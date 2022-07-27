عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية نتائج اختبارات الدور الثاني للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني حيث تم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة على النحو التالي:

القسم العلمي

ابانوب وجيه جوده فكري 72.99

ابتسام سالم خالد النفيص 80.02

ابتهال عوض محمد عبود ذيب الهاجري 71.71

أبرار عباس محمد المطنى 74.65

أبرار عبدالرحمن محمد الانصاري 69.61

أبرار عبدالله منصور الرشيدي 70.92

أبرار عيد خلف الشمري 78

أبرار غازي محمد حمد 70.82

أبرار محمد عبدالله الحداد 79.72

أبرار محمد غلوم قاسم 85.06

أبرار مسفر محمد العجمي 79.71

أبرار ناصر خلف برغش 82.94

إبراهيم أحمد جاعد العنزي 70.3

إبراهيم اسماعيل إبراهيم اسماعيل 66.38

إبراهيم بشير المحمد 73.69

إبراهيم حمود إبراهيم القديفى 65.4

إبراهيم خلف غياض العنزي 74.63

إبراهيم سعد عبدالله العتيبي 77.64

إبراهيم سعد فهد عيد العازمي 74.7

إبراهيم سيف رشدان الهاجري 66.96

إبراهيم صالح محمد العدواني 81.96

إبراهيم طه ياسين الملا 75.05

إبراهيم عايد الرفدان 70.16

إبراهيم عدنان العلي 70.95

إبراهيم علي الربيع 73.86

إبراهيم عيدان قطران يوسف 71.58

إبراهيم فهد عيد العازمي 86.64

إبراهيم محمد سمير الحربي 67.56

إبراهيم محمد نهير حميدان 67.04

إبراهيم مرضى ظاهر الظفيري 70.08

إبراهيم مضحى بدير الماجدي 88.52

إبراهيم نفل ناصر العجمي 77.22

إبراهيم يعقوب يوسف اليتامى 72.21

أبيار علي أحمد محمد 80.2

أحمد الحميدي خلف جديع 73.8

أحمد بدر سعدون زيدان 83.39

أحمد بركة عباد الديحاني 80.65

أحمد بسام سعيد الدجني 68.51

أحمد تركي حميد ملوح العازمي 83.68

أحمد جابر سالم خريبط 83.26

أحمد جامع عوض العازمي 68.06

أحمد جراح أحمد الصانع 88.24

أحمد حمدان زايد العجمي 70.44

أحمد حمود حران الحربي 72.28

أحمد حميد مطر الشمري 74.22

أحمد خالد السعدي 62.81

أحمد خالد عبد المحسن الخشرم 87.01

أحمد خالد عبدالله الفودري 73.19

أحمد خزعل رعيد فارس 67.18

أحمد خلف فهد الظفيري 85.52

أحمد خليل أحمد هذيل 67.65

أحمد دعيجل العبدالله 73.84

أحمد دنهاش الحسين 73.32

أحمد رحيم جحيل علي 69.95

أحمد رشيد مصلح الرشيدي 72.66

أحمد رضا راضي صالح 76.47

أحمد رياض ناصر الساخن 72.5

أحمد زايد فرج الديحاني 85.66

أحمد سالم مطلق الضويحي 72.81

أحمد سالم مطيع الظفيري 70.78

أحمد سالم ناصر العبيد 70.61

أحمد سعد حسين الغريب 77.57

أحمد سعد رجاء الشمري 73.58

أحمد سعود محمد الظفيري 73.57

أحمد سعود مطر الشمري 80

أحمد سليمان عبيد الهاجري 83.83

أحمد سيف محمد العازمي 83.66

أحمد صالح عوض لفتة 79.38

أحمد صلاح محمود النبهان 76.63

أحمد صلاح نصيب الدرعى 75.54

أحمد طارق أحمد المهندي 75.71

أحمد عادل محمد حسين 85.38

أحمد عادل مطلق المطيري 74.66

أحمد عايش عايض الدرزى العازمي 73.54

أحمد عبد الله راشد الحجاج 73.13

أحمد عبد الله عبد الامير حسين 68.95

أحمد عبدالجليل خليل العكراوي 76.67

أحمد عبدالرحمن حمد الهاجري 62.07

أحمد عبدالله أحمد الاستاذ 73.26

أحمد عبدالله حسن كرم حسين 75.24

أحمد عبدالله محمد عبدالله الفيلكاوي 69.46

أحمد علي حجي شهاب 69.35

أحمد علي عابد عبدو 71.51

أحمد علي محمد عبدالرحيم الكندري 77.12

أحمد علي محمد موسى 73.02

أحمد علي محمود الوسمي 82.68

أحمد عماد دارب نصر 68.54

أحمد عمر مروان محمد الشرقاوى 69.58

أحمد عويض عوض العازمي 77.3

أحمد عيد اعبيد 80.08

أحمد عيد عامر منشد 72.21

أحمد عيد علي العازمي 76.45

أحمد عيد عواد الغريب 63.42

أحمد غازي راشد الشمري 73.2

أحمد فاضل أحمد رضا محمد 76.84

أحمد فايز عايد العنزي 77.36

أحمد فراج عبدالله وعلان 74.72

أحمد فرج أحمد العتيبي 73.8

أحمد فرحان عيدان شريف 71.41

أحمد فهد جدعان الراجحي 73.84

أحمد فهد مبارك العازمي 87.59

أحمد فهد هلال الماجد 74.89

أحمد فيصل سعد العازمي 74.74

أحمد قاسم عناناتى 75.32

أحمد لطفي سعيد بازياد 68.4

أحمد مجدي عباس المنزلاوي 76.29

أحمد محسن فلاح العازمي 64.59

أحمد محمد شيحان الظفيري 65.16

أحمد محمد فالح العازمي 72.27

أحمد محمد نونان الرشيدي 63.47

أحمد مطلق خالد المطيري 91.33

أحمد مطلق عجيل مطلق 72.34

أحمد مفرح مفرح الهرشاني 75.99

أحمد منصور عويد مسافر خنجر 67.15

أحمد منصور محمد المطيري 83.11

أحمد منصور مسلم المطيري 75.5

أحمد منصور ناصر العتيبي 68.66

أحمد نايف فواز العنزي 72.53

أحمد نعوم العجه 71.98

أحمد نواف أحمد الصانع 71.4

أحمد نوري صالح العطار 73.6

أحمد يوسف عمار العميره 78.82

أحمدالله جمال محمد عبدالرحيم 80.91

أرشيد عويضه خالد الهاجري 85.24

اروى زيدان علي زيدان 99.98

أروى عبد الكريم شرهان الجراح 77.52

أريام خالد الظاهر العنزي 79.02

اريام خلف خضر غازي خلف 72.57

أريام عبد الرحمن معدي العتيبي 75.76

اريام قيس محسن العنزي 79.19

أريام محمد تويم الهاجري 73.12

أريام محمد شرهان سحاب كايد 70.42

أريام مساعد مجبل حمد العنزي 73.38

أريج حمود عيد الزعبي 76.09

أريج فهد غانم غانم 62.62

أسامة جابر مدلول فزع 66.79

أسامة دارم خزعل الحيدري 71.77

أسامة سعيد سعود النومس 71.45

أسامة عادل عيسى علي الشمري 78.2

أسامة عبد الله عباس العتيبي 78.91

أسامة عبدالحليم الغول 58.88

أسامة عبدالعزيز رجب الأنصاري 75.09

أسامة عوض عمر مقرم 73.31

أسامة محمد فرحان 81.16

أسامة مروان خزعل 61.21

أسامة نقا طامي المطيري 77.28

إسراء بدر عبدالله الفودرى 68.86

إسراء يعقوب محمد الرحمانى 71.07

أسماء إبراهيم عبدالله العمير 72.3

أسماء راهي فرحان الشمري 78.62

أسماء ضيدان فدغوش العجمي 81.67

أسماء عبدالله بداح نزال فدعوس الهاجري 84.85

أسماء فيصل عبدالله فهاد محمد عبدالمحسن العجمي 72.14

أسماء كريم طراد فرحان 71.81

أسماء محمد جلال صالح الرقعي 66.03

أسماء هلال هديب الإبراهيم 70.67

اسماعيل محمد حمود العازمي 71.3

أسيل بشار حسن الشمري 75.68

أسيل عبدالله نجم الحبيل 75

أسيل علي عيسى الانصاري 74.84

أسيل نواف خالد الدوسري 69.05

أسيل يوسف حسين التركمانى 70.16

أشجان عبد الله منسي الظفيري 69.08

اشهده فيصل إبراهيم الشطي 76.82

اصايل قاسم جزاع مطر محمد 58.79

أصايل محمد راشد المطيري 68.54

أطياب مبارك مناحي العلي 70.7

أفراح جمال عبد الله التركيت 68.85

أفراح زيد عبدالقاسم زيد 65.43

أفراح عقيل راشد العنزي 72.67

أفراح فلاح حسن الظفيري 62.49

أفراح وليد عبد القادر السبيعي 75.44

أفنان سيف عبداللطيف سيف 68.3

أقبال محمد جوبان الشرارى 71.28

ألاء جاسم محمد أحمد 77.23

آلاء خلف الله شاكر محمد أحمد 68.65

آلاء عويد حميد الجلعوط 73.39

آلاء قتيبة جابر صالح 71.51

أماني عبد العزيز سعود ناصر 64.47

أماني عبدالله حصينى الشمري 91.82

أمجاد سعدون سعد فهد العتيبي 74.51

أمل حمد العلي 71.28

أمل سالم مبرد المطيري 75.67

أمل سعيد باجى سعيد العنزي 73.48

أمل عادل عطية الشويحان 74.47

أمل عادل معود راشد 77.04

أمل عياد جاسم محمد 79.53

امل فيصل سيف قايد 71.31

أملاك شنوف ملوح الماجدي 73.82

املاك صالح عبدالله الشبو 71.76

آمنة حسين بهرامى 67.9

آمنة راكان محمد رمضان 89.74

امنة زياد أحمد ابو عرب 76.6

آمنة عبد الله أحمد المزين 76.12

آمنة عبدالعزيز الهندال 69.34

أميرة إبراهيم بلال الخالدي 78.67

أميرة إبراهيم حمد العجمي 62.5

أميرة حمود عبد الله الهاجري 73.38

أميرة راشد علي العجمي 75.49

أميرة طلال فالح المطيري 79.69

أميرة فرحان فالح الضفيري 72.82

أنار جابر غريد البذالي 76.72

أنس فايز أحمد الرشيدي 80.96

أنس محمد ادم الدسوقي 55.94

أنفال رياض دوحان عبيد الشمري 76.82

أنفال صالح نحيطر نومان 73.57

أنفال فهد بدر الضاعن 77.67

أنفال مبارك هديبان العنزي 73.29

أنفال ناصر مبارك العتيبي 66.82

أنفال نواف حسن الكندري 68.27

أنفال يحيى أحمد دهراب 71.24

أنوار أحمد جاسم راشد 71.27

انوار انور محمد المظفر 79.75

أنوار رضا إبراهيم صنقور 73.47

انوار سعود نفاع الرشيدي 59.95

أنوار ضايف جاسم ناصر 72.59

انور فرحان عايض العنزي 62.59

أنور مبارك طلق العازمي 83.54

أوراد سعد طلال الفضلي 71.52

أوراد عبدالعزيز محمد الطراروه 70.12

أوراد فواز ظاهر العبر 76.5

أوراد فوزي سلطان عبدربه 69.57

أوراد موسى عبدالله الأستاذ 77.16

اوضاح يوسف حسين فولاذ حسين 71.75

أوفي نواف محمد العتيبي 62.94

ايات علي رزاق الخفاجي 80.81

آيات فهد عطا الله العويد 72.34

اياد سعد النايف 70.58

إيمان أحمد محمد باقر 71.33

إيمان فيصل حواس العنزي 76.82

إيمان مصطفى خضر 71.97

إيمان وائل الغضبان 69.53

ايمن منصور بدر الخرقاوي 75.02

ايه سالم حسين 78.24

آيه ضاهر عبدالامير طه التميمي 72.23

آيه عبدالله أحمد البلوشي 68.45

باتل مرشاد محمد الباتل المرشاد 68.9

بادي سعد طليق الراشد 67.87

باسل أيمن محمد جاد المولى إمام 74.33

بالود سيف حمد العجمي 80.34

البتول جابر عدوان العنزي 75.86

البتول حسين علي حسين 83.78

البتول صباح حسن الصايغ 69.85

بتول علي محمد حيدر 77.39

بتول علي يعقوب بوشهري 74.14

بتول وليد طعمة الغريب 75.08

بداح فيصل محمد الهاجري 67.95

بداح نصار بداح المطيري 73.46

بدر أحمد حزام فزع 74.71

بدر أحمد عبد الحميد الحريري 77.14

بدر أحمد مال الله عبدالكريم 72.03

بدر حمود سلامة العنزي 73.12

بدر حميد معاشى الظفيري 82.22

بدر خالد سالم الشمري 69.34

بدر خالد محمد اليوسف 69.53

بدر ذياب مزعل السرهيد 91.64

بدر رحيل فلاح الرشيدي 89.43

بدر سعود غالي العازمي 70.19

بدر سعود مجبل العازمي 77.84

بدر سليمان ناصر العثيمين 77.01

بدر سيف ماطر الملعبى 88.61

بدر شبيب مبارك الزعبي 75.53

بدر طلال نواف العنزي 77.06

بدر عادل مخلد البطحانى 71.5

بدر عبد الله خلف الشمري 68.7

بدر عبد المحسن عبد الله العجمي 59.32

بدر عبدالله دخيل العجمي 79.15

بدر عماد عبدالله السنعوسي 72.38

بدر عوض نهار المطيري 76.18

بدر فايز هاشم العنزي 79.82

بدر فواز بدر الرندى 71.06

بدر مازن عادل مشعل 70.29

بدر مانع صنيهيت المطيري 81.95

بدر مبارك سعد المطيري 83.29

بدر محمد شطيط المطيري 75.81

بدر محمد عبدالله الحيانى 73.25

بدر محمد مبارك العجمي 81.5

بدر محمد وسمي شنيف الفضلي 74.34

بدر مسفر عبد الهادي العجمي 65.81

بدر مشعل شاكر سباع 76.11

بدر ناصر راشد المطيري 64.85

بدر ناصر عبيد العجمي 75.08

بدر ناصر فرج العجمي 70.02

بدر ناصر مفرج الدوسري 79.31

بدر هاني محمد السليم 68.11

بدر يوسف سعران المطيري 77.58

بدرية هادي حمد العجمي 72.17

بدور محمد حزام جياد 72.87

البراء حميد سالم العنزي 81.73

براك حمد حمود العازمي 63.72

براك حمود سعود العازمي 69.1

براك علي أحمد النجار 63.4

برجس نواف عناد العنزي 77.11

برجوس راشد محمد العجمي 73.21

بسام سليمان خليفة الشمري 72.18

بسام مشاري ذعار المطيري 65.12

بسام مشعل عبدالخالق البسام 70.57

بسمله لطفى منير محمد 65.08

بسمه محمد جاسم الدمخى 72.79

بشار محمد قاسم الظفيري 72.81

بشاير سالم بليبص الماجدي 72.98

بشاير عبود الحتروش 71.58

بشاير عصام سالم محمد 71.48

بشاير مبارك حمد العتيبي 71.84

بلقيس هاني أحمد الحريجي 53.6

بندر أحمد صالح العجمي 66.17

بندر حسين خلف فهيد 74.09

بندر حمود السحيمان 74.4

بندر خلف فلاح العتيبي 72.97

بندر عادل خالد بوحواس 72.96

بندر عادل مرزوق العازمي 72.67

بندر علي خليف المحمد 76.26

بندر فهد حزمى الدوسري 73.21

بندر فهد محمد المطيري 74.04

بندر محمد الدهيم 72.05

بندر محمد جاسم العنزي 74.45

بندر محمد حمدان الكور 76.21

بندر محمود المحيمد الخلف 70.89

بندر نواف خليل اللميع العنزي 71.45

البندري بدر بندر ابوشيبة المطيري 74.22

البندري عيد فراج الرشيدي 75.96

بنيان إبراهيم غريب العجمي 76.83

بيادر بدر سعد اليوسف 78.25

بيبي جاسم محمد حياه 73.68

تالا فارس شلاش صفوق 67.57

تركي أحمد مسحل دغيليب 72.62

تركي أحمد مطر الرشيدي 70.96

تركي بدر عيد العازمي 71.57

تركي حمد عويد العنزي 68.34

تركي حمدى رحيم المطيري 74.9

تركي سالم مبارك الشطي 75.5

تركي طلال رشيد الشمري 78.85

تركي عادل صنيتان العنزي 76.92

تركي فهد عايد الحريجي 70.2

تركي فهد مطلق العازمي 75.83

تركي فواز سعيد العرادة 76.24

تركي محسن سالم العازمي 84.29

تركي مسعود عواض الرشيدي 67.91

تركي مشاري بندر مزيد المطيري 75.46

تركي مهدي علي العجمي 74.96

تسنيم محمد سعيد زقزق 77.68

تغريد عبد الله حمود الرشيدي 81.58

تمارا نعيم عبدالرزاق طلفاح 71.15

تهاني تركي هويدي الهاجري 65.2

تهاني محمود مظلوم منصوريان 71.2

ثابت فيصل حمد الحبشي 74.54

ثامر حمد اعبيد عبدالله 68.78

ثامر حمدان جهز المطيري 70.57

ثامر راضي موسى الحداد 73.13

ثامر طلال عصرى العنزي 79.31

ثامر فلاح علي فلاح العازمي 73.17

ثامر متعب عبدالله الحربي 81.09

ثامر محمد عيسى هليل 77.15

ثامر محمد مزيد الشقران البقمى 73.16

ثامر مشاري صالح العتيبي 79.52

ثنيان أحمد ثنيان العمران 71.67

ثنيان عادل ثنيان الأذينه 64.75

ثويني فهد طعمة الشريفي 71.41

جابر حمد جابر المري 65.82

جابر سعود راشد العازمي 73.58

جابر شويفي مناع شافي 69.95

جابر علي عبد الله الحربي 72.92

جابر فهد حقان العجمي 67.68

جابر محمد جابر مسلم ريحان المري 84.89

جابر هادي جابر العجمي 74.52

الجازي اسعد العلي الفهد 76.64

الجازي محمد راشد عبدالله العجمي 81.69

الجازي محمد عبد الله الهاجري 74.94

الجازي مشعل جاسم محمد الفهد 70.62

جاسم أحمد عبدالرضا الصيرفي 70.92

جاسم انور عبدالله العبدالله 68.42

جاسم راضي شاكر شديد 75.29

جاسم صالح جاسم العطوان 73.6

جاسم محمد أحمد قاسم الخميس 73.74

جاسم محمد جاسم السني 71.31

جاسم محمد جمعان العتيبي 68.98

جاسم محمد حسن حاجية حسن 72.11

جاسم محمد صالح الماجدي 78.22

جاسم مشاري خالد الحساوي 73.24

جديع مطلق جديع الديحاني 71.07

جراح أحمد خنيفر الرشيدي 78.84

جراح جاسم محمد حاجي عبدالله 75.18

جراح حمد نومان العويد 71.84

جراح سعد بتاع المطيري 71.83

جراح عبد السلام خميس 69.02

جراح عبدالله الشخير 77.05

جراح منصور علي الخالدي 66.82

جراح نايف الملالي 81.62

جراح هشام سليمان العامر 65.76

جزاع محمد جزاع العنزي 72.35

جعفر محمد عبيد الهاجري 74.21

جلوي محمد سعد العتيبي 92.77

جمال عايض جمال العتيبي 69.56

جمانة سعود فيصل الشمري 72.08

جمعة خالد اسماعيل محمد تقي 71.34

جميلة حسين ناصر النصار 70.56

جنان محمد جاسم بوحمد 67.87

جنان محمود دبح الإبراهيم 68.18

جنان محمود عبد الله حسن 67.54

جواهر جراح مفرج العجمي 77.33

جواهر عبيد هليل البذالي 77.91

جواهر مانع حسن العجمي 52.17

جود أحمد حسن بوعباس 76.02

جودي عبيده حزواني 69.28

الجورى حميد علي العنزي 74.44

الجورى عبد الرحمن محمد الصعيب 72.17

الجوري عقاب عبدالله العلاج 70.22

جوري فالح عبدالله ردنان 72.96

جوزه سعد عماش العنزي 72.35

الجوهره عايد عبدالله الشمري 71.94

الجوهره ناصر سعد الدوسري 84.19

جويعد محمد جويعد العجمي 75.79

حارث دارم خزعل الحيدرى 66.38

الحارث مشعان ناجي عبيد العنزي 70.84

حازم صالح غازي المطيري 72.68

حازم محمد إبراهيم محمد ماضي 75.39

حامد علي حامد الحسيني 83.65

حبيب علي حبيب كمال 89.87

حبيب فؤاد محمد العطار 74.23

حزام حسين حزام فهيد العجمي 69.56

حزام عبد الله حزام العتيبي 73.12

حسام زكريا محمود الحريري 71.58

حسن أحمد حسن محمد الكندري 80.95

حسن أحمد عبدالله جاسم 73.15

حسن حبيب سالم البارونى 53.02

حسن خالد حسين الثويني 69.05

حسن سلمان حسن العجمي 72.67

حسن صالح حسن العجمي 57.56

حسن ضاحي ثامر بديوي 66.12

حسن عادل علي بوحمد 88.28

حسن عبدالرحمن مهدي الجدى 70.98

حسن عثمان عطية العدواني 75.46

حسن عدنان حسن المهنا 72.47

حسن علي أحمد القطان 72.38

الحسن علي حسين محمد 69.39

حسن فالح كاظم الهندال 74.69

حسن محمد إبراهيم القطان 72.56

حسن محمد لهمان الدوسري 67.07

حسن مهند حسين البلوشي 70.78

حسين أحمد حسن حيدر 71.09

حسين أحمد حسين الشمالى 73.5

حسين ثويني حسين الهرشاني 71.34

حسين جابر سرحان محمد 75.34

حسين جاسم حسين دليران 73.62

حسين حسن أحمد غلوم حسين 68.92

حسين حسن شنبار حسين 66.63

حسين حسن محمد عبدالله 66.18

حسين حمد أحمد حسين كمال 67.01

حسين حمد راشد محمد 71.5

حسين خضير محمد عايض 71.92

حسين خليل محمد العبد 81.75

حسين ساير محمد ظاهر 59.67

حسين سليمان فقيه 71.53

حسين عادل حسين أكبر 72.07

حسين عادل ناصر صغير 72.64

حسين عبدالهادي علي بوعباس 75.31

حسين عراك شريف علي 68.25

حسين علي حسين شمس الدين 78.4

حسين علي حسين علي عبدالله بن غازي المطيري 68

حسين علي فالح العازمي 74.22

حسين علي مجيد حياة 76.96

حسين علي محمد زاده بندري 72.92

حسين غسان منصور البقشي 66.95

حسين فاضل عبداللطيف الصفار 74.61

حسين ماجد خليل العيد 69.57

حسين ماجد محسن سعود 75.71

حسين مبارك هندى بكاى 66.86

حسين محمد حسين غصن 70.86

حسين محمد عبدالحسين باباجان غلوم 66.98

حسين محمد علي الشيخ 72.68

حسين محمد علي المسلم 76.66

حسين محمد مسفر العجمي 66.04

حسين محمد هزاع العازمي 64.15

حسين مرشد مبارك الوسمي 71.16

حسين ناجي مطر العنزي 92.36

حسين ناصر كامل مصطفى 71.06

حسين ناصر يوسف الكندري 74.85

حسين يحيى محمد الخباز 70.63

حسين يوسف حسين علي 72.5

حسين يونس بدر البلام 68.35

حصة إبراهيم علي العنزي 72.11

حصة عبد الرزاق هندى العنزي 62.63

حصة عصام أحمد العجيل 73.29

حصة مشاري بدر العجيل 76.9

حصة مشاري محمد الطراروه 76.68

حصة هادي محمد مبارك مبارك 72.71

حلا رضا محمد علي محمد 80.33

حلا رياض ضيف الله قديح 73.55

حلا عبد الله دبشي الشراري 68.95

حماد أحمد خلف العنزي 77.26

حماد عبد الله فالح العجمي 80.24

حمد أحمد حميدي العنزي 74.21

حمد أحمد رجب الانصاري 67.87

حمد جابر حسين المسرى 70.89

حمد جابر سرحان محمد 63.33

حمد جاسم علي العنزي 85.37

حمد جواد حسين أحمد عبدالله سلمان البوحسن 68.46

حمد حجاج حمود العازمي 69.03

حمد حسين علي كرم 60.56

حمد حمدان عقيل الظفيري 92.32

حمد حمود جربوع العازمي 70.26

حمد حمود حمد اليحيوح 62.26

حمد خالد خلف الرشيدي 64.84

حمد خالد علي الديحاني 73.16

حمد راشد زايد الهاجري 72.1

حمد سالم حمد علي هادي المري 67.84

حمد سالم مساعد العجمي 72.93

حمد سعد محمد العازمي 74.27

حمد سعود مهدي العجمي 66.66

حمد سليمان عبيد الحمد 75.18

حمد عبد الله حمد العازمي 67.69

حمد عبدالله أحمد الخشان 75.56

حمد عبدالله خلف العنزي 81.05

حمد عقاب المرعى 72.04

حمد علي أحمد خميس 70.7

حمد علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن 77.88

حمد عنيزان فالح العجمي 73.22

حمد عيسى ياسين الصفران 72.07

حمد غانم مري سعود جبر 67.96

حمد فراج حمد حمود 85.06

حمد فلاح حمد العازمي 72.09

حمد فواز عبدالهادي العطار 74.14

حمد فياض حمد العنزي 75.1

حمد فيصل إبراهيم الريش 71.83

حمد ماجد حمد العازمي 74.27

حمد مبارك صانوت العازمي 81.22

حمد محمد هادي العجمي 76.02

حمد مشعل حمد الرشيدي 72.31

حمد مشعل حميد بولند 73.41

حمد منصور خالد الهاجري 72.34

حمد ناصر حمد الهاجري 72.17

حمد نايف سعيد الشمري 71.2

حمد نواف حمد النفيشان العازمي 83.27

حمدان عبد المحسن مسفر العجمي 84.19

حمدة حمد شطي العجمي 74.33

حمود خليفة حمود العجيل 68.14

حمود طلال حمود الدويلة 77.59

حمود عوض العيسى 68.79

حمود فرحان حربي ساكت 85.8

حمود محمد برغش الشمري 65.36

حمود محمد عبيد حمود الهاجري 69.49

حمود مزيد عكاش العنزي 82.85

حمود نواف حمد الجريد 67.26

حميدي مالك حميدي الخالدي 80.65

حنان ثجيل جابر فحيمان نزال الشمري 65.4

حنان جاسم بطي مناع 77.42

حنان دعيج خليفة بن صويلح العازمي 67.19

حنان راشد شباب الشمالى 72.34

حنيف مرزوق حنيف العجمي 62.55

حنين بسام أحمد البسام 71.52

حنين خالد عبدالحسن المهدي 76.17

حنين نواف عطية العنزي 69.68

حور حسن حميد العلي 74.05

حور خالد سعود البراك 74.33

حور ذياب فهيد المطيري 76.11

حور عوض فلاح العنزي 72.75

حوراء اسماعيل جابر بوحمد 81.51

الحوراء حسن جعفر المويل 73.58

حوراء حسين علي الجزاع 71.32

حوراء سعد سند الشطي 75.19

حوراء عباس محمد مبارك 76.36

حوراء علي أحمد الشريف 73.15

حوراء قاسم سعد محمد 69.96

الحورى غازي دبيان العتيبي 74.34

حياة راشد زيد الراشد 72.35

حيدر علي حسين الجزاف 68.41

حيدر مشاري عبد العزيز السرهيد 75.61

خالد إبراهيم عبدالله المهنا 74.08

خالد أحمد سعيد القروى 72.5

خالد أحمد فريح الفريح 72.44

خالد الحميدي فالح السبيعي 73.73

خالد بجاد سلطان العجمي 70.78

خالد بدر عبد الله الديحاني 89.89

خالد بدر علي شريم 67.66

خالد بليه حمد العجمي 73.43

خالد جاسم أحمد الكندري 67.67

خالد حمد طعمة صعفق حمود الخالدي 76.37

خالد حمد فالح الختلان 74.17

خالد حمدان ملفي الهدية 72.45

خالد خضر خلف عبد الله 82.59

خالد خليفة جابر عبد 68.71

خالد سالم ابازيد 78.15

خالد ساير عبدالرحمن رافد المطيري 86.47

خالد سعد فالح العازمي 79.16

خالد سعيد ناصر الهاجري 68.62

خالد شرعان حاضر السعيدي 86.77

خالد صالح عبيد الرشيدي 74.48

خالد صنهات محمد ناصر السهلي 70.07

خالد ضيف الله باني غازي 73.31

خالد طارق جوهر الشرقاوى 74.87

خالد عالي نزال العازمي 69.43

خالد عبد الرحمن فهد العريج 80.96

خالد عبد الله حسن كرم حسين 72.45

خالد عبد الله عبد العزيز الشويش 74.7

خالد عبدالرحمن سعيدي الحريجي 76.44

خالد عبدالرحمن صبار العبيد 72.66

خالد عبدالله سعود العنزي 70.01

خالد عبدالله فهد محمد العجمي 83.82

خالد عبدالله فهيد الحريتي 75.38

خالد عبدالله مانع العجمي 69.15

خالد عبدالناصر محمد السفيح 72.42

خالد عدنان خالد الحبيب 70.72

خالد علوش سعد عماش 69.25

خالد علي عمر عبدالقادر باوزير 73.85

خالد عياد عيد العازمي 82.5

خالد عيسى أحمد مطر 72.01

خالد غانم هزاع القحطاني 74.24

خالد فاضل دحام عناد 72.71

خالد فرحان بدرى الحاج 74.37

خالد فرحان عايد العنزي 73.62

خالد فهد ناصر ابو شلفه 77.06

خالد فهيد رشدان سيف الهاجري 71.38

خالد محسن مهدي العجمي 77.79

خالد محمد لهمان الدوسري 61.76

خالد محمد مسفر الصلبي 79.65

خالد محمد هادي الحربي 83.97

خالد مشعل مسعد المطيري 67.98

خالد منصور سعيد الهاجري 69.85

خالد منصور فرج المري 73.41

خالد ناصر حنون حسين علي 84

خالد نايف عبدالهادي الماجدي 75.96

خالد نايف فلاح العميري 75.35

خالد نواف فلاح بن سلما 71.37

خالد نورالدين مصري 85.61

خالد وليد أحمد الياسين 70.01

خالد وليد اسماعيل الجاسم 69.35

خالد وليد خالد العازمي 70.22

خالد وليد خالد حجي حسن 85.11

خالد وليد سرور الديحاني 74.94

خالد وليد عاصي سلمان 73.57

خالد وليد علي هاشم 66.56

خالد يوسف ثامر العازمي 81.73

خالد يوسف عبد الله اباالدعيات العازمي 71.82

خديجة أسامة أحمد المخلافي 69.84

خديجة حسن علي عسكر عباس 70.66

خديجة صادق جلداوى 73.97

خديجة فارس جدوع خليل 70.2

خديجة محيسن عايد الظفيري 71.74

خطاب سمير أحمد الحملاوى 75.99

خلف طلال مبارك مجبل 78.19

خلف عيد خلف الشمري 70.37

خلود سطام العنزي 68.83

خلود عايد حمد الشمري 71.2

خلود عباس يعقوب قاسم الصراف 74.59

خلود عمير فرج العجمي 81.64

خلود فزع منتوش 68.38

خلود وليد محمد محسن 92.11

خلود ياسين عوض نوبي ياسين 79.93

خلود يوسف مخلد الصواغ العازمي 75.21

خليفة سليمان خليفة الشمري 74.49

خليفة فاضل سلطان المرزوق 78.36

خليل هاني محمد الرفاتي 71.35

دانة أحمد محمد البطي 79.37

دانة حمد ضيدان الهاجري 69

دانة داوود مذكر الخالدي 83.39

دانة زكريا علي العبدوه 68.91

دانة سعد سعيد سعد فراج 70.68

دانة سعد مصلح العازمي 73.7

دانة عبدالله علي العرجان 72.36

دانة علي بشير نصيب 65.2

دانة فرج عشوي الضويحي 71.96

دانة فهد فاضل العنزي 62.2

دانة كريم حمدان البناقى 73.86

دانة مانع مهدي العجمي 70.71

دانة محمد غلوم اسد 68.65

دانة مضحي شحاذ الشمري 68.68

دانة يوسف هزاع العنزي 64.83

داود تحسين محمد ربيع 70.11

داود سليمان داود العبيدان 72.45

دبيل ماضي راشد العجمي 60.96

دحيم محمد دحيم المطيري 69.84

دخيل الله مبارك دخيل الله الهاجري 72.81

دره سعيد راشد العنزي 79

دره مشعان مرداس السعيدي 76.77

دعيج أحمد عواد الشمري 70.2

دلال بدر ناصر الطيار 68.9

دلال حمد حرمل العجمي 76.6

دلال خليفة خويلد الهرشاني 73.33

دلال سليمان خليل مال الله 72.2

دلال شاكر بدران الأحمد 79.33

دلال صالح مفلح الرشيدي 74.61

دلال فهد حمزة باقر 75.72

دلال فهد هادي العنزي 68.09

دلال مصطفى محمد حمادي 70.12

دلال ناصر عبد القادر النبهان 84.87

دليم عارف دليم الماجدي 90.82

دماث عمار دعيرم العجمي 81.82

دنيا أحمد نايف جوهر عرنان 68.36

دنيا جاسم تقدم 74.19

ديم سعد عبدالعزيز المطيري 74.32

ديم مطر مساعد السليماني 65.08

ديما حمد غلاب العنزي 71.72

ديما ظاهر محمد نهار العدواني 73.91

ديمه حسين الافنس العنزي 66.38

ديمه علي جازع العجمي 76.37

ذكرى نايف جزاع بخيت 76.08

ذيب عبدالله جابر سراج العجمي 65.17

ذيب هادي عويد العنزي 58.11

راشد براك حسين العجمي 79.62

راشد تميم عيران الدوسري 82.41

راشد حمد مداد العازمي 79.91

راشد سالم محمد المري 67.7

راشد سامي عمار العميره 78.75

راشد سعد راشد العازمي 87.61

راشد صالح محمد العجمي 67.24

راشد عبد الله خالد الحبيب 72.05

راشد علي حسين العبد الله 86.31

راشد عماد حاكم محمد 78.9

راشد فالح هادي العجمي 77.84

راشد مبارك راشد حربي مبارك 73.81

راشد مبارك عايض الهاجري 77.21

راشد محمد راشد السهو 70.76

راشد مشاري راشد الزير 73.96

راشد مضاى سالم العجمي 75.75

راشد يوسف سليمان الرشيدي 63.8

