.95 صالح خالد صالح الطواش 61.98 صالح راشد عبدالله الرشيدي 70.38 صالح سند خشان الخالدي 78.16 صالح شايع شريف الشمري 73.78 صالح عبد الله مطلق المسيلم 89.71 صالح عبدالله مصبح صالح المسباح 63.47 صالح ناصر حسن العجمي 78.33 صالح ناصر علي العجمي 78.25 صالح يوسف علي التمار 70 صقر حمد عدنان علي 75.58 صقر خالد راشد الغانم 73.02 صقر دخيل الله بادي الرشيدي 84.2 صقر رجاء عبيد الشمري 67.16 صقر علي جدوع المحمد 64.84 صلاح عادل مهدي صالح 72.32 صهيب أسامة راتب فرج 70.93 صياح مبارك عبدالله العجمي 72.77 صيتة أحمد عتيق الحيمر 78.02 صيتة ذياب محمد ذياب 62.77 ضاري علي نبيل الوهيب 64.17 ضاري ناصر ظاهر الشمري 74.45 ضاري حسين مشعل مرزوق 65.75 ضاري حمد جاسم عبد الله العصفور 78.95 ضاري ساير عواد العنزي 74.54 ضاري سلطان فلاح العميره 69.35 ضاري سلمان عبدالعزيز الشمري 74.13 ضاري سليمان حمد الديكان 66.91 ضاري شبيب ضاوي سعود العازمي 85.6 ضاري محمد عبدالرضا الزنكوي 76.42 ضاري يوسف مستور المطيري 75.65 ضحى بدر سعيد إبراهيم 69.94 ضحى بندر هديان المفرج 76.11 ضحى خالد سالم الشمري 70.87 ضحى خالد مجبل فجحان الجبيري 72.84 ضحى علي حسين البلوشي 67.07 ضحى نواف خالد الهاجري 69.75 ضواهن رخيص سعود الضويحي 66.98 ضي ماجد سالم الخضر 79.41 طارق ربيع اسماعيل علي 76.28 طارق غازي حربي الجشعم 67.67 طامي علي طامي العازمي 71.85 طاهر عادل معيلى العنتري 65.52 طايل حمود هندي الظفيري 70.74 طلال سهر نمر غاطى 73.81 طلال عبدالله برغش القحطاني 68.17 طلال عتيق عريفان الماجدي 62.05 طلال غالب علي العصفور 78.42 طلال فارس مبارك المطيري 83.72 طلال فلاح حليس الدوسري 81.62 طلال فهد خالد المطيري 76.23 طلال فيصل محمد الكندري 65.12 طلال محسن خليف المطيري 67.32 طلال محمد ناصر الحربان 64.54 طلال مشعل ضحوي الشمري 68.47 طلال ناصر بدر المطيري 73.48 طلال نايف عواد العنزي 79.25 طلال نزال عبيد شبيب 72.76 طيبة مشعل محمد المجرن 69.07 طيبة أنور سامي الفضل 74.59 طيبة طارق عبد اللطيف عبد الرزاق 69.65 طيبة يوسف عدنان الراشد 75.82 طيف أحمد عتوان الفليج الفضلي 66.19 طيف سعيد مفلح حمد 73.38 طيف عبد الله ضيف الله المطيري 75.02 طيف عبدالعزيز جاسر الجاسر 67.64 طيف عيد مهيزع الضفيري 64.26 طيف محمد حسين العنزي 72.48 عادل خالد عبد الله العتيبي 65.01 عادل عبدالله بحير محمد ظاهر 74.94 عادل محسن جابر العجمي 69.21 عادل محمد كمال يتيم 71.38 عالية عيد عواد الدويلة 75.98 عالية بدر مطلق الرشيدي 69.49 عالية حمد عبدالله الحجيلان 81.21 عالية سالم نزال المعصب 57.95 عالية سعود ناصر ناصر 77.05 عالية عبد الله ضيدان الوقيت 68.4 عالية عبدالله محمد المطيري 74.22 عالية كميخ فدعوس المويزري الرشيدي 68.18 عالية محمد سيف الهاجري 69.28 عالية ناصر سالم الرشيدي 78.37 عامر علي عامر الشويعر 69.09 عامر فارس عبد الرحمن السيد 68.3 عامر محمد حماد العجمي 74.41 عامر نواف مزهر حديد 81.94 عايد حنظل فهد سالم 65.56 عايد شلال دهيرب علي 72.89 عايد عبيد عايض الشمري 67.66 عايش ناصر عايش المطيري 70.35 عائشة أحمد انغيمش حمد الشمري 68.06 عائشة جمعة سلطان الشمري 64.15 عائشة حمود صبحى العازمي 69.74 عائشة خالد بريك مرزوق 69.06 عايشة سامي خالد الرشيدي 69.24 عائشة سمير ناصر الفريح 69.98 عائشة طلال بلوط الصلبي 72.63 عائشة طلال مطلق الهاملى 70.65 عائشة عبد الوهاب أحمد الكحلانى 66.89 عائشة عدنان سعد الاصابعه 69.52 عائشة فواز عبيد المطيري 67.82 عائشة فيصل محمد المرشاد 73.57 عائشة مبارك محمد الرشيدي 59.73 عائشة محمد مريزيق الرشيدي 74.65 عائشة نايف مهنا الديحاني 68.82 عائشة وليد أحمد الجاسم 70.17 عائشة يوسف رمضان حسين 67.4 عائشة يوسف محمد العازمي 69.76 عايض صقر جمعان العازمي 73.15 عايض علي عايض العجمي 72.11 عباد أحمد عباد الرشيدي 67.58 عباس كاظم كساب مصارع 71.51 عبد الحسين عبد الحميد عبد الحسين ناصر 70.21 عبد الرحمن مريف صلاح الرشيدي 65.5 عبد الرحمن جاسم محمد الشمري 77.82 عبد الرحمن جاسم محمد العازمي 83.59 عبد الرحمن جمال محمد البكر 68.95 عبد الرحمن حجيل هادي عامر هادي 85.89 عبد الرحمن حطاب عبد الله المطيري 76.4 عبد الرحمن خالد رجا العميري العازمي 62.31 عبد الرحمن خالد عبد الله الشرقاوى 84.03 عبد الرحمن خالد فاخر مقلد 63.97 عبد الرحمن خليفة مبارك العازمي 67.11 عبد الرحمن زياد خليفة اوقيت الشمري 75.1 عبد الرحمن سامح مبارك المطيري 70.41 عبد الرحمن سامي ماطر العازمي 66.18 عبد الرحمن سند مرزوق معتقه 79.95 عبد الرحمن سيد عبد الله سيد عبد الرحمن الرفاعي 71.54 عبد الرحمن صالح خصاف الشبيل 56.41 عبد الرحمن صالح محمد الدريس 63.2 عبد الرحمن عادل العتيبي 75.35 عبد الرحمن عبد العزيز سعود العبدلي 68.31 عبد الرحمن عبد الله منيف العتيبي 62.16 عبد الرحمن علي حمد صالح المري 71.52 عبد الرحمن علي عبد الرحمن العازمي 81.05 عبد الرحمن علي المصري 66.63 عبد الرحمن عواد عايد العنزي 60.69 عبد الرحمن عيد خلف العازمي 80.47 عبد الرحمن عيسى سيد موسى سيد حسن 64.52 عبد الرحمن غسان طعمة دهيم 70.36 عبد الرحمن فايز متعب الرشيدي 69.16 عبد الرحمن فهيد حراس المطيري 64.76 عبد الرحمن فهيد مانع العجمي 67.74 عبد الرحمن مبارك محمد الحمدان 67.51 عبد الرحمن مبارك نايف محمد 71.16 عبد الرحمن محمد حجي العازمي 82.83 عبد الرحمن محمد صالح الجاركي 80.37 عبد الرحمن محمد عبدالرحمن طحلو 75.01 عبد الرحمن محمد فالح العازمي 75.28 عبد الرحمن مطلق سعد الشمري 73.28 عبد الرحمن مطلق عايد الجميلي 70.72 عبد الرحمن ناصر علي العدواني 69.48 عبد الرحمن ناصر مبرد سالم العازمي 74.21 عبد الرحمن نجم بدر الجزاف 71.01 عبد الرحمن هلال حسين ملا يوسف 67.85 عبد العزيز جاسم عبد العزيز الرشيدان 87.08 عبد العزيز أنور سالم الرشيدي 71.69 عبد العزيز أيمن جمعة فزيع 68.75 عبد العزيز بدر سالم الوطري 63.82 عبد العزيز بدر سعد الهاجري 63.49 عبد العزيز بدر سليمان كنكوني 74.86 عبد العزيز بدر عبد الله الخالدي 65.63 عبد العزيز جاسم مبارك الشمري 71.45 عبد العزيز جاسم محمد ماحسين 70.02 عبد العزيز حميد علي العنزي 63.57 عبد العزيز خالد مجهار الدوسري 81.47 عبد العزيز رفاعي فالح العجمي 83.59 عبد العزيز سعود عتيق العنزي 77.9 عبد العزيز ظافر صالح العجمي 68.5 عبد العزيز عادل هادي فهاد العازمي 74.37 عبد العزيز عبد الله سعود الهاجري 78.52 عبد العزيز عبد الله مناور العازمي 69.39 عبد العزيز علي أحمد السماك 79.41 عبد العزيز عودة غدير الرحيلى 70.71 عبد العزيز عوض ضيف الله المطيري 69.27 عبد العزيز عيد عليان الرشيدي 67.66 عبد العزيز فهد عبد العزيز هاشم العنزي 70.79 عبد العزيز مجبل نزال الظفيري 82.33 عبد العزيز محمد جاسم العنزي 70.3 عبد العزيز محمد سليمان الضيف 65.32 عبد العزيز مخلف بنيه العرف 67.58 عبد العزيز مفلح ماشع المطيري 70.55 عبد العزيز نايف عيد العازمي 73.8 عبد العزيز هادي جاعد العنزي 87.11 عبد العزيز يوسف عبد الله نصيب 62.92 عبد الكريم سالم فرحان العنزي 68.44 عبد اللطيف خفيف قاطع لفتة عودة 71.99 عبد اللطيف صالح عبد اللطيف المسبحي 56.8 عبد اللطيف فيصل عبدالرزاق حلاوة 72.21 عبد اللطيف لافي جعيلان الرشيدي 70.31 عبد اللطيف محمد عبد الغفار الشريف 61.9 عبد اللطيف مرزوق نجيب عبد الله 68.11 عبد اللطيف ياسين أحمد الشايجى 72.77 عبد الله أحمد إبراهيم الدغيشم 82.48 عبد الله أحمد عبدالله العجمي 71.96 عبد الله ارشيد بندر الرشيدي 65.44 عبد الله أسامة سعد عبدالله الحمود 67.22 عبد الله بدر محمد العنزي 60.2 عبد الله تريحيب كروز العجمي 80.64 عبد الله جابر عبد الله المري 64.01 عبد الله جاسم صالح الجاركي 69.15 عبد الله جاسم محمد العميري 70.64 عبد الله جمعان بطيحان العازمي 65.93 عبد الله حامد عيد العازمي 60.43 عبد الله حسن خليل الديحاني 67.72 عبد الله حماد فهيد العجمي 83.7 عبد الله خالد رجعان العازمي 70.25 عبد الله خالد عايض غزاي العتيبي 71.54 عبد الله خالد عبد الله الخالد 76.69 عبد الله خالد عطا الله الرشيدي 68.05 عبد الله خالد علي الملا 77.39 عبد الله زيد حمدان البذالي 66.56 عبد الله سامي صجم صخي الشمري 76.8 عبد الله سعد خالد المطيري 68.17 عبد الله سعد سعد العازمي 70.4 عبد الله سعد شحاذ زايد 72.81 عبد الله سعد لهمود الشمري 75.39 عبد الله سعد محمد العتيبي 77.32 عبد الله سعود عبد الله عزيران 78.26 عبد الله