راكان بركة حاجون العتيبي 77.16

راكان جاسم يعقوب حسن 67.84

راكان حماد مسفر الحربي 63.11

راكان عبدالناصر مخلف العنزي 73.39

راكان فهد حطاب العجمي 75.16

راكان متعب جاسم الشمروخ 72.82

راكان محمد علي العجمي 76.07

الراوى غانم علي العنزي 81.49

راويه راشد مزيد المطيري 71.73

راويه عواد عطية الشمري 78.1

رائد فهد خافور مرشد 78.85

رائد مبارك عريفان الماجدي 69.81

رتاج أحمد خليف البذالي 69.72

رتاج باسم مبروك مبروك 70.3

رتاج بدر عبد الله المطيري 69.04

رتاج حمد معارك الشمري 71.38

رتاج خالد سحاب الضفيري 71.12

رتاج صلاح سعد المطيري 75.3

رتاج طلال علي الرويله 74.3

رتاج عبدالرحمن ضيف الله المطيري 68.24

رتاج علي سليمان الشطي 79.63

رتاج غازي جعفر العدواني 75.16

رتاج غانم سعد غانم السالم 73.81

رتاج فهد عباس الكندري 79.84

رتاج محمد مبارك الرغيب 70.43

رتاج منديل نايف المطيري 64.38

رتاج نايف بادي صلبوخ 77.71

رتاج هاني حميد السماك 70.33

رجا علي رجا الهاجري 71.66

رجا فهيد فالح الهاجري 70.71

رجعان ناصر زايد الخصيلي 64.06

رجوى منصور عبد الله الهاجري 73.05

رحمة يوسف الحريري 73.45

رشدان محمد يوسف القروي 67.23

رشيد عماد الصالح 81.25

رشيد نافع رشيد المطيري 71.02

رغد بدر عبدالله السويلم 72.08

رغد حسن محمد القحطاني 68.43

رغد حمد حميد العنزي 66.56

رغد خلف جاسم المحمد العساف 68.06

رغد سعود بنيان الظفيري 63.07

رغد عادل جاسم البرجس 72.37

رغد عبدالعزيز عوض طينان العنزي 81.12

رغد عبدالعزيز هايف الظفيري 74.8

رغد علي زيد عبلان المطيري 69.47

رغد فهد عناد العنزي 68.59

رغد لافي حمد الشمري 67.7

رغد محمد خير غويش 67.69

رغد محمد عبيد الحمد 76.98

رغد مناحي ذياب المطيري 71.77

رغد نواف عبدالله الشمري 75.81

رفعة طلال مبارك السبيعي 73.41

رقية معمر الحريري 70.24

رقية هيثم حمد العجمي 73.29

رنا منصور عبد الحكيم محمد حماد 99.77

رنيم عامر عابدين 75.71

رنيم عبد الرزاق صالح المسكتي 73.58

رهام حمود مطلق العويهان العنزي 69.26

رهام قصاب عايد الموزرى 66.05

رهف حسين علي عبدالله 67.13

رهف خالد شايم عوض العنزي 70.51

رهف خلف يخني العنزي 72.69

رهف سعود عبدالعزيز فرج 64.56

رهف طلال محمد المطيري 86.13

رهف عبدالحميد اسماعيل حسين 78.26

رهف عوض سمير الرشيدي 69.45

رهف فيصل دخيل المسلم 70.19

رهف فيصل محمود العنزي 70.56

رهف محمد ناصر العجمي 72.22

روابي رشود رمضان سعد السعيدي 73.3

روان جهاد جميل غنمه 64.7

روان عبد الله عوض المطيري 65.41

روان عبدالله محمد العلي 79.75

روان عدنان حجي المعصب 85.63

روان علي الحميدي الرشيدي 72.73

روان علي مرزوق بلال 73.72

روان متروك مطلق العتيبي 72.87

روان محمد عبدالله الخشتي 73.1

روان محمد هديرس العنزي 69.74

روان منصور غلوم الكندري 83.66

روعة صباح محمد الصباح 67.9

ريام عودة مدلول الظفيري 67.64

ريان حمزة علي البلوشي 70.56

الريان عامر سعيد العامري 71.72

ريان عبد الله أحمد عبدالقادر السرحان 75.52

ريان عبدالله خشمان الضفيري 71.42

ريان محمد باذر الرشيدي 68.38

ريان مشعان دايم الظفيري 67.58

ريان مشعل صالح الصويلح العازمي 73.96

ريان ناصر سعد العجمي 75.61

ريانه ردعان رحيم ردعان الشمري 77.09

ريانه فرحان خضر العنزي 75.02

ريانه فواز بنيه العنزي 71.79

ريتاج محمد خلف العنزي 78.78

ريتاج مسفر سعيد مهدي العجمي 70.85

ريم حسين مبارك العجمي 71.36

ريم رضا ثاني العنزي 78.79

ريم ريكان محمد الهوشة 72.93

ريم سعد فالح الدوسري 71.78

ريم سعود مطلق الحسيني 76.64

ريم صالح هويج العجمي 67.37

ريم عادل أحمد الصيخان 79.9

ريم عبدالرحمن مرشد العيباني 60.92

ريم عبداللطيف محمد الصريخ 94.66

ريم فاضل عباس الحداد 74.15

ريم فهد عطية الشمري 72.17

ريم مسفر هلال العتيبي 76.06

ريماس جاسم محمد العذاب 85.57

ريماس عليوى شفير البطي 72.51

ريماس فارس غازي علوش 74.74

ريمان فراس عبدالحليم 77.98

ريمه مطر طرقي العنزي 74.77

زايد بدر مرزوق العتيبي 66.75

زايد فهد سالم زايد 67.85

زايد ناصر زايد الهاجري 77.53

زمزم محمد جلال صالح الرقعي 70.61

زهراء عادل غلوم علي محمد عوض 67.71

زهراء هادي مهدي فيصل 72.59

الزهراء هاشم علي السيد هاشم 75.53

زهراء يوسف إبراهيم البلوشي 70.22

زهرة علي محمد الحداد 68.27

زهيه خالد زكي العقيلى 73.02

زياد خالد مناحي العتيبي 70.43

زياد مفرج حماد الشمري 70.82

زيد محمد زيد مال الله 67.76

الزين حمد إبراهيم الوهيب 76.26

زين فيصل عبدالكريم العنزي 73.62

زينب حمد سعيد المنهالي 76.4

زينب خميس خالد حسين القيشاوي 70.61

زينب سعيد الدخيل 68.76

زينب عبد النبي اكبر محمد 74.57

زينب علي حسين رضا حسين 69.97

زينب فادى صبحى توبه 73.54

زينب فلاح محمد الشمري 68.9

زينب محمد غلوم سوز علي 99.01

زينه عبدالوهاب محمد العبيدي 69.18

زينه محمد مزيد العامر 68.63

سارة حمد جعيثن المطيري 68.24

سارة حمدان عبد الله العازمي 80.62

سارة حمود محمد العجمي 68.56

سارة حميد راضي عباس 65.01

سارة سعد نعير الهاجري 70.55

سارة سليمان إبراهيم الصالح 69.4

سارة صالح عايد الرشيدي 64.39

سارة عثمان مساعد الجيماز 74.2

سارة عدنان بهاء الدين معن 70.25

سارة علي الحسين 72.41

سارة فهد فلاح العازمي 78.33

سارة فهد مقبل العازمي 68.32

سارة محمد جابر جار الله مرزوق 74.61

سارة محمد شافي الرشيدي 72.45

سارة منير عايد منير السبيعي 77.18

سارة ناصر عبدالعزيز عبدالعزيز 83.76

سارة يوسف عبدالحسين إبراهيم 70.85

سالم أحمد سالم الأحمد 72.08

سالم أحمد سالم الحمدان 80.95

سالم ثاني كسار الشمري 63.34

سالم حفيظ محمد العجمي 72.04

سالم حماد ساير العنزي 77.19

سالم خالد سالم الفرج 67.22

سالم خالد مبارك العازمي 72.51

سالم درع برجس الدوسري 68.2

سالم راشد سالم العجمي 68.4

سالم راشد قنور العازمي 77.9

سالم راشد منسي الماجدي 73.35

سالم ريسان سعدون سالم الشريفي 66.58

سالم سعد حمد العجمي 74.32

سالم سعد عايض اسحيب العازمي 78.78

سالم سعد مطلق العازمي 65.18

سالم سمير تركي الفضلي 75.6

سالم صباح صالح عواد 86.31

سالم صغير فالح الدوسري 75.26

سالم عبد الهادي سالم الجداوى 74.27

سالم عبدالله جمعان الدوسري 82.72

سالم عبدالله سعود الشطي 69.04

سالم عبدالنبي صالح بندري 88.75

سالم عصفور فهد العجمي 84.33

سالم علي أحمد الزعبي 69.92

سالم علي عبد الله حسين حطاب المطيري 68.93

سالم فالح سالم العازمي 72.77

سالم فهيد ماجد الدمام 79.38

سالم مساعد ساير الشمري 63.61

سالم ناصر سالم الدوسري 73.71

سامي ثامر مطلق الشبو 71.12

سامي ضحوي محيل الضفيري 81.76

سامية درويش عبدالله فالح راشد 63.84

سبأ شلاش عداي فاضل 61.33

سدرة خالد جابر الهاجري 73.73

سديل سلمان محمد علي 66.75

سعاد طلال خضير غلوم 75.57

سعاد فيصل شامي الخبيزي 73.85

سعد إبراهيم سرتيب الشمري 67.78

سعد أحمد مخلف سلامة 58.58

سعد أسامة المحمد التايه 73.53

سعد بداح محسن العجمي 78.09

سعد حسون جماز عاشي 82.1

سعد حسين سعد الخنين 73.04

سعد حسين سعد المبخوت 67.37

سعد حشاش سعد الدوسري 66.47

سعد خالد سعد السبيعي 83.01

سعد خالد سعد العنزي 72.82

سعد خالد سعد مسعد 66.31

سعد خالد مبارك الزعبي 77.03

سعد خضير جاسم العنزي 75.24

سعد خلف متعب الشمري 85.76

سعد راشد علي مبارك 77.69

سعد زايد مطر طخاخ 68.87

سعد زياد ناصر الحقان 83.05

سعد سالم سعد الغريب 72.12

سعد سالم فلاح الهاجري 70.53

سعد سالم محمد العجمي 81.28

سعد سليمان فالح الغنيمي 71.98

سعد طلال محمد العتيبي 72.41

سعد عامر سعد العجمي 71.49

سعد عبد الرحمن منصور العجمي 72.3

سعد علي إبراهيم الدوسري 69.53

سعد عودة دخيل مشعل 72.84

سعد غنيم سعد العازمي 77.95

سعد فالح سعد الطويل العجمي 73.29

سعد فهد سعد الهاجري 74.83

سعد ماطر حزام الحسيني 89.24

سعد مبارك راشد الهاجري 73.56

سعد متروك مجبل العنزي 69.38

سعد محمد عبيد العجمي 66.99

سعد مساعد صالح العتيبي 69.19

سعد مسعود مسفر العجمي 75.21

سعد مطر شطيط العازمي 87.44

سعد مفرح زوير السبيعي 73.42

سعد منصور جاسم عجيل 63.83

سعد منصور هزاع العجمي 71.77

سعد منيف سعد المطيري 78.5

سعد نواف سعد الدوسري 68.25

سعد هادي سعد الهاجري 82.27

سعدون مزيد زيد الهاجري 80

سعود أحمد سعود القحطاني 72.32

سعود أحمد مقبول العتيبي 75.49

سعود باسل سفاح الفضلي 69.59

سعود بدر عبدالله عبدالله 76

سعود حسين سالم الميع 77.37

سعود حسين عايض العجمي 72.84

سعود ذعار سعود العتيبي 82.01

سعود زكم براك الشمري 79.74

سعود سالم راشد العجمي 80.98

سعود سالم فهم الهاجري 89.03

سعود سعد حمود الشمري 73.06

سعود سعد محمد الرشيدي 75.23

سعود عادل عواد المثيب 71.75

سعود عبد العزيز شهاب بوفتين 82.79

سعود عبد العزيز غلوم حسين 71.26

سعود عبد العزيز مناحي نعمة 73.41

سعود عبدالعزيز أحمد القطان 68.56

سعود عبدالعزيز حمود المطيري 87.34

سعود عبدالعزيز سعود الجويسري 71.82

سعود عبدالعزيز سعود الزيادي 83.62

سعود عبدالعزيز سعود السحيب 64.4

سعود عبدالعزيز سعيدي الحريجي 75.07

سعود عبدالله سعود العجمي 79.75

سعود عبيد حمير الشمري 70.01

سعود عوض محمد العجمي 73.43

سعود فهد سعود المشحني 72.26

سعود فهيد مبارك العازمي 78.32

سعود فيصل حمد الهاجري 67.48

سعود فيصل سفر العتيبي 70.43

سعود محمد علي اللميع 90.41

سعود محمد غازي العتيبي 70.34

سعود محمد غريب المطيري 70.85

سعود محمد مسعود الرشيدي 70.02

سعود مطر شنيف الحريجي 85.21

سعود ناصر سعود الوسمي 67.1

سعود نايف عواد العنزي 76.78

سعود نهار محمد المطيري 84

سعود وليد نايف العتيبي 83.94

سعيد محمد عبيد الهاجري 72.85

سعيد هذال سعيد الشمري 70.37

سفانه خلف حمود الخالدي 74.61

سكينه نور أحمد شاه جلندر شاه 69.84

سلسبيل وحيد لفتة عبد الكريم القحامي 75.34

سلطان أحمد غنيم العنقودي 81.97

سلطان بدر محمد رمثان العازمي 76.44

سلطان تركي مسلم الرشيدي 71.72

سلطان ثامر مجيد المقيحط 76.29

سلطان حشاش متعب الشمري 65.29

سلطان حمود جبر العنتري 69.95

سلطان خالد ثجيل موحان 71.38

سلطان خالد سلطان المطيرات 70.81

سلطان راشد محمد فريح امريعيه العازمي 63.01

سلطان سند لافي الجميلي 78.17

سلطان صالح عبد الله العازمي 84.03

سلطان طلق سعد العازمي 73

سلطان عايض ملحم العجمي 71.74

سلطان عبدالله مدعث العجمي 88.08

سلطان علي سعيد العجمي 70.17

سلطان غازي حجاب المطيري 81.79

سلطان فواز رشيد الرشيدي 80.57

سلطان محسن عناد العنزي 69.25

سلطان محمد صالح البرازي 72.09

سلطان محمد كميخ عبدالله العجمي 76.82

سلطان مسعود مسفر العجمي 80.81

سلطان نفل سلطان العجمي 68.65

سلطان وليد أحمد كندري 75.24

سلمان أحمد صالح حسن بن مبارك الرشدان 77.73

سلمان أحمد عبدالسيد علي 71.07

سلمان داود سلمان حسين 63.43

سلمان ذياب سالم العازمي 88.18

سلمان سالم حسين العنزي 74.72

سلمان سعدي عواد الشمري 68.9

سلمان سعود سوعان الهديب 77.67

سلمان سليمان عبيد الشمري 70.76

سلمان شاكر راشد العجمي 64.2

سلمان شعيب حامد العازمي 67.79

سلمان صلف علي المطيري 82.45

سلمان عبد الله سعد ريمان العجمي 78.05

سلمان عبدالعزيز فضل الهندال 67.11

سلمان فهد فاضل حسين 68.85

سلمان فهد محمد العازمي 69.41

سلمان محمد باقر غلوم 60.41

سلمان محمد سلمان الأحمد 79.5

سلمان محمد سلمان العازمي 62.69

سلمان محمد عايض العجمي 72.22

سلمان محمد فدعوس الدوسري 68.86

سلمان مناور يحيى البرازي 76.99

سلمان ناصر خليف الحجي 77.56

سلمان نايف حمد الدوسري 79.87

سلمان هادي عبد الرحمن العجمي 72.26

سلمى خالد فهد ناصر القحطاني 75.3

سلمى ذياب الحميدي الفهد 65.1

سلوى عبدالله ظاهر الفضلي 71.72

سليمان جلال جمال خضر 73.25

سليمان حمد عبدالحميد القطان 69.45

سليمان علي سليمان العجمي 79.09

سليمان علي فهد التويجري 71.26

سليمان علي محمد الرفاعي 78.29

سليمان مبارك سعود الشمري 81.56

سليمان محمد عبد الله السجاري 73.59

سليمان محمد فرحان العنزي 71.7

سليمان يوسف سليمان الفوزان 80.24

سما عمر حمود الهوله 68.58

سماء محمد سعيد حنفى 75.3

سمانه فيصل عباس علي 73.19

سميرة مطر زايد صافي 68.42

سميه إبراهيم بلال حوشان الخالدي 77.17

سميه سعيد سعود سعد النومس 70.4

سند جابر حواس ساكت الشمري 71.34

سندس محمد خالد الشرف 68.72

سهى حمدان يوسف سالم 68.42

سهيلة سعود عبدالله الإبراهيم 81.31

سهيلة عبدالناصر مصطفى اسحق 73.33

سيد جعفر محمد جعفر الزلزله 75.98

سيد علي حامد سيد محمد الشماع 70.51

سيف حمود عوض المطيري 78.95

سيف علي جابر علي عبدالوهاب 94.09

سيف غازي مرضى العنزي 77.95

سيف فايق فالح منخي 74.86

سيف فيصل فالح الجميعة 63.02

شاهين سمير معتوق الجريدان 73.56

شاهين فهد حسين حنتوش 70.97

شباب ردعان شباب الهاجري 71.82

شجن إبراهيم كريم البلوشية 71.49

شجون فالح متعب العتيبي 73.72

شذروان أحمد فارس الصقر السعدون 61.42

شروق خالد سلامة الحربي 71.96

شروق نزال مشرف حمد 72.77

شريف بلال شريف فارس 68.72

شعاع عبد الله محسن العجمي 80.52

شفيا سعد محمد الدوسري 63.62

شمايل حمد حسن زايد 69.47

شموخ حجاب مشلح الدوسري 78.64

شهاب أحمد الخطيب 76.75

الشهاب أحمد عبدالله يوسف اليوسف 61.73

شهاب نواف فرحان الهندال 71.41

شهد أحمد عودة الخالدي 74.72

شهد اسماعيل دخيل المحمد 78.18

شهد براك مهيزع بريكان 60.51

شهد جاسم محمد بو هادي 69.3

شهد خالد شريف عقاب 69.75

شهد عامر عطية العلي 78.79

شهد كريم مطر الظفيري 66.8

شهد مانع محمد العجمي 68.06

شهد محمد مطلق الحريجي 70.99

شهد مهناء محيسن الرشيدي 57.83

شوق خالد حسني الخالدي 72.98

شوق دبوس دليم الماجدي 70.78

شوق عبدالله مرجان فرج 71.3

شوق عبدالمجيد عبدالحميد علي 72.21

شوق علي جاسم العنزي 74.77

شوق علي عبد الهادي ذيب الهاجري 74.77

شوق محمد فرحان الشمري 71.39

شوق محمود حسن عبد 83.97

شوق مزعل غريب الظفيري 72.84

شوق موسى حمد الوهيدة 78.94

شوق وليد نعمة نعمة 67.49

شيخة راشد عبد العزيز بن سلامة 81.2

شيخة زويحم عايد الشمري 69.95

شيخة سالم غازي المطيري 72.41

شيخة سعد إبراهيم محمد 65.24

شيخة طلال فالح المطيري 80.12

شيخة عالي فضي العازمي 73.25

شيخة عبد الله جابر الهاجري 83.22

شيخة عبد الله حمود المطيري 73.68

شيخة عبدالله محتلف الشمري 71.42

شيخة غازي عماش المطيري 70.03

شيخة فهد برغش المطيري 69.96

شيخة مبارك عبدالعزيز 71.53

شيخة محسن علي العجمي 84.4

شيخة محمد خلف السعيد 71.54

شيخة محمد عويد المويزري 78.85

شيخة مزعل علي المطيري 70.17

شيخة يعقوب سالم الشامي 75.43

شيمه بدر نواف العنزي 76.99

شيمه راجح محمد المطيري 69.81

شيمه مانع منصور العجمي 85.21

صابرين صالح العلي المحمد 77.64

صافيه ناصر حبيجان العجمي 69.36

صالح أحمد خلف العنزي 81.93

صالح جاسم علي المرهون 72.13

صالح جدعان غنام العنزي 79.6

صالح حبيب طاهر جاسم حسين الشمالى 65.6

صالح حمود سعد العازمي 73.48

صالح خالد راشد العازمي 71.51

صالح خالد عبد الله العتيبي 78.27

صالح عايض راشد المطيري 77.28

صالح فهد صالح عبد الرضا 68

صالح فواز إبراهيم التويجري 69.37

صالح فيصل صالح علي 70.74

صالح محمد صالح الشمري 80.87

صالح محمد صالح العلاطي 76.31

صالح محمد صالح النجدى 69.78

صالح محمد عبدالله المري 87.16

صالح مطلق مرزوق الجويسرى 70.02

صالح نجم عبد الله الحسيني 89.94

صالح هويج فلاح ال مخلص 69.83

صالحه صهيب الأحمد 72.04

صالحه عبدالعزيز فيصل الراشد البذالي 74.36

صباح خالد سلمان ساهر 73.29

صباح عبدالله صباح الشمالى 79.3

صبر أحمد جابر الشمري 68.13

صفيه علي سعود الشمري 76.04

صقر براك عبدالمحسن علي الحربي 69.65

صقر حسين علي الصالح 66.45

صقر خالد صقر النصافى 76.6

صقر لافي شاكر العنزي 83.56

صقر مبارك صعب العنزي 64.97

صقر محمد فهيد محمد العجمي 72.04

صقر مصطفى خير الله عرادة 71.38

صلاح أحمد سمحان العنزي 83.85

صلاح أحمد صلاح الحربي 78.41

صلاح سليمان سعد العازمي 73.47

صلاح عبد اللطيف عسكر حصيه 77.5

صلاح فرحان محمد الشمري 71.05

ضاري أحمد فالح العازمي 75.77

ضاري حسن شمخى جبر 69.34

ضاري حسين خلف سعد المسعود 64.52

ضاري شمخي حزام غايب 75.49

ضاري عادل سالم البريكي 70.94

ضاري عايض محمد الهاجري 73.5

ضاري عبدالكريم خليل الضاهر 68.92

ضاري مشعل عبد المحسن الفضلي 67.22

ضاري منصور ياسين الهاملي المطيري 81.52

ضاري يوسف سالم العازمي 78.33

ضاري يوسف علي بوزبر 70.48

ضاري يوسف نعمة العنزي 72.42

ضاوي عبدالمحسن مسامح المطيري 69.24

ضحى سعد عبدالله الصلبي 76.21

ضحى وليد خالد الرشيدي 77.81

ضيدان عبدالله دخين المطيري 84.82

ضيف الله محمد عبدالله العجمي 70.17

ضيف الله محمد قصير ردام علي 72.09

ضيف الله مرزوق ضيف الله العتيبي 77.29

طامي سلمان طامي الهاجري 75.04

طامي فهد طامي الهاجري 73.07

طامي محمد طامي الهاجري 72.53

طامي محمد ناصر فلاح طامي الفهيد العجمي 68

طفلة فراج محمد الشمري 74.3

طلال إبراهيم سعد السهلي 77.25

طلال جاسم مهدي العجمي 80.16

طلال راشد ناصر الدوسري 70.9

طلال سعد باني المطيري 77.89

طلال سلمان عياد العازمي 74.49

طلال طالب حسين خلف 68.9

طلال عايد الريح الخالدي 76.29

طلال عبيد هزاع المطيري 76.93

طلال عطية فيصل الفضلي 70.29

طلال علي فهد العربيد 69.6

طلال غنيم مطلق المطيري 70.45

طلال مبارك عيد العازمي 66.33

طلال مبارك قبلان العازمي 80

طلال محمد بدر أسد محمود حسين 76.82

طلال محمد عبد الله رجاء الهاجري 65.93

طلال مزيد فرحان الشمري 73.64

طلال مسلط يعقوب العتيبي 83.68

طلال مشافي عوض العجمي 77.76

طلال يوسف دحام صقر 72.41

طلال يوسف عايد محمد 66.96

طيبة ارشيد ناصر الهاجري 75.52

طيبة خالد عبدالرحمن الزليط 70.19

طيف حسين كندش العجمي 67.86

طيف عايض عجير العتيبي 72.55

طيف غثيث خلف سايس 76.97

طيف ماجد فالح السبيعي 57.37

طيف نواف عطية العنزي 67.63

ظافر سعد مترك العجمي 70.38

عابدين علي سلطان العمانى 66.11

عادل إبراهيم خليفة المصطفى 71.59

عادل بدر سبيل المطيري 65.15

عادل عبدالعزيز خضر خلف عبدالله العنزي 71.81

عادل فهد محمد المطيري 68.84

عادل محمد عادل العصفور 69.69

عادل محمود حمود الإبراهيم 67.65

عالية أحمد مشرف ناصر طرفه 71.36

عالية عبد الله عثمان المطيري 61.86

عالية عبدالله حميد البلام 74.55

عالية محمد هذال المطيري 74.41

عالية يوسف عبيد الشميلان 80.69

عايد دخيل الله معيتق الرشيدي 70.5

عايد عبدالهادي عايد الهاجري 69.63

عايد علي عايد الازمع 58.45

عايد علي عايد المطيري 73.6

عايد مشاري عايد المطيري 70.73

عايش مجبل عوض العازمي 76.9

عائشة اسماعيل جاسم شميس 71.58

عائشة بسام صالح الشراح 73.18

عائشة حداد عاصي مديد 65.96

عائشة حسين علي مرشد 74.94

عائشة خميس عزيز الخالدي 71.52

عائشة عامر شبيب المطيري 72.9

عائشة عبدالعزيز بحيران الصانع 77.39

عائشة عبدالعزيز جاسم الحيدر 77.76

عائشة علي ضيدان الشمري 71.98

عائشة عمير قصب غافل 62.91

عائشة فهد حمد الهاشمي 71.6

عائشة فهد نافع الظفيري 71.91

عائشة محمد فياض الفضلي 63.53

عائشة مطر حطاب السليماني 76.96

عائشة نجم عبدالله الحشاش 67.7

عائشة هادي مشعان الشمري 74.29

عايض مانع مسفر العجمي 73.61

عباس حسين جاسم عبد الله 77.74

عباس خليفة هلال الديحاني 68.74

عبد الرحمن أحمد عبد العزيز العنزي 72.09

عبد الرحمن أحمد محمد البذالي 73.29

عبد الرحمن جلوي حمد مهنا العجمي 87.55

عبد الرحمن حميد طعمة الخالدي 87.18

عبد الرحمن خالد سعود العازمي 70.62

عبد الرحمن خزعل خالد العازمي 70.28

عبد الرحمن خليفة عيد الشمري 71.96

عبد الرحمن خليل رفاعي عبد الرحمن 69.95

عبد الرحمن راشد عبيد العازمي 75.93

عبد الرحمن سعيد ابداح الهاجري 65.76

عبد الرحمن سلمان خلف العازمي 75.08

عبد الرحمن ظافر محمد العجمي 71.55

عبد الرحمن عادل سلطان الشمري 74.97

عبد الرحمن عبد العزيز محمد حسن 67.76

عبد الرحمن عبد الله دحيم المطيري 70.65

عبد الرحمن عبد الله فهد العجمي 77.56

عبد الرحمن علي محمد السويلم العازمي 73.51

عبد الرحمن علي محمد مرزوق 75.15

عبد الرحمن فيصل عبد العزيز الصالح سعيد 69.14

عبد الرحمن ماطر حسن الحربي 68.78

عبد الرحمن محمد مناحي العازمي 68.74

عبد الرحمن مزعل عطية مصلح 65.1

عبد الرحمن مشعل حمود العازمي 68.71

عبد الرحمن مناحي غباش العنزي 75.73

عبد الرحمن ناصر عيد العجمي 68.6

عبد الرحمن هادي عياف العجمي 69.91

عبد العزيز أحمد علي الخلاوى 69.1

عبد العزيز حمود عبد الله العتيبي 73.86

عبد العزيز حمود عبد الله الهاجري 74.89

عبد العزيز حمود مصبح العازمي 66.18

عبد العزيز زياد عبد الرحمن العازمي 78.2

عبد العزيز سعود فلاح الهاجري 70.11

عبد العزيز سعود مجبل الحسيني 70.21

عبد العزيز سلطان نايف محمد العجمي 65.53

عبد العزيز صالح محسن العجمي 65.79

عبد العزيز عادل مسلم الهدية 75.73

عبد العزيز عبد الهادي علي مرهون العبد الهادي 71.43

عبد العزيز عضيب راشد الهاجري 70.88

عبد العزيز علي مصلح حمود حمدان الهليلى 75.08

عبد العزيز عوض عيد زومان 67.61

عبد العزيز عيسى عبد الله الكندري 63.21

عبد العزيز فالح مطيع العجمي 72.21

عبد العزيز فايز مبارك الدلماني 72.86

عبد العزيز فلاح حمود العازمي 71.88

عبد العزيز فلاح عبد العزيز الهاجري 64.95

عبد العزيز فهد عبد الله الفضلي 78.73

عبد العزيز فهد عويد البذالي 71.87

عبد العزيز فيصل سالم العازمي 69.51

عبد العزيز مبارك عبيد العجمي 74.97

عبد العزيز محمد عبد العزيز الكندري 69.26

عبد العزيز محمد عتيج العازمي 66.59

عبد العزيز محمد علي عطا الله مبارك 69.84

عبد العزيز محمد نايف العجمي 76.62

عبد العزيز محمد وكاع 70.61

عبد العزيز ناصر عبد الله العنزي 83.03

عبد العزيز ناصر عبيد الشمري 72.22

عبد العزيز نشمي فهد عيد العازمي 74.15

عبد العزيز هيثم حمد العدواني 70.37

عبد العزيز يوسف محمد الهولى 84.37

عبد العليم هاني عبد العليم حرب 77.28

عبد اللطيف مسامح صويد الحريجي 80.3

عبد الله إبراهيم حمد الهاجري 70.54

عبد الله أحمد العذاب 67.61

عبد الله أحمد خالد المطيري 65.8

عبد الله أنور بدر الموينع 70.18

عبد الله بدر محمد المطيري 78.95

عبد الله بدر يوسف طالب 66.42

عبد الله براك حريميس العازمي 76.33

عبد الله بشير ماص الماص 64.88

عبد الله جابر بداح سعد الهاجري 74.26

عبد الله جابر عامر الهاجري 77.87

عبد الله حسن حسين القطان 71.26

عبد الله حسين مهدي الجدي 66.44

عبد الله حضرم سعيد حضرم 76.92

عبد الله حمود عبد الله العتيبي 73.85

عبد الله حمود عيد العازمي 73.5

عبد الله خالد بطي العازمي 82.67

عبد الله خالد سعد الشريدة 68.23

عبد الله خالد عبد الله الصقهان 71.09

عبد الله خالد غازي المطيري 76.33

عبد الله خالد مشعان سبيت 82.28

عبد الله خالد مهدي العجمي 72.76

عبد الله سعدون صعفق العازمي 77.15

عبد الله سعود محمد الدوسري 68.68

عبد الله صالح عيد الرشيدي 78.47

عبد الله صباح ركان مهاوش 76.09

عبد الله طلال محمد العنزي 78.41

عبد الله عبد الرحمن نايف الهاجري 67.31

عبد الله عبد العزيز عبد الله الحسن 64.83

عبد الله عبد الهادي محمد العجمي 79.83

عبد الله عدنان عبد الله التركي 78.14

عبد الله عقيل مجيبل العنزي 64.41

عبد الله علي ماضي العجمي 87.54

عبد الله عماد عبد الجبار السيار 87.68

عبد الله فالح مبارك العازمي 84.06

عبد الله فلاح حسن الظفيري 69.84

عبد الله فلاح مسفر العجمي 69.41

عبد الله فهد عبد الله سعد العبد الله 73.95

عبد الله فهد علي المطيري 89.49

عبد الله كامل غدير الظفيري 76.39

عبد الله لافي شبيب العازمي 71.24

عبد الله مبارك حمود العتيبي 72.58

عبد الله مبارك سليمان الصانع 64.97

عبد الله مبارك عبيد مناحي عايض شتران العجمي 75.68

عبد الله مجبل رجيان الرشيدي 84.91

عبد الله مجبل عبيد الحميدي 73.67

عبد الله محسن محمد الزعبي 71.36

عبد الله محمد جابر عبدالله العرقان 70.78

عبد الله محمد جويعد العجمي 75.85

عبد الله محمد حسن حسن 76.22

عبد الله محمد فليح العازمي 72.36

عبد الله محمد مطلق المحجان 77.02

عبد الله مخلد صنيتان الزعبي 69.4

عبد الله مسفر عوض العجمي 83.96

عبد الله مشعل نشمي شنيف الفضلي 76.75

عبد الله منصور ناصر الهاجري 68.92

عبد الله ناصر جعيثن العتيبي 67.48

عبد الله ناصر راشد المطيري 68.42

عبد الله هادي حسن العجمي 61.75

عبد الله هادي مهدي العجمي 70.25

عبد الله هلال ناصر السبيعي 85.09

عبد الله هوشان شريد المطيري 84.02

عبد المحسن راكان ديثان حادور 72.15

عبد المحسن محمد كمعان المطيري 70.94

عبد الملك عبد الرحمن مرزوق مبارك الغضورى 71.44

عبد الهادي محمد عبدالهادي العجمي 70.3

عبد الواحد شاهر الحريري 77.14

عبد الوهاب ثابت محمد الماجد 75.03

عبد الوهاب مساعد رحيم العنزي 64.58

عبد الوهاب نبيل حسين الشطي 59.3

عبدالحليم عباده المفتي 56.82

عبدالرحمن إبراهيم مفضي 74.6

عبدالرحمن أحمد حسين الكندري 72.68

عبدالرحمن أحمد طويل العنزي 69.25

عبدالرحمن أحمد عبدالله الرشيدي 75.27

عبدالرحمن أحمد محسن العازمي 68.12

عبدالرحمن باسل ربيعة الربيعة 73.46

عبدالرحمن بدر فلاح العازمي 75.31

عبدالرحمن جاسم محمد كندري 69.2

عبدالرحمن جهيم عبيد العازمي 80.14

عبدالرحمن حسين العساف 78.64

عبدالرحمن حمد مبارك العجمي 81.09

عبدالرحمن حمود صالح العازمي 73.95

عبدالرحمن خلف معاط هريس 69.94

عبدالرحمن خليف عشان العنزي 74.75

عبدالرحمن زيد حليس الدوسري 81.31

عبدالرحمن سعد عداي الشمري 70.48

عبدالرحمن سلطان صقر المطيري 78.56

عبدالرحمن سليمان عقيل العنزي 65.22

عبدالرحمن شليويح عضيب العتيبي 69.79

عبدالرحمن شنيف محمد الاصفر 69.36

عبدالرحمن صنيتان عايض الرشيدي 69.48

عبدالرحمن طاهر إبراهيم الاشرم 75.76

عبدالرحمن عباس ثامر المطيري 71.05

عبدالرحمن عبدالعزيز فريح الرشيدي 75.85

عبدالرحمن عبدالله شبيب العجمي 78.88

عبدالرحمن عبدالله عبدالله محمد الحضرم 75.1

عبدالرحمن عزيز عباس السلطان 73.09

عبدالرحمن علي حسين ناصر 79.95

عبدالرحمن علي محمد العميره 74.93

عبدالرحمن عواد نعمة فنيخ 77.88

عبدالرحمن عيد عنيزان الجميلي 68.94

عبدالرحمن غازي عايد الرشيدي 84.29

عبدالرحمن غازي عودة الجميلي 72.73

عبدالرحمن غازي محمد العتيبي 77.19

عبدالرحمن فريح عبدالرحمن العنزي 80.59

عبدالرحمن فهد سعدي العفيصان 79.16

عبدالرحمن فهد عواد عساف 78.55

عبدالرحمن فهد مفلح القحطاني 71.21

عبدالرحمن فيصل سنيد نقيع الخصيلى 72.02

عبدالرحمن محمد باتل الرشيدي 74.59

عبدالرحمن محمد صالح زانان 69.51

عبدالرحمن محمد عيد الجميلي 79.58

عبدالرحمن محمد قبيل العنزي 73.71

عبدالرحمن محمد محمود المصري 77.48

عبدالرحمن محمد مشوح 72.88

عبدالرحمن محمد مضر اسطواني 81.89

عبدالرحمن محمد منصور العجمي 68.41

عبدالرحمن محمد ناهى شليان النومسي 64.35

عبدالرحمن مداح محمد السهلي 65.7

عبدالرحمن مدلول مقطوف عبيد 77.91

عبدالرحمن مرشود سلمان البطحاني العازمي 66.23

عبدالرحمن مشعان حمد الدندل 73.19

عبدالرحمن ناصر جدعان العازمي 83.31

عبدالرحمن ناصر فهد المطيري 82.32

عبدالرحمن نبيل عبدالله العيسى 81.65

عبدالرحمن هادي غازي سليمان 71.76

عبدالرحيم ثاني سعود الرشيدي 79.62

عبدالرزاق منور صعفق الظفيري 71.18

عبدالعزيز بدر ناصر الوسمي الدوسري 70.96

عبدالعزيز حامد أحمد جمعة 68.95

عبدالعزيز حامد مريح الظفيري 68.4

عبدالعزيز حسن حمود الشلش 70.72

عبدالعزيز حمود جهز العدواني 74.09

عبدالعزيز حمود سعد المطيري 76.44

عبدالعزيز خالد عبدالحسن المهدي 66.67

عبدالعزيز خالد عبدالرحمن العصيمي 73.84

عبدالعزيز دالي محمد الهبيره 72.3

عبدالعزيز دخيل الاطوح العازمي 93.19

عبدالعزيز راشد سعيد خمسان 72.75

عبدالعزيز سعد عبدالعزيز العجمي 63.89

عبدالعزيز سعد فهد الهاجري 72.18

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الحربي 92.42

عبدالعزيز سليم أحمد العبيد 60

عبدالعزيز صالح مطيران السيباط 65.57

عبدالعزيز طعمة غسل 68.32

عبدالعزيز عباس سيد عيسى الموسوي 72.23

عبدالعزيز عبدالخالق الزعبي 77.18

عبدالعزيز عبدالله فالح العازمي 67.99

عبدالعزيز عبدالله محمد سعيد عباس 72.12

عبدالعزيز عول عثمان 79.05

عبدالعزيز عويد مصلح الرشيدي 78.76

عبدالعزيز فادي عبدالعزيز الجلم 72.33

عبدالعزيز فهد حمزة الجميعى 66.95

عبدالعزيز فهد زويد ياسر 80.04

عبدالعزيز فهيد محمد العجمي 87.87

عبدالعزيز مبارك عزيز السعيدي 73.49

عبدالعزيز مبارك فهيد العجمي 77.57

عبدالعزيز متعب مهنا الخالدي 71.16

عبدالعزيز محسن عجيل حسن 68.67

عبدالعزيز محمد حامد الضفيري 74.43

عبدالعزيز محمد عبدالله الصانع 72.24

عبدالعزيز محمد عبيد المطيري 69.18

عبدالعزيز محمد ناشي العازمي 77.84

عبدالعزيز محمود عبدالله الخليفي 62.75

عبدالعزيز مخلد الشنيفي الظفيري 75.16

عبدالعزيز مساعد حواس الشمري 66.25

عبدالعزيز مسامح صويد الحريجي 78.72

عبدالعزيز مهدي ثنيان السليماني 86.09

عبدالعزيز مؤيد طعمة الظاهر 73.96

عبدالعزيز ناصر عفاس الدوسري 74.05

عبدالعزيز ناصر معزى الحربي 87.76

عبدالعزيز نجيب عبدالله المطيري 73.41

عبدالعزيز نواف عبد العزيز خلف 68.2

عبدالعزيز هادي مرخص الظفيري 81.38

عبدالقادر فاضل عباس شعبان خلف 64.49

عبدالكريم معيض عايض العازمي 74.42

عبدالكريم نايف جازي المطيري 71.44

عبداللطيف طارق عبداللطيف الجناعي 61.98

عبداللطيف فارس عبداللطيف غريب 75.65

عبداللطيف محمد عبداللطيف الأحمد 84.55

عبدالله إبراهيم ابل الشطي 67.32

عبدالله إبراهيم أحمد الصايغ 78.5

عبدالله إبراهيم شلاش العجمي 67.41

عبدالله أحمد خالد أحمد السجارى 66.81

عبدالله أحمد صحاف علي 71.39

عبدالله أحمد عبيد الديحاني 78.4

عبدالله أحمد عبيدالله الرشيدي 66.54

عبدالله أحمد فهد الملهوف العازمي 70

عبدالله أحمد ماجد الدوسري 75.47

عبدالله اسماعيل أحمد عثمان اسماعيل 70.34

عبدالله أنور عبدالله العنزي 70.38

عبدالله بدر خليف حجر 72.78

عبدالله بدر مطلق المطيري 80.17

عبدالله بدر ناصر الشمري 70.02

عبدالله بدر ناصر فارس 82.46

عبدالله بسام غالب الفضلي 77.05

عبدالله بندر حداد الشمري 74.6

عبدالله جاسم الخلف 70.17

عبدالله جاسم محمد علي 75.83

عبدالله جاسم محمد غنام 74.01

عبدالله جوده مطر سليمان 70.94

عبدالله حامد حمود العازمي 69.42

عبدالله حسين سعد بوحمد 75.49

عبدالله حسين علي العليوي 78.44

عبدالله حمد بداح جابر الهاجري 70.76

عبدالله حمود عبدالله الحجيلان 78.25

عبدالله حمود فالح جار الله 72.74

عبدالله حميد ظاهر عباس 69.17

عبدالله خالد إبراهيم منصور 72.88

عبدالله خالد سعد الميع 68.43

عبدالله خالد سليمان الوهيب 75.26

عبدالله خالد صالح زعين 72.35

عبدالله خالد نشمي العنزي 76.81

عبدالله خلف العلي 76.48

عبدالله خلف سعد المنديل 68

عبدالله ذياب محمد الحسيني 85.18

عبدالله رضا جلداوي 70.15

عبدالله زيد دهام علي عزبه 77.73

عبدالله سالم حسين العنزي 77.79

عبدالله سعد شاكر سعود السبيعي 71.46

عبدالله سعد عبدالله الشمري 83.21

عبدالله سعد عطاالله البخيت المطيري 70.6

عبدالله سعد محمد سليمان دهش العنزي 71.62

عبدالله سليمان علي الضاحي 69.94

عبدالله سيف عوض الشبلي 80.87

عبدالله صالح الحسن 64.77

عبدالله صالح بوهان الظفيري 70.55

عبدالله صالح عبدالله الراضي 53.64

عبدالله صالح عبدالله القوسي 72.28

عبدالله صالح مطلق الهاجري 69.28

عبدالله صبار الخلف 65.95

عبدالله ضاحي عبد الله فرحان 67.75

عبدالله طارش ساجت حاوي 77.89

عبدالله طامي علي العازمي 80.14

عبدالله طلال شبيب العجمي 73.18

عبدالله عادل ثنيان الاذينه 66.29

عبدالله عايد عواد الحريجي 85.31

عبدالله عبد الرحمن عبد الله العطروزي 69.64

عبدالله عبد علي مرزوق عبدالله عيسى 72.12

عبدالله عبدالرحمن سعيد العمودي 67.17

عبدالله عبدالرحمن فهد الرجيب 72.32

عبدالله عبدالعزيز حسين العنزي 72

عبدالله عبداللطيف عبدالله فتح الله 70.55

عبدالله عدنان رضا علي 76.89

عبدالله علي حسن عبدالله 68.44

عبدالله علي حسونى حسن عويص 68.55

عبدالله علي سالم الجعيدى 62.36

عبدالله عميد سعود عميد الدغيم 80.01

عبدالله عناد الراشد 79.12

عبدالله عناد حمزة فيحان 74.51

عبدالله عودة مطرب الظفيري 70.83

عبدالله عودة ناصر العتيبي 76.06

عبدالله عيد عنيزان الجميلي 76.04

عبدالله عيسى ظاهر العنزي 86.7

عبدالله عيسى مسير وكر حسين 72.74

عبدالله غانم جاسم العصيمي العتيبي 67.33

عبدالله غانم ذياب العنزي 96.8

عبدالله فراج عجاج الظفيري 76.95

عبدالله فرج غانم سماح 70.94

عبدالله فلاح حشاش الظفيري 87.98

عبدالله فهد ساكت صغير 73.15

عبدالله فهد عبدالله الدوسري 73.94

عبدالله فهد مفرح هشام 77.32

عبدالله فيصل عبدالله راشد المطيري 87.08

عبدالله ماجد صالح المهندي 87

عبدالله مبارك خميس العجمي 75.06

عبدالله مبارك عايض العازمي 85.22

عبدالله مبارك عجيل الغضبان 71.54

عبدالله مبارك عواجه الرشيدي 72.16

عبدالله مبارك مطلق الميع العازمي 71.18

عبدالله محمد ذعار السبيعي 85.64

عبدالله محمد سبتي السعد 69.68

عبدالله محمد شافي بوعجيم 79.3

عبدالله محمد صفوت عبداللطيف 71.42

عبدالله محمد عبدالله غلوم محمد 66.5

عبدالله محمد قداح 88.42

عبدالله محمد لافي العدواني 70.77

عبدالله محمد مفرح الرشيدي 78.29

عبدالله محمد نصار العازمي 73.91

عبدالله محمود الزعبي 71.06

عبدالله محمود عبدالله الصيرفي 67.29

عبدالله مروان عوض 69.97

عبدالله مساعد صنيدح العازمي 74.34

عبدالله مشاري فالح المطيري 76.76

عبدالله مشعل شطيط عواد الهرشاني 84.32

عبدالله مشعل مجبل المطيري 71.93

عبدالله مشعل يعقوب المهنا 69.74

عبدالله مقبل دحيدح رشيدي 65.31

عبدالله ممدوح حمود ال عقيل 73.83

عبدالله ناصر عبدالله المطيري 78.86

عبدالله ناصر فهد الدوسري 88.5

عبدالله نزار عبدالله باوزير 68.5

عبدالله نعيم مغيريد الظفيري 67.72

عبدالله نوار مانع العتيبي 75.89

عبدالله نواف محمد مندني 77.9

عبدالله نواف مريزيق مرزوق 67.19

عبدالله هادي علي الحداد 82.15

عبدالله هادي محسن العازمي 69.91

عبدالله هاني عبدالله يتيم 71.55

عبدالله وليد عبد المنعم غانم 71.47

عبدالله وليد عبدالله الخالدي 71.72

عبدالله وليد عبدالله خليل بوراشد 68.28

عبدالله وليد فلاح العازمي 72.32

عبدالله يعقوب يوسف حسين 74.21

عبدالمحسن خالد أحمد الفارسي 68.94

عبدالمحسن سعود أحمد صايل 64.21

عبدالمحسن عبدالله أحمد عبدالرحيم 71.65

عبدالمحسن علي عبد اللطيف الضفيري 72.99

عبدالمحسن غانم لهيميد الفليج 85.55

عبدالمحسن كريم محسن جديع 76.77

عبدالناصر بدر ضحوي ذياب 80.55

عبدالهادي حمد العشيه 72.9

عبدالهادي راشد كاظم المسرى 70.77

عبدالهادي سعيد عبدالهادي العازمي 74.73

عبدالهادي عزيز سعيدي الحريجي 80.17

عبدالهادي فادى فلاح 76.93

عبدالهادي محمد عبدالرحمن العنزي 76.75

عبدالوهاب حسن عبدالكريم شمس الدين 72.86

عبدالوهاب حمود الدخيل 74.77

عبدالوهاب خالد مفلح الدوسري 72.47

عبدالوهاب عبد الرزاق جابر مطر 76.95

عبدالوهاب عبدالله فهد المسباح 83.68

عبدالوهاب فراج لافي الشمري 68.99

عبدالوهاب فيصل عبدالله التركي 70.12

عبدالوهاب محمد فهد الحمدان 69.35

عبدالوهاب نديم الجباوي 72.2

عبيد بدر محمد الدوسري 71.96

عبيد رسم منصور العجمي 74.61

عبيد عياد عايض الرشيدي 75.24

عبيد فالح فهد العجمي 75.17

عتاب راغب محيسن 67.97

عثمان أحمد جاسم الشمري 73.67

عثمان انس عادل عبدالله الفلاح 72.58

عثمان سالم جواد الطائي 73.31

عثمان سعيد فهد الدوسري 64.46

عثمان صالح محمد اللميع 62.88

عثمان صلاح رحيل الشمري 69.69

عثمان عادل غريب العنزي 79.11

عثمان عبدالله أحمد 78.77

عثمان عبدالهادي محمد الهاجري 72

عثمان فهد معيبر الظفيري 80.07

عثمان محمد عادي الهاجري 70.89

عثمان محمد مقطوف صغير هزاع 73.13

عدنان علي عدنان يوسف مدلل القحطاني 72.45

عدنان فادى الخطيب 68.69

عذاري حسين علي عطية 70.61

عذاري محمد أحمد عثمان 69.36

عذبي رضوان نافع المطيري 73.69

عذبي شملان سلطان محمد 71.91

عذبي صافى عبار جبر 71.5

عذوب أحمد حمدان الظفيري 79.02

عراك فرج عراك الشمري 74.18

عزوه علي سالم المطيري 67.15

عزيزة عيد سعيد العلاطي 61.81

عفاف فارس حسين المتروك 73.3

عقيل جاسم أحمد القلاف 80.09

عقيل عبد الرزاق دشتي 70.21

علاء محمد عيسى 70.76

علوش عبدالعزيز صاهود المطيري 74.85

علي أحمد جابر الشمري 73.28

علي أحمد صالح صخى شطب 70.7

علي أحمد علي المطيري 65.99

علي أحمد علي دشتي 79.33

علي أحمد علي شمس الدين 53

علي أحمد غلوم جمعة أشكناني 71.75

علي أحمد محمد أحمد 80.96

علي أحمد محمد الكندري 73.75

علي اسماعيل أحمد زياده 77.39

علي السعيد السيد السعيد شافعيه 78.78

علي أنور سالم الرامزي 85.79

علي جاسم مندنى حسين محمد 70.88

علي حامد ملهم العجمي 68.73

علي حسن حسين الموسى 75.22

علي حسن صالح خريبط 63.49

علي حسن محمد علي حسن محمد علي 72.95

علي حسين دغيم ظاهر 75.48

علي حسين ذياب عبيد 79.31

علي حسين عبدالله المسرى 70.42

علي حسين علي القلاف 77.26

علي حسين علي النعيمي 67.31

علي حسين علي محمد البلوشي 74.7

علي حسين لافي العازمي 70.7

علي حمود علي الظفيري 79.68

علي خالد ثروى الشمري 71.04

علي خالد سالم الدوسري 64.54

علي خلف مظلوم العنزي 68.43

علي خلف هليل سيف 73.07

علي داوود درويش عباس 74.95

علي راشد حمد العجمي 70.75

علي سعد صويان الهاجري 85.1

علي سعود سعود الراجحي 72.33

علي سعود سعيد العجمي 73.99

علي سليمان غلوم مختار 74.7

علي شخير علي الهاجري 69.28

علي شوقي عباس المصري 67.04

علي صالح علي العنزي 75.1

علي طالب علي راشد المري 69.83

علي طلال سعد العازمي 62.79

علي عامر حمود العتيبي 66.44

علي عامر موسى الشمري 77.26

علي عايش ادهم العنزي 70.11

علي عبد الله شريم العتيبي 80.8

علي عبد الله علي السلطان 69.59

علي عبد الله محمد العازمي 73.01

علي عبد الله ناصر علي 75.9

علي عبدالعزيز رمضان حسين 70.71

علي عبدالله أحمد البندري 72.69

علي عبدالله خلف جبر 65.42

علي عبدالله علي العنزي 74.43

علي عبدالله علي سلطان 77.77

علي غانم راضي مسير 68.14

علي فالح حسن العنزي 74.96

علي فالح خالد العازمي 72.19

علي فايز طعمة مسعود 73.99

علي فراج مطشر 72.64

علي فهد علي الطبيخ 68.98

علي فهد مزعل الشمري 76.62

علي فهيد فهد العجمي 91.1

علي فيصل علي العنزي 72.73

علي قيس سرحان حنضل 75.92

علي مبارك زيد المري 74.3

علي محسن عباس دشتي 75.01

علي محمد جابر المري 70.32

علي محمد حمدان العنزي 61.43

علي محمد عبد الجليل الطبطبائى 69.22

علي محمد عبد الله العازمي 68.74

علي محمد عبدالمحسن طاهر موسى الصايغ 73.42

علي محمد علي العجمي 71.7

علي مذرى ماجد خنفوس 70.93

علي مرضى علي الطويرش 68.96

علي مشعل علي الرشيدي 73.31

علي مطر رمضان العنزي 75.44

علي مناع عبد الله الظفيري 66.23

علي منيف العيسى 78.9

علي مهدي يحيى القلاف 77.26

علي ناصر راشد الوزان 75.43

علي ناصر شاهر جزاع 72.96

علي نبيل إبراهيم الناطور 72.8

علي نمر سفر العتيبي 77.46

علي هاشم محمد علي 83.83

علي هشام محمد أحمد الحسيني 75.22

علي وليد داود سليمان عبدا السراج 70.52

علي يوسف عبد الحميد الصايغ 62.13

عليا هميم جاسم محيسن الشمري 77.06

علياء خليفة عيد الشمري 83.4

علياء عبيد سعيد المري 73.5

عمار عقيل شديد بناي 68.44

عمر أحمد حمود العازمي 68.85

عمر أحمد علي ارشيد 71.52

عمر بدر محمد مهنا 68.59

عمر حامد منشد الخالدي 87.19

عمر حسن السيد أحمد يونس 70.65

عمر خالد زيد المطيري 61.3

عمر سعد سالم العلاطي 72.12

عمر سعد فالح العازمي 76.1

عمر سليمان خليف السالم 74.13

عمر سليمان دخيل سلمان دخيل 73.19

عمر عادل ناصر الدماك 79.31

عمر عبد الاله محمود عبد الرحيم 73.34

عمر عبد العزيز يوسف عنيفص 78.11

عمر عبد الله مبارك الدوسري 76.36

عمر عبدالرحمن محمد العصيمي العتيبي 74.85

عمر عبدالله رسن الظفيري 72.74

عمر عبدالله شريف 70.03

عمر عبيد محمد العنزي 76.68

عمر علي سعدون العازمي 67.52

عمر علي عادل غانم 71.73

عمر علي عايد العنزي 84.53

عمر علي عبدالله الشمري 80.45

عمر فهد عادل المهنا 74.23

عمر مبارك عوض المحزوم 81.92

عمر محمد خميس العجمي 80.83

عمر مذيب عوض الجباوي 74.18

عمر مروى عبيد العنزي 68.14

عمر مضحى محمد راشد 72.92

عمر ميشال معلوف 72.55

عمر ناصر فالح محمد العازمي 81.26

عمر نافع عيد الرشيدي 72.24

عمر نواف عبيد العنزي 79.43

عمر يوسف محمود ملحم 74.05

عمران فادي السلوم 70.62

عميد مطلق عميد الرشيدي 81.49

عناد محمد وكاع 71.59

عنود إبراهيم مبارك المطيري 77.8

عنود أحمد خليل سعيد 77.7

عنود بدر ناصر الحسيني 67.2

عنود خلف عقيل الظفيري 79.3

العنود زيد مطلق السهلي 67.96

العنود علي قطيم المطيري 72.43

العنود محمد ناصر المري 70.12

العنود محمد هادي العجمي 87.97

عهد هزاع مفلح المطيري 73.25

عهود بدر زيد الشمري 73.15

عهود زيد راكان العنزي 69.37

عهود فيصل صالح الشمري 73.27

عواطف فالح نهيتان الظفيري 79.05

عيد مشعل عيد مجبل الهيلع 85.41

عيد ملفي عايد الرشيدي 66.68

عيد نواف عيد العازمي 74.85

عيد يوسف عيد العتيبي 72.35

عيسى أحمد اخليف مهباش 70.43

عيسى أحمد عبدالصاحب مهدي الربيعة 77.05

عيسى اسماعيل محمد بهمن 76.12

عيسى جاسم رمضان خسروه 66.45

عيسى خالد محمد العجمي 86.13

عيسى سالم ادهم العنزي 74.1

عيسى علي فؤاد بوحمد 74.3

عيسى فهد فؤاد العبدالجادر 75.76

عيسى فهد ناصر الحتيته المطيري 86.22

عيسى محمد فاضل فرس 70.99

عيسى هادي هلال الديحاني 78.35

غادة عبدالله مطلق العتيبي 80.06

غادة عبدالله هندي الهرشاني 70.33

غازي حامد غازي العتيبي 72.49

غالب مجبل رشيد المطيري 72.15

غالية أحمد الحريري 69.98

الغالية فيصل ياسين الرفاعي 65.28

غانم محسن علي المطيري 64.95

غانم مساعد غانم فحيمان 63.77

غانم نشمي نحو الظفيري 65.98

غدير خالد حمود المطيري 72.92

غدير سامي جابر السعيدي 80.56

غرام طلال فلاح الشمري 69.3

غرام فواز ضيف الدلمانى 77.28

غزلان فيصل محمد الدشتى 66.32

غزلان ناصر خلف الشمري 89.37

غصون أحمد حسن مارد 59.78

غلا راشد ساير الصواغ العازمي 75.22

الغلا صالح محمد العجمي 68.69

غلا عبدالله مطلق العتيبي 78.84

غلا علي لافي المطيري 61.92

غلا فدغم صاهود علوش سفاح المطيري 72.28

غلا محمد طالب المري 74.21

غنام حمود الحمد 69.25

غنام محمد عبدالله العتيبي 72.66

غنيم سعود بدر الماجدي 89.47

غنيم ملفي غنيم ابو عنيج 82.71

غنيمة محمد مناور المطيري 76.34

فاتن فريد حمدان بدير 94.48

فاتن ياسين عوض نوبي ياسين 78.74

فاديه علي يحى سعد 65.83

فارس أحمد مستور المطيري 73.32

فارس ثابت محمد حمدان 75.96

فارس حمد علي العرجان 74.99

فارس حميد حمود الرشيدي 76.08

فارس سعود سفر العتيبي 71.03

فارس عبدالله غريب ذياب 66.05

فارس محمد عباس العنزي 76.48

فارس محمد عبدالمجيد أحمد 79

فارس ناصر عبدالله جوير 65.42

فارس يعقوب يوسف دشتي 66.98

فاطمة أحمد حبيب قمبر 70.35

فاطمة أحمد عبدالله حمود 71.79

فاطمة أحمد عطاالله السليماني 75.13

فاطمة الزهراء حسن حمزة أحمدي 72.01

فاطمة الزهراء خالد عبدالمحسن الشطي 73.53

فاطمة الزهراء سلمان كاظم الهندال 73.44

فاطمة الزهراء يوسف حيدر الفرج 78.4

فاطمة جاسم خلف الحمد 75.15

فاطمة جمال أحمد التمار 71.15

فاطمة حسن راشد محمد الخالدي 68.75

فاطمة حمود حسن االمطيري 75.9

فاطمة خالد سليمان العجيري 65.03

فاطمة سالم الركاض 73.5

فاطمة سعود عبدالعزيز الخضر 72.93

فاطمة سعيد تيمورى 66

فاطمة عبد العزيز محمد حسن 68.43

فاطمة عبد العزيز يعقوب التورة 74.92

فاطمة عبدالرضا عبدالله أشكناني 69.77

فاطمة عبدالعزيز حمد الهاجري 71.05

فاطمة عدنان خضر جبر 62.66

فاطمة علي حسين الجريدان 83.36

فاطمة علي قويعان العنزي 69.43

فاطمة عيد خاتم العازمي 84.65

فاطمة فاضل افينس الظفيري 82.55

فاطمة فراج ناصر كايد صغير 73.38

فاطمة فهد عبدالرحمن دربي 68.11

فاطمة كاظم داخل علي 76.93

فاطمة ماجد سالم الدوسري 73.46

فاطمة محمد حسين الشمري 61.5

فاطمة محمد زيد الزيد 75.45

فاطمة محمد عبد الله اسود العنزي 70.26

فاطمة محمد عطية العنزي 80.15

فاطمة مهدي صالح بوصلحه 73.54

فاطمة وليد ناصر البداح 71.55

فاطمة ياسر جريو شاهر 73.35

فالح جديع فلاح الهاجري 68.18

فالح خليفة فالح العازمي 71.65

فالح عبد الله فالح الهاجري 63.57

فالح فهد سويان الهاجري 73.34

فالح مرزوق مطلق الجويسري 74.45

فالح مسفر هادي العجمي 85.85

فايز جاعد حمود الرشيدي 91.28

فايز حسين صالح الحربي 61.11

فايز فايد صالح الرشيدي 74.24

فايز مبارك مرجى المطيري 79.68

فايزة عبدالله حسين بلوشي 67.24

فجر أحمد خليل سعيد 74.48

فجر سعد مطلق الصلبي 75.13

فجر صالح محتوك هاشمي 74.21

فجر عادل يوسف العمران 68.73

فجر عبدالعزيز شعيل الظفيري 72.63

فجر عزام عنيزان السليماني 65.55

فجر متعب زيد المطيري 73.8

فجر ناصر محمد القلاف 81.21

فرح أحمد حسن مارد 71.75

فرح أحمد حمدى محمد أحمد 72.88

فرح أحمد عبدالعزيز الطراروه 81.5

فرح جاسم محمد الشمري 72.63

فرح جمال ثابت الهويه 71.18

فرح حسين حسن كمال 72.45

فرح طلال أحمد الهولى 72.43

فرح عبد غربى عكله 68.35

فرح عبدالعزيز شاهر الرشيدي 68.63

فرح مشعل سعد دويسان 72.97

فريح أحمد فريح الفريح 65.19

فلاح حمود شايم العازمي 69.99

فلاح سالم جديع العازمي 73.6

فهاد حسين فهاد العجمي 90.38

فهاد فهد فهاد العجمي 76.3

فهاد مشرف جاسم الشمري 71.24

فهد أحمد إبراهيم المبارك 73.84

فهد أحمد علي العنزي 76

فهد اسماعيل الوكاع 79.85

فهد امير علي عبد الرحمن 74.05

فهد بدر حمد الاذينه 74.26

فهد ثامر الشحاذه 76.14

فهد جابر عبيد الحربي 65.86

فهد جلعود حنيف الهاجري 73.92

فهد حمد حسين حمد العجمي 81.75

فهد حمود شلاش العازمي 74.35

فهد خالد فهد الرشيدي 74.34

فهد خالد فهد المطيري 72.88

فهد ذعار عبدالعزيز العتيبي 69.06

فهد سعد جبر مطر 71.06

فهد سعدون مطر رضا 73.38

فهد شافي غليفص العجمي 83.6

فهد صلاح فهد العازمي 67.86

فهد صمهود عبد الله العازمي 69.02

فهد طلال فهد السعدون 71.64

فهد عايد عبدالرحمن المطيري 79.97

فهد عبد الله مانع العجمي 84.63

فهد عبدالرحمن عبدالله العصيمي 76.76

فهد عبدالرحمن يوسف الحنيان 74.8

فهد عبدالله جابر العجمي 85.39

فهد عبدالله عبيد العتيبي 73.12

فهد عبدالله مبارك العتيبي 74.22

فهد عبدالله مطلق العتيبي 79.15

فهد علي حمود قايد العدواني 71.21

فهد علي محمد فهيد سعد هندي السبيعي 68.75

فهد علي مشعان العجمي 82.83

فهد غدير درويش الخالدي 77.76

فهد فلاح فهيد العجمي 71.45

فهد مبارك زيد مهلهل المري 68.25

فهد مبارك سالم العجمي 77.52

فهد محمد صفوق العنزي 84.59

فهد محمد ضيف الله المطيري 73.96

فهد محمد عبدالرحمن إبراهيم 71.06

فهد محمد علي ذيب العجمي 79.15

فهد محمد فهد الخالدي 79.55

فهد محمد منصور العجمي 69.16

فهد مرزوق فالح العازمي 80.26

فهد مسيعيد لافي العازمي 76.49

فهد مشعل مفلح العازمي 65.6

فهد معكام ناصر العجمي 68.5

فهد منصور خالد المطيري 92.33

فهد منصور زبار الفضلي 75.4

فهد منصور محمد الفريح 74.92

فهد ناصر علي الاذينة 67.69

فهد ناصر عيد الفلاح 68.36

فهد ناصر هويج العجمي 80.13

فهد يحيى سالم الحريص 71.24

فهيد حمد فهيد العجمي 70.82

فهيد عردان فهيد العجمي 87.21

فهيد علي فهيد الحيمر 72.9

فهيد فايز فهيد العازمي 69.03

فهيد محمد خشمان العجمي 69.77

فواز بين فالح العجمي 75.08

فواز حمود علي الديحاني 80.56

فواز سعد محمد مناحي العازمي 72.2

فواز عبدالهادي صالح العجمي 87.95

فواز فايز بطيحان المطيري 77.77

فواز هادي الاسمر الشمري 64.28

فوز ثامر حبيب الخالدي 70.07

فوز خالد هلال فرحان قعود 71.5

فوز عزيز مبارك العنزي 65.09

فوز فهد عبدالرحمن العنزي 72.94

فوزية حمد عبد الرحمن العجمي 71.48

في حمد عيد المخيال العجمي 80.86

في سالم عودة الظفيري 77.87

فيصل انور فيصل العتيبي 70.49

فيصل تركي أحمد النيتول 71.58

فيصل جابر زيد مكمخ 70.27

فيصل جدي مرثع العازمي 72.02

فيصل جمعان فرحان الظفيري 71.67

فيصل خالد عبدالله العبدالله 80.88

فيصل خالد فيصل منصور الطواري 74.53

فيصل خالد محمد الحسيني 79.33

فيصل زيد محمد عبدالله المطيري 72.76

فيصل سالم عايد العنزي 73.59

فيصل سعود عبدالهادي الحجيلان 90.76

فيصل سعود مبارك الحجرف 81.06

فيصل سلطان جفين الدويش 90.55

فيصل شعوف مسلم الشلاحي 89.52

فيصل صعب محمد الهاجري 72.44

فيصل طارق خليل 82.38

فيصل عبدالله فيصل العجمي 80.92

فيصل غازي فيصل الشمري 65.57

فيصل غانم فيصل العتيبي 70.41

فيصل فلاح العيبان الشمري 75.15

فيصل فلاح جايز الديحاني 88.29

فيصل فهد عباس العجمي 83.77

فيصل ماجد فهاد الدويش 75.32

فيصل مبارك نافع العدواني 90.98

فيصل محمد غازي الحربي 71.93

فيصل محمد فلاح فهيد العازمي 77.41

فيصل محمد مدلول الظفيري 78.1

فيصل ناصر حمود عطية 61.39

فيصل ناهس فيصل العتيبي 74.54

قبلان هادي قبلان العجمي 71.65

قبيل محمد قبيل العنزي 73.57

قتيبة أحمد قنبر الحسين 70.58

قماشه خالد عبدالرحمن بورحمة 70.92

قمرا غانم راشد الدوسري 74.91

قيروان حسين الحنيت 77.09

قيروان حمود محمد الشمري 72.72

قيروان ضاحي ماجد الشايع 79.2

كادي عبدالعزيز محمد إبراهيم المعتوق 66.96

كافيه محمد بركة الرشيدي 68.78

كريم سالم كريم صالح مانع 71.9

كندا أحمد عبدالحميد البناي 65.95

كنعان راشد جابر المري 86.12

كنوز مشاري محمد المطيري 74.46

كوثر عادل عباس منصوري 78.34

كوثر علي يعقوب المحميد 66.56

لجين أحمد فرحان العبد 75.41

لجين فلاح علي الحجرف 79.47

لطيفة أحمد سليمان الدهش 71.01

لطيفة سعد عبدالرزاق اللهو 64.37

لطيفة ضواي إبراهيم 73.24

لطيفة عبدالله صحن العجمي 67.85

لطيفة مبارك حمود العتيبي 60.85

لطيفة مرضى ظاهر الظفيري 74.28

لوره محمد غالب العنزي 74.1

لولوة خالد عبدالرحمن العصيمي 71.17

لولوة راشد خلف الخالد 73.84

لولوة عبدلله حمد الدوسري 75.98

لولوة علي سالم العنزي 71.81

لولوة فهد عبدالوهاب محمود مندني 65.44

لولوة مشعل فوزي بورحمة 73.41

لؤى ياسين فنار 75.69

ليث محمد سامر شاهين 69.26

ليلى جواد حسين شهاب 70.48

ليلى رياض محمود النجار 72.26

لينه محمد ناصر العنزي 82.35

ماجد حسن عفاس الدوسري 71.77

ماجد سمير سليمان العتيبي 77.41

ماجد طلق فلاح العازمي 89.87

ماجد محمد اعطيوى الداموك 77.1

ماضي بخيت ماضي الهاجري 79.43

مالك أحمد مالك الحمادة 68.96

مالك ساير عبدالرحمن رافد المطيري 69.05

مبارك أحمد الزعبي 83.49

مبارك أحمد مطلق الرويعى 80.87

مبارك أحمد ناصر بوجما 75.89

مبارك جبر مبارك الهاجري 67.1

مبارك جلال علي العنزي 75.1

مبارك حسن علي الهاجري 74.97

مبارك حسين حمد الدوسري 76.54

مبارك حمد راشد ثويني الظفيري 73.59

مبارك زيد حمد مهلهل المري 73.03

مبارك سلمان مبارك أمان 76.89

مبارك سند عجيم الحسيني 85.42

مبارك عبد الله فالح العجمي 80.47

مبارك عبد الله ناصر العجمي 69.21

مبارك عبدالله عامر ارطام العجمي 77.3

مبارك فالح عبدالله سلطان 78.67

مبارك فلاح منشد الهندال 74.38

مبارك فهد بريجان العازمي 67.11

مبارك ماجد محمد المطيري 64.02

مبارك متعب مبارك العدواني 90.91

مبارك محمد راشد الهاجري 70.52

مبارك محمد علي علاج 63.7

مبارك محمد غازي العتيبي 68.23

مبارك محمد مطلق البنيان 61.03

مبارك مشعل مبارك المطيري 70.49

مبارك مصلح هليل علي 85.49

مبارك منصور حسن العجمي 72.35

مبارك هيثم صالح سواحلي 76.69

مبارك هيلان السطم 67.61

متعب علي حمود الشمري 77.51

متعب مشعان عبدالهادي العتيبي 69.69

مجبل بدر مجبل الصواغ العازمي 83.56