سليمان مطلق اعليه 83.7 عبد الله سند عبد الله العجمي 70.82 عبد الله ضبيان جويده المطيري 73.48 عبد الله عارف ضاري العنزي 68.78 عبد الله عامر هطيل العنزي 66.4 عبد الله عبد اللطيف عبد الله حبيب الكندري 71.74 عبد الله عبيد هليل البذالي 72.53 عبد الله عجير مناور العتيبي 77.12 عبد الله عطا الله صالح الصواغ 68.74 عبد الله علي جاسم العنزي 66 عبد الله علي سيد مصطفى حسين جلال 76.68 عبد الله علي عبد الله الحربي 70.79 عبد الله علي نومان الماجدي 77.77 عبد الله عماش براز مسعود 70.07 عبد الله عوض مهدي براك 68.53 عبد الله عيد عبد الله الرشيدي 72.65 عبد الله عيسي فاضل القلاف 66.81 عبد الله فايز خالد سبيل 78.42 عبد الله فهاد فهد حنيان العجمي 83.91 عبد الله فهاد قبلان العازمي 71.59 عبد الله فهد العازمي 83.43 عبد الله فهد علي الوجهان 73.86 عبد الله فهد محمد المطيري 70.24 عبد الله فيصل مرزوق القريشى 73.57 عبد الله قصى جواد المؤمن 63.94 عبد الله ماجد عبد الله المطيري 82.8 عبد الله مبارك خلف العازمي 66.83 عبد الله مبارك عبد الله المطيري 67.72 عبد الله محمد حمدان العازمي 72.43 عبد الله محمد سند الديحاني 86.48 عبد الله محمد عبد الله الديحاني 71.51 عبد الله محمد عبد الله الرشيدي 65.88 عبد الله محمد فهد العتيبي 79.4 عبد الله محمد محسن العجمي 77.55 عبد الله محمد ناصر الهاجري 79.7 عبد الله محمد هادي الهاجري 72.37 عبد الله مشعل فهد العبد الله الحساوي 62.42 عبد الله مضحى حبيب العازمي 70.81 عبد الله مناحي عطية الشمري 71.47 عبد الله منصور فضي الرشيدي 73.4 عبد الله ناصر ريكان فرحان 71.5 عبد الله ناهض مطلق الدوسري 66.45 عبد الله نواف ناصر المطيري 76.93 عبد الله هزاع محمد العفاسى 69.32 عبد الله وائل مبارك عوض 68.41 عبد المجيد حمدان محمد الرويعى 86.3 عبد المحسن تركي سعد العتيبي 70.26 عبد المحسن سالم محسن العجمي 66.85 عبد المحسن عبد الله شبيب العجمي 77.26 عبد المحسن عبد الله محسن العتيبي 66.83 عبد المحسن علي عصرى العنزي 81.95 عبد المحسن يوسف جاسر الشمري 84.38 عبد الملك عايد شنان العنزي 68.93 عبد الهادي أحمد محمد باقر 70.13 عبد الهادي سعيد ناصر العجمي 68.65 عبد الهادي عبد الله عبد الهادي العجمي 72.72 عبد الهادي محمد حمد مشعل 82.67 عبد الهادي عمر عبد الهادي الهاجري 76.2 عبد الهادي عيسى عيد الرشيدي 69.76 عبد الهادي يوسف عبد الهادي الجبعه 68.09 عبد الوهاب حمد صقر الحريجي 70.71 عبد الوهاب عبد الله عبد الوهاب السنين 73.24 عبد الوهاب عبيد فجرى مرزوق 74.37 عبد الوهاب محمد فرحان بو غيث 69.11 عبد الوهاب نايف مضحى العازمي 74.15 عبد الوهاب هاني خليل سيد إبراهيم القلاف 65.91 عبدالباري سعيد صالح علي 65.97 عبدالحسين غضبان عبدالامير رضا 60.81 عبدالرحمن بدر ناصر الشمري 70.35 عبدالرحمن بندر عبدي الجسار 73.99 عبدالرحمن حماد عايد المطيري 69.94 عبدالرحمن حمود مغثي العنزي 72.29 عبدالرحمن خالد أحمد العنزي 69.72 عبدالرحمن خليفة شريد البذالي 68.23 عبدالرحمن راشد حمود الرشيدي 70.44 عبدالرحمن راشد رزيق الرشيدي 70.89 عبدالرحمن رحيل جريو الشمري 64.21 عبدالرحمن رمضان عبد الرضا روضان 74.41 عبدالرحمن رياض طه يوسف 71.86 عبدالرحمن سالم جابر الضفيري 68.65 عبدالرحمن سعد بريكان الماجدي 78.34 عبدالرحمن سعد حمود الهرشاني 80.5 عبدالرحمن سعد سرور الرشيدي 74.87 عبدالرحمن سلامة جدعان خميس العنزي 67.4 عبدالرحمن صالح عبدالرزاق العبدالسلام 65.83 عبدالرحمن صالح نزال الحربي 69.73 عبدالرحمن صباح زايد شاهر 71.24 عبدالرحمن طلال مهدي الهاجري 83.17 عبدالرحمن عادل صالح الياسين 68.97 عبدالرحمن عبدالحميد مسلم الرشيدي 67.56 عبدالرحمن عبدالله منصور الرشيدي 75.97 عبدالرحمن عبود عبدالله العنزي 83.61 عبدالرحمن عزيز حمود العتيبي 70.63 عبدالرحمن عطية عطشان فزاع علي 64.65 عبدالرحمن عواد سعد القحطاني 82.99 عبدالرحمن عوينان حميدي ناصر الهياف العدواني 71.18 عبدالرحمن فارس عثمان العازمي 66.52 عبدالرحمن فاضل حمود الشمري 80.69 عبدالرحمن فرحان منيزل السعيدي 75.29 عبدالرحمن فهاد عواد الحسيني 94.19 عبدالرحمن مبارك فرحان الزياده 72.84 عبدالرحمن مجبل عبدالله الدوسري 68.52 عبدالرحمن محمد جمعان العازمي 64.24 عبدالرحمن محمد سعد البغيلي 75.52 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الدويسان 71.38 عبدالرحمن محمد منير مبارك منير 78.98 عبدالرحمن مشعل مفلح العازمي 71.89 عبدالرحمن مشعل هلال المطيري 79.65 عبدالرحمن معاون عبدالله الشلاش 70.56 عبدالرحمن منصور علي خلفان 72.11 عبدالرحمن ناصر حمد العازمي 71.83 عبدالرزاق طاهر سليمان السليمان 82.77 عبدالعزيز ناصر تركي الهاجري 85 عبدالعزيز أحمد خلف شريان الشمري 93.54 عبدالعزيز أحمد عبدالمحسن القطان 71.48 عبدالعزيز بدر لافي المطيري 66.88 عبدالعزيز بدر مسعود السيحان 80.47 عبدالعزيز حمود خلف الشريف 70.6 عبدالعزيز خالد جابر المسعود 68.05 عبدالعزيز خلف حمدان العازمي 86.86 عبدالعزيز دحام غنام غنام 63.84 عبدالعزيز سعد عايد الهاجري 78.72 عبدالعزيز شهاب أحمد حاجية 69.79 عبدالعزيز طارق عبدالعزيز الدوب 65.48 عبدالعزيز عادل مديد القحطاني 68.07 عبدالعزيز عامر سعود الجبعرى 63.11 عبدالعزيز عبدالرحمن ذعار العتيبي 65.76 عبدالعزيز عبدالقادر محمد هرفيل 70.77 عبدالعزيز عبدالله محمد السعيدي 69.33 عبدالعزيز عبدالله مطلق الخالدي 71.71 عبدالعزيز فارس هزاع الرشيدي 63.51 عبدالعزيز فاضل علي بارون 75.95 عبدالعزيز فايز دهاش الرويعى 85.86 عبدالعزيز فيصل خالد العنزي 67.99 عبدالعزيز محمد الهيلم المطيري 68.84 عبدالعزيز محمد حطاب الظفيري 65.57 عبدالعزيز محمد عادل رمضان 66.81 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز مراد 69.69 عبدالعزيز محمد عيد الرميضي 91.62 عبدالعزيز محمد عيد علي 70.84 عبدالعزيز محمود أحمد الفودري 65.82 عبدالعزيز مرداس محمد الجاسم 67.77 عبدالعزيز مشعل حمود المطيري 70.03 عبدالعزيز ناصر طليان بن حديد 73.58 عبدالعزيز نفاع فرج العنزي 88.81 عبدالعزيز نواف فيحان العتيبي 64.38 عبدالكريم أحمد حياة الدين 79.38 عبدالكريم فهد مرزوق العبدالله 77.06 عبدالكريم ناصر عبدالكريم الدوسري 76.22 عبداللطيف انور سليمان العثمان 69.68 عبداللطيف ثامر دبيس الظفيري 65.73 عبداللطيف مهدي جعفر الصفار 66.98 عبداللطيف يوسف عبداللطيف الهويدي 87.91 عبدالله إبراهيم سليمان الحريص 65.03 عبدالله أحمد شنوف الماجدي 63.28 عبدالله أحمد عقلة العنزي 68.7 عبدالله بركات عبدالله العنزي 81.38 عبدالله حامد عبدالله الحجيلان 80.85 عبدالله حسين سمير بوقماز 66.55 عبدالله حسين علي العيبان 77.8 عبدالله حمدي مضحي كميخ الرشيدي 76.26 عبدالله خالد طلق الزعبوط 66.2 عبدالله خالد عبدالله الرشيدي 72.75 عبدالله دخيل فراج الشمري 67.28 عبدالله راشد حسن 71.77 عبدالله راشد ناصر الدغباسي 80.16 عبدالله زيد محمد المطيري 71.99 عبدالله سالم صالح العازمي 74.01 عبدالله سعد شريد الرشيدي 69.99 عبدالله سعدون عبدالله جبر 69.14 عبدالله سعدون مبارك الظفيري 77.1 عبدالله سعود طلق مبارك الجنوبي الرشيدي 76.12 عبدالله سعود فهد السبيعي 74.62 عبدالله سلطان عبد الكريم هزاع 83.72 عبدالله صباح فالح الخالدي 95.47 عبدالله طارق إبراهيم المراغي 67.56 عبدالله طارق عبدالله الفضل 67.61 عبدالله طلال عبد الله الهندال 61.35 عبدالله عادل حسين يوسف 72.84 عبدالله عادل محمد العصيمي 69.61 عبدالله عادل مسيب العازمي 65.84 عبدالله عبدالرحمن أحمد العامر 74.68 عبدالله عبدالرحمن علي العسيرى 64.95 عبدالله عبدالناصر خليفة الفرج 68.71 عبدالله عبيد مجول الشمري 65.69 عبدالله علي صالح العجمي 82.75 عبدالله فايز جمعة العنزي 71.99 عبدالله فايز عبد الله العنزي 66.47 عبدالله فهد ثواب العدواني 71.52 عبدالله فهد فالح العازمي 66.61 عبدالله فهد محمد احبيط 72.18 عبدالله فهد محمد عسكر العجمي 80 عبدالله فيصل امصبح التيسى 75.42 عبدالله فيصل عبدالله الديحاني 70.84 عبدالله فيصل عبدالله الشويعى 64.96 عبدالله فيصل محمد العدواني 73.18 عبدالله لافي سعد الديحاني 79.61 عبدالله لافي نزال العازمي 71.6 عبدالله مانع ناصر سعد العجمي 73.55 عبدالله مبارك دعيج الخالدي 70.67 عبدالله مبارك عبدالله الخميس 79.48 عبدالله محسن عبدالله العجمي 81.69 عبدالله محمد عبدالرحمن الدوسري 67.31 عبدالله محمد عيد الشمري 80.49 عبدالله محى علي مطلق 73.16 عبدالله