مجتبى مصطفى عبدالرسول الاربش 73.77

محارب غازي محارب المطيري 72.07

محسن سلطان محسن العجمي 76.01

محسن عيد محمد العجمي 90.95

محسن مبارك محسن الحربي 73.36

محسن مصلط محسن المطيري 68.56

محسن معيض مسفر العجمي 65.52

محمد إبراهيم صبح 66.52

محمد إبراهيم كرم صيام 69.89

محمد إبراهيم محمد الجعفر 78.08

محمد إبراهيم محمد حميد 86.02

محمد إبراهيم يونس أحمد 70.06

محمد أحمد جبريل محمد 70.16

محمد أحمد حامد أحمد حامد 69.34

محمد أحمد دلى الجعفرى العنزي 83.56

محمد أحمد رشيد العازمي 72.91

محمد أحمد سمير صياح 75.65

محمد أحمد شنوف الماجدي 64.82

محمد أحمد عبدالله العرادة 75.18

محمد أحمد عبدالله محمد الرشيدي 72.46

محمد أحمد علي علي 72.43

محمد أحمد عيسى الوزق 74.76

محمد أحمد فانخ مناور 69.76

محمد أحمد محمد العازمي 75.48

محمد أحمد مدرك الخالدي 74.49

محمد أحمد موسى حسن 69.76

محمد أحمد ياسين الرس 76.06

محمد أحمد يوسف المطوع 72.99

محمد أسامة ناصر الخرافي 77.89

محمد اسماعيل محمد عاصي 70.57

محمد بدر جروان العازمي 77.05

محمد بدر شايع المفلح 59.2

محمد بدر عبدالرسول القلاف 72.5

محمد بدر محمد العبد الرحمن 66.47

محمد بدر محمد العبيدى 64.89

محمد بدر محمد عبد الله 67.47

محمد بدر محمد عنيزان 75

محمد بدر ناصر العنزي 71.57

محمد بدر ناصر الغانم 76.87

محمد براك عيد الهاجري 70.08

محمد بعيجان محمد الحربي 64.72

محمد تركي حنيف العتيبي 74.09

محمد توفيق مصطفى سعيد 73.69

محمد ثاني ساير شخير 72.79

محمد جاسم عيد عزيز 80.81

محمد جاسم محمد الشمري 75.22

محمد جاسم محمد العسلاوي 79.66

محمد جاسم محمد الهاجري 71.32

محمد جاسم محمد محمود الدشتى 71.89

محمد جاسم محمد مختار تقي 75.61

محمد جواد عاشور ليرى 80.81

محمد حاج سالم بن عروه 76.83

محمد حاضر خالد العجمان 83.66

محمد حامد جبر جبر 67.64

محمد حامد ملهم العجمي 74.82

محمد حسن عطية شديد 70.91

محمد حسن علي الصيرفي 83.77

محمد حسين علي حسين سمحات 73.8

محمد حمد خلف العنزي 68.54

محمد حمد سالم المري 66.34

محمد حمد علوان العويص 72.14

محمد حمد محمد المري 81.81

محمد حمد هادي العجمي 73.63

محمد حمود فلاح السكران 81.64

محمد خالد الحريري 80.33

محمد خالد العكلة 85.41

محمد خالد حامد المشيعيب 69.77

محمد خالد عبد اللطيف جوهر 77.53

محمد خالد عبدالعزيز الجلم 72.04

محمد خليل تلجبينى 77.2

محمد خليوى خلوى الرشيدي 70.25

محمد دغش شبيب العجمي 75.36

محمد دهام محمد الشمري 89.75

محمد رائد محمد اللهو 73.99

محمد رشيد عبدالقادر ابوتامر 68.24

محمد زعزوع خليف الذايدى 69.58

محمد زيد الهبى العازمي 72.81

محمد زيد حمد المري 69.11

محمد سالم حسين الشواف 70.16

محمد سالم سعيد ناصر 72.26

محمد سالم عبيد الشميلان 81.93

محمد سالم منصور محمد العجمي 65.61

محمد سامي مساعد البناي 73.54

محمد سريح محمد الهاجري 69.68

محمد سعد راشد الحيان 89.35

محمد سعد فالح العجمي 73.04

محمد سعد هديبان العازمي 62.64

محمد صالح بركات الزعبي 88.24

محمد صالح جوده محمد 78.63

محمد صالح فهد محمد العازمي 75.95

محمد صباح لطيف علي 83.56

محمد صباح موسى الظفيري 65.7

محمد صعب محمد الهاجري 73.08

محمد صلاح جاسر العنزي 72.12

محمد صلاح مهدي الشمري 74.31

محمد صياح فراج العازمي 79.82

محمد طارق روضان الشمري 80.11

محمد طارق عباس عيدي 73.92

محمد طارق عواد فوزان 78.73

محمد طالب فاعور 73.81

محمد طلال عبيد محمد الشمري 76.11

محمد طلال عماش العازمي 70.95

محمد طلال محمد السهلي 64.19

محمد طلال محمد العنزي 65.94

محمد طلال مطلق العتيبي 76.86

محمد عادل حسن الخياط 71.4

محمد عامر سعد العجمي 76.95

محمد عايد نشمي الحريجي 87.9

محمد عايض مزيد المطيري 72.57

محمد عبد الرحمن دغش عبد الرحمن 70.18

محمد عبد السلام محمد الكندري 66.62

محمد عبد الله الحميدي المطيري 78.6

محمد عبد الله ضيدان الهاجري 68.11

محمد عبد الله منسي الظفيري 69.37

محمد عبد المحسن محمد العجمي 74.09

محمد عبدالحميد حيدر التميمي 73.12

محمد عبدالرحمن عبدالله المخيال 73.94

محمد عبدالرحمن محمد عيسي الحمدان 65.52

محمد عبدالرحمن محمد محمد 86.62

محمد عبدالعزيز أحمد الأحمد 76.43

محمد عبدالله إبراهيم الزيد الحجاب 70.97

محمد عبدالله حسين محمد 75.73

محمد عبدالله صالح الحسن 71.47

محمد عبدالله عكشان العجمي 75.6

محمد عبدالله محمد الخاطر 73.36

محمد عبدالله محمد العتيبي 79.22

محمد عبدالله محمد عبيد 78.22

محمد عبدالناصر حسين بلال 77.6

محمد عبيد سعد الدوسري 72.73

محمد عبيد محمد عبيد 70.94

محمد عزالدين الجلخ 68.15

محمد عزيز أمين غلام عباس 66.58

محمد عقيل راشد العنزي 72.12

محمد عقيل سعد القحطاني 85.32

محمد علاءالدين الكيال 78.21

محمد علي حسين المسري 76.33

محمد علي حميد البدراني 78.54

محمد علي سالم راشد 74.22

محمد علي عوض المهيميل 66.18

محمد علي فرحان العتيبي 71.65

محمد علي محمد العجمي 67.18

محمد علي محمد العجمي 72.05

محمد عماد حبيب عباس 71.33

محمد عوض متروك العتيبي 74.23

محمد عيسى فالح عباس 66.21

محمد فالح ضيدان الهاجري 76.91

محمد فالح غزاي الميمونى 75.82

محمد فالح محمد العجمي 73.16

محمد فايز محمد الميع العازمي 75.04

محمد فلاح عبد الواحد الهندال 61.72

محمد فلاح فيحان المطيري 75.83

محمد فهاد زيد العجمي 75.99

محمد فهد دغش العجمي 80.23

محمد فهد سالم الصواغ 78.61

محمد فهد عبد الله الدوخي 64.03

محمد فهد عياش العنزي 76.36

محمد فهد محمد الشمري 89.93

محمد فهد محمد العجمي 71.93

محمد فهد محمد العجمي 82.77

محمد فهد محمد المحطب 69.5

محمد فهد محمد صالح المطيري 72.13

محمد فهد مطلق السبيت العازمي 74.46

محمد فهد ناصر وسام العازمي 68.13

محمد فهيد عبدالله الجدادي 74.14

محمد فواز الصعيجر 65.82

محمد فوزي جاسم الحبيل 79.05

محمد فيصل الاسماعيل 70.45

محمد قسيم الرفاعي 78.43

محمد قعيد عبيد الشمري 73.6

محمد ماجد عبدالحسين خلف 74.82

محمد مبارك عبدالله الشمري 77.82

محمد مبارك عبدالله العبيدان 69.5

محمد مبارك غثيث الظفيري 67

محمد مبارك نصار الظفيري 88.99

محمد مجبل مطير غضبان 68.7

محمد محسن إبراهيم حسين عاشور 61.15

محمد مرزوق سلطان العلي 81.98

محمد مرشد جدوع النملان 75.62

محمد مروان خضر 71.33

محمد مزيد البطي 72.49

محمد مساعد عبدالله المطيري 77.17

محمد مساعد مخلد المطيري 74.49

محمد مطلق حجرف العتيبي 86.29

محمد مفرح عبد الله شديد 80.01

محمد ممدوح خالد الهذال 69.35

محمد منيف عجيل هادي 71.89

محمد مهدي محمد العجمي 68.07

محمد مهلهل زيد المري 68.73

محمد نادر موسى بطاح الظلماوي 79.48

محمد ناصر أحمد محمد 73.36

محمد ناصر عبيد عايض 65.74

محمد ناصر محمد الحريجي 73.19

محمد ناصر محمد الناجعي 72.61

محمد ناصر محمد الهاجري 71.58

محمد نايف الملالي 80.65

محمد نايف غازي العتيبي 68.65

محمد نايف محمد بن بحر 70.16

محمد نايف نهار المتلقم 68.42

محمد نواف عايد ساير 75.73

محمد هادي حسن العجمي 71.08

محمد هادي فرحان دهش 75.15

محمد هادي محمد المطيري 79.57

محمد هيثم عبدالحميد بهبهاني 66.97

محمد وسمي نزال الصليلي العنزي 78.15

محمد وليد ايمن محمد وليد عموص 77.17

محمود أحمد عبد الحسين إبراهيم 93.75

محمود تحسين إبراهيم السيد 70.48

محمود حامد محمود عبد الرحيم 70.27

محمود خليفة محمود جعفر 70.16

محمود عبد العزيز حمد المحمد 78.15

محمود علي عيسى حيدر 73.71

محمود غازي محمود علي محمد 68.27

محمود محمد خير الحاري 66.61

محمود محمد عبدالجواد بدر سليمان شاهين 77.52

مراحب جراح فواز محمد خلف العنزي 75.18

مرام محمود عيسى الصومالى 71.69

مرزوق سعيد مرزوق المطيري 70.54

مرزوق فهد راشد العازمي 66.22

مرزوق محمد مرزوق الشريع العازمي 78.37

مروه نبيل شباط 71.32

مريفه مشاري عواد السليماني 69.93

مريم أحمد مكى الصيرفي 69.53

مريم بدران سالم البدر 75.45

مريم جديع محسن البصيرى 70.46

مريم حمزة عبد الكريم عبد الرحمن 73.63

مريم حمزة عبد الله التناك 68.82

مريم خالد سعد العازمي 60.52

مريم راشد حميد المطيري 75.13

مريم سالم طاهر بوحمد 66.45

مريم سعد بطاح الرشيدي 75.94

مريم سعد عبدالله عبدالرحمن العبيدان 69.85

مريم سلمان هايف المطيري 73.47

مريم طلال حجي الشمري 73.55

مريم عادل علي الحمدان 67.46

مريم عبدالعزيز حمد الهاجري 71.19

مريم عبدالله نايف البغيلي 72.41

مريم عدنان نومان العبد الجبار 68.13

مريم علي الأحمد 69.7

مريم عيد شافي بحار الرشيدي 70.46

مريم فهد شافي الشمري 76.55

مريم فهد عبدالله الحربي 83.75

مريم مبارك حمود العتيبي 71.23

مريم محمد أحمد القلاف 66.13

مريم محمد عبدالرحيم عبدالله 76.42

مريم محمد عبدالله القليش 73.36

مريم محمود يوسف حرسي 68.26

مريم مشعل عجيل العنزي 71.5

مريم مفرح مطر بطي 71.64

مريم مهدي نايف سلطان 74.43

مريم نايف سعود المطيري 63.39

المزن وليد يوسف عبدالله 77.09

مزيد أحمد زوبع لواخ 74.98

مساعد أحمد شياع عبد 69.83

مساعد أحمد مساعد المجرن 77.59

مساعد سعد حمود الشمري 75.3

مساعد شباب مرزوق العبدلي 92.51

مساعد غازي فهد المطيري 70.72

مساعد فيصل حمود الخضاري 67.07

مساعد محمد عبدالله الدخيل 79.06

مساعد يوسف طارش الشمري 77.44

مسفر سعد مسفر الدوسري 71.84

مسفر علي خرصان العجمي 82.02

مسفر فلاح مسفر العجمي 71.98

مشاري بدر محمد الجيماز 71.63

مشاري بندر خالد المطيري 71.85

مشاري حسين عويص 76.64

مشاري حمد جاسم الطواري 78.98

مشاري سالم محمد العجمي 68.25

مشاري سعد مبارك العازمي 70.86

مشاري سعيد مهدي العجمي 84.34

مشاري طلال محسن الحربي 77.47

مشاري عبدالله عيسى المتروك 71.19

مشاري فايز الرفاعي 73.11

مشاري فهد ناصر الفرهود 73.09

مشاري فواز الصعيجر 69.98

مشاري مبارك صعب العنزي 65.19

مشاري محمد علوان الشطي 76.71

مشاري هادي خلف حمود برغش 73.35

مشاري هادي مضحى خليف العنزي 83.34

مشاري هزاع عبدالله العجمي 89.18

مشاري هليل فاضل مهدي 65.03

مشاعل غريب عوض العنزي 72.29

مشاعل منصور عبدالله شافي العجمي 76.04

مشعل أحمد كامل الشمري 82.62

مشعل بندر عيد قعمر 87.67

مشعل حردان محمد ختلان راوي العنزي 84.37

مشعل حكمات عطه العوض 71.07

مشعل خالد ضاحي المطيري 67.14

مشعل خالد عادل العنزي 76.83

مشعل سالم ناجي العجمي 81.46

مشعل عبد الله تميم الدوسري 75.72

مشعل عواض عايض العتيبي 70.43

مشعل فهد حسين المناعى 72.1

مشعل فهد راجح الدوسري 54.64

مشعل فيصل محمد العجمي 73.4

مشعل لافي سرحان عبدالله جازع القحطاني 72.56

مشعل محمد خليف العازمي 70.79

مشعل محمد صغير الزعبي 93.52

مشعل منير عوض العجمي 71.92

مصطفى عمر عثمان اسماعيل 67.33

مصطفى محمد عبدي فارح 75.06

مصعب محمود عبد الذويب 75.37

مضاوي أحمد سرحان العنزي 84.17

مضاوي ثامر بشير الشمري 75.95

مضحى عبد العزيز مضحى العازمي 74.31

مضحى محمد عيفان الهاجري 67.62

مطلق بدر مطلق مضحى المطيري 65.62

مطلق سالم مطلق فالح 74.06

مطيفه حبش حمدان الشمري 63.58

معاذ أحمد خليف الملالي 67.06

معاذ دخيل سجدى العتيبي 68.88

معاذ سالم مجبل الظفيري 68.56

معاذ عبد العزيز راضي الرشيدي 67.99

معاذ فايز عايض الديحاني 71.26

معاذ فيحان نهار الحربي 74.56

معاذ ماجد عذل السويط 79.24

معاذ محمد ياسين جاسم الفودري 64.36

معالي عيد هجاج الرشيدي 76.16

معيضه حمد طالب المري 63.58

مكاريوس جميل سمير القمص فيلبس 85.85

مكيه عبد الامير عبود الشايع 67.21

ملاك عامر مساعد الغريب 75.79

ملاك عبدالحميد عبدالحسين كرم ناصر 69.38

ملاك عبدالسلام أحمد جامع 79.26

ملاك مبارك سالم العلي الظفيري 70.64

ملاك هيثم مهدي الشمري 72.82

الملحم عبدالكريم عبدالله العازمي 80.49

ملفي نهار عبد الله الهاجري 70.61

ملهى فهيد فهد العجمي 64.18

مناحي هادي عبدالرحمن العجمي 64.63

منار خالد مدلول العنزي 83.93

منار رزاق الحسن 69.08

منار غسان علي العلي 77.3

منار محمد القادري 85.91

منار مساعد محمد الحيص 71.18

منار منصور ادويهيس الرشيدي 77.24

منار يسرى عبد العال الفوزان 72.44

مناف أحمد محل 75.21

مناف بدر علي القلاف 69.24

مناف خليف الكلكول 74.86

منال بجاد نهار المطيري 74.82

منال راضي عبد الله حنتوش 81.25

مناير فيصل ناصر العتيبي 74.92

مناير معزي بندر المطيري 80.45

منصور بدر منصور العازمي 86

منصور خالد مبارك الجميلي 69.19

منصور رضا خلف العنزي 71.49

منصور عبيد منصور العجمي 82.34

منصور فهيد شاجع العجمي 70.1

منصور مانع منصور العجمي 70.74

منصور محى علي مطلق 81.6

منى انور صالح بوقريص 76.81

منى عثمان مساعد الخضاري 71.66

منير فالح عايد منير السبيعي 76.53

منيرة أحمد محمد العنزي 67.56

منيرة خالد سليمان الحمدان 72.11

منيرة سعد بلال منصور منصور 69.65

منيرة سعد عبد الله الطويل العجمي 65.15

منيرة صلاح يوسف الغريب 72.38

منيرة ظاهر مفظى بوظهير 66.8

منيرة عبدالعزيز ثابت الحبشي 75.65

منيرة محمد حمدان السبيعي 74.38

منيرة محمد سالم العجمي 72.5

منيرة ناصر عبد الله العجمي 74.46

منيرة نواف بطي المطيري 72.61

منيرة وليد خالد البدر 66.07

منيرة يعقوب مصطفى عبدالله حسن 71.36

منيف فلاح سمران العتيبي 77.75

منيف محمد سعد الهاجري 74.84

منيفه صالح خالد العتيبي 75.58

مها شامخ التويخ الرشيدي 75.71

مها عبدالعزيز حسن جابر 71.1

مها علي طعمة راضي 70.24

مها وخيضر عبدالعزيز الهاجري 77.27

مهدي سعيد مهدي العجمي 74.59

مهدي عادل حسين الصراف 78.2

مهدي فيصل خلف لطيف 74.12

مهدي محمد فاضل محمد 69.02

مهدي مقداد يوسف همدانى 74.44

مهلهل أحمد زيد المري 72.02

مهنا راشد سعد الهاجري 88.19

مهند مشعل زياد الحربي 69.8

مهند ناجح مقبول الشرارى 56.79

مهيلة محمد مسعود المري 67.45

موضي علي محمد الدوسري 75.92

موضي يوسف مذود الشمري 71.59

مى محمد ضحوي الظفيري 82.29

مي زعل حويان العازمي 73.57

مي علي محمد الرشيدي 76.79

مي فلاح مصلح الرشيدي 73.36

ميساء حميد محمد الرشيدي 70.97

مينا عبد الله خلف علي 72.8

نادر بدر محمد الغريافي 70.8

نادر مجعد عايش المطيري 89.97

نادر محمد سيف العازمي 85.39

نادية محمد جاسم المقاطع 73.16

نادية محمد عبدالهادي علي محمود 77.96

ناشي نايف حمد الكدارى 71.94

ناصر أحمد الخاير 70.45

ناصر أحمد جاسم محمد 75.49

ناصر أحمد عبدالعزيز محمد 72.89

ناصر أحمد مجيد عباس 72.42

ناصر أحمد ناصر الدماك 86.96

ناصر أسامة حبيب بوعليان 72.14

ناصر ايمن جمعة الباطني 73.93

ناصر بدر سعدون العازمي 68.65

ناصر بدر لطيف البدري 68.81

ناصر بدر محمد الرشيدي 71.96

ناصر بدر ناصر المشعل 59.52

ناصر ثنوان ثويني الحسيني 79.69

ناصر جاسم محمد عبدالله 68.38

ناصر جمال ناصر الشمري 70.85

ناصر جمعة فهد العجمي 71.57

ناصر حسين عبد الله الهاجري 75.12

ناصر حماد محمد ختلان العنزي 78.75

ناصر خالد سعد الهاجري 68.37

ناصر خالد عايض العازمي 66.75

ناصر خالد ناصر الزيد 89.56

ناصر خالد ناصر العتيبي 74

ناصر دخيل ناصر الطعان 65.03

ناصر راجح علي الهاجري 71.29

ناصر سعد غالب الطعان 76.43

ناصر سعود محسن العتيبي 79.22

ناصر صالح ناصر الدوسري 73.28

ناصر صاهود مطلق العتيبي 72.64

ناصر صباح أحمد العنزي 75.09

ناصر صباح ثجيل خاجي 78.61

ناصر عبدالله شلاش العجمي 78.02

ناصر عبر دحام الشمري 72.38

ناصر عوض عبدالله أبورميه المطيري 80.66

ناصر عيد منيف البذالي 74.6

ناصر فهاد فلاح العجمي 91.15

ناصر فهد سيف العجمي 71.02

ناصر فوزي ناصر الهاجري 71.36

ناصر فيصل عبدالرحمن العبيدي 74.23

ناصر كمال محمد خليل حماد 71.7

ناصر مانع محمد العجمي 69.52

ناصر متعب فلاح المطيري 64.24

ناصر محمد الهاجري 74.99

ناصر محمد سعد الدوسري 83.05

ناصر محمد طاهر الموسي 68.2

ناصر محمد فالح الهاجري 82.63

ناصر محمد ناصر العجمي 71.84

ناصر مساعد ناصر العازمي 78.88

ناصر مشعان ناصر الهاجري 75.54

ناصر مشعل خلف العازمي 66.57

ناصر هادي حوفان الهاجري 71.19

نافل فواز صبر الشمري 78.14

نافل ناجي مهدي العجمي 67.75

نايف عامر حسن الجعيدي 79.13

نايف عايض محسن العتيبي 70.05

نايف عبد الحميد هجهوج الرشيدي 63.83

نايف عبدالله نايف حسن الدوسري 72.85

نايف غصاب عبد الله العجمي 74.59

نايف محمد مبارك الهاجري 67.51

نايف مساعد ذعار المطيري 73.15

نايف مطلق نايف الشمري 69.27

نايف مطلق نمش المطيري 72.1

نايف مفرح شامان المطيري 79.45

نايف نواف معاشى العنزي 69.29

نايف هايف نايف المطيري 87

نبيله عبود عبدالله العنزي 76.09

نجاة خالد عبدالعزيز البناي 76.03

نجاة عبد الله سعد العجمي 76.76

نجاة محمد حمزة المطيري 77.31

نجاة منذر عبد العزيز بوعباس 77.3

ندى علي سويحان العنزي 76.5

ندى مبارك سعود العازمي 74.17

ندى متعب مقعد العتيبي 76.19

ندى محمد حميد حسين البكر 70.33

ندي عامر راكان العصمان 73.82

نرجس حامد عبدالمحسن العلي 93.86

نرجس مانع ناصر حسين 71.8

نرجس مجيد حسن عبدالله 76.64

نسرين محمد باسط 69.12

نسيبه ياسر جمعة حاي 75.06

نشميه منصور راشد نويفل 72.26

نضال صلاح الدين المصري 82.27

نظر جابر شاهر الشمري 68.15

نعيمه محمد مازن أحمد ازرق 78.91

نهار طلال فهيد محمد العجمي 64.11

نهار محمد نهار سريع 74.81

نهار نايف نهار المطيري 76.82

نهى خالد محمد العجمي 68.89

نواف أحمد عقاب سودان عقاب 82.79

نواف أحمد مسلم الحجيلان 72.25

نواف خالد بجاد راشد المطيري 75.15

نواف راغب الغضبان 77.99

نواف شبيب حزام السبيعي 66.72

نواف صلاح محمد الكندري 71.2

نواف عبدالرحمن شهاب العليوي 68.99

نواف فيصل منديل الوكاع 80.99

نواف مجيد عودة الظفيري 75.69

نواف محمد فهد العجمي 71.29

نواف مشعل شداد الصواغ العازمي 83.38

نواف مطلق عسل العتيبي 57.05

نواف مطير مداد الماجدي 61.54

نواف نايف جازي الرشيدي 76.08

نواف نايف هجاج الدوسري 72.87

نوال براك خالد الصليهم الهاجري 58.75

نوال عبد الله حاجون العتيبي 79.86

نوال مساعد ثاني صليفيج العنزي 61.29

نوح عبد الله أحمد القبندى 73

نوح قاسم عبدالرضا عبدالرحيم 73.85

نور أحمد عبد اللطيف محمد خلاف 74.42

نور خليل العلي 68.79

نور صالح عبدالرحمن الدعيج 72.99

نور طاهر عبدالرزاق المهدي 94.35

نور عيسى أحمد ماجكى 78.84

نور محمد حسين الشطي 72.59

نور محمد سعد العازمي 72.63

نور نبيل فاضل الصراف 71.68

نورا خالد محمد العجمي 71.04

نورا فراج الحسين 73.01

نورا مطيع العوني الظفيري 82.7

نورة أحمد جاسم راشد 67.2

نورة أحمد محمد الرشيدي 74.16

نورة بداح قحموم الحجرف 66.78

نورة بندر مرزوق المطيري 68.79

نورة حبيب عواد الرشيد 82.91

نورة حشاش مسفر الدوسري 75.76

نورة خالد جفين الدويش 71.95

نورة خالد نزال صحن 79.83

نورة طالب سائر العنزي 74.57

نورة عبد الله فهد الحربي 74.98

نورة عبدالله فالح الهاجري 79.02

نورة عبيد ثايب عبدالله المطيري 65.83

نورة عبيد ضيدان الشمري 70.49

نورة عدنان سلطان عبدربه 72.14

نورة فايز راشد الشحى 66.85

نورة فواز محمد البراك 65

نورة محمد دويح العجمي 75.56

نورة محمد طوارى محمد الدوسري 81.06

نورة مزيد مكي الظفيري 85.66

نورة مشعل عبدالله الضويحي 71.56

نورة نايف محماس العتيبي 75.37

نورهان علي سعود السالم 74.59

نوف باسم يوسف اليماني 76.37

نوف بدر سلمان المهاوش 63.98

نوف حمد عبدالرزاق الدريويش 69.38

نوف صالح وبدان العازمي 72.09

نوف طلال مروح العنزي 71.13

نوف عبدالله خالد المطيري 72.57

نوف نواف راشد الناشي 68.87

نوف هادي مسفر العجمي 86.53

نوير خالد سعد العجمي 74.05

هاجر أحمد مصطفى العكاوى 73.61

هاجر باذر مطر الكريباني 65.78

هاجر رفاعي مبارك العازمي 71.43

هاجر سالم عبدالرحمن السلوم 73.53

هاجر طالب عباس علي 71.71

هاجر طلال مناحي العتيبي 69.63

هاجر ظاهر ماضي الشمري 75.09

هاجر عبد الفتاح محمود 69.18

هاجر عبدالعزيز محمد 86.71

هاجر فاضل عبدالله كنكوني 73.74

هاجر فيحان عبدالله المطيري 71.68

هاجر نوري عبدالسلام بشاره 72.03

هادي أحمد سبيل العازمي 69.18

هادي جابر هادي إبراهيم العجمي 69.97

هادي سالم هادي الدواي العازمي 64.6

هادي محمد سدرها 74.12

هاشم أسامة علي العطار 68.2

هاشم انور حسين الباذر 68.66

هاشم حسن مهدي العجمي 70.79

هاشم مبارك مطر العدواني 68.22

هاله اسماعيل عبدالله الهاشمي 85.61

هبة حبيب حسين الدشتي 72.84

هبة مشعل فهد الرشيدي 65.53

هدى أحمد مجاهد المطيري 76.83

هدى تيسير حمود الغدير 78.34

هدى حسين عبد الله جوهر 72.59

هدى خالد محمد الهندي 73.17

هديان سعد محمد العجمي 66.23

هديل حسين محمد العبيدلي 70.24

هديل سمير إبراهيم الخالدي 65.88

هديل مناور خاتم المطيري 71.46

هشام محمد خالد محمد رشيد فتح الدين 75.65

هشام نواف فراج المطيري 84.38

هلا بدر محمد المطيري 77.17

هلا سحمي شوردى المطيري 71.17

هلا محمد صالح الشطي 62.03

هلال نايف هلال الشمري 76.42

همايل صلاح مسعود الهملان 65.16

هناء أسامة بدر الصوله 69.69

هناء مشعل عبد الله الماجدي 56.54

هند سالم عبدالحميد حشيش 71.46

هند صلاح علي المطيري 79.22

الهنوف ناصر محمد فهد 74.11

هيا إبراهيم سلطان العصيمي 70.05

هيا سلطان ضاحي بردى العنزي 76.03

هيا صالح مفرح السبيعي 73.48

هيا طلال مالك أنس حسين 70.4

هيا عبد الله محسن خريبط 66.78

هيا عبدالهادي ذيب صالح الهاجري 72.46

هيا فهد محمد العجمي 77.73

هيا محمد ذياب المطيرات 69.87

هيا محمد مبارك بن بحر 74.43

هيا منصور خليف الرشيدي 69.61

هيا ناصر عايض العجمي 69.99

هيا نواف مشوح العتيبي 74.69

هيام مروان الهواري 68.71

هيفاء زهدى العلي العبد 73.06

هيفاء شعوط محسن العجمي 68.98

وائل زيدان خليف الخلف 72.04

وجد عبدالله عقيل المطيري 67.25

وجدان فيصل عايض الهاجري 66.61

وجدان نواف لافي الرشيدي 68.83

وديان فهد سعيد فرحان 65.54

وديان ماجد عبد العزيز العتيبي 69.35

وراد سلطان وراد المرزوق 83.72

ورده عبد الله طعمة حمود الخالدي 67.76

ورود صالح بجران العواد 73.67

ورود يونس حمد عبدالله 79.47

وسام عصام ابو حوران 67.13

وسام علي طريمش 80.28

وسمية أحمد فيصل رضا 68.66

وسمية خالد ثنيان أحمد 73.5

وسمية خليفة مفرح الجميلي 70.47

وسمية عيسى راشد المعصب 80.52

وسمية ميزر زياد الشمري 70.99

وسن حميدي سعدون الشمري 69.74

وصال مبيريك شفاقة الجميلي 66.09

وصف ناجي ثجيل محمد 65.7

وضحاء حمد عبد الرحمن العجمي 82.51

وضحة طلال عبد الله العجمي 74.31

وضحة عطا الله دغيمان الصليلي 68.76

وضحة علي سليمان المطيري 71.81

وضحة فهد صنت الحربي 72.78

وضحة محمد جابر عبدالله العرقان 82.92

وضحة محمد عواد جعيلان الزعبي 72.74

وضحى يوسف ناصر الدليجان 77.15

وعد جلال عثمان كياد 66.22

وعد مشعل عبدالكريم العنزي 69.79

وفاء لطوف حبتور 69.91

وليد باني حطاب السليماني 80.67

وليد خالد أحمد سلامة 80.62

الوليد خالد سليم 69.41

الوليد خالد مطلق الفضلي 77.11

الوليد خالد نزال العنزي 85.41

وليد خالد هلال قعود 75.45

وليد خلاوى مغيريد كياد 67.33

وليد خليفة علي العنزي 75.66

الوليد سعود أحمد جزاع 71.7

وليد شاكر مزعل الهندال 80.34

وليد صالح عقلة العنزي 75.83

وليد طاهر علي محمد 75.82

وليد عثمان ضيف الله البذالي 69.99

وليد محمد عيد العازمي 71.27

وليد محمد مفلح 73.48

وهم خالد مطشر محمد 71.24

ياسر حمدان عايش العرادة 78.7

ياسر مضحي بدير الماجدي 85.83

ياسمين سهل حمود الرشيدي 75.37

ياسمين عيسى جاسم حسين 71.64

ياسمين محمد قاسم الحداد 71.16

ياسمين مظهور حمد الشمري 68.49

ياسين محمد ياسين مرهج 70.36

يحى إبراهيم حسن اتش 86.17

يحيى خالد شيخ سليمان 72.95

يحيى محمد خشان عبد الله 76.76

يحيى محمود العلوش 74.17

يحيى نايف غربي الشمري 69.14

يزن ثائر محمد خليل 75.89

يزيد مشعل خلف المطيري 69.54

يعقوب مشاري ثامر يوسف القحطاني 75.64

اليمامه علي غدير عياد 75.61

اليمان سمير الحسين 81.27

يمنى بدر صفر غلوم 72.74

يوسف إبراهيم أحمد عبد الله 71.37

يوسف إبراهيم عبادي الحلو 65.99

يوسف أحمد لافي المطيري 76.81

يوسف اسماعيل محمد بهمن 72.78

يوسف أشرف محمد مجيب السرجاني 55.68

يوسف أنور محمود سعيد 68.69

يوسف بدر جهار المشاري المطيري 77.91

يوسف بدر سالم الرشيدي 78.01

يوسف بدر عبدالجليل اليوسف 72.75

يوسف بدر محمد التركيت 70.81

يوسف جابر ياسر جابر 83.14

يوسف جاسم محمد غلوم 73.14

يوسف جراح عجاج العنزي 74.54

يوسف حمد العلي 80.48

يوسف خالد راشد شمخى 67.81

يوسف خالد سلمان الشعيب 74.56

يوسف خالد مرزوق العازمي 84.8

يوسف خالد هادي علي هليل 76.82

يوسف خالد يوسف الخميس 70.58

يوسف راشد جرار العازمي 81.17

يوسف رائد عدنان جبر 74.8

يوسف رضا أحمد حسن علي 66.35

يوسف سامي أحمد محمد الأسد 70.06

يوسف سامي يوسف الشطي 70.21

يوسف سلمان سعيدان السليماني 88.42

يوسف صقر حسن العرادة 62.48

يوسف طلال سلمان هلال 73.18

يوسف طلال مهدي مسري 76.41

يوسف عادل زهير الكروف 82.65

يوسف عاطف عمر محمد عينر 70.97

يوسف عايض راشد المري 70.6

يوسف عبد العزيز يوسف إبراهيم 70.16

يوسف عبدالعزيز محمد الفيلكاوي 74.55

يوسف عبدالله ربيع المطيري 81.42

يوسف عبدالله سالم الرشيدي 70.58

يوسف عبيد عانى مديليع 69.55

يوسف عثمان عبدالله العتيبي 67.4

يوسف علي خلف الشمري 73.04

يوسف علي عبدالرحيم الكندري 69.21

يوسف علي عبدالله تقي 76.07

يوسف غلام بهمن خاوشى 71.23

يوسف فارس طلاق الهاجري 81.88

يوسف فراس يوسف المقداد 69.89

يوسف فلاح عيد المطيري 67.76

يوسف كاظم عجيل فلاح 68.28

يوسف لافي سعد العازمي 74.31

يوسف مبارك جارالله العجمي 77.06

يوسف مبارك سالم الرشيدي 72.47

يوسف محسن محمد 72.78

يوسف محمد إبراهيم الصفار 68.12

يوسف محمد أحمد الاشوك 71.93

يوسف محمد حبيب محمد 72.13

يوسف محمد علي اللميع العازمي 93.63

يوسف محمود يوسف حرسى 70.32

يوسف مساعد مفضي الرشيدي 67.2

يوسف مشعل مبارك العازمي 82.5

يوسف مطر انخيلان المطيري 72.71

يوسف ناصر دخيل العتيبي 77.37