مرزوق فهد الشمري 78.85 عبدالله مساعد رحيم العنزي 66.78 عبدالله مصطفى عبدالوهاب أحمد حسين الدشتي 65.07 عبدالله مصلح سبيل الرشيدي 57.58 عبدالله معجب مفلح المسيلم 70.09 عبدالله ملفي قويل الديحاني 77.91 عبدالله منصور محمد المطيري 83.17 عبدالله ناجح شفيق توفيق 72.97 عبدالله ناجي عبدالله المطيري 84.07 عبدالله ناجي نزال عويمر 68.49 عبدالله ناصر زايد الهاجري 71.21 عبدالله نواف علي الجريد 67.34 عبدالله هاني سالم الرامزي 68.11 عبدالله وليد خالد العازمي 77.36 عبدالمجيد نايف راشد المطيري 66.21 عبدالمحسن فايز دهش الشمري 69.48 عبدالمحسن محمد سعد العازمي 78.69 عبدالمحسن محمد عبدالمحسن ثنيان الغانم 70.12 عبدالمحسن محمد محسن كثير البدور 80.56 عبدالهادي سعيد علي العجمي 67.58 عبدالهادي عبدالله محمد المطيري 76.25 عبدالهادي فهد مشعل المطيري 69.01 عبدالهادي فهيد حسين العجمي 75.24 عبدالوهاب ثابت محمد البناي 69.31 عبدالوهاب جاسم محمد خالد الباتل 81.66 عبدالوهاب جمال أحمد خميس 63.86 عبدالوهاب خالد محمد الوهيب 75.7 عبدالوهاب سعدون عايد السعيدي 75.67 عبدالوهاب عبدالله محارب المطيري 69.48 عبدالوهاب محمد جاسم الصريعى 65.9 عبيد ثامر عبيد العتيبي 69.87 عبيد فهد سعد الدوسري 75.35 عبيد مبارك عبدالله العرادة 70.39 عبيد محمد عبيد العازمي 61.23 عبير أحمد جاعد العنزي 74.87 عبير بدر عبيدالله الرشيدي 67.44 عبير شوقي المحاميد 81.89 عبير عبدالله حمد الدوسري 69.29 عبير عيد سعد العازمي 73.66 عبير فهد سالم العازمي 66.66 عبير هلال جمروز الظفيري 74.38 عثمان إبراهيم صالح الكريديس 67.12 عثمان أحمد فضي الرشيدي 60.24 عثمان باطح قريش الماجدي 73.17 عثمان خالد مطر حربي 71.6 عثمان صلاح محسن العنزي 69.62 عثمان ظاهر حمود الشمري 68.4 عثمان عايد جخيدم العازمي 69.05 عثمان عبد العزيز عوض العنزي 73.61 عثمان فايد خليف الظفيري 72.47 عثمان محمد ضحوي الحسيني 86.31 عثمان محمد علي اليعقوب 84.3 عثمان مصلح سايج العنزي 69.63 عثمان ناصر محمد الرميضين 69.2 عجايب حمود عكرش محمد 75.36 عجيل صلاح عجيل الحربي 70.67 عدنان عبد الله لافي العازمي 74.29 عدنان محمد سعد المجرن 73.69 عدنان مراد مير محمد الكردى 62.11 عذبه رسم سليمان طمعة 67.53 عذبي ردعان مداد الرشيدي 71.32 عذبي سعود سميحان الشمري 66.32 عذبي غازي عبد الله الديحاني 71.95 عذبيه سعود محمد المطيري 71.54 عزيز فهد شامان الظفيري 78.67 عطا الله عيد سعيدان السليماني 68.16 عطاالله حمدان عطاالله خلف 71.27 عفاف علي العذاب 85.88 عفيفه عبدالله سعيد المؤمن 75.53 عقاب زايد عدنان العتيبي 70.54 عقيل خليفة عقيل العقيل 69.68 علي أحمد جاسم علي 67.41 علي السيد حسن مكى قارونى 70.83 علي جزاع عوض الحربي 69.66 علي جميل عبدالمحسن براك 71.64 علي حسين طالب العنزي 81.23 علي حسين علي الفردان 63.81 علي خالد ياسين الياسين 73.44 علي زياد يوسف المواش 62.62 علي عباس حسين دشتي 66.41 علي عبدالعزيز أحمد الشمري 87.46 علي عبدالله عباس عبدالله 76.62 علي عسكر علي سالم هيثم 68.26 علي فالح عبد الله حجيلان 74.8 علي فلاح محمد المري 70.3 علي لافي حمدان العازمي 77 علي لافي شبيب العازمي 75.18 علي محمد سالم العجمي 68.65 علي مشاري فرج المطيري 76.3 علي مطلق نايف العتيبي 70.61 علي مقبول عوض الرشيدي 89.8 علي ناصر صالح العجمي 74.32 علي ناصر محمد العازمي 68.22 علي ناصر هامل العجمي 81.92 علي هاجد عبدالله المطيري 78.09 علي هميم جاسم محيسن الشمري 72.31 علي يحيى صالح ناصر 66.67 علي إبراهيم حسين البلوشي 75.02 علي أحمد شاهر نعيثل 64.25 علي أحمد علي ملا محمد علي 71.12 علي الحميدي علي المري 72.29 علي باقر علي الفيلي 68.92 علي بدر علي العازمي 66.31 علي بدر علي العازمي 77.94 علي بدر عميم العازمي 69.44 علي حسين عبدالامير داود 68.16 علي حسين عبدالمحسن القطان 69.23 علي حمد ظاهر نهار 72.95 علي حمد عطاالله قبلان الصلبي 61.37 علي ذيب علي الهاجري 75.89 علي راضي بردى العازمي 82.4 علي صالح علي الخضير 80.25 علي صالح منهل شمال 72.96 علي صباح عواد حمود 70.65 علي طارق علي علي 67.19 علي عادل عباس محسن 73.6 علي عادل علي ناصر 73.96 علي عايد فالح الخالدي 67.83 علي عباس عبدالعزيز عبدالله 67.89 علي عبد الرحمن يوسف العروج 71.94 علي عبد العزيز سليمان امير 66.86 علي عبدالله محمد الهويدي 66.78 علي عبدالله مرهون المرهون 71.7 علي عبدالمجيد عبدالصمد حسين 71.17 علي عدنان علي قاسم 69.86 علي عدنان قاسم محمد 66.52 علي عواد شنيف الحريجي 83.17 علي عوض ظايف الشمري 65.95 علي غازي هزاع المطيري 73.68 علي فهد عبدالكريم مقامس 71.85 علي فهد منور عسكر 65.36 علي فيصل خالد السعيد 74.68 علي كريم دهش علي العنزي 79.25 علي مبارك علي العازمي 67.36 علي محمد جاسم المالك 67.44 علي محمد نعمان المتروك 67.3 علي مرزوق محسن مطر 72.02 علي مشاري علي محمد 69.77 علي مطر عبيد ضيدان 70.25 علي هادي منشد جابر 78.86 علي هزاع منصور هزاع العجمي 87.18 علي هشام علي الغريب 70.03 عليه مفتاح جوهر الحمادي 69.18 عماد صالح سعد مفتاح 68.99 عمر أحمد فهد العازمي 71.22 عمر أحمد مرزوق العازمي 75.65 عمر جاسم محمد عبد الله 85.13 عمر جمعان ظاهر العازمي 79.93 عمر حمود علي العليوى 82.66 عمر خالد عبدالله العازمي 76.89 عمر سعود لافي الرشيدي 65.22 عمر سلامة راهي العنزي 68.66 عمر شقير صالح المطيري 73.29 عمر صالح منصور الظفيري 70.22 عمر عبد العزيز عباس الدرباس 65.35 عمر عبدالله سند الرشيدي 90.52 عمر علي صالح المطيري 67.04 عمر عيسى حسن الرشيدي 68.12 عمر فهاد سالم الدوسري 70.61 عمر فهد حلوان العازمي 78.67 عمر فهد عبدالرحمن اسماعيل حسين 63.84 عمر محمد رحيم الشمري 69.46 عمر محمد فراج الظفيري 83.77 عمر ناصر مناع الشمري 68.64 عمر نواف حمدان الفحيط العازمي 74.1 عمر يوسف علي السليم 74.94 عمشة منح قنزان زايد 75.43 عمشة هزاع عواض الرشيدي 74.48 عنادل ملفي علي المطيري 72.32 العنود بدر ريكان جراح 65.99 العنود جاسر سعد راشد الرشيدي 71.66 العنود ذعار متعب دومان المطيري 80.28 العنود سعد عذبي الظفيري 66.42 العنود سلطان ذاعر الحربي 73.38 العنود شامان رشيد العازمي 66.29 العنود ظاهر جدعان مظهور هويت 69.05 العنود عبدالله مطلق المطيري 82.38 العنود محمد عبد الرحمن العتيبي 85.83 العنود محمد منوخ الشمري 70.83 العنود ناصر عبد الله الرشيدي 74.48 عهد حماد راشد الظفيري 75.39 عهد عيادة نشمي الحريجي 79.74 عهود سميان سليمان الماجدي 71.21 عواد جميعان عطشان الصلبي 85.79 عواطف فالح برجس العازمي 88.18 عوض عبدالرحمن عوض المطيري 83.25 عويض فيصل عويض إبراهيم عويض 70.61 عويضه حمد خالد الهاجري 76.27 عيد حمد عيد رجعان المطيري 73.05 عيد سعد مصبح العازمي 81.85 عيد طلال عيد الهبله 66.28 عيد عبيد عواض الرشيدي 78.57 عيد فالح مرضى العازمي 88.97 عيد ناصر عيد السبيعي 70.47 عيد نايف عيد عبدالله 67.9 عيسى جار الله حمود الرشيدي 77.44 عيسى عباد عيد الرشيدي 66.5 عيسى علي عبدالرحمن العازمي 78.7 عيسى غربى خلف العازمي 72.24 عيسى فلاح مجبل العازمي 66.7 عيسى فوزي محمد العيسى 66.03 عيسى وليد حاجي محمد 65.92 غادة عبد الله فارس السبيعي 72.78 غازي جزا سعود المطيري 67.4 غازي عبد الله الحميدي الديحاني 67.36 غالية دهام دغيم الرشيدي 70.17 غالية سالم سعد المطيري 92.7 غالية سليمان جخيور سليمان 69.09 غالية فهد محمد الرشيدي 69.9 غالية مبارك محمد الديحاني 76.25 غالية مرشد شحيتان الشحيتاوي 70.68 غالية نايف جباره قريع المري 62.76 غالية يوسف محمد البناي 63.15 غانم دراج مسعود المري 70.43 غانم فالح راشد الدوسري 69.83 غدران حمود جبر العنتري 69.15 غدير أحمد عطيوي الظفيري 81.56 غدير جاسم محمد باقر 72.4 غدير حبيب عيسى العباسي 67.29 غدير خالد محمد الظفيري 68.03 غدير سالم سلطان فاضل 69.24 غدير صالح جزاع الصليلي 65.52 غدير طلق مريزيق الرشيدي 73.54 غدير عادل عقل الرشيدي 63.24 غدير عبد الله حسين البلوشي 64.75 غدير منادى مطلق العازمي 70.7 غرام مفرح فرحان الرشيدي 64.25 غزلان زايد مشاري صالح شري 70.59 غزلان شاكر ناصر خليف العنزي 74.78 غزلان طارق جاسم العثمان 65.48 غزلان عبدالله مصحب عبدالله الظفيري 68.96 غزلان عيد ماجد المطيري 71.02 غزلان ماجد حسين الحربي 69.35 غزلان محمد عذال العنزي 67.75 غزلان نواف رفاع العنزي 71.79 غزيل حمود فلاح اشنيتر العازمي 84.48 غزيل نواف حمود العبد الله 73.57 غزيل