يوسف نجم مقطوف عماش 75.26

يوسف نواف غانم غانم 72.03

يوسف هاني أحمد الحداد 74.82

يوسف يحيى أحمد الكندري 72.46

القسم الأدبي

الاء عبد الله أحمد خليل 68.26

ابتسام عالي حمود المطيري 63.96

ابتسام عواد راضي محسن 70.24

ابتسام نعيس فريج نعيس 69.3

أبرار بدر ناصر الشليه 92.63

أبرار بلال فرحان سعيد 65.55

أبرار راشد محمد الحريجي 71.36

أبرار سعد عبد الله مخلف 67.91

أبرار عبداللطيف مزعل الهاجري 71.21

أبرار مرزوق رخيص البرازي 68.33

إبراهيم بندر صنت الخالدي 70.15

إبراهيم ثامر منيزل العنزي 63.32

إبراهيم جمال عبيد العنزي 68.45

إبراهيم حسان علي السبتي 73.43

إبراهيم حمد حمود العازمي 80.63

إبراهيم خالد راشد براك الصليلي 73.28

إبراهيم رجا دهام الشمري 67.07

إبراهيم سعد عبدالعزيز العنزي 69.98

إبراهيم عامر سيف العازمي 73.2

إبراهيم عبد الرزاق عبدالله الدريعي 64.25

إبراهيم عبد الله فلاح المسيلم الرشيدي 85.26

إبراهيم عبد الله محمد العجمي 71.23

إبراهيم عطا الله صالح الصواغ 66.8

إبراهيم عودة نايف عفات 61.84

إبراهيم مشعل إبراهيم الخليل 64.48

إبراهيم مطر فياض الشمري 71.81

إبراهيم نايف طرقي مهنا حربي 78.07

إبراهيم هلال مرجى العنزي 68.71

إبراهيم وضاح نوح المسباح 75.39

ابو بكر عليان عبد الله علي المطيري 76.9

أحلام صالح نايف الفضلي 71.55

احلام هيف حسن الحصينان 90.14

أحمد أسامة سيد سعيد قاسم 70.67

أحمد أسامة محمد الانصاري 67.98

أحمد أنور عيسى الحداد 65.46

أحمد بدر اسماعيل حسين 71.25

أحمد بدر دنوس الضويحي 75.68

أحمد جابر محمد جعفر 70.56

أحمد جمعة ساير الظفيري 67.93

أحمد خالد دبوس العنزي 74.8

أحمد خالد مسلم الرقاص 71.66

أحمد دخيل فراج الشمري 75.9

أحمد راشد محمد الخليفي 54.74

أحمد سالم ساكت العنزي 74.84

أحمد سالم سعد الغريب 69.08

أحمد سالم مناحي الخالدي 77.63

أحمد سامي شاكر الشطي 81.11

أحمد سامي علي الفيلكاوي 64.49

أحمد سعد رمضان العنزي 72.82

أحمد سعد سلمان السليماني 68.73

أحمد سلامة عبدالله العنزي 77.85

أحمد سليمان عبيد الله العازمي 67.89

أحمد صالح جاسم المطر 69.4

أحمد صالح عبدالكريم العازمي 87.09

أحمد صالح فارس العنزي 67.18

أحمد عبد العزيز نزال البذالي 71.35

أحمد عبد الله أحمد الأنصاري 68.36

أحمد عبد الله دهام الشمري 65.25

أحمد عبد الله محمد علي 77.68

أحمد عبد الله ناصر العنزي 80.78

أحمد عبد الهادي خزعل مرهج 60.36

أحمد عبدالعزيز سعد العازمي 69.09

أحمد عبدالله أحمد الحسيني 77.35

أحمد عبدالله أحمد الكندري 71.12

أحمد عبدالوهاب أحمد حسن 74.7

أحمد علي حسين بلوشي 77.58

أحمد علي مسفر العجمي 73.11

أحمد علي عبد الخضر البلوشي 71.08

أحمد علي موسى حيدر 84.79

أحمد عناد هادي العنزي 65.5

أحمد عيد عامر العتيبي 71.53

أحمد عيد عوض الرشيدي 61.03

أحمد عيسى شلال زيد الشمري 69.8

أحمد فالح سراح العازمي 68.15

أحمد فلاح خلف السعدي 66.11

أحمد فهد عايد شريدة مجبل 68.63

أحمد فهد محمد المطيري 69.37

أحمد فؤاد نجم العبدالله القتن 68.3

أحمد فواز طخاخ مذكر العنزي 85.57

أحمد فواز مرزوق العتيبي 71.01

أحمد فيصل شايع الشمري 84.64

أحمد قاسم جاسم محمد 70.86

أحمد ماجد دحيم المطيري 64.86

أحمد مبارك عبيدالله عبدالله رشود الرشيدي 73.42

أحمد متعب رشيد المطيري 73.54

أحمد مجبل صالح العازمي 71.06

أحمد محمد أحمد الرمح 60.67

أحمد محمد صالح العليوى العازمي 68.25

أحمد محمود مضر الايوبي 67.75

أحمد مرزوق حمدان السليماني 69.02

أحمد مشعل أحمد سعيد 65.35

أحمد مشعل مجبل العازمي 66.3

أحمد معتوق عبدالعزيز القوز 78.86

أحمد مفرج صحين العازمي 68.4

أحمد مفلح براك العازمي 68.73

أحمد ناصر قبلان العازمي 70.05

أحمد ناصر محمد علي 73.65

أحمد نايف حنس الديحاني 69.45

أحمد نبيل قاسم العلي 74.17

أحمد نزار حسين الشواف 77.4

أحمد نهر جدوع النملان 71.34

أحمد وائل أحمد البريه 69.37

أحمد وليد يوسف الشريدة 73.92

أروى علي حنيتم العازمي 67.29

أروى محمد هداد المحيسن الحسيني 65.19

أرياف محمد صنت الديحاني 77.68

ارياف مساعد عبد الله الشراري 63.13

ارياف ناصر حسين علي خشيش العنزي 67.11

أريام حمدان درزى الناعس 70.02

أريام خالد شحاذه الظفيري 70.98

أريام سعد عايف النويعم 68.04

أريام صالح عقاب العتيبي 70.01

أريام صياح فريج السليماني 69.88

أريام عبدالهادي محمد الرشيدي 68.85

أريام فهد قصيم محراث 68.98

أريام لافي سعود حمود سعد العازمي 69.43

أريام محمد نحيطر الجميلي 66.16

أريام نشمي صنهات المطيري 79.8

أريان عوض زائد الشلاحي 56.54

أريج خالد حمدان عبد الله 76.25

أريج فالح سعيد العجمي 73.74

اريج فلاح سعيد العنزي 78.48

أريج فيصل عالي الرشيدي 60.77

اريج فيصل مطلق العازمي 63.52

أريج ناصر محمد الجفيره 66.38

ازهار فيصل قويظى العازمي 71.96

أسامة خليفة مشل صياح العنزي 86.03

أسامة زيد محمد المطيري 68.26

أسامة صالح يوسف الخالدي 76.18

أسامة علي سليمان المطيري 80.72

أسامة قبيل رزيق الرشيدي 66.44

أسامة نايف مطلق العتيبي 63.48

استقلال فواز طخاخ العنزي 71.65

استقلال محمد فريج السليماني 74.74

استقلال مساعد وحيد مطلق 69.86

إسراء رجا طريخم سيحان 75.15

اسرار محمد عبد الله العجمي 84.04

أسماء أحمد ذياب الجيار 57.76

أسماء حسين مهلهل جاسر ليلو 68.44

أسماء راكان مبارك العازمي 70.71

أسماء غانم عيد شحاذه 70.83

أسماء فهد فاضل العنزي 59.07

أسماء فهد مسفر الحيان 80.82

أسماء فهران عبد الله العدواني 94.91

أسماء فيصل إبراهيم إبراهيم 67.78

أسماء محمد وادي الفضلي 63.47

أسماء نجم محسن عبيد 69.03

اسماعيل ايمن علي ادريس 66.37

اسماعيل محمد حسوني الشمري 81.34

أسيل بدر عبدالله حسين حمود 66.42

أسيل رشيد هارون الرويح 67.68

أسيل عبدالهادي عليان الرشيدي 63.85

أسيل فيصل سعيد العجمي 69.08

اسيل كريم جاسم الوحيلي 75.7

أسيل نجيب عبد الله بن خضير المطيري 69.89

اشواق فيصل عوض المطيري 66.38

اشواق محمد دهام الرشيدي 81.64

اشواق نواف غالب المطيري 71

اصايل إبراهيم ساير الشمري 71.35

أصايل عيد حبيب البناقى 68.8

أصايل هايف عبيد المطيري 78.18

أصيل سعد كريم محمد 82.9

أطياف صالح نحيطر نومان 74.18

اغراب مناور عجيل ساكت 67.05

أفراح صحين هلال العازمي 72.77

أفراح عبد الله فلاح عرادة 90.26

أفراح فالح محمد الهاجري 63.48

أفراح هادي مفلح العازمي 63.97

أفنان شاهر ماجد المطيري 67.11

أفنان ناصر بدر موسى 70.86

آلاء سيد إبراهيم خليل القلاف 67.98

آلاء عبد الحكيم فاضل الهندال 73.72

آلاء عقيل نوري ماجكي 71.28

آلاء علي عطاالله دغيمان الصليلي 74.85

آلاء معتز محمد عمر 67.67

ألجود محمد مسيطير العجمي 73.6

ام البنين صالح شاهر محمد جزاع 77.01

آمال خالد تركي المطيري 71.47

آمال فهيد جباره قريع المري 72.64

أماني عبد الجليل عبد الله حسين 82.17

أماني عبدالله محماس العتيبي 69.87

أماني محمد جابر مرشد 84.31

أماني مشعان محسن الشمري 65.93

اماني أحمد سالم العنزي 72.71

أماني بداح شليل المطيري 83.39

أمثال أحمد سلطان سالم 66.5

أمثال حسين مبارك العجمي 67.74

أمثال فهد جابر سرحان 78.79

أمثال ناصر خضير عبد الله 71.54

أمل خالد عبدالعزيز سوعان العنزي 75.12

امل خالد محمد ايوب 57.41

امل طراد سليمان الشمري 61.47

أمل طلال سليمان الحداد 71.71

أمل عبدالله سالم أبوسمري 62.76

امل عجاب كميهان العازمي 81.52

امل غازي جديع علي 79.42

امل فرج الله زبن بدر جراح 66.09

امل كامل مطشر جبر 84.33

امل مقبل حماد الشمري 71.79

امل هادي لوقان الشمري 68.33

آمنة عبد الجليل حسن البقشي 60.86

آمنة سعد محسن جاسم عبد عمر 68.75

آمنة سعود راشد هزاع العجمي 66.12

آمنة عبدالرحيم عبدالله الراشد 69.76

آمنة فالح عبار عوض سعود 67.28

آمنة محمد مختار إبراهيم الصراف 73.82

آمنة مطلق عودة الجميلي 78.33

أمير إبراهيم محمد الشمري 69.92

أميرة حمد عبد الله السهلي 67.54

أميرة فرحان بريك مرزوق 69.11

أميرة ماريا سعاده الحداد 78.85

أمينة علي حسين خضر 75.07

أمينة فرحان سلامة العنزي 65.91

اميه محمد الشهاب 78.72

انتصار أحمد نصار بطي 69.89

انس جمال بدر الكلدي 63.09

انس حسن محمد القطان 77.27

أنس عمر سالم المجرن 65.31

أنس يحيى حسب الله اسماعيل بحر 72.21

أنفال خالد خلف العنزي 70.46

أنفال صباح عوض المطيري 72.08

أنفال صلاح خالد المجيبل 70.31

أنفال علي طرقي العنزي 74.3

أنفال فهد سعود السبيعي 82.37

أنوار سائر ذياب العنزي 79.67

أنوار سجيل فرحان خليف 80.79

انوار عبدالدائم ناصر عبدالله 77.88

انوار مطلق فالح الرشيدي 70.69

انوار ناصر مرزوق ناصر المطيري 85.49

انوار هجاج عجاج العازمي 79.91

أنور حامد عبدالرضا القلاف 68.33

أوراد جابر ظاهر شرهان 67.23

أوراد خلف الخلف 76.47

اوراد سامي محمود مطر سليمان العنزي 68.79

أوراد طارق عارف حمد 66.62

أوراد نصار عبد الله بادي 65.97

اوضاح فهاد زنيفر محسن العجمي 84.74

آيات جواد كاظم جمشير 67.55

إيمان حمود حمدان الرشيدي 75.22

إيمان دميثان نزال الهاجري 83.75

إيمان روضان بهلول ثامر 89.17

إيمان سعود صالح العتيبي 76.67

إيمان عبيد جزا الديحاني 71.65

إيمان فهد عبد الله العنزي 81.76

آيه عبدالحكيم يعقوب بوالبنات 69.01

آيه علي شهاب الشمري 74.16

آيه ياسر عبد المجيد الشطي 64.87

آيه يوسف فهد المعراج 73.85

أيوب محمد حسوني الشمري 82.35

باسل بدر عبدالغني القحطاني 69.66

باسل حربي خلف العازمي 82.86

باسل محمد مشعل العدواني 75.12

باسم نمر حلفاوى 61.9

بتله خالد رجا البغيلي الرشيدي 71.5

بتله فارس حورى مانع الظفيري 72.68

البتول خالد سبتي السعد 72.11

بتول صلاح زايد شاهر 70.43

بتول فهد مبارك الدوسري 70.85

بتول وليد خماط زويد 66.78

بثينه خالد بريك مرزوق 63.23

بخيت أحمد بخيت البخيت 65.13

بداح عبد الله ذعار تركي الدوسري 82.58

بدر أحمد عبدالحميد محمد الحمدان 68.75

بدر براك سعود العازمي 76.34

بدر بشار سعيد سالمين 63.17

بدر ثعيل ثامر ثريان المطيري 78.94

بدر جراح سعد المبايع 74.24

بدر حمد سلطان السلطان 70.09

بدر حمد مفرح الغريب 62.44

بدر خالد بدر الفرحان 68.76

بدر خالد شبيب المطيري 74.58

بدر خالد صالح الهاشل 66.82

بدر زيد صالح سعيد 69.72

بدر سعدون أحمد العوسى 69.26

بدر صالح فاضل العنزي 72.86

بدر صباح سعود الحامد 67.65

بدر عايد عبد العزيز محمد 69.57

بدر عايد مرزوق المطيري 78.79

بدر عبد الرحمن عيادة الدرعه 64.57

بدر عبد المحسن جاسم محمد جبر 75.39

بدر فايز بدر العتيبي 67.63

بدر فلاح صالح الطويل الرشيدي 66.74

بدر فهد عايد مشوط 82.06

بدر فهد لافي السعيدي 71

بدر ماجد عويد العنزي 66.41

بدر مازن خليفة العبوة 64.73

بدر محمد حمود الهاجري 75.19

بدر محمد حمودة اسماعيل 76.81

بدر محمد خالد العازمي 82.37

بدر محمد صالح التواجر 75.44

بدر محمد نعمان محسن 71.89

بدر محمد نعمة الشمري 84.68

بدر مساعد مصطفى حمادي 70.78

بدر مطلق شبيب الهرف 81.89

بدر مناور محمد الشريع 58.86

بدر منصور ناصر حمدان العتيبي 67.05

بدر منير عكام جهيمان المطيري 63.33

بدر ناصر زيد دعسان 68.34

بدر ناصر شاهر الجنفاوي 73.21

بدر ناصر عبدالله البدى 62.66

بدر ناصر مناور المطيري 79.74

بدر ناصر وسمي العازمي 69.04

بدر ناصر يعقوب دمخى 68.59

بدر يوسف بدر يعقوب 62.95

بدر يوسف علي المطيري 64.42

بدرية بدر محمد الكندري 72.96

بدرية سعد عوض العتيبي 75.92

بدرية عايض نوار فرج 64.56

بدرية عبدالله لافي العنزي 70.7

بدرية علي يوسف علي 76.07

بدرية مترك لافي الديحاني 71.63

بدرية محمد خلف المطيري 69.38

بدور أحمد عباس حسن 87.6

بدور بدر خضر حسن 68.18

بدور بطيحان سعيد الرشيدي 65.31

بدور حمود مسفر العجمي 66.51

بدور سالم علي عبد الله 63.8

بدور عبد الرزاق صلفيج الشمري 80.99

بدور علي محسن شناوه 63.92

بدور علي مطر طلق العازمي 80.29

بدور عواد محمد العازمي 64.35

بدور محمد جهران العازمي 70.77

بدور نايف جابر العطية 83.79

براك عبدالمحسن شريف العنزي 70.19

براك علي براك البراك 77.79

براك مساعد جعفر العدواني 67.64

بسنت حازم عثمان حسن النمرسى 73.36

بشار خالد بشير كامل ناصر 59.67

بشار محمد سعيد اليتيم 64.6

بشاير بداح جابر الهاجري 67.03

بشاير أحمد مرزوق العازمي 73.16

بشاير خلف حمود المطيري 73.89

بشائر راشد عبدالرحمن البيدان 64.22

بشاير زبن نايف الجنفاوي 71.8

بشاير سعد مطلق العازمي 60.29

بشاير صقر سيف العضيله 91.11

بشاير عويد مبارك العنزي 66.33

بشاير محمد مطر الرويعى 69.73

بشرى فالح سعد الرشيدي 67.14

بلال فيصل محمود 70.91

بندر جابر عثمان البحيرى 66.15

بندر جهز بندر العتيبي 66.95

بندر سعود مرزوق الرشيدي 68.27

بندر صالح محمد العنزي 68.74

بندر عبدالرحمن شنيان العتيبي 74.1

بندر عقاب جفران المطيري 69.29

بندر علي حمد العازمي 62.67

بندر فارس محمد الحسيني 69.77

بندر فهاد عبد الله المطيري 75.62

بندر مبارك ضاري العاقول 64.43

بندر محمد ساطي العتيبي 67.3

بندر محمد عبد الرحمن المطيري 71.8

بندر مطلق بندر الديحاني 66.52

بندر ناصر هلال الشمري 80.81

بندر وسمي عايد العنقودى 62.25

بندر وليد عبدالجليل الماجد 68.39

البندري حمود نصار الحسيني 68.87

البندري زياد فهيد العازمي 74.74

البندري نصار بداح طماح المطيري 71.46

البندري أحمد ميس جنفاوي 66.73

البندري بردي عشوي الشمري 67.92

البندري فيصل هادي العدواني 76.63

البندري ماجد عبدالله الحربي 70.77

تركي أحمد خالد الصليلي 66.36

تركي حسن غالب السهلي 74.18

تركي سعدي فانوس الشمري 60.2

تركي ضاري تمران الشمري 71.85

تركي علي حسين العجمي 83.84

تركي محمد ناصر العتيبي 68.92

تركي خالد ثويران الماجدي 66.89

تركي طارق بشاره معلي 62.19

تركي عامر شكاحي نغماش 69.69

تركي عبد الله أحمد تركي 64.8

تركي عبدالعزيز فريح الحربي 77.57

تركي علي ترف فجرى 66.7

تركي مطلق وثير العازمي 67.71

تغريد خلف فهيد أبا القلوب 84.83

تهاني بدر عايض المطيري 70.74

تهاني بعيجان خضران المطيري 85.17

تهاني سعد محمد الحيان 72.83

تهاني ضاحي صالح الشمري 70.71

تهاني محمد منصور بذال الرشيدي 84.68

تهاني مرزوق خليفة العازمي 64.58

تهاني نادر عبد الله الصعيبي المطيري 62.84

ثامر جميعان عطشان الصلبي 82.17

ثامر حميد أحمد ذياب 72.16

ثامر خالد سالم الرشيدي 67.55

ثامر خالد صقر الجمهور 87.64

ثامر سعود مرزوق الرشيدي 72.2

ثامر صويلح دبشه الماجدي 67.64

ثامر عبد الله مزيد الخالدي 68.06

ثامر علي عنيزان الهلفى 88.67

ثامر متعب ثامر الفضلي 77.46

ثامر محمد غالى العنزي 72.51

ثريا حسن عبدالرسول حسن 69.66

ثناء علي عبد المطلب 65.61

جابر أحمد خلف خليفة 62.18

جابر أحمد مزعل العنزي 64.21

جابر ايمن مناحي العازمي 78.53

جابر حمد صغير العازمي 89

جابر راشد سهو السبهان العازمي 83.64

جابر سليمان صالح المولى 68.82

جابر عبد الله سالم العازمي 66.21

جابر عبدالعزيز حمود الجعيب 60.29

جابر غزاي شقير المطيري 67.29

جابر وليد جابر سعيد محمد د الهاجري 79.17

الجازي عنيزان ناصر العجمي 60.26

الجازي حمد ناجي الهاجري 73.83

الجازي فالح طاحوس القحطاني 67.03

الجازي مجحم محمد الخالدي 71.53

الجازي نايف شليويح العتيبي 85.4

جاسم بادي خليفة الراجحي 65.27

جاسم حسين عبدالرضا محمد 67.39

جاسم خليفة صقر عبدالوهاب القطامي 67.83

جاسم سليمان محمد بوخضور 70.12

جاسم عبدالجبار علي الكنعان 72.43

جاسم فاضل جاسم الكنكونى 63.63

جاسم فؤاد جاسم الجاسم القناعي 69.49

جاسم محمد جاسم الشمالي 79.43

جاسم محمد جاسم امان 66.04

جاسم محمد سعود العيسى 69.06

جاسم محمد عبد الرزاق النجار 70.31

جاسم محمد عبدالاله بوزيد 66.76

جاسم محمد قاسم الصيرفي 62.61

جاسم محمد قمدان دريع 72.45

جاسم محمد ناصر المعيلى 71.8

جاسم نايف محمد الفضلي 77.72

جباره عويضه جباره المري 73.05

جبر صباح جبر شمخى 64.31

جراح بدر فالح العتيبي 64.65

جراح جمعة سلطان محمود 82.84

جراح خالد حربي اسماعيل 66.38

جراح طلال صالح المولى 68.07

جراح فهد حميدي المطيري 75.97

جراح لافي ناصر المطيري 69.81

جزاع زايد جزاع الظفيري 65.08

جعفر ناصر معود عباس 78.3

جلوي حجاج عالي العازمي 76.91

جمال محمد وليد الجيران 68.38

جمانة خالد ناصر العجمي 72.07

جمانة سعد اسماعيل فرحان 64.27

جمانة فهد مرضى العنزي 68.74

جمانة مفرج حماد الشمري 75.13

جمعان ناصر سعود العازمي 67.07

جميلة عيد سعد حنيان العازمي 55.91

جنان أحمد إبراهيم الدويسان 72.01

جنان أحمد جابر علي 64.63

جنان ثامر عباس غلوم 64.24

جنان حسين فاضل عبدالله 70.67

جنان خالد محمد جمعة 68.33

جنان عادل شنيان العتيبي 66.83

جنان محسن عبيد الشمري 66.79

جنان محمد ناصر العنزي 67.66

جنى فيصل سالم نتوش عسكر 71.54

جهينه محمد عبد المحسن العنزي 75.06

جواهر عايد محمد عوض العنزي 70.62

جواهر مهدي مخلف العنزي 71.25

جواهر نشمي عطاالله العصلب الظفيري 70.6

جواهر هادي فلاح الحجرف 65.02

الجود سطام عبد الكريم العنزي 70.05

الجود فهد عبيد الديحاني 77.41

الجودي راشد سعيد العقروقه 66.45

الجورى سالم مجبل الجلاوي 68.74

الجورى منصور سالم الاذينه 71.84

الجوري جاسم منصور العازمي 74.15

الجوري عبدالله جميل البدري 70.56

جوري عطا الله سعد درويش 71.19

الجوري عياد فرج الديحاني 77.38

جوري نصار ناصر العازمي 72.36

الجوري وليد محمد العدهان 89.69

جوزاء دوخي عطية المطيري 66.79

جوليانا طه سلمان كريدي 71.02

الجوهره ثامر عايش العنزي 68.45

الجوهره زيد ضيدان المطيري 66.5

الجوهره صقر خالد الفالح 68.59

الجوهره فلاح عواد فلاح السعيدي الظفيري 70.26

الحارث خالد صبيح الحريجي 71.39

الحارث عبدالله أحمد عباس 83.36

حبابه يوسف يعقوب نايف 71.03

حجرف عبدالله حجرف العتيبي 69.94

حجرف فيصل حجرف العتيبي 86.08

حذام ناظم محمد المسباح 69.65

حربي سعد حربي الدوسري 78.35

حربي سعد راشد السعد 67.46

حربي محمد هداج المطيري 77.96

حريميس تركي بطي العتيبي 66.56

حزام عويضه عبد الله العجمي 85.5

حزام محمد سالم المري 73.95

حزام وليد حزام القحطاني 69.62

حسن أحمد اسماعيل إبراهيم اسماعيل 69.41

حسن رياض عطشان خلف 69.66

حسن عباس علي خلف 70.5

حسن عبدالأمير حميد الصفار 69.39

حسن علي حسين السالم 69.54

حسن علي ساير بدر 78.29

حسن محمد حسن الجيران 64.57

حسن محمد حسن الدوسري 67.91

حسن محمد علي اصطى أحمد 75.72

حسن مرتضى عبدالله علي 80.78

حسن هايف هادي العازمي 78.97

حسن وائل فيصل الفارس 66.81

حسن يوسف عباس الدريع 68.25

حسنا ناصر مسعود المري 67.49

حسنة حسن عبد الله المطيري 73.93

حسنة راشد محمد المري 66.29

حسنة مطلق راشد المطيري 74.45

حسين أحمد حسين العبدالرحمن 61.57

حسين أحمد حسين الفيلكاوي 70.13

حسين أحمد عبد الله حسين 69.47

حسين أحمد قاسم محمد 68.25

حسين حمد حسين المطيري 79.94

حسين حميد حبيب مشل 67.8

حسين راشد فجحان الدوسري 72.2

حسين زايد ريحان طلب 82.89

حسين زايد عبيد العنزي 76.01

حسين سالم جمعان ابو سمري 68.86

حسين عبد الرحمن حسين عنانى 63.17

حسين عبداللطيف ناصر عبدالعزيز 64.33

حسين عبدالله حسين البلوشي 73.63

حسين عبدالله عانى مديليع 67.39

حسين علي إبراهيم خلف إبراهيم 64.08

حسين علي أحمد البلوشي 71.56

حسين علي خضر الصالح 66.25

حسين علي فاضل عبد الله 60.44

حسين علي قناص الخصيلي 71.08

حسين علي محمد العنزي 67.04

حسين علي يعقوب باقر 68.39

حسين عيسى سيد موسى سيد حسن 72.5

حسين عيسى محمد جاسم 77.54

حسين غريب علي حسن علي 76.92

حسين محمد عبد الامير حسين 72.12

حسين محمد علي الهزيم 75.18

حسين مساعد حسين الهاجري 70.87

حسين مشعل أحمد الداود 68.74

حسين هاني علي الحداد 74.86

حسين وائل فيصل الفارس 68.18

حسين وليد محمد الاستاد 67.76

حسين ياسر كاظم البغلي 65.94

حسين يوسف حسين التقى 66.02

حسين يوسف محمد القطان 74.51

حصة إبراهيم سعود العتيبي 69.05

حصة بدر سالم الهاجري 72.05

حصة حمود زيد الحسيني 64.87

حصة خالد مبارك العجمي 72.24

حصة صالح افنيطل البحا 74.4

حصة طارق عبدالله جمران 65.53

حصة فلاح طامي ناصر المطيري 71.44

حصة وليد حسن الكندري 68.67

حصة وليد عبد الله الدمخى 69.27

حصة يوسف غلاب الميموني 70.15

حفيظة بوعيشة 73.18

حلا خالد علي وقيت الشمري 69.68

حليمة جعيلان مرزوق الرشيدي 75.82

حليمة علي عبيد العنزي 84.01

حليمة محمد سليمان محمد 64.5

حليمة مفرح طاحوس العتيبي 61.52

حليمة يوسف سعود السعدي 66.9

حمد محمد عبيد محمد 74.7

حمد حاتم محمد الصيبعى 61.67

حمد حمود مصبح عمار الحريجي 71.57

حمد خالد سويد الظفيري 68.88

حمد خلف حمد الخالدي 67.7

حمد دهش سعد الدوسري 73.87

حمد راشد فالح العميره 66.45

حمد صلاح حمد الخالدي 71.71

حمد طلال مرزوق الصواغ 77.09

حمد عبدالله عبدالرزاق اللهو 69.39

حمد علي عبدالرحمن الكندري 64.55

حمد عيسى عبدالعزيز السيف 68.85

حمد فالح محمد الهاجري 58.81

حمد فهد سعيد العجمي 87.64

حمد فهد هنى الرشيدي 63

حمد مبارك حمد العتيبي 68.19

حمد مبارك فرحان الحربي 77.88

حمد محمد سالم العجمي 81.27

حمد مخلد قطيم رميح المطيري 64.95

حمد مشرف حمد الفضلي 64.36

حمد مفيد سليمان مرزوق العنزي 67.53

حمد ناصر سعود القرضام 69.37

حمد ناصر سيف السامح 68.74

حمد نواف خليل سبتي 83.79

حمد هادي حمد وتيد 76.4

حمد وليد سالم أحمد 64.94

حمدان سعود حمدان منوخ حمدان 64.51

حمدان طلال حمدان العازمي 78.31

حمدان طلال حمدان العازمي 62.77

حمدان عبدالجليل رشدان البذالي 77.3

حمدان مشعل محمد المطيري 86.99

حمدة عبدالله علي العجمي 71.25

حمديه علي مفلح العازمي 73.61

حمزة أحمد إبراهيم عاشور 70.06

حمود حامد مزهر حماد 68.71

حمود حمد محمد الحربي 58.95

حمود حمدان محمد الرويعي 85

حمود راضي حمود العازمي 71.28

حمود سعد حمود الشمري 76.47

حمود سعيد عبدالله المطيري 76.18

حمود سلمان فرحان سلمان العنزي 73.41

حمود صالح فلجى العنزي 71.74

حمود طلق علي العتيبي 67.04

حمود عماد حسن نجم 75.87

حمود فهد مبارك العنزي 77.96

حمود مصيبيح حمود الحريجي 73.4

حمود نايف حمود الديحاني 75.75

حمود نواف كاظم فرحان فارس 68.08

حمود وائل عثمان الفريح 70.88

حميدي مثال حميدي الصانع 70.54

حنان أحمد عسل العجمي 71.94

حنان عباس فاضل القلاف 77.75

حنان فواز صادق العوض 64.38

حنان مخلف ضحوي الشمري 65.23

حنان مذكر هزاع المطيري 80.67

حنان ناصر سعد الهاجري 76.17

حنين عبدالرحمن مهيدي البذالي 69.93

حنين عبدالقادر محمد شهبة 85.68

حنين عبدالكريم محمد الرشيدي 71.16

حنين مخلف ضحوي الشمري 63.54

حور حمد مزهر حمدان 70.44

الحور مصعب مشخص البذالي 67.6

حور يوسف منصور الناصر 71.39

حوراء بندر حميدان الهاجري 80.4

حوراء علي سيد بهبهاني 64.96

الحوراء عواد علي العنزي 63.74

حوراء فالح غزال غياض 67.93

حوراء مسعود علي كرم 71.43

حيدر عبدالله فاضل البلوشي 61.06

حيدر علي محمد حيدر 71.24

حيلان نايف حيلان خليف مشرع المطيري 67.28

خالد إبراهيم عبيسي 64.76

خالد أحمد عبدالله الرشيدي 62.04

خالد أحمد مسعد الرشيدي 81.18

خالد بداح عازم العنزي 75.16

خالد بدر ناصر العميري 70.34

خالد بلاش فداق إبراهيم 77.69

خالد بندر خالد العتيبي 70.46

خالد بندر ماطر الديحاني 66.89

خالد جار الله عبد العزيز الدغيشم 70.06

خالد جاسم عايد الجميلي 70.58

خالد جاسم محمد الشمري 65.99

خالد جمال أحمد الهلال 70.5

خالد حمود خالد العازمي 72.9

خالد خلف نايف العتيبي 63.28

خالد راشد خالد الشمري 68.25

خالد رمضان خليفة ملوح خليف دغفق العنزي 70.99

خالد سالم راشد الصالح 67.83

خالد سالم نزال المعصب 83.58

خالد سعود خلف الزايد العتيج 77.5

خالد سعود مطلق المطيري 82.8

خالد شيبان سعيد العجمي 67.27

خالد صالح عبد الله الرشيدي 68.33

خالد صحن عليان المطيري 68.36

خالد صحن مطر الهاجري 76.9

خالد طارق عبد الرضا جبر 68.37

خالد عادل سيف الصابري 79.16

خالد عايد خلف العازمي 81.17

خالد عايد عنقود خلف 77.55

خالد عبد الرحيم محمد الشاعر 68.07

خالد عبد الكريم غانم الشمري 69.83

خالد عبد الله سعود حمادة 67.5

خالد عبدالله بليه العجمي 68.66

خالد عبدالله عبدالرحمن عبدالل المطيري 65

خالد عزت البحره 70.29

خالد علي عسكر العازمي 67.74

خالد علي قبلان علي العازمي 71.15

خالد عماش شبيب العتيبي 67.3

خالد عوض نوار العصيمي 68.27

خالد عيد شريم العتيبي 76.32

خالد عيد محمد العازمي 67.96

خالد غلاب ضحوي الظفيري 85.71

خالد غنيم خالد العازمي 80.3

خالد فالح سعود عبيد 70.76

خالد فالح مرضي الرشيدي 68.69

خالد فلاح مطلق طريفان العازمي 75.29

خالد فهد غازي العازمي 83.39

خالد فهيد خالد العازمي 64.99

خالد فيصل بندر المطيري 68.16

خالد فيصل فضي الرشيدي 70.49

خالد مبارك ضبيب الرشيدي 71.03

خالد محمد سعد العازمي 64.59

خالد محمد عجرم الصليلي 68.81

خالد محمد محسن المطيري 89.76

خالد مشعل خضير الشمري 89.53

خالد ناصر عواد العلي 56

خالد نايف كريم الشمري 80.9

خالد نايف مجعد المطيري 82.95

خالد نجف رمضان محمد شاه 68.96

خالد وليد جهاد العازمي 76.14

خالد وليد حمد العازمي 70.54

خالد وليد صالح البادي 63.05

خالد وليد عطية الكسابره 68.03

خالد وليد يوسف النصار 70.23

خديجة دغيم مناور العنزي 63.64

خديجة صباح دشر جلاب 69.5

خزنة عبد الله مرزوق الخالدي 77.06

خزنة عبد الله مطلق المطيري 61.19

خزنة محمد مجهول المطيري 69.89

خضره حمدان ظافر ال عمر 59.83

خلود خالد زبن العنزي 63.57

خلود دوخي رفاعي الرشيدي 76.45

خلود سعود مطلق المطيري 69.76

خلود طلق مرشد الدويلة 81.58

خلود عبيد حزام سعيد 69.22

خلود غضبان متعب الشمري 66.87

خلود مبارك فالح راعي الفحماء 71.88

خلود نواف زبن الشمري 73.97

خليفة عبد الله عبد الرحمن المطيري 62.16

خليفة ادعيج خليفة مبارك 71.96

خليفة صالح فيروز سالمين 71.87

خليفة متعب خليفة الرميح 68.38

خليفة مشاري خليفة العيسى 69.18

خليفة نواف سالم الراشد 65.7

خليفة نواف مبارك العازمي 77.05

خيريه حسين سفاح المطيري 64.34

دانة مصطفى مؤنس ساكت الدخيل 80.49

دانة أحمد عبد الله الرشيدي 71.21

دانة جراح إبراهيم السلطان 73.17

دانة حمد مناور الجسار 77.1

دانة خالد غريب البذالي 72.55

دانة خالد محمد مطلق 68.19

دانة خالد نبقي الظفيري 82.23

دانة سالم عبد الجبار صالح 63.35

دانة سالم مرفوع عوض 63.55

دانة سلطان سعد المطيري 71.53

دانة سلمان برشوم المطيري 78.21

دانة شنار صويان الهاجري 67.82

دانة ظاهر راشد الريامية 79.92

دانة عايد حباس العنزي 68.25

دانة عبدالحميد عودة السعيدي 57.66

دانة علي سعيد علي العجمي 81.09

دانة عواد عطية ربيع 67.97

دانة فاضل دايخ فاضل 65.31

دانة فلاح سعد الرشيدي 77.72

دانة فهد بشاره جابر معلا الشمري 66.14

دانة فيصل عبد الله جابر فايز 71.89

دانة فيصل غازي كاظم 78.02

دانة محمد صالح امبيريك 69.08

دانة مذكر فهد العتيبي 72.26

دانة مشبب عبيد العتيبي 65.17

دعاء الكراد 70.61

دعاء فارس جدوع خليل 69.65

دعي وائل محمد الدعي 67.03

دعيج خليفة ناجي العقيلي 72.81

دعيج هاني أحمد هندى 90.63

دغيم عيد داهوم الرشيدي 80.33

دلال جمال محمد الحشان 66.08

دلال أحمد ثويران الماجدي 66.31

دلال بدر مطر الماجدي 69.71

دلال جراح بدر النويهض 68.76

دلال خلف محسن المطيري 77.4

دلال شفاء الهيلم العنزي 74.45

دلال عبدالله محمد أحمد 69.68

دلال علي جابر حيدر 73.62

دلال علي ناصر المري 68.23

دلال فراس علي الجاركي 70.95

دلال فيصل محمد العتيبي 68.42

دلال محمد حنيف العجمي 67.5

دلال محمد عبيد بوحواس المطيري 69.7

دلال مرزوق فضي الرشيدي 85.6

دلال ناصر سيف السامح 76.06

دلال نايف نواف مجبل الشمري 72.76

دلال يوسف عثمان المروان 67.11

دلة عايد زعل رميح 83.71

دليل شنيف شنوف الماجدي 74.75

ديم بكر عبدالله البذالي 67.54

ديما سامي حنضول مصيفي 65.72

ديما مجيد باقر زمان 64

ديما مصلح محمد العنزي 68.62

ديما معيوف محمد العجمي 69.85

ديمه نواف عويد خليف العنزي 68.11

ذياب علي ذياب سالم العجمي 82.02

راشد جابر راشد فرحان 67.5

راشد خالد فهد العنزي 70.2

راشد سرور عقلا الرشيدي 66.73

راشد سعد عبدالله الرشيدي 69.37

راشد صالح مطلق العازمي 70

راشد طلال حمد الشمري 71.82

راشد عبد الجليل رشدان البذالي 75.15

راشد عبدالله عوض المطيري 74.28

راشد قيس عبدالرحمن بورحمة 72.53

راشد ماجد راشد العازمي 67.81

راشد محمد بريك الجميلي 66.03

راشد محمد خليل الوزان 69.69

راشد محمد راشد البذالي 74.82

راشد محمد فدعوس الدوسري 67.44

راشد ناصر عبد الله العنزي 77.71

راشد نبيل إبراهيم صوان 65.34

راكان سليمان فهد الديحاني 80.6

راكان صالح مفلح حمد 76.3

راكان محمد عقاب سودان عقاب 66.11

رانيه حمد ناجي 64.35

رباب محمد عباس علي 67.38

رتاج أحمد عبد الرحيم الكندري 73.74

رتاج أحمد عبدالله علي 78.35

رتاج حسن فلاح الداود 68.94

رتاج حسين علي بوصخر 66.59

رتاج خالد عبدالله القبندي 72.31

رتاج رجعان صقر العازمي 67.31

رتاج طلال بشارة جابر معلي 72.99

رتاج عبدالله عبدالرضا القطان 65.04

رتاج علي مرشد الزين 70.11

رتاج عيسى فاضل القلاف 69.02

رتاج فلاح سعود الحسيني 64.52

رتاج فهاد عبد الله المنير 67.11

رتاج محمد جابر الصالح 73.68

رتاج محمد صحن المطيري 66.46

رتاج مشرف نشمي الظفيري 69.34

رتاج يوسف عبد الله بوحيمد 75.13

رجا سعد سالم الهاجري 75.91

رحاب أحمد حمود الظفيري 77.49

رزان محمد نصار الشريفي 71.69

رزان يوسف محسن العنزي 70.28

رشا خلف عويد عيد 66.26

رشا زايد بديوى البذالي 71.66

رشا غالب كريم العنزي 69.05

رشا مرزوق مسفر العبدلي 73.25

رشيد خالد محمد المطيري 64.86

رشيد دغيمان حباب الرشيدي 74.17

رضي فرج الله مصطفي أحمد 85.7

رغد بدر مدالله الرشيدي 70.08

رغد خالد عبد الامير طه التميمي 65.9

رغد راشد محمد امريعيه العازمي 71.1

رغد صلاح خالد فهد 63.73

رغد ضيف الله مرجى علي 75.98

رغد عبد الله سعد حمود العازمي 72.94

رغد عويضه حرمل العجمي 71.15

رغد متاعب غايب الرشيدي 68.19

رغد مشاري هويدي العازمي 69.28

رفعة لافي حمدان العازمي 77.04

رفعة بخيت سالم المطيري 66.23

رفعة سعد عبيد الشمري 70.56

رفعة سعود محمد الناجعى 69.36

رفعة عبد الله ساير العجمي 70.2

رفعة محارب فالح الجسار 66.36

رقية علي محمد البزاز 69.3

رقية هاني هلال الشمري 68.15

رنا عبد الله محمد العتيبي 71.06

رهف أحمد جابر الفضلي 70.31

رهف جاسم محمد الظفيري 61.26

رهف حسين صالح البذالي 64.03

رهف حمود محمد خلف 68.81

رهف خالد لافي الشمري 80.13

رهف سعد خنيفر الرشيدي 68.42

رهف سعود خالد الصواغ 68.8

رهف صالح عبدالمهدي عياد 64.87

رهف علي سعود البغيلي 68.46

رهف مبارك سعود العجمي 72.48

رهف محمد فهد العجمي 62

رهف مسفر حمد العجمي 70.6

روابي مبارك مطلق مهدي الهاجري 74.79

روان أحمد سعد الرشيدي 67.89

روان حسن حمد النايف 68.14

روان حسين صفاوي 69.44

روان راضي رضيمان العنزي 71.7

روان صالح أحمد سعيد 84.5

روان صلاح فرحان البخيت 82.14

روان ضافى محمد الهاجري 64.19

روان عبدالعزيز إبراهيم الماجد 67.85

روان عبدالعزيز حسن العالم 69.08

روان عدنان عبد الله الشمري 67.8

روان عماد السيد اسماعيل داود 69.37

روان عواد جخيدم العازمي 67.75

روان عوض سمير الرشيدي 71.27

روان غانم مطلق الظفيري 69.45

روان فرج خرصان العجمي 70.51

روان فهد فالح الرشيدي 72.06

روان محمد سعدون المطيري 77.18

روان ناصر مجبل البذالي 74.79

روان هادي فلاح الرشيدي 75.73

روز طلال روبين المغربي 67.5

الرومي حسن رومي الحريجي 67.04

روميه عبد الله ردين العجمي 83.31

رؤى طلال سليمان علي 76.21

ريان خالد مطر ارشيد 72.03

ريان عوض محمد العازمي 70.62

ريان فهد محمد خليف 73.99

ريان مانع حمود الماجدي 69.09

ريان محمد عبد الله العدواني 62.52

ريان مطر صقر الحريجي 70.8

ريانه راشد كليفيخ العجمي 69.62

ريتاج فيصل غالب الرحيلى 66.57

ريم أحمد هليل مطرب 67.8

ريم بدر حضيري عياد ه سالم 63.91

ريم بطي فلاح المطيري 75.42

ريم بندر فالح عبطان 69.23

ريم بندر ناصر رويعى 69.15

ريم جابر ناهى صغير 84.18

ريم جمال عبد الله الهملان 67.95

ريم حسين رعد منصور 67.98

ريم خالد فرج صالح فرج 72.2

ريم راسم جاسم العكله 69.71

ريم سعد حمود العنزي 73.02

ريم صنيتان عبد الله الديحاني 69.07

ريم ضيدان ضايد الرشيدي 52.67

ريم طلال مبارك العازمي 78.57

ريم عبد الرحمن صالح الرشيدي 68.64

ريم عبد العزيز حمد العجمي 79.28

ريم غازي منيع الله الرشيدي 67.91

ريم فهاد عبدالله العجمي 63.3

ريم فهد عبيد العتيبي 67.7

ريم فيحان عبيد المطيري 66.11

ريم قبلان سعد العازمي 74.35

ريم محمد حزول هزاع العنزي 86.45

ريم مرزوق فرج مرضي العازمي 67.59

ريم ناصر مرزوق الرطيب 70.49

ريم نايف رجا العازمي 71.2

ريم نشمي حمد الشمري 82.92

ريماز بدر علي العجمي 66.52

ريماس خالد فلاح الشريف المطيري 76.87

ريماس صالح ياسر عبد الله 77.94

ريماس منصور عبدالله العجمي 73.62

ريميه شريدة سلمان الهليلى 62.31

ريناد سلطان فرج العنزي 69

ريناد طارق عبدالله الرياحى 72.14

ريناد عوض زائد الشلاحي 59.24

ريناد محمد عبد الله المريخي 67.49

ريناد ناهي سفر العتيبي 70.95

ريهام جمعان حماد العازمي 68.3

زاهيه منصور متعب الشمري 60.73

زايد نصار صالح المطيري 74.43

زمزم صالح شلوش عايز 68.94

الزهراء عبدالمحسن علي البلوشي 64.91

زهراء مشاري خالد حاجية 69.95

زهرة ماجد خلف الصليلي 72.45

زياد عبد الله عبد الرحمن العازمي 81.76

زيد خالد مجيد عبدالله حسين 75.49

زيد نواف محمد القطان 67.59

زينب أحمد مطر خليل 74.82

زينب الحوراء أحمد حاجي خالدي 68.94

زينب بدر سبهان اسماعيل الصالح 79.33

زينب خالد ساحب الشمري 70.06

زينب ريسان دويش فهد 68.15

زينب عبداللطيف عطية الظفيري 65.1

زينب عبدالله مسحل العتيبي 68.36

زينب عبدالمحسن فرحان حسين 73.64

زينب علي عبد المحسن الصالح 70.79

زينب فهد جابر الظفيري 67.67

زينب مساعد عبداللطيف غلوم 69.91

زينب ياسر عادل خريبط 74.63

الزينه عبداللطيف صلاح العتيقي 78.48

زينه فيصل نحو الظفيري 65.87

سارة مبارك ثاني الجسار 93.5

سارة اسعد عيسى المسري 71.49

سارة برغش نشا القحطاني 67.57

سارة بليه حسن العجمي 68.77

سارة حمدان صالح العلاطي 68.79

سارة خالد سالم الدبوس 74.59

سارة رياض عايد الجميلي 68

سارة سالم خالد العازمي 70.99

سارة سعود سعد المسعود 69.23

سارة سمير إبراهيم الرفاعي 74.8

سارة صالح حمد الهرشاني 70.12

سارة عايض فهيد العجمي 66.73

سارة عبد الله صالح سليم 91.22

سارة عبد مزعل العنزي 66.96

سارة عبيد زامل الرشيدي 69.99

سارة علي حسين الحسيني 73.56

سارة عليان نجاع الديحاني 73.86

سارة فايز فهيد العازمي 68.64

سارة فلاح رجا الديحاني 66.03

سارة فيحان مقذل العازمي 65.47

سارة فيصل فواز الفارس 65.03

سارة مبارك دخيل العنتري 67.95

سارة مبارك ضيدان السهلي 71.32

سارة مجيد عباس الكوت 72.31

سارة محمد خزيم العجمي 72.04

سارة مرجى نافع المطيري 84.61

سارة مسعود مبارك العازمي 75.69

سارة مصلط لافي محمد ناصر 72.51

سارة مطر ناصر الشمري 74.11

سارة ممدوح مرزوق الشمري 70

سارة موسى فرحان الرشيدي 69.97

سارة ميثم دشتي مقدم 67.28

سارة نادر عبد الله الصعيبي المطيري 69.97

سارة هادي عويضه العجمي 80.84

سالم بدر سالم الجندل 78.26

سالم بدر عبد النبي مرزوق 66.75

سالم جابر نايف البذالي 68.64

سالم حمد بشير نصيب 69.44

سالم خالد سالم الرشيدي 73.79

سالم خالد صحن الهضيبان 67.01

سالم خليفة سعود القرضام 69.91

سالم رائد سلوم عسكر 59.48

سالم رجعان سالم الرجعان الهليلي 67.81

سالم سامي كليب ناصر 73.18

سالم سعود حمدان العازمي 60.11

سالم سلطان علي بن عيسى 71.42

سالم سلمان زنيفر العازمي 79.56

سالم صلاح صالح ناصر ابا الخيل 67.84

سالم غازي إبراهيم الشمري 66.97

سالم غريب حمود السعيدي 65.59

سالم فلاح سالم العازمي 69.11

سالم فلاح مدلول الشمري 68.76

سالم كتام محيسن سلطان 80.66

سالم محمد باذر الكريباني 72.23

سالم محمد عبدالمحسن المري 69.54

سالم مشاري محمد عبدالله 79.39

سالم ياسر خلف جبر 65.13

سامي فهد عماش العنزي 78.39

سامي سيد بدوى سيد بدوى 65.37

سامي مشعل محمد السرهيد 86.08

سامي هزاع هايف المطيري 76.98

ساير عايد علي العازمي 69.67

سبيكه عطية سلطان المرزوق 69.18

سدره محمد عيفان مترك الهاجري 72.68

سدن سعد ياسين الشمري 70.54

سدن محمد إبراهيم القطيفى 68.44

سطام مبارك مجلاد الضفيري 83.27

سعاد نزال حامد الرويلي 71.24

سعادة محمد حسين ال سليم 72.91

سعد أحمد شوردى الهاجري 68.72

سعد حسن عامر العجمي 64.75

سعد حسين مبارك العازمي 70.66

سعد حمود سعد حمود المطيري 65.12

سعد خالد سعد الشريدة 71.99

سعد خلف نعمة الشمري 80.39

سعد ذياب فراج الجويسرى 67.59

سعد ربيع عبيد الشمري 72.19

سعد سالم راشد الصالح 74.42

سعد سالم نداء الشمري 67.33

سعد سعود غنيم المطيري 77.06

سعد سليمان امهدي القحطاني 74.35

سعد صالح سعد عجب العازمي 88.45

سعد ضيدان حمود الشبعان 66.67

سعد عيادة فهاد الحربي 90.96

سعد مبارك ملوح الصليلي 67.44

سعد محمد سعد العازمي 78

سعد محمود سعد العازمي 65.42

سعد مساعد سعد المرشاد 75.5

سعد مشعل حمود العنزي 57.23

سعد مشعل سعد العازمي 70.62

سعد مطلق مبارك الرشيدي 62.93

سعد مفرج محمد المطيري 69.4

سعد مهدي ثويني بردي عايد العنزي 64.97

سعد ناجي محمد العجمي 79.44

سعد ناصر مدغم ناشي 70.4

سعد نصار فهد الدوسري 85.06

سعود اصعفك خريص أبوهليبة المطيري 76.48

سعود بدر لافي العازمي 75.4

سعود خالد عباس غفران عبد الرحمن 68.06

سعود خالد مخلد المطيري 84.81

سعود طلال سعد النويف 67.73

سعود عايض مبارك الهاجري 77.55

سعود عبد الكريم صعب مجباس 84.41

سعود علي مطلق العنزي 65.78

سعود عواد سمير الشمري 67.94

سعود فلاح سعود العجمي 65.91

سعود فلاح مبارك العازمي 69.15

سعود محمد سعود السعدي 77.9

سعود محمد مطلق العازمي 75.16

سعود مساعد محمد المطيري 68.21

سعود مشعل مرزوق العازمي 69.22

سعود مطر حطاب السليماني 72.14

سعود نمر سعران الجميلي 84.09

سعود ياسر سعود العتيبي 63.75

سعيد محمد سعيد العجمي 87.15

سعيد نايف سعيد الصواغ 68.05

سلطان أحمد بطحى المطيري 69.38

سلطان بدر محمد العتيبي 72.43

سلطان سعود سوعان الهديب 82.88

سلطان سعود عناد الخالدي 90.47

سلطان عبدالله سلطان مناحي 71.7

سلطان عبود عبد الله العنزي 64.97

سلطان علي سلطان عبدالله ضويحي السهلي 76

سلطان علي محمد مخيلف 58.36

سلطان فالح فهد عامر 74.03

سلطان فلاح راكان العجمي 86.59

سلطان فهد ناصر العجمي 74.7

سلطان فيصل عبدالرزاق العنزي 79.67

سلطان ماضي محمد التيسى 82.11

سلطان مبارك سلطان سعيد 78.87

سلطان محمد حامد الرشيدي 65.02

سلطان محمد غياض العنزي 76.68

سلطان ناصر عيد العجمي 67.92

سلمان تركي شباب المطيري 68.43

سلمان جابر مناحي العجمي 80.74

سلمان حسام محمد الشمري 67.28

سلمان خالد فهد المطيري 81.9

سلمان راشد فرحان العجمي 70.61

سلمان سعدون صالح العتيبي 65.14

سلمان صالح مفلح الرشيدي 68.41

سلمان عادل لطيف وقيان شبيكا الشمري 91.04

سلمان عايض عواض العتيبي 66.65

سلمان عبد الرحمن عواد العتيبي 65.58

سلمان عبدالرسول علوان صفر 68.92

سلمان عبدالله حجاج العلاطي 72.13

سلمان علي سعد الهاجري 68.92

سلمان فواز سبيل المطيري 74.36

سلمان كمال عبدالله الميرزا 71.02

سلمان محمد علي العجمي 72.67

سلمان منصور صليهم العجمي 75.62

سلمان هادي سالم العازمي 64.89

سلمى أحمد محمد العريقي 61.75

سلمى سالم إبراهيم العجمي 76.28

سلمى عبد الله محمد العنزي 67.49

سلوى محمد رمضان ذياب 69.84

سليمان راشد محمد عبدالرزاق البطي 77.31

سليمان صادق حسين الأمير 74.5

سليمان صلاح خليل عوض 71.71

سليمان عادل خالد الياقوت 57.98

سليمان عبدالعزيز صالح البطي 73.34

سليمان كريم كاظم السعيدي 67.4

سليمان محمد علي التميمي 55.07

سليمان هادي هلال الديحاني 79.75

سمار ادهم دوارة 72.42

سميحه رمضان عاشور حسين 72.59

سنابل زين العابدين عوض محمد 73.51

سند فهيد سند العازمي 65.82

سند محمد علي ابو ربيع 73.45

سند محمد محسن الدوسري 74.47

سندس فارس سرحال 68.26

سندس منصور عبدالله الشطي 85.08

سهام جاسب ناموس 74.33

سهام خليف سعود العازمي 68.97

سهام طارق يوسف الراشد 72.08

سهى عايد حسين الشمري 74.2

سويد مزاح ضيف الدلمانى 64.08

سيده مريم سيد ابوالفضل سيد جواد أل علي 68.89

سيف حسن صالح العجمي 71.65

سيف عيد فالح الصليلي 63.75

سيف فهد حمد المويزري الرشيدي 71.22

سيف مانع سيف الملعبى 73.46

سيف مانع طامي الظفيري 69.52

شافي سعد شافي الهاجري 78.02

شافي محمد نايف المطيري 79.9

شافي مساعد موطان السبيعي 72.31

شاهه أحمد علي الجريد 75.89

شايع محمد شايع المطيري 91.65

شبيب نفل شبيب العجمي 71.07

شجن جاسم محمد المطيري 70.23

شجون جابر خلف العنزي 67.03

شروق حسين علي الشرقاوى 63.97

شروق محمد طلاق الهاجري 62.6

شريدة صالح خميس فراج العازمي 77.65

شريفة إبراهيم تركي الهذال 76.46

شريفة عبد الله عيسى جوهر 74.02

شريفة مساعد أحمد العبيدان 65.39

شفاء سمير نصر اسعد 65.54

شقير غزاي شقير دليل 80.22

شمايل أحمد عبد الكريم الفرحان 57.9

شمس حمود حمد سعد الماجدي 75.15

شمس صباح مزيد المسعود 70.92

شمعه حييان عبيد الرشيدي 61.83

شموخ جمال فلاح الماجدي 68.62

شموخ محمد سلطان العجمي 72.84

شهد جمال ابوالعطا مطاوع 62.6

شهد حماد راشد الظفيري 72.56

شهد خميس حماد الشمري 61.38

شهد رائد حسين يوسف حسين 68.64

شهد سالم مبارك سميرليلي نافل العنزي 67.63

شهد سعد رمضان العنزي 72.85

شهد سلطان سعود الجبري 79.14

شهد عايض دحيم المطيري 66.61

شهد عبد العزيز عبد اللطيف المري 75.12

شهد عبد الله راشد العنزي 73.33

شهد عبد الله عيسى شايع 69.01

شهد عبدالله مجبل الرشيدي 62.62

شهد عجمي متعب الحربي 70.07

شهد عوض عبدالله الرشيدي 72.14

شهد غازي مسلم العتيبي 69.78

شهد فاضل عبدالله الهزاع 82.46

شهد ماجد عبد الهادي العنزي 82.94

شهد محمد جرى الرشيدي 60.01

شهد محمد حافظ مسيعيد 74.07

شهد محمد علي السعد 80.37

شهد مساعد عبدالله الخياط العازمي 69.36

شهد هزاع مفلح المطيري 78.8

شهد وليد جاسم الفداغ 70.46

شهد وليد ناجي حسن الظفيري 69.34

شوق بدر حمود العرادة 66.63

شوق خالد هابس الشمري 66.97

شوق سالم مهوس حليوس العنزي 74.23

شوق سعود زيد الصواغ 65.77

شوق صالح حمد العازمي 68.39

شوق علي نجم إبراهيم 66.38

شوق عيد مبارك الرشيدي 71.54

شوق عيسى سعد اليوحة 65.82

شوق فيصل مرزوق سعيد 69.55

شوق ماهر سالم العازمي 66.97

شوق محمد بحر المراغي 66.75

شوق محمد سعود الرويعى 58.81

شوق مخلد مطر العازمي 72.45

شوق مشعل مفرح الشمري 67.72

شوق ناصر فهيد ابوفاس 74.16

الشيخ تركي عبدالله سعود الصباح 77.97

شيخة راشد جنبان المري 50

شيخة اسماعيل فيروز مال الله 69.24

شيخة حسن فلاح الحجرف 71.5

شيخة حسين علي الحجرف 70.56

شيخة حمد مبارك الرشيدي 71.94

شيخة سعدون عقيل الخالدي 76.59

شيخة سعود مدلول جخيدم سودان العنزي 68.49

شيخة شايع سالم الشمري 69.91

شيخة طالب ضاحي العنزي 74

شيخة عادل مبارك الطومى 68.59

شيخة عطا الله محمد صنيتان المطيري 81.87

شيخة عماد أحمد إبراهيم 78.16

شيخة متعب ذياب العنزي 68.87

شيخة محمد سلطان علي 78.97

شيماء علي إبراهيم العطار 75.5

شيماء بدر ناصر الشمري 64.66

شيماء براك عتيق جزاع العنزي 69.52

شيماء سالم عبدالله سالم 82.71

شيماء عبد الكريم حامد الاعرج 62.21

شيماء محمد عبدالله فتح الله 65.63

شيماء مهيدي صالح الخلف 69.64

شيهانه عادل صقر المطيري 81.12

صالح أرشيد صالح العازمي 67.76

صالح جمال عبد الرضا جوهر حيات 61.84

صالح جمعان طلاق الهاجري 63.39

صالح حمد صالح المري 81.06

صالح حمد علي المري 72.95

صالح خالد صالح الطواش 61.98

صالح راشد عبدالله الرشيدي 70.38

صالح سند خشان الخالدي 78.16

صالح شايع شريف الشمري 73.78

صالح عبد الله مطلق المسيلم 89.71

صالح عبدالله مصبح صالح المسباح 63.47

صالح ناصر حسن العجمي 78.33

صالح ناصر علي العجمي 78.25

صالح يوسف علي التمار 70

صقر حمد عدنان علي 75.58

صقر خالد راشد الغانم 73.02

صقر دخيل الله بادي الرشيدي 84.2

صقر رجاء عبيد الشمري 67.16

صقر علي جدوع المحمد 64.84

صلاح عادل مهدي صالح 72.32

صهيب أسامة راتب فرج 70.93

صياح مبارك عبدالله العجمي 72.77

صيتة أحمد عتيق الحيمر 78.02

صيتة ذياب محمد ذياب 62.77

ضاري علي نبيل الوهيب 64.17

ضاري ناصر ظاهر الشمري 74.45

ضاري حسين مشعل مرزوق 65.75

ضاري حمد جاسم عبد الله العصفور 78.95

ضاري ساير عواد العنزي 74.54

ضاري سلطان فلاح العميره 69.35

ضاري سلمان عبدالعزيز الشمري 74.13

ضاري سليمان حمد الديكان 66.91

ضاري شبيب ضاوي سعود العازمي 85.6

ضاري محمد عبدالرضا الزنكوي 76.42

ضاري يوسف مستور المطيري 75.65

ضحى بدر سعيد إبراهيم 69.94

ضحى بندر هديان المفرج 76.11

ضحى خالد سالم الشمري 70.87

ضحى خالد مجبل فجحان الجبيري 72.84

ضحى علي حسين البلوشي 67.07

ضحى نواف خالد الهاجري 69.75

ضواهن رخيص سعود الضويحي 66.98

ضي ماجد سالم الخضر 79.41

طارق ربيع اسماعيل علي 76.28

طارق غازي حربي الجشعم 67.67

طامي علي طامي العازمي 71.85

طاهر عادل معيلى العنتري 65.52

طايل حمود هندي الظفيري 70.74

طلال سهر نمر غاطى 73.81

طلال عبدالله برغش القحطاني 68.17

طلال عتيق عريفان الماجدي 62.05

طلال غالب علي العصفور 78.42

طلال فارس مبارك المطيري 83.72

طلال فلاح حليس الدوسري 81.62

طلال فهد خالد المطيري 76.23

طلال فيصل محمد الكندري 65.12

طلال محسن خليف المطيري 67.32

طلال محمد ناصر الحربان 64.54

طلال مشعل ضحوي الشمري 68.47

طلال ناصر بدر المطيري 73.48

طلال نايف عواد العنزي 79.25

طلال نزال عبيد شبيب 72.76

طيبة مشعل محمد المجرن 69.07

طيبة أنور سامي الفضل 74.59

طيبة طارق عبد اللطيف عبد الرزاق 69.65

طيبة يوسف عدنان الراشد 75.82

طيف أحمد عتوان الفليج الفضلي 66.19

طيف سعيد مفلح حمد 73.38

طيف عبد الله ضيف الله المطيري 75.02

طيف عبدالعزيز جاسر الجاسر 67.64

طيف عيد مهيزع الضفيري 64.26

طيف محمد حسين العنزي 72.48

عادل خالد عبد الله العتيبي 65.01

عادل عبدالله بحير محمد ظاهر 74.94

عادل محسن جابر العجمي 69.21

عادل محمد كمال يتيم 71.38

عالية عيد عواد الدويلة 75.98

عالية بدر مطلق الرشيدي 69.49

عالية حمد عبدالله الحجيلان 81.21

عالية سالم نزال المعصب 57.95

عالية سعود ناصر ناصر 77.05

عالية عبد الله ضيدان الوقيت 68.4

عالية عبدالله محمد المطيري 74.22

عالية كميخ فدعوس المويزري الرشيدي 68.18

عالية محمد سيف الهاجري 69.28

عالية ناصر سالم الرشيدي 78.37

عامر علي عامر الشويعر 69.09

عامر فارس عبد الرحمن السيد 68.3

عامر محمد حماد العجمي 74.41

عامر نواف مزهر حديد 81.94

عايد حنظل فهد سالم 65.56

عايد شلال دهيرب علي 72.89

عايد عبيد عايض الشمري 67.66

عايش ناصر عايش المطيري 70.35

عائشة أحمد انغيمش حمد الشمري 68.06

عائشة جمعة سلطان الشمري 64.15

عائشة حمود صبحى العازمي 69.74

عائشة خالد بريك مرزوق 69.06

عايشة سامي خالد الرشيدي 69.24

عائشة سمير ناصر الفريح 69.98

عائشة طلال بلوط الصلبي 72.63

عائشة طلال مطلق الهاملى 70.65

عائشة عبد الوهاب أحمد الكحلانى 66.89

عائشة عدنان سعد الاصابعه 69.52

عائشة فواز عبيد المطيري 67.82

عائشة فيصل محمد المرشاد 73.57

عائشة مبارك محمد الرشيدي 59.73

عائشة محمد مريزيق الرشيدي 74.65

عائشة نايف مهنا الديحاني 68.82

عائشة وليد أحمد الجاسم 70.17

عائشة يوسف رمضان حسين 67.4

عائشة يوسف محمد العازمي 69.76

عايض صقر جمعان العازمي 73.15

عايض علي عايض العجمي 72.11

عباد أحمد عباد الرشيدي 67.58

عباس كاظم كساب مصارع 71.51

عبد الحسين عبد الحميد عبد الحسين ناصر 70.21

عبد الرحمن مريف صلاح الرشيدي 65.5

عبد الرحمن جاسم محمد الشمري 77.82

عبد الرحمن جاسم محمد العازمي 83.59

عبد الرحمن جمال محمد البكر 68.95

عبد الرحمن حجيل هادي عامر هادي 85.89

عبد الرحمن حطاب عبد الله المطيري 76.4

عبد الرحمن خالد رجا العميري العازمي 62.31

عبد الرحمن خالد عبد الله الشرقاوى 84.03

عبد الرحمن خالد فاخر مقلد 63.97

عبد الرحمن خليفة مبارك العازمي 67.11

عبد الرحمن زياد خليفة اوقيت الشمري 75.1

عبد الرحمن سامح مبارك المطيري 70.41

عبد الرحمن سامي ماطر العازمي 66.18

عبد الرحمن سند مرزوق معتقه 79.95

عبد الرحمن سيد عبد الله سيد عبد الرحمن الرفاعي 71.54

عبد الرحمن صالح خصاف الشبيل 56.41

عبد الرحمن صالح محمد الدريس 63.2

عبد الرحمن عادل العتيبي 75.35

عبد الرحمن عبد العزيز سعود العبدلي 68.31

عبد الرحمن عبد الله منيف العتيبي 62.16

عبد الرحمن علي حمد صالح المري 71.52

عبد الرحمن علي عبد الرحمن العازمي 81.05

عبد الرحمن علي المصري 66.63

عبد الرحمن عواد عايد العنزي 60.69

عبد الرحمن عيد خلف العازمي 80.47

عبد الرحمن عيسى سيد موسى سيد حسن 64.52

عبد الرحمن غسان طعمة دهيم 70.36

عبد الرحمن فايز متعب الرشيدي 69.16

عبد الرحمن فهيد حراس المطيري 64.76

عبد الرحمن فهيد مانع العجمي 67.74

عبد الرحمن مبارك محمد الحمدان 67.51

عبد الرحمن مبارك نايف محمد 71.16

عبد الرحمن محمد حجي العازمي 82.83

عبد الرحمن محمد صالح الجاركي 80.37

عبد الرحمن محمد عبدالرحمن طحلو 75.01

عبد الرحمن محمد فالح العازمي 75.28

عبد الرحمن مطلق سعد الشمري 73.28

عبد الرحمن مطلق عايد الجميلي 70.72

عبد الرحمن ناصر علي العدواني 69.48

عبد الرحمن ناصر مبرد سالم العازمي 74.21

عبد الرحمن نجم بدر الجزاف 71.01

عبد الرحمن هلال حسين ملا يوسف 67.85

عبد العزيز جاسم عبد العزيز الرشيدان 87.08

عبد العزيز أنور سالم الرشيدي 71.69

عبد العزيز أيمن جمعة فزيع 68.75

عبد العزيز بدر سالم الوطري 63.82

عبد العزيز بدر سعد الهاجري 63.49

عبد العزيز بدر سليمان كنكوني 74.86

عبد العزيز بدر عبد الله الخالدي 65.63

عبد العزيز جاسم مبارك الشمري 71.45

عبد العزيز جاسم محمد ماحسين 70.02

عبد العزيز حميد علي العنزي 63.57

عبد العزيز خالد مجهار الدوسري 81.47

عبد العزيز رفاعي فالح العجمي 83.59

عبد العزيز سعود عتيق العنزي 77.9

عبد العزيز ظافر صالح العجمي 68.5

عبد العزيز عادل هادي فهاد العازمي 74.37

عبد العزيز عبد الله سعود الهاجري 78.52

عبد العزيز عبد الله مناور العازمي 69.39

عبد العزيز علي أحمد السماك 79.41

عبد العزيز عودة غدير الرحيلى 70.71

عبد العزيز عوض ضيف الله المطيري 69.27

عبد العزيز عيد عليان الرشيدي 67.66

عبد العزيز فهد عبد العزيز هاشم العنزي 70.79

عبد العزيز مجبل نزال الظفيري 82.33

عبد العزيز محمد جاسم العنزي 70.3

عبد العزيز محمد سليمان الضيف 65.32

عبد العزيز مخلف بنيه العرف 67.58

عبد العزيز مفلح ماشع المطيري 70.55

عبد العزيز نايف عيد العازمي 73.8

عبد العزيز هادي جاعد العنزي 87.11

عبد العزيز يوسف عبد الله نصيب 62.92

عبد الكريم سالم فرحان العنزي 68.44

عبد اللطيف خفيف قاطع لفتة عودة 71.99

عبد اللطيف صالح عبد اللطيف المسبحي 56.8

عبد اللطيف فيصل عبدالرزاق حلاوة 72.21

عبد اللطيف لافي جعيلان الرشيدي 70.31

عبد اللطيف محمد عبد الغفار الشريف 61.9

عبد اللطيف مرزوق نجيب عبد الله 68.11

عبد اللطيف ياسين أحمد الشايجى 72.77

عبد الله أحمد إبراهيم الدغيشم 82.48

عبد الله أحمد عبدالله العجمي 71.96

عبد الله ارشيد بندر الرشيدي 65.44

عبد الله أسامة سعد عبدالله الحمود 67.22

عبد الله بدر محمد العنزي 60.2

عبد الله تريحيب كروز العجمي 80.64

عبد الله جابر عبد الله المري 64.01

عبد الله جاسم صالح الجاركي 69.15

عبد الله جاسم محمد العميري 70.64

عبد الله جمعان بطيحان العازمي 65.93