هادي حسن العجمي 67.55 غفران نواف عيد الشمري 74.81 غلا خالد مجبل المطيري 67.67 غلا ظافر محمد العجمي 73.4 غلا عواض عجب المطيري 74 غلا عيسى سلمان محمد السليماني 68.64 غلا غافل مونس فهد 82.43 غلا فلاح رجا الديحاني 71.89 غلا مسعد لايذ موسى 70.6 غلا منصور علي الرشيدي 67.11 غلا يوسف حمود الرشيدي 79.24 غلاء محارب سلمان الصلبي 68.84 غلاب غلاب مصلح الميموني 76.68 غند حمد سعد العازمي 72.51 غنيمة سعود محمد متلع 60.6 غيداء فيصل سعد العنتري 68.23 غيوم محمد خضير العنتري 70.45 فاتن حمود مجلوب الهذال 76.62 فارس بدر فهيد الهاجري 66.58 فارس محمد أحمد السماك 79.13 فارس محمد عبد الله الرشيدي 70.87 فارس محمد عبد الله عبدالرحمن 67.21 فارس مشعل عبد الله الحربي 68.22 فارس مطلق حسن دلعس حمود المطيري 75.22 فاضل طارق عباس عيدي 70.74 فاضل هادي فاضل العجمي 70.75 فاطمة سعد بدر حداد 66.17 فاطمة عايد محمد البشير 68.97 فاطمة عواد حربي جمعان فالح 67.67 فاطمة أحمد بطنى طارش 61.09 فاطمة باتل رشيد العرادة 76.06 فاطمة بدر ناصر بوخضرا 67.37 فاطمة جلال غانم خلف 67.73 فاطمة جمال خليل حمود 66.7 فاطمة جمال فلاح الماجدي 73.84 فاطمة حسن عبدالله الصيرفي 65.27 فاطمة حسين عبد الله الشمري 72.91 فاطمة حمد علي الحريجي 76.82 فاطمة خالد عبدالله الفودري 71.61 فاطمة خلف جابر نجم 79.87 فاطمة دخيل جايز الهاجري 69.08 فاطمة راشد سعد المانع 78.76 فاطمة ردهان عبد الله الردهان الرشيدي 65.92 فاطمة سعود مهدي العجمي 73.29 فاطمة عادل صلبي العنزي 72.95 فاطمة عالي عبد الله الرشيدي 77.68 فاطمة عبد العزيز تركي رحيل 71.93 فاطمة عبد اللطيف صباح حسن 80.76 فاطمة عبد المولا ابو سكران 68.06 فاطمة علي مليح الرشيدي 72.54 فاطمة عمار دعيرم العجمي 84.27 فاطمة عيد طالب مطر 68.32 فاطمة عيسى سعود سلمان 70.12 فاطمة فريد خليل القطان 77.37 فاطمة فلاح ملوح العازمي 69.73 فاطمة فهد حمد عقيل 67.06 فاطمة فهيد رفاعي مناور العازمي 72.19 فاطمة مبارك سيف الرشيدي 66.61 فاطمة محسن جابر براك 66.35 فاطمة محمد حمزة البلوشي 69.94 فاطمة محمد صالح القرادي 75.97 فاطمة محمد علي صديان سلطان 68.11 فاطمة محمد وليد عبدالرزاق هاشم 75.66 فاطمة مشعل مبرك العازمي 88.84 فاطمة مضحى حزام الرشيدي 64.39 فاطمة مهدي صالح الدريع 70.27 فاطمة مهنا عبدالله مطر 76.75 فاطمة ناصر راجح العجمي 71.69 فاطمة نايف هاني نايف العنزي 79.37 فاطمة وليد صالح فراج 63.24 فاطمة وليد عبد الله القطان 72.7 فاطمة يوسف سليمان حسين 67.89 فالح أحمد خلف العازمي 70.16 فالح سعد فالح الهاجري 71.39 فالح عواد فالح العازمي 67.94 فالح فلاح صالح الطويل الرشيدي 74.95 فالح فيصل حمد العازمي 76.52 فالح نهار محمدزبار طفل الظفيري 71.94 فايز سعيد راشد الهاجري 69.85 فايز شجاع هزاع الشمري 65.55 فجر حمد نصار العازمي 70.25 فجر خميس عباس الجيماز 73.13 فجر سعيد سبع فرحان 77.28 فجر عادل عبدالرحمن حسن 74.2 فجر عادل محمد الرشيدي 67.22 فجر فارس كامل سعود السبيعي 68.86 فجر فلاح حجي المطرفي 82.93 فجر فهد صالح المجرن 70.9 فجر مشاري سالم الطويل 70.03 فجر يونس سعد شافي الرشيدي 67.3 فخرالدين صلاح صالح الطراروه 57.37 فراج خالد فراج معزى فراج المطيري 67.14 فراج مفرج ضحوي الحسيني 89.22 فرجه جابر محمد العجمي 72.5 فرح بدر غريد البذالي 71.3 فرح حسين فلاح حمود الشبعان 79.17 فرح عواد دبيس الظفيري 68.83 فرح محمد عبده الحسيني 71.15 فرح مناحي منادي الصالح العنزي 65.23 فرح نجم عبدالله عبد الحسن 74.79 فرحان عبدالجبار معيان العنزي 72.05 فريدة محمد عرب كناوه 70.87 فلاح حسين فلاح العجمي 78.53 فلاح رواف فلاح ردن 67.56 فلاح سالم فلاح العتيبي 63.09 فلاح طلق فلاح العازمي 75.12 فلاح عبدالله سعد العجمي 77.88 فلاح مرزوق فلاح العرادة 79.7 فلاح مسير غنيم الخالدي 68.89 فليح طارق فليح المطيري 79.69 فليح فهيد سعيد العازمي 62.01 فنر جراح غازي العتيبي 68.13 فهاد مبارك فهاد العازمي 69.85 فهد عبدالرحمن حمد العجمي 71 فهد محمد اعجمي الهاجري 75.87 فهد أحمد عجيل العنزي 65.35 فهد أحمد فياض السوادي 71.29 فهد أحمد كثير الخالدي 60.05 فهد أحمد هلال العجمي 87.75 فهد بداح فهد العجمي 70.23 فهد بدر مبارك بوهدلك الرشيدي 79.59 فهد ثامر محمد غريب 70.74 فهد حسن ناصر العجمي 65.02 فهد حسين فهد العجمي 69.14 فهد حمود فرحان جابر الظفيري 68.55 فهد خالد حريميس العازمي 71.56 فهد خليفة عبدالله الهران 64.94 فهد درع برجس الدوسري 65.02 فهد راضي سالم العازمي 72.25 فهد ربيع يوسف العازمي 77.88 فهد سعد سالم العجمي 74.06 فهد سعد صعصيع العنزي 68.08 فهد سعود فهد العازمي 75.83 فهد سعود مطلق العتيبي 74.53 فهد سعيد ذيب مساعد السبيعي 81.33 فهد سلطان فهيد الديحاني 82.67 فهد صالح عذال العنزي 74.26 فهد صباح عبدالكريم العنزي 74.49 فهد ضربا ح ضويحي العدواني 70.45 فهد عادل سويد السويد 68.69 فهد عادل فرج الله عمبر 65.16 فهد عبد العزيز فهد الدوسري 75.7 فهد عبد الله عبد اللطيف الفايز 72.63 فهد عبد الهادي صغير الوطيان 82.75 فهد عبدالله سعد العازمي 66.38 فهد عبدالله عبدالهادي العجمي 65.36 فهد عبدالله فالح العازمي 65.89 فهد عبدالله فهد الهاجري 65.11 فهد عبدالله محمد المطيري 81.7 فهد عبيد سعد الدوسري 85.62 فهد عصام سلطان السمحان 61.15 فهد علي فهد العرادة 77.63 فهد علي مبارك العازمي 66.67 فهد علي مبارك العازمي 69.27 فهد علي أحمد النجدي 62.89 فهد عمار جديع العجمي 68.65 فهد فارس صباح الدغيم 64.4 فهد فالح حديجان الرشيدي 72.89 فهد فراس فهد الحمدان 69.64 فهد فلاح عبد الله العازمي 66.77 فهد فواز فهد الجميلي 67.64 فهد ماجد بدر المطيري 73.91 فهد محمد سالم العجمي 92.96 فهد محمد سيف فرحان النامي 77.41 فهد محمد عبد الله الرشيدي 78.58 فهد محمد مزعل السعيدي 70.43 فهد محمد هويج العجمي 65.77 فهد مرزوق فلاح العرادة 77.37 فهد مرزوق مرزوق الرشيدي 73.98 فهد مرزوق مريشد الرشيدي 75.86 فهد مزعل ضحوي الشمري 69.37 فهد مزيد عقاب الشمري 70.82 فهد مهنا فهد العدواني 66.8 فهد ناصر حمد الهاجري 75.09 فهد نصار فهيد العجمي 68.94 فهد نواف فهد العازمي 83.25 فهد هليل حمد العنزي 73.55 فهيد عبد الله فهيد العجمي 72.76 فهيد علي حسين صغير العجمي 80.56 فهيد محمد مانع العجمي 81.56 فهيد مستور صباح عبيد العازمي 67.8 فهيد منصور فهيد الجعيدى 68.15 فواز أحمد علي سند السند 73.34 فواز أحمد مطر الرويعى 77.69 فواز ثامر سعود السعيد 71.44 فواز حسن أحمد محمد 72.35 فواز خالد مجبل خلف 65.23 فواز سعد فراج الظفيري 84.67 فواز صالح عبد الكريم العازمي 74.03 فواز عادل صالح العدواني 71.28 فواز عادل فرج الله عمبر 69.16 فواز عبدالله غالب محمد 72.5 فواز علي مشيلح الديحاني 71.85 فواز فالح مناور المطيري 74.77 فواز فراج زبن العربيد 75.34 فواز مبارك عبد الله جرى العجمي 78.38 فواز محمد مبارك عبد الله 70 فواز محمد نوري علي 71.08 فواز مشاري ماجد عويد 74.11 فواز مشلح شليويح الشمري 88.75 فواز مفلح ضاحي صالح شليه الرشيدي 68.48 فواز هشام سجيع المصرى 59.65 فواز وليد أحمد يوسف 69.38 فواز يوسف سالم فهد الدويلة 89.8 فوز حسن تركي العتيبي 70.07 فوز حمود مرضي النصافي 72.1 فوزية يعقوب يوسف الحزامى 85.18 في صلاح ظاهر قاطع عبيد الشمري 76.09 فيحاء عوض رويشد الرشيدي 70.26 فيصل أحمد سعد الجهنى 80.81 فيصل أحمد صالح سهو الشمري 80.84 فيصل تركي حمدان البناقي 73.87 فيصل جاسم منصور العازمي 75.23 فيصل ذياب سويد العازمي 63.75 فيصل راشد علي مبارك 68.27 فيصل راشد هادي العجمي 69.56 فيصل سعود جاسم محمد 69.12 فيصل شاعي غازي المطيري 85.23 فيصل صالح ال سالم الوعله 69.23 فيصل صالح حسين الشطي 65.31 فيصل عادل مسلم الرقاص 76.15 فيصل عبد المحسن جاسم جبر 68.88 فيصل عبدالله عنبر المطيري 64.59 فيصل عبدالله مطر الشريفي 65.48 فيصل عبدالله نهار المطيري 80.51 فيصل علي بريك العازمي 69.38 فيصل فرج عبد المحسن فرج 77.83 فيصل فضيل فلاح الفضلي 74.64 فيصل فواز طخاخ العنزي 70.83 فيصل ماجد حمد سالم الحويطى 70.33 فيصل محسن غازي المطيري 70.32 فيصل محمد جابر العتيبي 80.28 فيصل محمد عبدالله المطيري 68.98 فيصل محمد معجب السبيعي 70.11 فيصل محمود محمد الغنيم 76.62 فيصل مشاري محمد اللحدان 72.88 فيصل مطلق زيد المنير 79.31 فيصل ناصر عبد الله العنزي 80.15 فيصل نهار فلاح المطيري 78.22 فيصل نواف صغير الشمري 79.38 قاسم خالد لفتة قيطان 