عبد الله حامد عيد العازمي 60.43

عبد الله حسن خليل الديحاني 67.72

عبد الله حماد فهيد العجمي 83.7

عبد الله خالد رجعان العازمي 70.25

عبد الله خالد عايض غزاي العتيبي 71.54

عبد الله خالد عبد الله الخالد 76.69

عبد الله خالد عطا الله الرشيدي 68.05

عبد الله خالد علي الملا 77.39

عبد الله زيد حمدان البذالي 66.56

عبد الله سامي صجم صخي الشمري 76.8

عبد الله سعد خالد المطيري 68.17

عبد الله سعد سعد العازمي 70.4

عبد الله سعد شحاذ زايد 72.81

عبد الله سعد لهمود الشمري 75.39

عبد الله سعد محمد العتيبي 77.32

عبد الله سعود عبد الله عزيران 78.26

عبد الله سليمان مطلق اعليه 83.7

عبد الله سند عبد الله العجمي 70.82

عبد الله ضبيان جويده المطيري 73.48

عبد الله عارف ضاري العنزي 68.78

عبد الله عامر هطيل العنزي 66.4

عبد الله عبد اللطيف عبد الله حبيب الكندري 71.74

عبد الله عبيد هليل البذالي 72.53

عبد الله عجير مناور العتيبي 77.12

عبد الله عطا الله صالح الصواغ 68.74

عبد الله علي جاسم العنزي 66

عبد الله علي سيد مصطفى حسين جلال 76.68

عبد الله علي عبد الله الحربي 70.79

عبد الله علي نومان الماجدي 77.77

عبد الله عماش براز مسعود 70.07

عبد الله عوض مهدي براك 68.53

عبد الله عيد عبد الله الرشيدي 72.65

عبد الله عيسي فاضل القلاف 66.81

عبد الله فايز خالد سبيل 78.42

عبد الله فهاد فهد حنيان العجمي 83.91

عبد الله فهاد قبلان العازمي 71.59

عبد الله فهد العازمي 83.43

عبد الله فهد علي الوجهان 73.86

عبد الله فهد محمد المطيري 70.24

عبد الله فيصل مرزوق القريشى 73.57

عبد الله قصى جواد المؤمن 63.94

عبد الله ماجد عبد الله المطيري 82.8

عبد الله مبارك خلف العازمي 66.83

عبد الله مبارك عبد الله المطيري 67.72

عبد الله محمد حمدان العازمي 72.43

عبد الله محمد سند الديحاني 86.48

عبد الله محمد عبد الله الديحاني 71.51

عبد الله محمد عبد الله الرشيدي 65.88

عبد الله محمد فهد العتيبي 79.4

عبد الله محمد محسن العجمي 77.55

عبد الله محمد ناصر الهاجري 79.7

عبد الله محمد هادي الهاجري 72.37

عبد الله مشعل فهد العبد الله الحساوي 62.42

عبد الله مضحى حبيب العازمي 70.81

عبد الله مناحي عطية الشمري 71.47

عبد الله منصور فضي الرشيدي 73.4

عبد الله ناصر ريكان فرحان 71.5

عبد الله ناهض مطلق الدوسري 66.45

عبد الله نواف ناصر المطيري 76.93

عبد الله هزاع محمد العفاسى 69.32

عبد الله وائل مبارك عوض 68.41

عبد المجيد حمدان محمد الرويعى 86.3

عبد المحسن تركي سعد العتيبي 70.26

عبد المحسن سالم محسن العجمي 66.85

عبد المحسن عبد الله شبيب العجمي 77.26

عبد المحسن عبد الله محسن العتيبي 66.83

عبد المحسن علي عصرى العنزي 81.95

عبد المحسن يوسف جاسر الشمري 84.38

عبد الملك عايد شنان العنزي 68.93

عبد الهادي أحمد محمد باقر 70.13

عبد الهادي سعيد ناصر العجمي 68.65

عبد الهادي عبد الله عبد الهادي العجمي 72.72

عبد الهادي محمد حمد مشعل 82.67

عبد الهادي عمر عبد الهادي الهاجري 76.2

عبد الهادي عيسى عيد الرشيدي 69.76

عبد الهادي يوسف عبد الهادي الجبعه 68.09

عبد الوهاب حمد صقر الحريجي 70.71

عبد الوهاب عبد الله عبد الوهاب السنين 73.24

عبد الوهاب عبيد فجرى مرزوق 74.37

عبد الوهاب محمد فرحان بو غيث 69.11

عبد الوهاب نايف مضحى العازمي 74.15

عبد الوهاب هاني خليل سيد إبراهيم القلاف 65.91

عبدالباري سعيد صالح علي 65.97

عبدالحسين غضبان عبدالامير رضا 60.81

عبدالرحمن بدر ناصر الشمري 70.35

عبدالرحمن بندر عبدي الجسار 73.99

عبدالرحمن حماد عايد المطيري 69.94

عبدالرحمن حمود مغثي العنزي 72.29

عبدالرحمن خالد أحمد العنزي 69.72

عبدالرحمن خليفة شريد البذالي 68.23

عبدالرحمن راشد حمود الرشيدي 70.44

عبدالرحمن راشد رزيق الرشيدي 70.89

عبدالرحمن رحيل جريو الشمري 64.21

عبدالرحمن رمضان عبد الرضا روضان 74.41

عبدالرحمن رياض طه يوسف 71.86

عبدالرحمن سالم جابر الضفيري 68.65

عبدالرحمن سعد بريكان الماجدي 78.34

عبدالرحمن سعد حمود الهرشاني 80.5

عبدالرحمن سعد سرور الرشيدي 74.87

عبدالرحمن سلامة جدعان خميس العنزي 67.4

عبدالرحمن صالح عبدالرزاق العبدالسلام 65.83

عبدالرحمن صالح نزال الحربي 69.73

عبدالرحمن صباح زايد شاهر 71.24

عبدالرحمن طلال مهدي الهاجري 83.17

عبدالرحمن عادل صالح الياسين 68.97

عبدالرحمن عبدالحميد مسلم الرشيدي 67.56

عبدالرحمن عبدالله منصور الرشيدي 75.97

عبدالرحمن عبود عبدالله العنزي 83.61

عبدالرحمن عزيز حمود العتيبي 70.63

عبدالرحمن عطية عطشان فزاع علي 64.65

عبدالرحمن عواد سعد القحطاني 82.99

عبدالرحمن عوينان حميدي ناصر الهياف العدواني 71.18

عبدالرحمن فارس عثمان العازمي 66.52

عبدالرحمن فاضل حمود الشمري 80.69

عبدالرحمن فرحان منيزل السعيدي 75.29

عبدالرحمن فهاد عواد الحسيني 94.19

عبدالرحمن مبارك فرحان الزياده 72.84

عبدالرحمن مجبل عبدالله الدوسري 68.52

عبدالرحمن محمد جمعان العازمي 64.24

عبدالرحمن محمد سعد البغيلي 75.52

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الدويسان 71.38

عبدالرحمن محمد منير مبارك منير 78.98

عبدالرحمن مشعل مفلح العازمي 71.89

عبدالرحمن مشعل هلال المطيري 79.65

عبدالرحمن معاون عبدالله الشلاش 70.56

عبدالرحمن منصور علي خلفان 72.11

عبدالرحمن ناصر حمد العازمي 71.83

عبدالرزاق طاهر سليمان السليمان 82.77

عبدالعزيز ناصر تركي الهاجري 85

عبدالعزيز أحمد خلف شريان الشمري 93.54

عبدالعزيز أحمد عبدالمحسن القطان 71.48

عبدالعزيز بدر لافي المطيري 66.88

عبدالعزيز بدر مسعود السيحان 80.47

عبدالعزيز حمود خلف الشريف 70.6

عبدالعزيز خالد جابر المسعود 68.05

عبدالعزيز خلف حمدان العازمي 86.86

عبدالعزيز دحام غنام غنام 63.84

عبدالعزيز سعد عايد الهاجري 78.72

عبدالعزيز شهاب أحمد حاجية 69.79

عبدالعزيز طارق عبدالعزيز الدوب 65.48

عبدالعزيز عادل مديد القحطاني 68.07

عبدالعزيز عامر سعود الجبعرى 63.11

عبدالعزيز عبدالرحمن ذعار العتيبي 65.76

عبدالعزيز عبدالقادر محمد هرفيل 70.77

عبدالعزيز عبدالله محمد السعيدي 69.33

عبدالعزيز عبدالله مطلق الخالدي 71.71

عبدالعزيز فارس هزاع الرشيدي 63.51

عبدالعزيز فاضل علي بارون 75.95

عبدالعزيز فايز دهاش الرويعى 85.86

عبدالعزيز فيصل خالد العنزي 67.99

عبدالعزيز محمد الهيلم المطيري 68.84

عبدالعزيز محمد حطاب الظفيري 65.57

عبدالعزيز محمد عادل رمضان 66.81

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز مراد 69.69

عبدالعزيز محمد عيد الرميضي 91.62

عبدالعزيز محمد عيد علي 70.84

عبدالعزيز محمود أحمد الفودري 65.82

عبدالعزيز مرداس محمد الجاسم 67.77

عبدالعزيز مشعل حمود المطيري 70.03

عبدالعزيز ناصر طليان بن حديد 73.58

عبدالعزيز نفاع فرج العنزي 88.81

عبدالعزيز نواف فيحان العتيبي 64.38

عبدالكريم أحمد حياة الدين 79.38

عبدالكريم فهد مرزوق العبدالله 77.06

عبدالكريم ناصر عبدالكريم الدوسري 76.22

عبداللطيف انور سليمان العثمان 69.68

عبداللطيف ثامر دبيس الظفيري 65.73

عبداللطيف مهدي جعفر الصفار 66.98

عبداللطيف يوسف عبداللطيف الهويدي 87.91

عبدالله إبراهيم سليمان الحريص 65.03

عبدالله أحمد شنوف الماجدي 63.28

عبدالله أحمد عقلة العنزي 68.7

عبدالله بركات عبدالله العنزي 81.38

عبدالله حامد عبدالله الحجيلان 80.85

عبدالله حسين سمير بوقماز 66.55

عبدالله حسين علي العيبان 77.8

عبدالله حمدي مضحي كميخ الرشيدي 76.26

عبدالله خالد طلق الزعبوط 66.2

عبدالله خالد عبدالله الرشيدي 72.75

عبدالله دخيل فراج الشمري 67.28

عبدالله راشد حسن 71.77

عبدالله راشد ناصر الدغباسي 80.16

عبدالله زيد محمد المطيري 71.99

عبدالله سالم صالح العازمي 74.01

عبدالله سعد شريد الرشيدي 69.99

عبدالله سعدون عبدالله جبر 69.14

عبدالله سعدون مبارك الظفيري 77.1

عبدالله سعود طلق مبارك الجنوبي الرشيدي 76.12

عبدالله سعود فهد السبيعي 74.62

عبدالله سلطان عبد الكريم هزاع 83.72

عبدالله صباح فالح الخالدي 95.47

عبدالله طارق إبراهيم المراغي 67.56

عبدالله طارق عبدالله الفضل 67.61

عبدالله طلال عبد الله الهندال 61.35

عبدالله عادل حسين يوسف 72.84

عبدالله عادل محمد العصيمي 69.61

عبدالله عادل مسيب العازمي 65.84

عبدالله عبدالرحمن أحمد العامر 74.68

عبدالله عبدالرحمن علي العسيرى 64.95

عبدالله عبدالناصر خليفة الفرج 68.71

عبدالله عبيد مجول الشمري 65.69

عبدالله علي صالح العجمي 82.75

عبدالله فايز جمعة العنزي 71.99

عبدالله فايز عبد الله العنزي 66.47

عبدالله فهد ثواب العدواني 71.52

عبدالله فهد فالح العازمي 66.61

عبدالله فهد محمد احبيط 72.18

عبدالله فهد محمد عسكر العجمي 80

عبدالله فيصل امصبح التيسى 75.42

عبدالله فيصل عبدالله الديحاني 70.84

عبدالله فيصل عبدالله الشويعى 64.96

عبدالله فيصل محمد العدواني 73.18

عبدالله لافي سعد الديحاني 79.61

عبدالله لافي نزال العازمي 71.6

عبدالله مانع ناصر سعد العجمي 73.55

عبدالله مبارك دعيج الخالدي 70.67

عبدالله مبارك عبدالله الخميس 79.48

عبدالله محسن عبدالله العجمي 81.69

عبدالله محمد عبدالرحمن الدوسري 67.31

عبدالله محمد عيد الشمري 80.49

عبدالله محى علي مطلق 73.16

عبدالله مرزوق فهد الشمري 78.85

عبدالله مساعد رحيم العنزي 66.78

عبدالله مصطفى عبدالوهاب أحمد حسين الدشتي 65.07

عبدالله مصلح سبيل الرشيدي 57.58

عبدالله معجب مفلح المسيلم 70.09

عبدالله ملفي قويل الديحاني 77.91

عبدالله منصور محمد المطيري 83.17

عبدالله ناجح شفيق توفيق 72.97

عبدالله ناجي عبدالله المطيري 84.07

عبدالله ناجي نزال عويمر 68.49

عبدالله ناصر زايد الهاجري 71.21

عبدالله نواف علي الجريد 67.34

عبدالله هاني سالم الرامزي 68.11

عبدالله وليد خالد العازمي 77.36

عبدالمجيد نايف راشد المطيري 66.21

عبدالمحسن فايز دهش الشمري 69.48

عبدالمحسن محمد سعد العازمي 78.69

عبدالمحسن محمد عبدالمحسن ثنيان الغانم 70.12

عبدالمحسن محمد محسن كثير البدور 80.56

عبدالهادي سعيد علي العجمي 67.58

عبدالهادي عبدالله محمد المطيري 76.25

عبدالهادي فهد مشعل المطيري 69.01

عبدالهادي فهيد حسين العجمي 75.24

عبدالوهاب ثابت محمد البناي 69.31

عبدالوهاب جاسم محمد خالد الباتل 81.66

عبدالوهاب جمال أحمد خميس 63.86

عبدالوهاب خالد محمد الوهيب 75.7

عبدالوهاب سعدون عايد السعيدي 75.67

عبدالوهاب عبدالله محارب المطيري 69.48

عبدالوهاب محمد جاسم الصريعى 65.9

عبيد ثامر عبيد العتيبي 69.87

عبيد فهد سعد الدوسري 75.35

عبيد مبارك عبدالله العرادة 70.39

عبيد محمد عبيد العازمي 61.23

عبير أحمد جاعد العنزي 74.87

عبير بدر عبيدالله الرشيدي 67.44

عبير شوقي المحاميد 81.89

عبير عبدالله حمد الدوسري 69.29

عبير عيد سعد العازمي 73.66

عبير فهد سالم العازمي 66.66

عبير هلال جمروز الظفيري 74.38

عثمان إبراهيم صالح الكريديس 67.12

عثمان أحمد فضي الرشيدي 60.24

عثمان باطح قريش الماجدي 73.17

عثمان خالد مطر حربي 71.6

عثمان صلاح محسن العنزي 69.62

عثمان ظاهر حمود الشمري 68.4

عثمان عايد جخيدم العازمي 69.05

عثمان عبد العزيز عوض العنزي 73.61

عثمان فايد خليف الظفيري 72.47

عثمان محمد ضحوي الحسيني 86.31

عثمان محمد علي اليعقوب 84.3

عثمان مصلح سايج العنزي 69.63

عثمان ناصر محمد الرميضين 69.2

عجايب حمود عكرش محمد 75.36

عجيل صلاح عجيل الحربي 70.67

عدنان عبد الله لافي العازمي 74.29

عدنان محمد سعد المجرن 73.69

عدنان مراد مير محمد الكردى 62.11

عذبه رسم سليمان طمعة 67.53

عذبي ردعان مداد الرشيدي 71.32

عذبي سعود سميحان الشمري 66.32

عذبي غازي عبد الله الديحاني 71.95

عذبيه سعود محمد المطيري 71.54

عزيز فهد شامان الظفيري 78.67

عطا الله عيد سعيدان السليماني 68.16

عطاالله حمدان عطاالله خلف 71.27

عفاف علي العذاب 85.88

عفيفه عبدالله سعيد المؤمن 75.53

عقاب زايد عدنان العتيبي 70.54

عقيل خليفة عقيل العقيل 69.68

علي أحمد جاسم علي 67.41

علي السيد حسن مكى قارونى 70.83

علي جزاع عوض الحربي 69.66

علي جميل عبدالمحسن براك 71.64

علي حسين طالب العنزي 81.23

علي حسين علي الفردان 63.81

علي خالد ياسين الياسين 73.44

علي زياد يوسف المواش 62.62

علي عباس حسين دشتي 66.41

علي عبدالعزيز أحمد الشمري 87.46

علي عبدالله عباس عبدالله 76.62

علي عسكر علي سالم هيثم 68.26

علي فالح عبد الله حجيلان 74.8

علي فلاح محمد المري 70.3

علي لافي حمدان العازمي 77

علي لافي شبيب العازمي 75.18

علي محمد سالم العجمي 68.65

علي مشاري فرج المطيري 76.3

علي مطلق نايف العتيبي 70.61

علي مقبول عوض الرشيدي 89.8

علي ناصر صالح العجمي 74.32

علي ناصر محمد العازمي 68.22

علي ناصر هامل العجمي 81.92

علي هاجد عبدالله المطيري 78.09

علي هميم جاسم محيسن الشمري 72.31

علي يحيى صالح ناصر 66.67

علي إبراهيم حسين البلوشي 75.02

علي أحمد شاهر نعيثل 64.25

علي أحمد علي ملا محمد علي 71.12

علي الحميدي علي المري 72.29

علي باقر علي الفيلي 68.92

علي بدر علي العازمي 66.31

علي بدر علي العازمي 77.94

علي بدر عميم العازمي 69.44

علي حسين عبدالامير داود 68.16

علي حسين عبدالمحسن القطان 69.23

علي حمد ظاهر نهار 72.95

علي حمد عطاالله قبلان الصلبي 61.37

علي ذيب علي الهاجري 75.89

علي راضي بردى العازمي 82.4

علي صالح علي الخضير 80.25

علي صالح منهل شمال 72.96

علي صباح عواد حمود 70.65

علي طارق علي علي 67.19

علي عادل عباس محسن 73.6

علي عادل علي ناصر 73.96

علي عايد فالح الخالدي 67.83

علي عباس عبدالعزيز عبدالله 67.89

علي عبد الرحمن يوسف العروج 71.94

علي عبد العزيز سليمان امير 66.86

علي عبدالله محمد الهويدي 66.78

علي عبدالله مرهون المرهون 71.7

علي عبدالمجيد عبدالصمد حسين 71.17

علي عدنان علي قاسم 69.86

علي عدنان قاسم محمد 66.52

علي عواد شنيف الحريجي 83.17

علي عوض ظايف الشمري 65.95

علي غازي هزاع المطيري 73.68

علي فهد عبدالكريم مقامس 71.85

علي فهد منور عسكر 65.36

علي فيصل خالد السعيد 74.68

علي كريم دهش علي العنزي 79.25

علي مبارك علي العازمي 67.36

علي محمد جاسم المالك 67.44

علي محمد نعمان المتروك 67.3

علي مرزوق محسن مطر 72.02

علي مشاري علي محمد 69.77

علي مطر عبيد ضيدان 70.25

علي هادي منشد جابر 78.86

علي هزاع منصور هزاع العجمي 87.18

علي هشام علي الغريب 70.03

عليه مفتاح جوهر الحمادي 69.18

عماد صالح سعد مفتاح 68.99

عمر أحمد فهد العازمي 71.22

عمر أحمد مرزوق العازمي 75.65

عمر جاسم محمد عبد الله 85.13

عمر جمعان ظاهر العازمي 79.93

عمر حمود علي العليوى 82.66

عمر خالد عبدالله العازمي 76.89

عمر سعود لافي الرشيدي 65.22

عمر سلامة راهي العنزي 68.66

عمر شقير صالح المطيري 73.29

عمر صالح منصور الظفيري 70.22

عمر عبد العزيز عباس الدرباس 65.35

عمر عبدالله سند الرشيدي 90.52

عمر علي صالح المطيري 67.04

عمر عيسى حسن الرشيدي 68.12

عمر فهاد سالم الدوسري 70.61

عمر فهد حلوان العازمي 78.67

عمر فهد عبدالرحمن اسماعيل حسين 63.84

عمر محمد رحيم الشمري 69.46

عمر محمد فراج الظفيري 83.77

عمر ناصر مناع الشمري 68.64

عمر نواف حمدان الفحيط العازمي 74.1

عمر يوسف علي السليم 74.94

عمشة منح قنزان زايد 75.43

عمشة هزاع عواض الرشيدي 74.48

عنادل ملفي علي المطيري 72.32

العنود بدر ريكان جراح 65.99

العنود جاسر سعد راشد الرشيدي 71.66

العنود ذعار متعب دومان المطيري 80.28

العنود سعد عذبي الظفيري 66.42

العنود سلطان ذاعر الحربي 73.38

العنود شامان رشيد العازمي 66.29

العنود ظاهر جدعان مظهور هويت 69.05

العنود عبدالله مطلق المطيري 82.38

العنود محمد عبد الرحمن العتيبي 85.83

العنود محمد منوخ الشمري 70.83

العنود ناصر عبد الله الرشيدي 74.48

عهد حماد راشد الظفيري 75.39

عهد عيادة نشمي الحريجي 79.74

عهود سميان سليمان الماجدي 71.21

عواد جميعان عطشان الصلبي 85.79

عواطف فالح برجس العازمي 88.18

عوض عبدالرحمن عوض المطيري 83.25

عويض فيصل عويض إبراهيم عويض 70.61

عويضه حمد خالد الهاجري 76.27

عيد حمد عيد رجعان المطيري 73.05

عيد سعد مصبح العازمي 81.85

عيد طلال عيد الهبله 66.28

عيد عبيد عواض الرشيدي 78.57

عيد فالح مرضى العازمي 88.97

عيد ناصر عيد السبيعي 70.47

عيد نايف عيد عبدالله 67.9

عيسى جار الله حمود الرشيدي 77.44

عيسى عباد عيد الرشيدي 66.5

عيسى علي عبدالرحمن العازمي 78.7

عيسى غربى خلف العازمي 72.24

عيسى فلاح مجبل العازمي 66.7

عيسى فوزي محمد العيسى 66.03

عيسى وليد حاجي محمد 65.92

غادة عبد الله فارس السبيعي 72.78

غازي جزا سعود المطيري 67.4

غازي عبد الله الحميدي الديحاني 67.36

غالية دهام دغيم الرشيدي 70.17

غالية سالم سعد المطيري 92.7

غالية سليمان جخيور سليمان 69.09

غالية فهد محمد الرشيدي 69.9

غالية مبارك محمد الديحاني 76.25

غالية مرشد شحيتان الشحيتاوي 70.68

غالية نايف جباره قريع المري 62.76

غالية يوسف محمد البناي 63.15

غانم دراج مسعود المري 70.43

غانم فالح راشد الدوسري 69.83

غدران حمود جبر العنتري 69.15

غدير أحمد عطيوي الظفيري 81.56

غدير جاسم محمد باقر 72.4

غدير حبيب عيسى العباسي 67.29

غدير خالد محمد الظفيري 68.03

غدير سالم سلطان فاضل 69.24

غدير صالح جزاع الصليلي 65.52

غدير طلق مريزيق الرشيدي 73.54

غدير عادل عقل الرشيدي 63.24

غدير عبد الله حسين البلوشي 64.75

غدير منادى مطلق العازمي 70.7

غرام مفرح فرحان الرشيدي 64.25

غزلان زايد مشاري صالح شري 70.59

غزلان شاكر ناصر خليف العنزي 74.78

غزلان طارق جاسم العثمان 65.48

غزلان عبدالله مصحب عبدالله الظفيري 68.96

غزلان عيد ماجد المطيري 71.02

غزلان ماجد حسين الحربي 69.35

غزلان محمد عذال العنزي 67.75

غزلان نواف رفاع العنزي 71.79

غزيل حمود فلاح اشنيتر العازمي 84.48

غزيل نواف حمود العبد الله 73.57

غزيل هادي حسن العجمي 67.55

غفران نواف عيد الشمري 74.81

غلا خالد مجبل المطيري 67.67

غلا ظافر محمد العجمي 73.4

غلا عواض عجب المطيري 74

غلا عيسى سلمان محمد السليماني 68.64

غلا غافل مونس فهد 82.43

غلا فلاح رجا الديحاني 71.89

غلا مسعد لايذ موسى 70.6

غلا منصور علي الرشيدي 67.11

غلا يوسف حمود الرشيدي 79.24

غلاء محارب سلمان الصلبي 68.84

غلاب غلاب مصلح الميموني 76.68

غند حمد سعد العازمي 72.51

غنيمة سعود محمد متلع 60.6

غيداء فيصل سعد العنتري 68.23

غيوم محمد خضير العنتري 70.45

فاتن حمود مجلوب الهذال 76.62

فارس بدر فهيد الهاجري 66.58

فارس محمد أحمد السماك 79.13

فارس محمد عبد الله الرشيدي 70.87

فارس محمد عبد الله عبدالرحمن 67.21

فارس مشعل عبد الله الحربي 68.22

فارس مطلق حسن دلعس حمود المطيري 75.22

فاضل طارق عباس عيدي 70.74

فاضل هادي فاضل العجمي 70.75

فاطمة سعد بدر حداد 66.17

فاطمة عايد محمد البشير 68.97

فاطمة عواد حربي جمعان فالح 67.67

فاطمة أحمد بطنى طارش 61.09

فاطمة باتل رشيد العرادة 76.06

فاطمة بدر ناصر بوخضرا 67.37

فاطمة جلال غانم خلف 67.73

فاطمة جمال خليل حمود 66.7

فاطمة جمال فلاح الماجدي 73.84

فاطمة حسن عبدالله الصيرفي 65.27

فاطمة حسين عبد الله الشمري 72.91

فاطمة حمد علي الحريجي 76.82

فاطمة خالد عبدالله الفودري 71.61

فاطمة خلف جابر نجم 79.87

فاطمة دخيل جايز الهاجري 69.08

فاطمة راشد سعد المانع 78.76

فاطمة ردهان عبد الله الردهان الرشيدي 65.92

فاطمة سعود مهدي العجمي 73.29

فاطمة عادل صلبي العنزي 72.95

فاطمة عالي عبد الله الرشيدي 77.68

فاطمة عبد العزيز تركي رحيل 71.93

فاطمة عبد اللطيف صباح حسن 80.76

فاطمة عبد المولا ابو سكران 68.06

فاطمة علي مليح الرشيدي 72.54

فاطمة عمار دعيرم العجمي 84.27

فاطمة عيد طالب مطر 68.32

فاطمة عيسى سعود سلمان 70.12

فاطمة فريد خليل القطان 77.37

فاطمة فلاح ملوح العازمي 69.73

فاطمة فهد حمد عقيل 67.06

فاطمة فهيد رفاعي مناور العازمي 72.19

فاطمة مبارك سيف الرشيدي 66.61

فاطمة محسن جابر براك 66.35

فاطمة محمد حمزة البلوشي 69.94

فاطمة محمد صالح القرادي 75.97

فاطمة محمد علي صديان سلطان 68.11

فاطمة محمد وليد عبدالرزاق هاشم 75.66

فاطمة مشعل مبرك العازمي 88.84

فاطمة مضحى حزام الرشيدي 64.39

فاطمة مهدي صالح الدريع 70.27

فاطمة مهنا عبدالله مطر 76.75

فاطمة ناصر راجح العجمي 71.69

فاطمة نايف هاني نايف العنزي 79.37

فاطمة وليد صالح فراج 63.24

فاطمة وليد عبد الله القطان 72.7

فاطمة يوسف سليمان حسين 67.89

فالح أحمد خلف العازمي 70.16

فالح سعد فالح الهاجري 71.39

فالح عواد فالح العازمي 67.94

فالح فلاح صالح الطويل الرشيدي 74.95

فالح فيصل حمد العازمي 76.52

فالح نهار محمدزبار طفل الظفيري 71.94

فايز سعيد راشد الهاجري 69.85

فايز شجاع هزاع الشمري 65.55

فجر حمد نصار العازمي 70.25

فجر خميس عباس الجيماز 73.13

فجر سعيد سبع فرحان 77.28

فجر عادل عبدالرحمن حسن 74.2

فجر عادل محمد الرشيدي 67.22

فجر فارس كامل سعود السبيعي 68.86

فجر فلاح حجي المطرفي 82.93

فجر فهد صالح المجرن 70.9

فجر مشاري سالم الطويل 70.03

فجر يونس سعد شافي الرشيدي 67.3

فخرالدين صلاح صالح الطراروه 57.37

فراج خالد فراج معزى فراج المطيري 67.14

فراج مفرج ضحوي الحسيني 89.22

فرجه جابر محمد العجمي 72.5

فرح بدر غريد البذالي 71.3

فرح حسين فلاح حمود الشبعان 79.17

فرح عواد دبيس الظفيري 68.83

فرح محمد عبده الحسيني 71.15

فرح مناحي منادي الصالح العنزي 65.23

فرح نجم عبدالله عبد الحسن 74.79

فرحان عبدالجبار معيان العنزي 72.05

فريدة محمد عرب كناوه 70.87

فلاح حسين فلاح العجمي 78.53

فلاح رواف فلاح ردن 67.56

فلاح سالم فلاح العتيبي 63.09

فلاح طلق فلاح العازمي 75.12

فلاح عبدالله سعد العجمي 77.88

فلاح مرزوق فلاح العرادة 79.7

فلاح مسير غنيم الخالدي 68.89

فليح طارق فليح المطيري 79.69

فليح فهيد سعيد العازمي 62.01

فنر جراح غازي العتيبي 68.13

فهاد مبارك فهاد العازمي 69.85

فهد عبدالرحمن حمد العجمي 71

فهد محمد اعجمي الهاجري 75.87

فهد أحمد عجيل العنزي 65.35

فهد أحمد فياض السوادي 71.29

فهد أحمد كثير الخالدي 60.05

فهد أحمد هلال العجمي 87.75

فهد بداح فهد العجمي 70.23

فهد بدر مبارك بوهدلك الرشيدي 79.59

فهد ثامر محمد غريب 70.74

فهد حسن ناصر العجمي 65.02

فهد حسين فهد العجمي 69.14

فهد حمود فرحان جابر الظفيري 68.55

فهد خالد حريميس العازمي 71.56

فهد خليفة عبدالله الهران 64.94

فهد درع برجس الدوسري 65.02

فهد راضي سالم العازمي 72.25

فهد ربيع يوسف العازمي 77.88

فهد سعد سالم العجمي 74.06

فهد سعد صعصيع العنزي 68.08

فهد سعود فهد العازمي 75.83

فهد سعود مطلق العتيبي 74.53

فهد سعيد ذيب مساعد السبيعي 81.33

فهد سلطان فهيد الديحاني 82.67

فهد صالح عذال العنزي 74.26

فهد صباح عبدالكريم العنزي 74.49

فهد ضربا ح ضويحي العدواني 70.45

فهد عادل سويد السويد 68.69

فهد عادل فرج الله عمبر 65.16

فهد عبد العزيز فهد الدوسري 75.7

فهد عبد الله عبد اللطيف الفايز 72.63

فهد عبد الهادي صغير الوطيان 82.75

فهد عبدالله سعد العازمي 66.38

فهد عبدالله عبدالهادي العجمي 65.36

فهد عبدالله فالح العازمي 65.89

فهد عبدالله فهد الهاجري 65.11

فهد عبدالله محمد المطيري 81.7

فهد عبيد سعد الدوسري 85.62

فهد عصام سلطان السمحان 61.15

فهد علي فهد العرادة 77.63

فهد علي مبارك العازمي 66.67

فهد علي مبارك العازمي 69.27

فهد علي أحمد النجدي 62.89

فهد عمار جديع العجمي 68.65

فهد فارس صباح الدغيم 64.4

فهد فالح حديجان الرشيدي 72.89

فهد فراس فهد الحمدان 69.64

فهد فلاح عبد الله العازمي 66.77

فهد فواز فهد الجميلي 67.64

فهد ماجد بدر المطيري 73.91

فهد محمد سالم العجمي 92.96

فهد محمد سيف فرحان النامي 77.41

فهد محمد عبد الله الرشيدي 78.58

فهد محمد مزعل السعيدي 70.43

فهد محمد هويج العجمي 65.77

فهد مرزوق فلاح العرادة 77.37

فهد مرزوق مرزوق الرشيدي 73.98

فهد مرزوق مريشد الرشيدي 75.86

فهد مزعل ضحوي الشمري 69.37

فهد مزيد عقاب الشمري 70.82

فهد مهنا فهد العدواني 66.8

فهد ناصر حمد الهاجري 75.09

فهد نصار فهيد العجمي 68.94

فهد نواف فهد العازمي 83.25

فهد هليل حمد العنزي 73.55

فهيد عبد الله فهيد العجمي 72.76

فهيد علي حسين صغير العجمي 80.56

فهيد محمد مانع العجمي 81.56

فهيد مستور صباح عبيد العازمي 67.8

فهيد منصور فهيد الجعيدى 68.15

فواز أحمد علي سند السند 73.34

فواز أحمد مطر الرويعى 77.69

فواز ثامر سعود السعيد 71.44

فواز حسن أحمد محمد 72.35

فواز خالد مجبل خلف 65.23

فواز سعد فراج الظفيري 84.67

فواز صالح عبد الكريم العازمي 74.03

فواز عادل صالح العدواني 71.28

فواز عادل فرج الله عمبر 69.16

فواز عبدالله غالب محمد 72.5

فواز علي مشيلح الديحاني 71.85

فواز فالح مناور المطيري 74.77

فواز فراج زبن العربيد 75.34

فواز مبارك عبد الله جرى العجمي 78.38

فواز محمد مبارك عبد الله 70

فواز محمد نوري علي 71.08

فواز مشاري ماجد عويد 74.11

فواز مشلح شليويح الشمري 88.75

فواز مفلح ضاحي صالح شليه الرشيدي 68.48

فواز هشام سجيع المصرى 59.65

فواز وليد أحمد يوسف 69.38

فواز يوسف سالم فهد الدويلة 89.8

فوز حسن تركي العتيبي 70.07

فوز حمود مرضي النصافي 72.1

فوزية يعقوب يوسف الحزامى 85.18

في صلاح ظاهر قاطع عبيد الشمري 76.09

فيحاء عوض رويشد الرشيدي 70.26

فيصل أحمد سعد الجهنى 80.81

فيصل أحمد صالح سهو الشمري 80.84

فيصل تركي حمدان البناقي 73.87

فيصل جاسم منصور العازمي 75.23

فيصل ذياب سويد العازمي 63.75

فيصل راشد علي مبارك 68.27

فيصل راشد هادي العجمي 69.56

فيصل سعود جاسم محمد 69.12

فيصل شاعي غازي المطيري 85.23

فيصل صالح ال سالم الوعله 69.23

فيصل صالح حسين الشطي 65.31

فيصل عادل مسلم الرقاص 76.15

فيصل عبد المحسن جاسم جبر 68.88

فيصل عبدالله عنبر المطيري 64.59

فيصل عبدالله مطر الشريفي 65.48