73.64 قاسم ميثم قاسم محمد 65.79 قطيم مفرح قطيم الهاجري 72.33 كوثر رعد مشل صياح العنزي 77.13 كوثر ناصر عادل الناصر 70.38 لافي اسماعيل سهيل العنزي 85.83 لافي ايمن مناحي العازمي 77.62 لبيدة حمد محمد الماجدي 67.01 لجين جعفر حسن محمد 70.8 لجين يوسف عبدالله محمد رضا 71.02 لجين يوسف علي محمد مبارك 73.49 لطيفة خلف عيد العازمي 83.4 لطيفة بدر فهد العرادة 63.18 لطيفة ثويني سعد العتيبي 69.06 لطيفة دخيل محمد المطيري 67.87 لطيفة عبد الرضا محمد شير 75.63 لطيفة عبد الله الحويلي الرخيمى 77.72 لطيفة عياد ضيف الله العازمي 62.71 لطيفة ماجد دحيم المطيري 67.4 لطيفة نهابه أحمد الشمري 63.39 لقمان يوسف محمد لقمان 70.24 لمى طلال حمود العتيبي 74.28 لورا خالد طارق عبدالله 75.37 لولوة حمود عبدالله الشمري 67.83 لولوة صباح عواد حمود 72.46 لولوة عبد المحسن عبد الله الثويني 75.31 لولوة عبدالعزيز سعود الرميضي 66.3 لولوة عبدالله عبيد الشمري 64.44 لولوة علي حسين العنزي 70.83 لولوة محمد سعد العنزي 73.05 ليال جميل ياسين العبد 68.21 ليالي أحمد جهران العازمي 70.11 ليلى جمعة مرزوق صالح 62.86 ليلى حمود حمد بن عيسى 58.5 ليلى سعود مبارك العازمي 69.28 ماجد ثامر محمد العازمي 74.02 ماجد جمال منصور الهاجري 83.96 ماجد خالد محمد الهاجري 87.84 ماجد رباح عيد رباح 83.85 ماجد عبد الله ماجد البطي بوطيبان 86.55 ماجد عبد الله متعب هلال 89.42 ماجد عبد الله محده المطيري 57.84 ماجد عجمي سلمي المطيري 73.22 ماجد فهد عمعوم العازمي 68.95 ماجد محمد عبيد الديحاني 72.32 مايا محمد سمير البلطه جي 69.88 مبارك أنور فالح القعمر العازمي 83.97 مبارك جهيم مفلح الصليلي 75.37 مبارك حمد راشد بشير 77.76 مبارك حمد مبارك سريع 79.92 مبارك خليفة صحن الهاجري 72.17 مبارك راشد مبارك السبيعي 67.54 مبارك سعد عقاب الشمري 69.24 مبارك سعود ضبيعى الحريجي 64.37 مبارك سعود محمد المطيري 68.3 مبارك شافي مبارك العجمي 73.99 مبارك عايض عواض الرشيدي 71.19 مبارك عبدالله دغش محمد الجدادى 88.47 مبارك علوان جابر عيسى 69.67 مبارك علي ناصر الرشيدي 81.55 مبارك فارس مبارك الرشيدي 73.09 مبارك فريج مغتر العميره الهاجري 63.01 مبارك مانع مبارك العجمي 72.05 مبارك محمد حسن العجمي 71.67 مبارك محمد سالم الفعم 64.24 مبارك محمد سعود السبيعي 75.52 مبارك مناحي دغش المطيري 69.73 مبارك ناجي مانع مصبح 82.83 مبارك نايف سميحان النومسي 73.6 مبارك يوسف مبارك الداهوم العازمي 76.24 متعب زبن عبد الهادي مطلق العتيبي 74.96 متعب صالح قحطان فهيد العنزي 77.71 متعب محمد فجر الشمري 70.65 متعب مرضى حسين العنزي 74.75 مثايل حماد راشد الظفيري 70.55 مجبل محمد صالح المكيمي 75.86 مجبل خليل مفضي العنزي 70.18 مجبل سالم مجبل الغريافى 67.98 مجبل سعود مجبل الحسيني 81.33 مجبل طلال عيد الظفيري 66.03 محماس محيسن محماس المطيري 83.95 محمد إبراهيم جويهل الجويهل 67.76 محمد إبراهيم محمد الحجي 67.09 محمد أحمد عبد الله الخالدي 76.65 محمد أحمد عبدالله العنزي 62.48 محمد أحمد مصبح العازمي 85.57 محمد أسامة عبد الله جمعة 72.49 محمد اسماعيل خليل القلاف 65.15 محمد الهيلم مشعان العجمي 70.49 محمد انور سعود الراشد 64.56 محمد انور شمخى الهندال 70.32 محمد ايمن رشوان أحمد 70.2 محمد بدر خلف فدعوس 64.61 محمد بدر سعد العازمي 82.61 محمد بدر علي العنزي 75.01 محمد بدر محمد الحريجي 83.41 محمد بدر محمد العنزي 70.38 محمد بدر مويسان العتيبي 73.34 محمد بدر ناصر العليوى 75.84 محمد بدر ناصر المشعل 67.88 محمد بركة ضيف الله المطيري 76.13 محمد تركي مفلح الرشيدي 83.59 محمد جاسم ردعان العازمي 66.8 محمد جاسم محمد جعيلان 68.21 محمد جمعان مصبح الشبو 70.61 محمد جوير جار الله حمد جار الله 66.49 محمد حاجي محمد اغا حاجي محمد اكبر 67.07 محمد حامد جابر الوردان 68.93 محمد حراب محمد السبيعي 71.33 محمد حسن سلمان الرشيدي 70.41 محمد حسن عباس حسن 68.49 محمد حسين باقر محمد 77.37 محمد حسين علي اليوسف 68.98 محمد حسين نايف العنزي 71.78 محمد حمد راشد الفضلي 79.77 محمد حمد محمد الماجدي 68.41 محمد حمد مسعود العجمي 83.21 محمد حمود جاعد العتيبي 71.96 محمد خالد جريش العدواني 66.46 محمد خالد رجا البغيلي الرشيدي 69.08 محمد خالد مجعد المطيري 68.92 محمد خالد محسن الهاجري 64.72 محمد خالد محمد عنزه 66.13 محمد خالد مهدي الشمري 71.02 محمد خليل حاجي عبد الله 70.3 محمد درويش حماد الدوسري 65.98 محمد دهاش رايف الرويعى 77.64 محمد راشد إبراهيم المري 75.16 محمد راشد علي المري 70.32 محمد زايد جلوي الصانع 72.04 محمد زبن ادليم العازمي 77.05 محمد سالم راشد علي المري 63.07 محمد سالم سعد الجميلي 78.73 محمد سالم محمد بنوان 70.59 محمد سامي مرزوق المدعج 76.51 محمد سعد دهش الشمري 73.02 محمد سعد علي العقال 68.19 محمد سعد محسن الخالدي 72.69 محمد سعد محمد السعيد 67.49 محمد سعران محمد البذالي 68.16 محمد سعود مدلول العنزي 69.4 محمد سلمان محمد بو حديده 68.42 محمد سند مرضي الظفيري 70.7 محمد شاكر كريم جنديل 73.58 محمد شملان محمد السليمان 77.07 محمد صلاح خلف العازمي 63.12 محمد صنيتان شعار المطيري 74.68 محمد طلال عبد الله العتيبي 69.17 محمد عابدين محمد باقر اشكناني 90.77 محمد عادل فلاح الرويعى 68.9 محمد عباس محمد نور 70.13 محمد عبد الرحمن حسين الشمري 74.1 محمد عبد العزيز عايش الرشيدي 65.19 محمد عبد اللطيف عبد الله العبد الله 66.11 محمد عبد الله عايض المطيري 72.01 محمد عبد الله فنوس الماجدي 65.98 محمد عبد الله فهد العتيبي 70.49 محمد عبد الله محمد الهاجري 62.97 محمد عبد الله محمد الهويدي 63.13 محمد عبد الهادي خلف السبيعي 64.07 محمد عبدالرحمن عبدالله العتيبي 71.97 محمد عبدالعزيز براك الخالدي 75.14 محمد عبداللطيف يعقوب محمد 80.68 محمد عبدالله عبدالرضا القطان 67.17 محمد عبدالله علي العنزي 67.51 محمد عبدالله محمد الباتل 84.88 محمد عبدالله هادي عبدالله زنيفر هادي الحويله 82.77 محمد عبدالناصر علي تورنا 73.62 محمد عبدالناصر محمد عيسى 81.25 محمد عبيد شباب ثويني الديحاني 77.3 محمد عدنان إبراهيم البناي 60.31 محمد عذل ماجد البرازي 75.79 محمد عزيز حمدان الشمري 92.08 محمد عقاب مطلق عوض 71.49 محمد علي اكبر طالب 58.62 محمد علي بركة السبيعي 71.89 محمد علي حسين الغريب 65.16 محمد علي حمد الشمري 66.66 محمد علي عبد مسير 72.39 محمد علي مبارك العازمي 70.02 محمد علي محمد عايض 74.38 محمد علي سلمان البندري 68.81 محمد عمر خليف الظفيري 66.3 محمد عمر علي الهاجري 67.21 محمد عوض سمير الرشيدي 63.81 محمد عويد ثويني العرادة 86.62 محمد عيد علي العازمي 87.27 محمد عيسى بكاى دشيش 72.35 محمد عيسى عبداللطيف العيسى 65.95 محمد غضبان نصار الخالدي 76.38 محمد فارس زياد الرشيدي 68.36 محمد فاضل خميس عيادة 85.42 محمد فالح شجاع العجمي 65.24 محمد فالح صنيدح مبارك 61.65 محمد فايز محمد العازمي 81.6 محمد فدغوش سلمان الهاجري 76.65 محمد فراج خلف العنزي 68.26 محمد فراج مطلق الزعبي 68.42 محمد فلاح مرزوق العازمي 74.64 محمد فلاح مسعود بندر 65.85 محمد فهد اسماعيل البلوشي 70.01 محمد فهد حمود الزعبي 84.22 محمد فهد شريدة المطيري 76.75 محمد فهد علي الدماك 84.72 محمد فهد غازي العازمي 79.56 محمد فهد محمد العنزي 65.72 محمد فهد مطلق الرشيدي 87.53 محمد فواز عيد العازمي 72.8 محمد فيصل عبيد العازمي 87.45 محمد كمال سليم رشيد شقير 61.28 محمد لافي ضحوي العازمي 68.24 محمد مبارك الحميدي الحريجي 83.41 محمد مبارك خلف العازمي 67.08 محمد مبارك عويد الرشيدي 78.09 محمد مبارك محمد الحمدان 66.28 محمد مجبل حريميس الرميضي 66.07 محمد مجبل فهد العلاج 75.6 محمد مزيد مانع الديحاني 66.93 محمد مشعل سعد الحضيري 72.99 محمد مشعل عايض الرشيدي 70.73 محمد مصلح محمد العجمي 66.77 محمد مطلق نغيش نغيش 76.98 محمد مطلق ياسين مطلق 77.86 محمد منصور بخيت عبدالله العجمي 83.01 محمد ناصر ضيدان المطيري 85.53 محمد ناصر ظاهر الشمري 78.83 محمد ناصر عايش المطيري 67.24 محمد ناصر ناشي المطيري 84.02 محمد نافع هايف المطيري 84.28 محمد نايف حليويس الشمري 77.61 محمد نبيل محمد عواد 74.55 محمد نهاد الازعط 61.46 محمد نهار نجم سرحان 77.91 محمد نواف علي المطيري 74.89 محمد نواف مهدي العنزي 73.76 محمد نواف نبيل الفرحان 71.34 محمد هجاج مطلق الرشيدي 66.35 محمد يوسف محمد البذالي 71.07 محمد يوعد عبدالله الحربي 80.85 محمود أحمد حمودة رجب طلبه 68.79 محمود شاكر محمود كمال 70.48 مراحب صالح محمد الجلاوي 73.36 مراحب ثامر فلاح العنزي 73.68 مراحب محمد حسين العنزي 66.79 مرام جابر خلف الفضلي 67.28 مرام مدالله ضيف الله محمد الرشيدي 66.58 مرزوق بدر مرزوق الدوسري 66.18 مرزوق محمد مرزوق ابوقذيله 73.15 مرزوق مشعل مرزوق العازمي 73.78 مرشود مشاري أحمد المرشود 64.81 مرضي علي مرضي الأذينه 69.82 مريم بدر أحمد محمد 72.48 مريم تركي فرج الشمري 86.85 مريم جويعد مطارد الحربي 63.73 مريم حمود حمدان العنزي 74.45 مريم خالد محمد التركي 67.55 مريم راضي مرزوق الطلح 66.32 مريم سالم عبدالمحسن العجمي 70.29 مريم سالم هويدي العصيمي 69.68 مريم سعد خلف الفضلي 70.59 مريم سعد عماش العنزي 74.29 مريم شبيب نهار المطيري 81.08 مريم طالب تركي مال الله رجب 68.77 مريم طلال حسين البلوشي 85.17 مريم غنيم فهد المطيري 69.53 مريم فاضل محمد عبد الرضا 65.72 مريم فالح نعيم مذعر 75.26 مريم مبارك ضيدان السهلي 84.62 مريم مبارك فهد العجمي 68.43 مريم محمد حمزة كرم القلاف 63.43 مريم محمد صالح العامر 68.29 مريم محمد عبد الله الهاجري 68.89 مريم محمد علي المصيليخ 80.7 مريم محمد ملحم الدوسري 69.44 مريم ناصر مرزوق مبارك 68.48 مريم نواف مطر عبد الله 61.75 مريم وليد فهد الرشيدي 76.65 مريم وليد هابس الراشد 64.48 مريم يوسف عبد الله الربيع 93.62 مريم يوسف عبد الله الشمري 64.07 مزنة مسفر محسن العجمي 80 مزيد أحمد مزيد الخالدي 80.7 مزيد فهد مزيد عقاب الشمري 81.26 مزيد محمد حمود محمد فهيد الثويمر 85.08 مساعد حميد رجا الرشيدي 74.23 مساعد رشيد عواض الرشيدي 67.83 مساعد عبدالله سعد العنزي 68.75 مساعد علي نايف المطيري 79.38 مساعد عوض ملفي المطيري 67 مساعد غازي ناصر المطيري 62.22 مساعد مشعل مرزوق المطيري 68.1 مساعد مطلق فلاح العازمي 63.76 مستورة سعد سعود العازمي 62.18 مسفر حمد مسفر العجمي 70.71 مسفر عايض مسفر العجمي 77.95 مسفر محمد مانع العجمي 72.26 مسفر منصور مسفر العجمي 69.41 مسك محمد سعدون السبيعي 71.91 مسك محمد فلاح العازمي 70.61 مشاري أحمد مصطفى الربيعي 72.25 مشاري بداح فريج المطيري 70.8 مشاري بدر مبارك شعيبى 64.23 مشاري جمال حسين سلامات 74.09 مشاري حبيب عيد العازمي 66.65 مشاري خالد سعود الشمري 63.22 مشاري سليمان اعجيمى الهزاع 82.29 مشاري فهد عبد الله المرد 77.24 مشاري محمد صالح العجمي 69.06 مشاري معاشى مرزوق الظفيري 65.72 مشاري يوسف إبراهيم الحساوى 75.34 مشاري إبراهيم أحمد الحرمي 64.39 مشاري أحمد محمد العازمي 69.99 مشاري جمعة راضي عويد 80.63 مشاري سالم محمد العجمي 75.33 مشاري سلام حمود العبد 76.24 مشاري عبد الله عتيق الديحاني 71.16 مشاري عبدالله محمد العصيمي 84.03 مشاري فراج مبارك العازمي 67.42 مشاري فهد خلف المطيري 76.06 مشاري فيصل عماش الحربي 87.83 مشاري مشعل مناحي المطيري 72.09 مشاعل راشد مسعود الصالح 79.4 مشاعل محمد سعد العازمي 71.66 مشرف حمد مشرف العجمي 71.93 مشعل أحمد عبداللطيف الضويحي 63.44 مشعل أحمد عبود العازمي 65.56 مشعل بدر عايض الرشيدي 72.89 مشعل ثنيان مفرج الدلمانى 78.88 مشعل طلال حمود العازمي 71.09 مشعل طلال عايض الحربي 75.58 مشعل عباس هاشم ناصر 77.63 مشعل عيد علي المرتجى 67.17 مشعل غازي منيع الله الرشيدي 72.05 مشعل فايز فالح العازمي 72.43 مشعل فايز محمد المطيري 65.17 مشعل ماجد مشعان الديحاني 68.94 مشعل مبارك خلف ريحان 68.81 مشعل مبارك شحاذ العازمي 67.14 مشعل مبارك فالح العازمي 69.17 مشعل مروح حمدان المطيري 67.87 مشعل ناجح محمد ناجح محمد 71.5 مضاوي إبراهيم علي ارحمة العجمي 63.93 مضاوي محسن عفيف الشمري 74.77 مضاوي ناصر صالح العجمي 65.89 مضاوي جمال حمد محمد الفضلي 75.59 مضاوي هندي ناصر المري 74 مطلق بداح فريج المطيري 66.12 مطلق بندر مطلق الخالدي 70.89 مطلق خلف خالد الرشيدي 70.36 مطلق راشد فرحان العازمي 73.7 مطلق صباح مطلق العازمي 86.01 مطلق عبد الله مطلق العازمي 65.4 مطلق فلاح غازي المطيري 70.33 مطلق محمد مطلق الهاجري 77.25 معاذ حمد عويضه العجمي 66.57 معاذ عيد داود العنزي 75.26 معاذ ناصر ماطر العازمي 72.56 معالي منادى مزعل الفراع العازمي 76.18 معالي عبد الله فرحان العازمي 80.44 معالي نايف متعب الحربي 86.38 مفرج سعد عوض المسيلم 74.85 مفرح بدر مفرح المطيري 79.31 مفرح رعد مطلق الحسيني 75.69 مفلح هادي مفلح العازمي 69.22 ملاك جابر علي بلوشي 66.76 ملاك حاضر مناور الرشيدي 76.81 ملاك دغش سعد السهلي 68.61 ملاك سعد فرج عودة 83.68 ملاك شلوان نايف العتيبي 70.9 ملاك غانم راشد صقر 68 ملاك فهد يونس شايع 75.94 ملاك كاظم عبدالخضر الخميس 71.44 ملاك محمود المحيمد الخلف 70.15 ملاك مهدي صالح خريبط 79.6 ملاك نواف خالف المطوطح 61.8 ملاك نواف عباس قاسم 67.16 ملاك يوسف مطر العنزي 65.45 ملحم ناصر ملحم الدوسري 69.39 ممدوح سعد ممدوح الشمري 67.56 منار خالد عبدالله القحص العنزي 75.36 منار شبيب نهار المطيري 78.22 منار عبدالله محمد الشمري 69.87 منار علي سالم قمبر 72.6 منار مرزوق محمد صالح العجمي 73.82 منار مصطفى مؤنس ساكت الدخيل 72.99 منال جاسم راشد البذالي 86.67 منال ناشر سعود العجمي 73.55 مناور نصار مناور العازمي 69.54 مناير بندر ضيف الله الديحاني 69.99 مناير صافى عبار جبر 73.03 مناير طلال عقلة العنتري 67.84 مناير عبدالله حمود الرشيدي 66.98 منصور أحمد مضحى حزام 63.3 منصور حسين جاسم الراشد 82.6 منصور خالد جواد الشواف 69.81 منصور فهد محمد العجمي 61.9 منصور محمد منصور الهاجري 90.43 منصور محمد منصور حسن الدوسري 82.81 منصور مطلق منصور العنزي 76.44 منصور يوسف راشد الجويدان 67.9 منوه نصار ناصر منصور المطيري 69.25 منى محمد حزام جياد 80.58 منى جاسم محمد الرشيدي 73.87 منى حسين علي المسري 67.99 منى صلاح محمد مجدل محمد 65.62 منى عبد الله علي الرويح 71.13 منى غانم عجيل ثامر 76.24 منى غنام لافي المطيري 79.71 منى فريج عطية مطر 78.32 منى مبارك عطية الشويحان 69.55 منى محمد علي البلوشي 72.01 مني راشد سالم الظفيري 72.25 منيرة نقا ناجي الشعلاني 81.58 منيرة أحمد إبراهيم التركي 66.76 منيرة بدر عامر العتيبي 75.78 منيرة بدر ناصر العازمي 69.59 منيرة حامد عبدالرحمن الفيلكاوي 75.74 منيرة حمد عبد الله الدوسري 78.55 منيرة خالد سعد القحطاني 80.09 منيرة خالد فهد الرشيدي 68.46 منيرة زكي مبارك المبارك 68.07 منيرة سامر الشماع 73.12 منيرة سرور صعفك المطيري 61.99 منيرة سعود علي المطيري 78.5 منيرة عايض عبد الهادي الرشيدي 71.4 منيرة عبد الله سلمان العازمي 64.35 منيرة عبد الله شايع الماجدي 67.05 منيرة عبيد مبارك حميد العجمي 66.84 منيرة فالح حمد العجمي 79.62 منيرة فهد حسن القحطاني 70.95 منيرة فهيد مناحي العجمي 68.84 منيرة ماضي علي العجمي 73.98 منيرة مبارك فالح الهاجري 64.11 منيرة محمد فهد العازمي 70.28 منيرة مشعل أحمد كنكونى 70.58 منيرة مصبح عايض العنزي 64.52 منيرة مناحي بدر الظفيري 65.7 منيرة هادي عايض الهاجري 78.66 منيرة هندى عبدالله الهاجري 73.5 مها جوهر كومر حمد 73.53 مها غالب سالم العازمي 74.71 مها فالح عيد الرشيدي 69.61 مها فلجى مسلم الرشيدي 60.69 مها محمد سالم المطيري 58.33 مها محمد ممدوح العنزي 68.6 مها ملفي رشيد الرشيدي 66.03 مها منعم اسماعيل 70.96 مهدي فلاح محمد جمعة 74.66 مهدي محسن لافي العازمي 84.44 مهدي أحمد قاسم الرامزي 65.98 مهدي بدر صالح عناد 63.96 مهدي حسن أحمد مهدي 68.64 مهدي عباس حسين فحص 72.65 مهدي علي حسين خسروه 69.63 مهدي نواف قنيفذ القحطاني 76.08 مهنا عيد مهنا الخرينج الرشيدي 72.76 مهنا يوسف عراك الشمري 71.31 مهيه محمد مطر الشمري 61.41 موضي حمود محمد الهاجري 69.19 موضي سعد خالد ناصر الزعبي 84.95 موضي منيس جسار مسفر 69.97 موضي نواف قائد أباذراع الظفيري 70.25 موضي سالم ناصر الهاجري 75.88 موضي فهد عبدالعزيز المسعود 61.02 موضي محمد قمدان دريع 78.47 موضي ناشي عايض الرشيدي 76.77 مى ياسر محمود محمود المسمارى 73.35 مي سعد سعود العازمي 66.66 مي عبدالله عوض الخضير 75.17 مي فهد حبيب الفضلي 69.69 ميثا عادل سليم عوض 75.91 نادر بدر مداد العازمي 74.46 نادر ضلعان معيض العبد الله 62.6 نادر فيصل نفل العجمي 73.92 نادر نواف عايض العازمي 65.71 نادية ماجد صقر المطيري 70.84 نادية بشير صياح الرشيدي 70.64 نادية راشد مشل صياح غازي العنزي 75.61 نادية عايض فهد العجمي 71.89 نادية عبيد علي العازمي 67.46 نادية محمد مزيد الجيعان 69.91 ناصر أحمد راشد الغانم 68.94 ناصر اركان جاسم العنزي 72.98 ناصر بدر غازي الضفيري 75.6 ناصر بدر ناصر الشمري 68.88 ناصر براك خالد الصليهم الهاجري 71.32 ناصر بهيج بهجت يوسف صلاح 66.97 ناصر راشد فهيد العجمي 82.04 ناصر راشد مطلق الزعبي 70.43 ناصر سعد ناصر الهاجري 64.04 ناصر سعد ناصر العبيد 83.12 ناصر سلطان محمد بورسلى 71.08 ناصر سلمان علي السبيعي 65.02 ناصر صالح ناصر المرشد 75.96 ناصر صلاح حسين البلوشي 67.58 ناصر طلال علي الرشيدي 79.89 ناصر عادل جاسم المويجد 70.05 ناصر عبد الله عطية الحمدان 73.26 ناصر عدنان عبدالمحسن جواهرى 65.42 ناصر عقاب صياح المطيري 74.01 ناصر علوش مرزوق العتيبي 78.29 ناصر عيد ناصر المطيري 90.16 ناصر فريح مجبل الرشيدي 78.02 ناصر فيصل ناصر السيحان 78.69 ناصر محمد جابر المري 75 ناصر محمد حماد الكفيف 71.99 ناصر محمد شنيف عجيل 70.91 ناصر محمد ظاهر العازمي 62.85 ناصر محمد عبدالله العنزي 64.66 ناصر محمد فالح الدوسري 67.67 ناصر محمد ناصر الهاجري 63.84 ناصر مسفر ناصر العجمي 74.88 ناصر معتوق عبد العزيز القوز 84.47 ناصر نبيل علي العازمي 70.69 نافل منصور حسين العجمي 68.84 ناهض محمد عبد الرحمن الدوسري 68.54 نايف حمدان فرحان البذالي 70.36 نايف سعد قطيم الحربي 78.48 نايف سند قرينيص الديحاني 87.58 نايف عودة نايف عفات 67.18 نايف فهد رومي الظفيري 75.45 نايف ماجد حامد المطيري 72.94 نايف محمد حمدان البناقى 68.54 نايف محمد فهيد الهاجري 77.12 نايف ناصر منصور الخالدي 70.58 نايف ناصر نايف القحطاني 73.93 نبيل سالم عبد الله جعفر الجعفر 60.66 نجد حامد تركي الشمري 68.57 نجد عبدالله عقيل المطيري 70.78 نجلا الحميدي شقير الشمري 87.81 نجلاء فهد نما العازمي 69.26 ندى منادى محمد النمران 78.79 ندى نواف عطية العنزي 67.35 نرجس علي سيد محمد بهبهاني 62.72 نشميه عبد الله سرحان الرشيدي 77.41 نصره خالد خلف مانع 61.08 نصره عبد الله سعد القحطاني 61.66 نعيمه عبدالله بشير سلمان 65.41 نهاد محمد مزيد الجيعان 67.1 نهار صالح نهار بجاد المطيري 80.12 نواف إبراهيم عبد الرحمن العدواني 68.7 نواف بدر عوض منصور الصانع 80.26 نواف سالم حسين العنزي 69.37 نواف صالح جزاع الصليلي 74.35 نواف عبدالله فالح العجمي 78.22 نواف عذبي مبارك 70.04 نواف علي راشد العنزي 63.93 نواف فايز متعب الرشيدي 70.36 نواف فراج الهبى العازمي 66.52 نواف فهد مشهور الجنفاوي 82.44 نواف فواز قلاط الديحاني 68.36 نواف مبارك مبارك الرشيدي 75.59 نواف مشعل لاحق العتيبي 68.73 نواف نايض ثاني الرشيدي 76.44 نوال جعيلان مرزوق الرشيدي 69.57 نوال مبارك ناصر الهيلة 71.65 نور انور معجون الضفيري 68.7 نور ضرار حمد السليم 71.99 نور عبدالعزيز محمد الحبابي 72.56 نور فهد سعد الغانم 81.32 نور مبارك حمود العنزي 70.34 نور مبارك علي القطان 72.07 نور محمد إبراهيم حجازي 71.51 نور ميثم علي بوعباس 69.16 نور نايف سحيم الهاجري 67.53 نور نجم عبدالله حسن 80.65 نورا سحمي فيحان الهاجري 72.59 نورا سعد محسن الخالدي 68.53 نورا ناصر خليف العنزي 78.73 نورة فايز عبدالله عيد العيفان 86 نورة فرحان عبدالله فرحان العازمي 85.69 نورة جمعان حجي العازمي 81.36 نورة حمد جمعان المرزوق 70.37 نورة حمد سعيد الهاجري 67.35 نورة خالد حمود الهاجري 70.97 نورة خالد عبد الله المطيري 76.59 نورة خالد محمد العتيبي 70.37 نورة خليف لزام الرشيدي 73.56 نورة دهمى فرحان الدوسري 56.29 نورة زيد مجبل العازمي 67.56 نورة سالم فهيد العجمي 71.52 نورة سعد حمد العجمي 70.44 نورة سعد زيد الجباري 82.22 نورة سعد سالم العازمي 71.66 نورة سعد عبدالمحسن التميمي 67.2 نورة سعد ناصر الهاجري 65.43 نورة سعود حشاش مخمخم الرويعى 66.52 نورة عبد الله حسين العجمي 71.47 نورة عبدالله بن سمير بن تركي الفضلي 74.31 نورة عبدالله نايف المتلقم 74.53 نورة عويض عوض العازمي 89.27 نورة عيد مطلق العازمي 65.38 نورة فهد عماش العنزي 67.9 نورة فهد ناصر الحقان 74.7 نورة فيصل عبد الهادي الهاجري 68.76 نورة فيصل علي المطيري 73.33 نورة مبارك جمعة مبارك الدوسري 66.63 نورة محمد سعيد الرشيدي 69.3 نورة محمد سعيد المري 65.21 نورة محمد ناصر المظفر 74.98 نورة محمد نايم العازمي 64.32 نورة مرزوق عبدالعزيز داهوم الهاجري 73.74 نورة ناصر حسن العجمي 67.94 نورة ناصر محمد جلوي طلب 65.81 نورة هويدي فهد العازمي 64.78 نورة وليد عبد الله العنزي 82.84 نورة يوسف سعود السماعيل 73.88 نوف إبراهيم حسين العجمي 69.71 نوف صالح حسين ذيب العجمي 81.84 نوف عبد الحميد محبوب الدهام 75.45 نوف عبد الهادي عبد الرحمن العازمي 69.65 نوف علي كايد العنزي 65.17 نوف فرحان محمد الشمري 73.44 نوف فريج سعد الماجدي 61.58 نوف فهد اديرى عسكر 71.01 نوف فهد سعد الرشيدي 74.51 نوف ماجد سلطان بخيت 66.14 نوف محمد ساكت سوعان العنزي 68.14 نوف محمد سعيد الرشيدي 86.9 نوف مشاري عبدالله الشمري 82.38 نوف مضحى نيف الخالدي 79.98 نوف مطلق علي الرشيدي 86.78 نوف نايف راشد الرشيدي 82.94 نوف نايف هزاع المطيري 69.33 نوف وليد خالد العنزي 81.35 نوفه شبيب كيال حسون 66.43 نوير لافي نايف الديحاني 66.91 نوير مبارك حمد العجمي 89.17 نيران قاسم عودة بدر أحمد غانم التميمي 85 نيره فيصل مجيد الاستاد 66.62 هاجر ارشيد بندر الرشيدي 79.32 هاجر أنور مبارك مطيران العازمي 69.27 هاجر براك راضي جبر 66.32 هاجر عجيب دعسان السليماني 69.77 هاجر عسكر سعد الرشيدي 71.65 هاجر محمد أحمد الأحمد 75.71 هاجر محمد دغيم سعد 72.39 هاجر محمود حزام سلطان 52.52 هاجر مشعل جبر العنزي 71.87 هاجر ناصر مفرح السبيعي 69.64 هاجر وليد فهد الرشيدي 65.63 هاجر يوسف ناصر الدماك 79.1 هادي محمد ناصر العجمي 74.81 هادي وفيق أحمد فريد الصنفاوى 71.86 هادي عادل نهير العازمي 69.36 هاشم شاكر غلوم الدشتي 67.71 هاشم عبدالله محمد جمعة 79.65 هايف مطلق برجس العازمي 70.19 هبة ثامر دحل العنزي 72.13 هبة عبد الله عايض العازمي 65.37 هبة عيد ساير الضفيري 68.82 هبة وليد علي عبد الله 66.85 هدى قتيبة محمد مكي 62.56 هديبه حسين فهيد العجمي 63.34 هديل بدر فرحان العنزي 62.67 هديل عبدالله سعود العبيد 72.37 هديل عويد حماد ظاهر 60.62 هديل مليح سند الحربي 63 هدية فلاح محمد عبدالعزيز الهاجري 69.81 هذال نفاع رجاء الرشيدي 84.91 هزاع عبد الله هزاع المطيري 78.51 هنادي حزمي محسن الدوسري 78.69 هنادي حمود منشد الخالدي 68.47 هنادي أحمد خليل العطار 67.94 هنادي لافي عثمان عتيق الديحاني 84.41 هنادي مسفر ناصر الوعله 83.42 هند عبد الناصر إبراهيم عويد 72.24 هند مبارك سعيد ملهاب 75.54 هند محمد سعد الشمري 67.96 هند محيسن محسن العنزي 69.85 هند مشعل جاسم المحيسن 62.85 الهنوف حمد خضير العنتري 87.86 الهنوف محمد عبد الله الهاجري 70.89 هنوف محمد ملفي المطيري 73.34 هويه ذياب محمد الهاجري 67.17 هيا خالد حشر العازمي 72.38 هيا راشد زيد العجمي 67.22 هيا سعود حمود عواض العازمي 70.2 هيا صالح مرزوق الحريص 69.75 هيا علي حسين القبندي 69.84 هيا مانع محمد العجمي 67.16 هيا مبارك ارشيد القفيدي الكعمي 79.06 هيا مشاري مفرهد العازمي 74.12 هيا مشعل هزاع الهاجري 66.72 هيا منح قنزان الرشيدي 81.6 هيا ناصر خضير عبد الله 72.8 هيام هادي محمد العجمي 71.16 هيلة يوسف عماش الشلاحي 64.31 وجد عبدالله فرحان العنزي 70.68 وحش محمد ختام الحريجي 75.43 وسمية حمود عبدالله العازمي 69.78 وسمية سحمى محمد الهاجري 67.94 وسمية طلال سعد ظاهر 76.4 وسمية محسن مناحي زبره 64.63 وسيم خالد محمود سليمان 61.05 وصايف عواض عوض المطيري 68.05 وضحة بركى دهيليس الهاجري 87.4 وضحة حمدان متعب المطيري 72.65 وضحة ضحيان حواج العازمي 77.82 وضحة فهد شويمى الهاجري 65.73 وضحة فيصل هاشم حسين فالح 67.77 وضحة محمد عطا الله المطيري 59.26 وضحة مناع سرور المطيري 74.25 وضحى حسين رفاعي الشبعان 85.09 وضحى ناصر فلاح العجمي 65.47 وفاء شنان صالح الفضلي 74.47 وفاء فرحان وراد مرزوق 84.84 وفاء مبارك أحمد سرور 68.43 وفاء محمد فهد الهاجري 65.21 وليد خالد خازن مجول 85.56 وليد أحمد راشد بورباع 68.31 وليد أنور جاسم العبدالله 63.84 وليد حسن مبارك الراجحي 67.05 وليد حمد غنيم العازمي 57.52 وليد خالد ارشيد الضرباح 83.83 وليد خالد جنيطي الرشيدي 66.03 وليد خالد حسين سالم 67.88 وليد خالد عتيق راشد الحمادي 70.64 وليد خالد مرضى تركي 88.33 وليد خالد مطر العنتري 66.49 وليد سامي علي الفيلكاوي 71.13 الوليد سعد غريد البذالي 86.93 وليد عوض غانم الرشيدي 83.36 الوليد عيسى نزال السعيدي 59.76 وليد محمد سلطان الحميدي المطيري 76.95 وليد ناصر عبد الله العنزي 85.25 ياسر فارس الحسيني 80.44 ياسمين جابر مطر فهيد 68.59 ياسمين جمال عبد الهادي 67.59 ياسين علي سلطان العمانى 64.26 يحيى خالد مصلح دخيل الله 67.95 يحيى علي طعمة الشمري 74.28 يحيى يوسف محمد عبد علي 62.84 يعقوب إبراهيم سليمان المذخر الضعيان 67.32 يعقوب ايوب محمد غنام 67.97 يعقوب حسين محمد العنزي 76.62 يعقوب دريهم جاسم المويل 67.02 يعقوب علي عبدالصمد وحيدى 68.18 يعقوب معاشى مرزوق الظفيري 74.09 يعقوب يوسف سميح القلاف 66.92 يعقوب يوسف فرحان الشايع 66.8 يوسف أحمد انغيمش الشمري 70.1 يوسف أحمد بشير البلوشي 70.16 يوسف أحمد حمد الهرشاني 65.03 يوسف أحمد محمد الصليلي 76.01 يوسف باني سنيد العجمي 65.96 يوسف جعفر مكى الصباغه 68.65 يوسف جمعة ساير الظفيري 77.01 يوسف جهيم عبيد العازمي 81.6 يوسف حازم عبدالرزاق الحسيني 70.08 يوسف حمد أحمد الشمري 59.67 يوسف حمود نصار الحسيني 73.64 يوسف خالد ثويني المطيري 69.99 يوسف خالد عجمي المطيري 79.49 يوسف خالد ماضي العازمي 77.4 يوسف خالد محمد الكندري 67.67 يوسف خضير بركة الرشيدي 70.27 يوسف خضير ونان هميم 75.6 يوسف داود عقاب يوسف العمر 67.93 يوسف رضا خليفة الفرحان 71.11 يوسف رمضان مناطح العنزي 71.32 يوسف سامر يوسف المهنا 65.63 يوسف سعد جاسم الصاهود 67.54 يوسف سعود مرزوق معطش 70.68 يوسف صالح عبدالعزيز الحربي 75.37 يوسف صالح محمد الهاملي 71.84 يوسف ضاري فارس العنزي 56.79 يوسف طارق كامل شعبان 73.51 يوسف طلال محمود الرفاعي 66.69 يوسف عادل أحمد الصيخان 72.25 يوسف عبدالرحمن أحمد عثمان 70.75 يوسف عبدالله حمود العازمي 70.39 يوسف عشق علي سيف المطيري 77.54 يوسف علي هنري 64.05 يوسف عمرو فكرى أحمد 71.04 يوسف عيد سعد المطيري 77.6 يوسف فاروق أحمد الفليج 74.7 يوسف فالح محمد العازمي 80.93 يوسف فهد صغير العجمي 86.52 يوسف فهد عبد الرزاق الشريفي 70.12 يوسف فهد فؤاد العبد الجادر 70.88 يوسف فيصل براك العليوى 66.99 يوسف فيصل فلاح العازمي 69.87 يوسف مبارك سعيد العدواني 76.05 يوسف متعب مجبل العازمي 84.22 يوسف محمد حامد الرويعى 77.47 يوسف محمد راشد صالح الدوب 67.07 يوسف محمد سالم خالد 67.39 يوسف محمد سعود العازمي 75.04 يوسف محمد فهد الحسيني 74.37 يوسف محمد نوري الصالح 70.64 يوسف محمد يوسف الفيلكاوي 73.78 يوسف معتوق جزاء العازمي 71 يوسف مهنا أحمد الخشان 75.56 يوسف هادي عبد الله العازمي 67.02 يوسف يعقوب جاسم الفضلي 68.74 التعليم الديني إبراهيم عبدالولي 53.52 إبراهيم فؤاد إبراهيم غلوم 67.27 أحمد جاسم شذر الشمري 80.57 أحمد حمدي عطية محمد 66.14 أحمد خالد فالح العازمي 62.27 أحمد خلف غتار المطيري 70.68 أحمد عربيد حسن عربيد زبن العربيد 63.07 أحمد فيصل عبدالرحمن الكندري 63.75 أسامة جمال محمد خليفة 70.91 أسماء سعود نفاع الرشيدي 56.36 أسيل هادي فايح المطيري 70.8 أصايل فهد ناصر منصور المطيري 53.75 ألطاف أحمد عراك العنزي 62.95 ألطاف يسر مرضى معيوف الظفيري 79.89 أماني سليمان حميد العنزي 54.32 أمل حشاش متعب الشمري 56.36 انوار متعب دهيرب الشمري 73.41 اوس سعد أحمد العمر 60.23 بدر تايه حمد الجبارى 50.57 بدر معزى بادي العتيبي 73.75 بدور عبد الله سعود المطيري 64.66 بدور محمد حلوان الشمري 63.07 بسمه مبارك رجا العتيبي 57.5 البندري فيصل عبد الله زيد السهلي 59.32 جراح ماجد رشيد العنزي 60.57 جمانة بندر حمود الخالدي 61.36 الجوهره مطلق هليل الظفيري 72.61 حسن عايض حسن العجمي 53.52 حسن منصور حسن العجمي 53.18 حمد راشد محمد المري 90.23 حمد نفاع رجاء الرشيدي 72.73 حميدي عبدالكريم عواد زويد مشهور العنزي 82.73 خالد سلطان عيد العازمي 66.48 خالد سيف ظاهر عبدالله 70.45 خالد عويض فالح العازمي 74.43 خالد محمد محمد محجوب 77.16 خالد ناصر سعد الدوسري 55.91 خالد نايف عبد الله العتيبي 67.27 خزنة محمد عامر العجمي 63.07 خلود حزام طامي ضاحي 59.09 خلود عيد حربي مهيش 73.98 دخيل مرزوق دخيل المطيري 72.73 راشد عيد غريب العازمي 50 رحمة يوسف أحمد الشايجي 89.89 روان يوسف حميد ضاحي 63.98 ريم محمد بداح العتيبي 85.23 سارة سعد طلق الجودان العازمي 83.18 سارة نواف مشعل العنزي 63.64 سعد ناصر خالد العازمي 62.73 سعد ناصر سعد الدوسري 71.7 سعود سلطان سعود المطرقه المطيري 87.95 سعيد محمد سعد العجمي 63.64 سعيد نصارى جاد الكريم تكرونى 80.8 سلطانه مهدي بلعيد الشيوحي 87.61 سلوى مانع حنش مانع 52.16 سميرة خلف عباس قمبر 67.73 سناء حسون جماز الشمري 77.5 سيد عبد الله عبد القادر سيد عبد الله الرفاعي 75.57 الشحات أحمد السيد حسن 79.09 شلاش فلاح مبارك الحجرف 68.18 شوق خليفة نجم الشمري 62.39 شوق سالم خالد المطيري 73.52 شيماء حمد مطلق العنزي 60 شيمه محمد دعسان الشمري 60 صالح طلال صالح العتيبي 55 صنعاء سيف عيد الدوسري 81.02 عباس سلمان مشوح العتيبي 59.55 عبد الرحمن علي عوض العنزي 83.75 عبد العزيز خالد أحمد الزاير 54.2 عبد العزيز غانم ضاحي نزال 66.48 عبد العزيز ماجد نهار الميمونى 80.11 عبد الله سالم محمد العجمي 60.68 عبد الله صالح ناصر الدوسري 65.34 عبد الله عارف عبدالحميد العوضي 66.59 عبد الله عايد عوض العازمي 60 عبد الله فلاح غانم الخالدي 67.84 عبد الوهاب موسى حمد الرشيدي 61.14 عبدالرحمن راشد مران الحربي 72.84 عبدالعزيز مبارك ناصر العازمي 56.59 عبدالعزيز يوسف عوض العازمي 55.57 عبدالله قيس خلف عبدالله الرفاعي 61.82 عثمان حضرت كل عبد الغفار 56.02 عثمان محمد عثمان الشايع 68.75 عثمان يونس عبد الله العنزي 73.64 عجايب خالد وبران شبيب المعتقه 74.77 عذاري مزعل بطيحان بتال 82.95 علي أحمد حمود 52.16 علي مبارك مطلق العازمي 64.32 عليا صالح ناصر العنزي 51.48 عمر خالد مبارك العازمي 51.48 عمر ضاوي محمد النصافي 58.18 عهود مرزوق تركي عوض العازمي 73.98 عيد سعد شبيب العازمي 62.5 غانم شبيب ماطر الملعب العازمي 50 غزلان نايف عناد العنزي 64.2 فالح بدر فراج العازمي 54.43 فهد حجاب شاهر العنزي 66.59 فهد محمد خالد المطيري 81.36 فهد محمد صقر المطيري 59.32 فهد مزيد ناصر العازمي 64.55 فهد نافع حمد العازمي 60.68 فواز علي متعب الشمري 77.84 فيصل عدنان نجم العتيبي 60.45 فيصل غازي محمد الضليعي 56.36 فيصل محمد مرزوق العجران 54.32 لطيفة حمد دعيج الخالدي 69.32 ليلى حسن محمد محمد 55.57 ماءمونه مهدي مسفر العجمي 55.45 ماجد مبارك صلبي المطيري 54.89 مبارك حمد محمد عبد الرحمن الدوسري 90.34 مبارك فلاح مبارك ردنان 62.84 مبارك ناصر مبارك العازمي 67.61 محمد أحمد الصادق عبدالرحيم 82.61 محمد جليدان نمشان الرشيدي 79.89 محمد حمد راشد الماجدي 83.18 محمد ذياب خلف الفضلي 66.59 محمد راضي سعود الغريب العازمي 60.45 محمد سعود محمد المجرن 60 محمد صالح سالم العازمي 62.05 محمد صالح علي إبراهيم 74.77 محمد عبد الرحمن مطلق العازمي 56.36 محمد عبدالسلام عبدالسلام ابوالنور 83.75 محمد عوض سالم العازمي 61.02 محمد فواز محمد الفواز 82.16 محمد مبارك حمود العازمي 63.41 محمد نايف شليويح العتيبي 69.2 مرزوق فهد حسن العجمي 70.34 مسير مهلى مسير الشمري 70.8 مشعل راشد محمد عرادة 67.05 مشعل يوسف ثامر المطيري 63.52 معالي تركي علي الخالدي 69.66 منال سعد مزيد المطيري 90.34 منصور بدر صلف المطيري 63.75 منصور سعد فجحان الدوسري 59.55 منصور ماجد نهار الميمونى 71.82 منيرة خليفة إبراهيم الفارس 80 منيرة عبد الله خالد السبيعي 73.98 موسى خلف سعود الرشيدي 66.36 موسى محمد نايف العازمي 62.27 نادر علي بريدان العازمي 61.02 ناصر براك حسن الرشيدي 63.98 ناصر سالم عبد الله العجمي 50 ناصر عايض موسى العتيبي 64.77 ناصر هادي ناصر القحطاني 67.5 نجلاء عبد الرحمن محمد الفضلي 74.32 نجلاء فالح مبرك العازمي 77.5 نواف عبدالله سعد المطيري 88.64 نواف فلاح مبارك الرشيدي 72.27 نورة سلمان سعيدان الجميلي 69.55 نورة ناصر عبدالله المطيري 59.55 نورية سعد سعود المطيري 64.77 نوف منيف عبد الله الشمري 59.2 نوفه رفاع نغيمش العنزي 62.5 نوير حمد دريميح ملوح 53.3 هنادي مضحي حبيب السليمان 73.3 هويره عزاره فرتاج سحلان 70.8 هيفاء هايف متعب المطيري 62.84 وليد أحمد جاد عبدالرحمن 68.07 يوسف عبد الله مبارك العازمي 51.7 يوسف فلاح علي ناصر 69.77