فيصل عبدالله نهار المطيري 80.51

فيصل علي بريك العازمي 69.38

فيصل فرج عبد المحسن فرج 77.83

فيصل فضيل فلاح الفضلي 74.64

فيصل فواز طخاخ العنزي 70.83

فيصل ماجد حمد سالم الحويطى 70.33

فيصل محسن غازي المطيري 70.32

فيصل محمد جابر العتيبي 80.28

فيصل محمد عبدالله المطيري 68.98

فيصل محمد معجب السبيعي 70.11

فيصل محمود محمد الغنيم 76.62

فيصل مشاري محمد اللحدان 72.88

فيصل مطلق زيد المنير 79.31

فيصل ناصر عبد الله العنزي 80.15

فيصل نهار فلاح المطيري 78.22

فيصل نواف صغير الشمري 79.38

قاسم خالد لفتة قيطان 73.64

قاسم ميثم قاسم محمد 65.79

قطيم مفرح قطيم الهاجري 72.33

كوثر رعد مشل صياح العنزي 77.13

كوثر ناصر عادل الناصر 70.38

لافي اسماعيل سهيل العنزي 85.83

لافي ايمن مناحي العازمي 77.62

لبيدة حمد محمد الماجدي 67.01

لجين جعفر حسن محمد 70.8

لجين يوسف عبدالله محمد رضا 71.02

لجين يوسف علي محمد مبارك 73.49

لطيفة خلف عيد العازمي 83.4

لطيفة بدر فهد العرادة 63.18

لطيفة ثويني سعد العتيبي 69.06

لطيفة دخيل محمد المطيري 67.87

لطيفة عبد الرضا محمد شير 75.63

لطيفة عبد الله الحويلي الرخيمى 77.72

لطيفة عياد ضيف الله العازمي 62.71

لطيفة ماجد دحيم المطيري 67.4

لطيفة نهابه أحمد الشمري 63.39

لقمان يوسف محمد لقمان 70.24

لمى طلال حمود العتيبي 74.28

لورا خالد طارق عبدالله 75.37

لولوة حمود عبدالله الشمري 67.83

لولوة صباح عواد حمود 72.46

لولوة عبد المحسن عبد الله الثويني 75.31

لولوة عبدالعزيز سعود الرميضي 66.3

لولوة عبدالله عبيد الشمري 64.44

لولوة علي حسين العنزي 70.83

لولوة محمد سعد العنزي 73.05

ليال جميل ياسين العبد 68.21

ليالي أحمد جهران العازمي 70.11

ليلى جمعة مرزوق صالح 62.86

ليلى حمود حمد بن عيسى 58.5

ليلى سعود مبارك العازمي 69.28

ماجد ثامر محمد العازمي 74.02

ماجد جمال منصور الهاجري 83.96

ماجد خالد محمد الهاجري 87.84

ماجد رباح عيد رباح 83.85

ماجد عبد الله ماجد البطي بوطيبان 86.55

ماجد عبد الله متعب هلال 89.42

ماجد عبد الله محده المطيري 57.84

ماجد عجمي سلمي المطيري 73.22

ماجد فهد عمعوم العازمي 68.95

ماجد محمد عبيد الديحاني 72.32

مايا محمد سمير البلطه جي 69.88

مبارك أنور فالح القعمر العازمي 83.97

مبارك جهيم مفلح الصليلي 75.37

مبارك حمد راشد بشير 77.76

مبارك حمد مبارك سريع 79.92

مبارك خليفة صحن الهاجري 72.17

مبارك راشد مبارك السبيعي 67.54

مبارك سعد عقاب الشمري 69.24

مبارك سعود ضبيعى الحريجي 64.37

مبارك سعود محمد المطيري 68.3

مبارك شافي مبارك العجمي 73.99

مبارك عايض عواض الرشيدي 71.19

مبارك عبدالله دغش محمد الجدادى 88.47

مبارك علوان جابر عيسى 69.67

مبارك علي ناصر الرشيدي 81.55

مبارك فارس مبارك الرشيدي 73.09

مبارك فريج مغتر العميره الهاجري 63.01

مبارك مانع مبارك العجمي 72.05

مبارك محمد حسن العجمي 71.67

مبارك محمد سالم الفعم 64.24

مبارك محمد سعود السبيعي 75.52

مبارك مناحي دغش المطيري 69.73

مبارك ناجي مانع مصبح 82.83

مبارك نايف سميحان النومسي 73.6

مبارك يوسف مبارك الداهوم العازمي 76.24

متعب زبن عبد الهادي مطلق العتيبي 74.96

متعب صالح قحطان فهيد العنزي 77.71

متعب محمد فجر الشمري 70.65

متعب مرضى حسين العنزي 74.75

مثايل حماد راشد الظفيري 70.55

مجبل محمد صالح المكيمي 75.86

مجبل خليل مفضي العنزي 70.18

مجبل سالم مجبل الغريافى 67.98

مجبل سعود مجبل الحسيني 81.33

مجبل طلال عيد الظفيري 66.03

محماس محيسن محماس المطيري 83.95

محمد إبراهيم جويهل الجويهل 67.76

محمد إبراهيم محمد الحجي 67.09

محمد أحمد عبد الله الخالدي 76.65

محمد أحمد عبدالله العنزي 62.48

محمد أحمد مصبح العازمي 85.57

محمد أسامة عبد الله جمعة 72.49

محمد اسماعيل خليل القلاف 65.15

محمد الهيلم مشعان العجمي 70.49

محمد انور سعود الراشد 64.56

محمد انور شمخى الهندال 70.32

محمد ايمن رشوان أحمد 70.2

محمد بدر خلف فدعوس 64.61

محمد بدر سعد العازمي 82.61

محمد بدر علي العنزي 75.01

محمد بدر محمد الحريجي 83.41

محمد بدر محمد العنزي 70.38

محمد بدر مويسان العتيبي 73.34

محمد بدر ناصر العليوى 75.84

محمد بدر ناصر المشعل 67.88

محمد بركة ضيف الله المطيري 76.13

محمد تركي مفلح الرشيدي 83.59

محمد جاسم ردعان العازمي 66.8

محمد جاسم محمد جعيلان 68.21

محمد جمعان مصبح الشبو 70.61

محمد جوير جار الله حمد جار الله 66.49

محمد حاجي محمد اغا حاجي محمد اكبر 67.07

محمد حامد جابر الوردان 68.93

محمد حراب محمد السبيعي 71.33

محمد حسن سلمان الرشيدي 70.41

محمد حسن عباس حسن 68.49

محمد حسين باقر محمد 77.37

محمد حسين علي اليوسف 68.98

محمد حسين نايف العنزي 71.78

محمد حمد راشد الفضلي 79.77

محمد حمد محمد الماجدي 68.41

محمد حمد مسعود العجمي 83.21

محمد حمود جاعد العتيبي 71.96

محمد خالد جريش العدواني 66.46

محمد خالد رجا البغيلي الرشيدي 69.08

محمد خالد مجعد المطيري 68.92

محمد خالد محسن الهاجري 64.72

محمد خالد محمد عنزه 66.13

محمد خالد مهدي الشمري 71.02

محمد خليل حاجي عبد الله 70.3

محمد درويش حماد الدوسري 65.98

محمد دهاش رايف الرويعى 77.64

محمد راشد إبراهيم المري 75.16

محمد راشد علي المري 70.32

محمد زايد جلوي الصانع 72.04

محمد زبن ادليم العازمي 77.05

محمد سالم راشد علي المري 63.07

محمد سالم سعد الجميلي 78.73

محمد سالم محمد بنوان 70.59

محمد سامي مرزوق المدعج 76.51

محمد سعد دهش الشمري 73.02

محمد سعد علي العقال 68.19

محمد سعد محسن الخالدي 72.69

محمد سعد محمد السعيد 67.49

محمد سعران محمد البذالي 68.16

محمد سعود مدلول العنزي 69.4

محمد سلمان محمد بو حديده 68.42

محمد سند مرضي الظفيري 70.7

محمد شاكر كريم جنديل 73.58

محمد شملان محمد السليمان 77.07

محمد صلاح خلف العازمي 63.12

محمد صنيتان شعار المطيري 74.68

محمد طلال عبد الله العتيبي 69.17

محمد عابدين محمد باقر اشكناني 90.77

محمد عادل فلاح الرويعى 68.9

محمد عباس محمد نور 70.13

محمد عبد الرحمن حسين الشمري 74.1

محمد عبد العزيز عايش الرشيدي 65.19

محمد عبد اللطيف عبد الله العبد الله 66.11

محمد عبد الله عايض المطيري 72.01

محمد عبد الله فنوس الماجدي 65.98

محمد عبد الله فهد العتيبي 70.49

محمد عبد الله محمد الهاجري 62.97

محمد عبد الله محمد الهويدي 63.13

محمد عبد الهادي خلف السبيعي 64.07

محمد عبدالرحمن عبدالله العتيبي 71.97

محمد عبدالعزيز براك الخالدي 75.14

محمد عبداللطيف يعقوب محمد 80.68

محمد عبدالله عبدالرضا القطان 67.17

محمد عبدالله علي العنزي 67.51

محمد عبدالله محمد الباتل 84.88

محمد عبدالله هادي عبدالله زنيفر هادي الحويله 82.77

محمد عبدالناصر علي تورنا 73.62

محمد عبدالناصر محمد عيسى 81.25

محمد عبيد شباب ثويني الديحاني 77.3

محمد عدنان إبراهيم البناي 60.31

محمد عذل ماجد البرازي 75.79

محمد عزيز حمدان الشمري 92.08

محمد عقاب مطلق عوض 71.49

محمد علي اكبر طالب 58.62

محمد علي بركة السبيعي 71.89

محمد علي حسين الغريب 65.16

محمد علي حمد الشمري 66.66

محمد علي عبد مسير 72.39

محمد علي مبارك العازمي 70.02

محمد علي محمد عايض 74.38

محمد علي سلمان البندري 68.81

محمد عمر خليف الظفيري 66.3

محمد عمر علي الهاجري 67.21

محمد عوض سمير الرشيدي 63.81

محمد عويد ثويني العرادة 86.62

محمد عيد علي العازمي 87.27

محمد عيسى بكاى دشيش 72.35

محمد عيسى عبداللطيف العيسى 65.95

محمد غضبان نصار الخالدي 76.38

محمد فارس زياد الرشيدي 68.36

محمد فاضل خميس عيادة 85.42

محمد فالح شجاع العجمي 65.24

محمد فالح صنيدح مبارك 61.65

محمد فايز محمد العازمي 81.6

محمد فدغوش سلمان الهاجري 76.65

محمد فراج خلف العنزي 68.26

محمد فراج مطلق الزعبي 68.42

محمد فلاح مرزوق العازمي 74.64

محمد فلاح مسعود بندر 65.85

محمد فهد اسماعيل البلوشي 70.01

محمد فهد حمود الزعبي 84.22

محمد فهد شريدة المطيري 76.75

محمد فهد علي الدماك 84.72

محمد فهد غازي العازمي 79.56

محمد فهد محمد العنزي 65.72

محمد فهد مطلق الرشيدي 87.53

محمد فواز عيد العازمي 72.8

محمد فيصل عبيد العازمي 87.45

محمد كمال سليم رشيد شقير 61.28

محمد لافي ضحوي العازمي 68.24

محمد مبارك الحميدي الحريجي 83.41

محمد مبارك خلف العازمي 67.08

محمد مبارك عويد الرشيدي 78.09

محمد مبارك محمد الحمدان 66.28

محمد مجبل حريميس الرميضي 66.07

محمد مجبل فهد العلاج 75.6

محمد مزيد مانع الديحاني 66.93

محمد مشعل سعد الحضيري 72.99

محمد مشعل عايض الرشيدي 70.73

محمد مصلح محمد العجمي 66.77

محمد مطلق نغيش نغيش 76.98

محمد مطلق ياسين مطلق 77.86

محمد منصور بخيت عبدالله العجمي 83.01

محمد ناصر ضيدان المطيري 85.53

محمد ناصر ظاهر الشمري 78.83

محمد ناصر عايش المطيري 67.24

محمد ناصر ناشي المطيري 84.02

محمد نافع هايف المطيري 84.28

محمد نايف حليويس الشمري 77.61

محمد نبيل محمد عواد 74.55

محمد نهاد الازعط 61.46

محمد نهار نجم سرحان 77.91

محمد نواف علي المطيري 74.89

محمد نواف مهدي العنزي 73.76

محمد نواف نبيل الفرحان 71.34

محمد هجاج مطلق الرشيدي 66.35

محمد يوسف محمد البذالي 71.07

محمد يوعد عبدالله الحربي 80.85

محمود أحمد حمودة رجب طلبه 68.79

محمود شاكر محمود كمال 70.48

مراحب صالح محمد الجلاوي 73.36

مراحب ثامر فلاح العنزي 73.68

مراحب محمد حسين العنزي 66.79

مرام جابر خلف الفضلي 67.28

مرام مدالله ضيف الله محمد الرشيدي 66.58

مرزوق بدر مرزوق الدوسري 66.18

مرزوق محمد مرزوق ابوقذيله 73.15

مرزوق مشعل مرزوق العازمي 73.78

مرشود مشاري أحمد المرشود 64.81

مرضي علي مرضي الأذينه 69.82

مريم بدر أحمد محمد 72.48

مريم تركي فرج الشمري 86.85

مريم جويعد مطارد الحربي 63.73

مريم حمود حمدان العنزي 74.45

مريم خالد محمد التركي 67.55

مريم راضي مرزوق الطلح 66.32

مريم سالم عبدالمحسن العجمي 70.29

مريم سالم هويدي العصيمي 69.68

مريم سعد خلف الفضلي 70.59

مريم سعد عماش العنزي 74.29

مريم شبيب نهار المطيري 81.08

مريم طالب تركي مال الله رجب 68.77

مريم طلال حسين البلوشي 85.17

مريم غنيم فهد المطيري 69.53

مريم فاضل محمد عبد الرضا 65.72

مريم فالح نعيم مذعر 75.26

مريم مبارك ضيدان السهلي 84.62

مريم مبارك فهد العجمي 68.43

مريم محمد حمزة كرم القلاف 63.43

مريم محمد صالح العامر 68.29

مريم محمد عبد الله الهاجري 68.89

مريم محمد علي المصيليخ 80.7

مريم محمد ملحم الدوسري 69.44

مريم ناصر مرزوق مبارك 68.48

مريم نواف مطر عبد الله 61.75

مريم وليد فهد الرشيدي 76.65

مريم وليد هابس الراشد 64.48

مريم يوسف عبد الله الربيع 93.62

مريم يوسف عبد الله الشمري 64.07

مزنة مسفر محسن العجمي 80

مزيد أحمد مزيد الخالدي 80.7

مزيد فهد مزيد عقاب الشمري 81.26

مزيد محمد حمود محمد فهيد الثويمر 85.08

مساعد حميد رجا الرشيدي 74.23

مساعد رشيد عواض الرشيدي 67.83

مساعد عبدالله سعد العنزي 68.75

مساعد علي نايف المطيري 79.38

مساعد عوض ملفي المطيري 67

مساعد غازي ناصر المطيري 62.22

مساعد مشعل مرزوق المطيري 68.1

مساعد مطلق فلاح العازمي 63.76

مستورة سعد سعود العازمي 62.18

مسفر حمد مسفر العجمي 70.71

مسفر عايض مسفر العجمي 77.95

مسفر محمد مانع العجمي 72.26

مسفر منصور مسفر العجمي 69.41

مسك محمد سعدون السبيعي 71.91

مسك محمد فلاح العازمي 70.61

مشاري أحمد مصطفى الربيعي 72.25

مشاري بداح فريج المطيري 70.8

مشاري بدر مبارك شعيبى 64.23

مشاري جمال حسين سلامات 74.09

مشاري حبيب عيد العازمي 66.65

مشاري خالد سعود الشمري 63.22

مشاري سليمان اعجيمى الهزاع 82.29

مشاري فهد عبد الله المرد 77.24

مشاري محمد صالح العجمي 69.06

مشاري معاشى مرزوق الظفيري 65.72

مشاري يوسف إبراهيم الحساوى 75.34

مشاري إبراهيم أحمد الحرمي 64.39

مشاري أحمد محمد العازمي 69.99

مشاري جمعة راضي عويد 80.63

مشاري سالم محمد العجمي 75.33

مشاري سلام حمود العبد 76.24

مشاري عبد الله عتيق الديحاني 71.16

مشاري عبدالله محمد العصيمي 84.03

مشاري فراج مبارك العازمي 67.42

مشاري فهد خلف المطيري 76.06

مشاري فيصل عماش الحربي 87.83

مشاري مشعل مناحي المطيري 72.09

مشاعل راشد مسعود الصالح 79.4

مشاعل محمد سعد العازمي 71.66

مشرف حمد مشرف العجمي 71.93

مشعل أحمد عبداللطيف الضويحي 63.44

مشعل أحمد عبود العازمي 65.56

مشعل بدر عايض الرشيدي 72.89

مشعل ثنيان مفرج الدلمانى 78.88

مشعل طلال حمود العازمي 71.09

مشعل طلال عايض الحربي 75.58

مشعل عباس هاشم ناصر 77.63

مشعل عيد علي المرتجى 67.17

مشعل غازي منيع الله الرشيدي 72.05

مشعل فايز فالح العازمي 72.43

مشعل فايز محمد المطيري 65.17

مشعل ماجد مشعان الديحاني 68.94

مشعل مبارك خلف ريحان 68.81

مشعل مبارك شحاذ العازمي 67.14

مشعل مبارك فالح العازمي 69.17

مشعل مروح حمدان المطيري 67.87

مشعل ناجح محمد ناجح محمد 71.5

مضاوي إبراهيم علي ارحمة العجمي 63.93

مضاوي محسن عفيف الشمري 74.77

مضاوي ناصر صالح العجمي 65.89

مضاوي جمال حمد محمد الفضلي 75.59

مضاوي هندي ناصر المري 74

مطلق بداح فريج المطيري 66.12

مطلق بندر مطلق الخالدي 70.89

مطلق خلف خالد الرشيدي 70.36

مطلق راشد فرحان العازمي 73.7

مطلق صباح مطلق العازمي 86.01

مطلق عبد الله مطلق العازمي 65.4

مطلق فلاح غازي المطيري 70.33

مطلق محمد مطلق الهاجري 77.25

معاذ حمد عويضه العجمي 66.57

معاذ عيد داود العنزي 75.26

معاذ ناصر ماطر العازمي 72.56

معالي منادى مزعل الفراع العازمي 76.18

معالي عبد الله فرحان العازمي 80.44

معالي نايف متعب الحربي 86.38

مفرج سعد عوض المسيلم 74.85

مفرح بدر مفرح المطيري 79.31

مفرح رعد مطلق الحسيني 75.69

مفلح هادي مفلح العازمي 69.22

ملاك جابر علي بلوشي 66.76

ملاك حاضر مناور الرشيدي 76.81

ملاك دغش سعد السهلي 68.61

ملاك سعد فرج عودة 83.68

ملاك شلوان نايف العتيبي 70.9

ملاك غانم راشد صقر 68

ملاك فهد يونس شايع 75.94

ملاك كاظم عبدالخضر الخميس 71.44

ملاك محمود المحيمد الخلف 70.15

ملاك مهدي صالح خريبط 79.6

ملاك نواف خالف المطوطح 61.8

ملاك نواف عباس قاسم 67.16

ملاك يوسف مطر العنزي 65.45

ملحم ناصر ملحم الدوسري 69.39

ممدوح سعد ممدوح الشمري 67.56

منار خالد عبدالله القحص العنزي 75.36

منار شبيب نهار المطيري 78.22

منار عبدالله محمد الشمري 69.87

منار علي سالم قمبر 72.6

منار مرزوق محمد صالح العجمي 73.82

منار مصطفى مؤنس ساكت الدخيل 72.99

منال جاسم راشد البذالي 86.67

منال ناشر سعود العجمي 73.55

مناور نصار مناور العازمي 69.54

مناير بندر ضيف الله الديحاني 69.99

مناير صافى عبار جبر 73.03

مناير طلال عقلة العنتري 67.84

مناير عبدالله حمود الرشيدي 66.98

منصور أحمد مضحى حزام 63.3

منصور حسين جاسم الراشد 82.6

منصور خالد جواد الشواف 69.81

منصور فهد محمد العجمي 61.9

منصور محمد منصور الهاجري 90.43

منصور محمد منصور حسن الدوسري 82.81

منصور مطلق منصور العنزي 76.44

منصور يوسف راشد الجويدان 67.9

منوه نصار ناصر منصور المطيري 69.25

منى محمد حزام جياد 80.58

منى جاسم محمد الرشيدي 73.87

منى حسين علي المسري 67.99

منى صلاح محمد مجدل محمد 65.62

منى عبد الله علي الرويح 71.13

منى غانم عجيل ثامر 76.24

منى غنام لافي المطيري 79.71

منى فريج عطية مطر 78.32

منى مبارك عطية الشويحان 69.55

منى محمد علي البلوشي 72.01

مني راشد سالم الظفيري 72.25

منيرة نقا ناجي الشعلاني 81.58

منيرة أحمد إبراهيم التركي 66.76

منيرة بدر عامر العتيبي 75.78

منيرة بدر ناصر العازمي 69.59

منيرة حامد عبدالرحمن الفيلكاوي 75.74

منيرة حمد عبد الله الدوسري 78.55

منيرة خالد سعد القحطاني 80.09

منيرة خالد فهد الرشيدي 68.46

منيرة زكي مبارك المبارك 68.07

منيرة سامر الشماع 73.12

منيرة سرور صعفك المطيري 61.99

منيرة سعود علي المطيري 78.5

منيرة عايض عبد الهادي الرشيدي 71.4

منيرة عبد الله سلمان العازمي 64.35

منيرة عبد الله شايع الماجدي 67.05

منيرة عبيد مبارك حميد العجمي 66.84

منيرة فالح حمد العجمي 79.62

منيرة فهد حسن القحطاني 70.95

منيرة فهيد مناحي العجمي 68.84

منيرة ماضي علي العجمي 73.98

منيرة مبارك فالح الهاجري 64.11

منيرة محمد فهد العازمي 70.28

منيرة مشعل أحمد كنكونى 70.58

منيرة مصبح عايض العنزي 64.52

منيرة مناحي بدر الظفيري 65.7

منيرة هادي عايض الهاجري 78.66

منيرة هندى عبدالله الهاجري 73.5

مها جوهر كومر حمد 73.53

مها غالب سالم العازمي 74.71

مها فالح عيد الرشيدي 69.61

مها فلجى مسلم الرشيدي 60.69

مها محمد سالم المطيري 58.33

مها محمد ممدوح العنزي 68.6

مها ملفي رشيد الرشيدي 66.03

مها منعم اسماعيل 70.96

مهدي فلاح محمد جمعة 74.66

مهدي محسن لافي العازمي 84.44

مهدي أحمد قاسم الرامزي 65.98

مهدي بدر صالح عناد 63.96

مهدي حسن أحمد مهدي 68.64

مهدي عباس حسين فحص 72.65

مهدي علي حسين خسروه 69.63

مهدي نواف قنيفذ القحطاني 76.08

مهنا عيد مهنا الخرينج الرشيدي 72.76

مهنا يوسف عراك الشمري 71.31

مهيه محمد مطر الشمري 61.41

موضي حمود محمد الهاجري 69.19

موضي سعد خالد ناصر الزعبي 84.95

موضي منيس جسار مسفر 69.97

موضي نواف قائد أباذراع الظفيري 70.25

موضي سالم ناصر الهاجري 75.88

موضي فهد عبدالعزيز المسعود 61.02

موضي محمد قمدان دريع 78.47

موضي ناشي عايض الرشيدي 76.77

مى ياسر محمود محمود المسمارى 73.35

مي سعد سعود العازمي 66.66

مي عبدالله عوض الخضير 75.17

مي فهد حبيب الفضلي 69.69

ميثا عادل سليم عوض 75.91

نادر بدر مداد العازمي 74.46

نادر ضلعان معيض العبد الله 62.6

نادر فيصل نفل العجمي 73.92

نادر نواف عايض العازمي 65.71

نادية ماجد صقر المطيري 70.84

نادية بشير صياح الرشيدي 70.64

نادية راشد مشل صياح غازي العنزي 75.61

نادية عايض فهد العجمي 71.89

نادية عبيد علي العازمي 67.46

نادية محمد مزيد الجيعان 69.91

ناصر أحمد راشد الغانم 68.94

ناصر اركان جاسم العنزي 72.98

ناصر بدر غازي الضفيري 75.6

ناصر بدر ناصر الشمري 68.88

ناصر براك خالد الصليهم الهاجري 71.32

ناصر بهيج بهجت يوسف صلاح 66.97

ناصر راشد فهيد العجمي 82.04

ناصر راشد مطلق الزعبي 70.43

ناصر سعد ناصر الهاجري 64.04

ناصر سعد ناصر العبيد 83.12

ناصر سلطان محمد بورسلى 71.08

ناصر سلمان علي السبيعي 65.02

ناصر صالح ناصر المرشد 75.96

ناصر صلاح حسين البلوشي 67.58

ناصر طلال علي الرشيدي 79.89

ناصر عادل جاسم المويجد 70.05

ناصر عبد الله عطية الحمدان 73.26

ناصر عدنان عبدالمحسن جواهرى 65.42

ناصر عقاب صياح المطيري 74.01

ناصر علوش مرزوق العتيبي 78.29

ناصر عيد ناصر المطيري 90.16

ناصر فريح مجبل الرشيدي 78.02

ناصر فيصل ناصر السيحان 78.69

ناصر محمد جابر المري 75

ناصر محمد حماد الكفيف 71.99

ناصر محمد شنيف عجيل 70.91

ناصر محمد ظاهر العازمي 62.85

ناصر محمد عبدالله العنزي 64.66

ناصر محمد فالح الدوسري 67.67

ناصر محمد ناصر الهاجري 63.84

ناصر مسفر ناصر العجمي 74.88

ناصر معتوق عبد العزيز القوز 84.47

ناصر نبيل علي العازمي 70.69

نافل منصور حسين العجمي 68.84

ناهض محمد عبد الرحمن الدوسري 68.54

نايف حمدان فرحان البذالي 70.36

نايف سعد قطيم الحربي 78.48

نايف سند قرينيص الديحاني 87.58

نايف عودة نايف عفات 67.18

نايف فهد رومي الظفيري 75.45

نايف ماجد حامد المطيري 72.94

نايف محمد حمدان البناقى 68.54

نايف محمد فهيد الهاجري 77.12

نايف ناصر منصور الخالدي 70.58

نايف ناصر نايف القحطاني 73.93

نبيل سالم عبد الله جعفر الجعفر 60.66

نجد حامد تركي الشمري 68.57

نجد عبدالله عقيل المطيري 70.78

نجلا الحميدي شقير الشمري 87.81

نجلاء فهد نما العازمي 69.26

ندى منادى محمد النمران 78.79

ندى نواف عطية العنزي 67.35

نرجس علي سيد محمد بهبهاني 62.72

نشميه عبد الله سرحان الرشيدي 77.41

نصره خالد خلف مانع 61.08

نصره عبد الله سعد القحطاني 61.66

نعيمه عبدالله بشير سلمان 65.41

نهاد محمد مزيد الجيعان 67.1

نهار صالح نهار بجاد المطيري 80.12

نواف إبراهيم عبد الرحمن العدواني 68.7

نواف بدر عوض منصور الصانع 80.26

نواف سالم حسين العنزي 69.37

نواف صالح جزاع الصليلي 74.35

نواف عبدالله فالح العجمي 78.22

نواف عذبي مبارك 70.04

نواف علي راشد العنزي 63.93

نواف فايز متعب الرشيدي 70.36

نواف فراج الهبى العازمي 66.52

نواف فهد مشهور الجنفاوي 82.44

نواف فواز قلاط الديحاني 68.36

نواف مبارك مبارك الرشيدي 75.59

نواف مشعل لاحق العتيبي 68.73

نواف نايض ثاني الرشيدي 76.44

نوال جعيلان مرزوق الرشيدي 69.57

نوال مبارك ناصر الهيلة 71.65

نور انور معجون الضفيري 68.7

نور ضرار حمد السليم 71.99

نور عبدالعزيز محمد الحبابي 72.56

نور فهد سعد الغانم 81.32

نور مبارك حمود العنزي 70.34

نور مبارك علي القطان 72.07

نور محمد إبراهيم حجازي 71.51

نور ميثم علي بوعباس 69.16

نور نايف سحيم الهاجري 67.53

نور نجم عبدالله حسن 80.65

نورا سحمي فيحان الهاجري 72.59

نورا سعد محسن الخالدي 68.53

نورا ناصر خليف العنزي 78.73

نورة فايز عبدالله عيد العيفان 86

نورة فرحان عبدالله فرحان العازمي 85.69

نورة جمعان حجي العازمي 81.36

نورة حمد جمعان المرزوق 70.37

نورة حمد سعيد الهاجري 67.35

نورة خالد حمود الهاجري 70.97

نورة خالد عبد الله المطيري 76.59

نورة خالد محمد العتيبي 70.37

نورة خليف لزام الرشيدي 73.56

نورة دهمى فرحان الدوسري 56.29

نورة زيد مجبل العازمي 67.56

نورة سالم فهيد العجمي 71.52

نورة سعد حمد العجمي 70.44

نورة سعد زيد الجباري 82.22

نورة سعد سالم العازمي 71.66

نورة سعد عبدالمحسن التميمي 67.2

نورة سعد ناصر الهاجري 65.43

نورة سعود حشاش مخمخم الرويعى 66.52

نورة عبد الله حسين العجمي 71.47

نورة عبدالله بن سمير بن تركي الفضلي 74.31

نورة عبدالله نايف المتلقم 74.53

نورة عويض عوض العازمي 89.27

نورة عيد مطلق العازمي 65.38

نورة فهد عماش العنزي 67.9

نورة فهد ناصر الحقان 74.7

نورة فيصل عبد الهادي الهاجري 68.76

نورة فيصل علي المطيري 73.33

نورة مبارك جمعة مبارك الدوسري 66.63

نورة محمد سعيد الرشيدي 69.3

نورة محمد سعيد المري 65.21

نورة محمد ناصر المظفر 74.98

نورة محمد نايم العازمي 64.32

نورة مرزوق عبدالعزيز داهوم الهاجري 73.74

نورة ناصر حسن العجمي 67.94

نورة ناصر محمد جلوي طلب 65.81

نورة هويدي فهد العازمي 64.78

نورة وليد عبد الله العنزي 82.84

نورة يوسف سعود السماعيل 73.88

نوف إبراهيم حسين العجمي 69.71

نوف صالح حسين ذيب العجمي 81.84

نوف عبد الحميد محبوب الدهام 75.45

نوف عبد الهادي عبد الرحمن العازمي 69.65

نوف علي كايد العنزي 65.17

نوف فرحان محمد الشمري 73.44

نوف فريج سعد الماجدي 61.58

نوف فهد اديرى عسكر 71.01

نوف فهد سعد الرشيدي 74.51

نوف ماجد سلطان بخيت 66.14

نوف محمد ساكت سوعان العنزي 68.14

نوف محمد سعيد الرشيدي 86.9

نوف مشاري عبدالله الشمري 82.38

نوف مضحى نيف الخالدي 79.98

نوف مطلق علي الرشيدي 86.78

نوف نايف راشد الرشيدي 82.94

نوف نايف هزاع المطيري 69.33

نوف وليد خالد العنزي 81.35

نوفه شبيب كيال حسون 66.43

نوير لافي نايف الديحاني 66.91

نوير مبارك حمد العجمي 89.17

نيران قاسم عودة بدر أحمد غانم التميمي 85

نيره فيصل مجيد الاستاد 66.62

هاجر ارشيد بندر الرشيدي 79.32

هاجر أنور مبارك مطيران العازمي 69.27

هاجر براك راضي جبر 66.32

هاجر عجيب دعسان السليماني 69.77

هاجر عسكر سعد الرشيدي 71.65

هاجر محمد أحمد الأحمد 75.71

هاجر محمد دغيم سعد 72.39

هاجر محمود حزام سلطان 52.52

هاجر مشعل جبر العنزي 71.87

هاجر ناصر مفرح السبيعي 69.64

هاجر وليد فهد الرشيدي 65.63

هاجر يوسف ناصر الدماك 79.1

هادي محمد ناصر العجمي 74.81

هادي وفيق أحمد فريد الصنفاوى 71.86

هادي عادل نهير العازمي 69.36

هاشم شاكر غلوم الدشتي 67.71

هاشم عبدالله محمد جمعة 79.65

هايف مطلق برجس العازمي 70.19

هبة ثامر دحل العنزي 72.13

هبة عبد الله عايض العازمي 65.37

هبة عيد ساير الضفيري 68.82

هبة وليد علي عبد الله 66.85

هدى قتيبة محمد مكي 62.56

هديبه حسين فهيد العجمي 63.34

هديل بدر فرحان العنزي 62.67

هديل عبدالله سعود العبيد 72.37

هديل عويد حماد ظاهر 60.62

هديل مليح سند الحربي 63

هدية فلاح محمد عبدالعزيز الهاجري 69.81

هذال نفاع رجاء الرشيدي 84.91

هزاع عبد الله هزاع المطيري 78.51

هنادي حزمي محسن الدوسري 78.69

هنادي حمود منشد الخالدي 68.47

هنادي أحمد خليل العطار 67.94

هنادي لافي عثمان عتيق الديحاني 84.41

هنادي مسفر ناصر الوعله 83.42

هند عبد الناصر إبراهيم عويد 72.24

هند مبارك سعيد ملهاب 75.54

هند محمد سعد الشمري 67.96

هند محيسن محسن العنزي 69.85

هند مشعل جاسم المحيسن 62.85

الهنوف حمد خضير العنتري 87.86

الهنوف محمد عبد الله الهاجري 70.89

هنوف محمد ملفي المطيري 73.34

هويه ذياب محمد الهاجري 67.17

هيا خالد حشر العازمي 72.38

هيا راشد زيد العجمي 67.22

هيا سعود حمود عواض العازمي 70.2

هيا صالح مرزوق الحريص 69.75

هيا علي حسين القبندي 69.84

هيا مانع محمد العجمي 67.16

هيا مبارك ارشيد القفيدي الكعمي 79.06

هيا مشاري مفرهد العازمي 74.12

هيا مشعل هزاع الهاجري 66.72

هيا منح قنزان الرشيدي 81.6

هيا ناصر خضير عبد الله 72.8

هيام هادي محمد العجمي 71.16

هيلة يوسف عماش الشلاحي 64.31

وجد عبدالله فرحان العنزي 70.68

وحش محمد ختام الحريجي 75.43

وسمية حمود عبدالله العازمي 69.78

وسمية سحمى محمد الهاجري 67.94

وسمية طلال سعد ظاهر 76.4

وسمية محسن مناحي زبره 64.63

وسيم خالد محمود سليمان 61.05

وصايف عواض عوض المطيري 68.05

وضحة بركى دهيليس الهاجري 87.4

وضحة حمدان متعب المطيري 72.65

وضحة ضحيان حواج العازمي 77.82

وضحة فهد شويمى الهاجري 65.73

وضحة فيصل هاشم حسين فالح 67.77

وضحة محمد عطا الله المطيري 59.26

وضحة مناع سرور المطيري 74.25

وضحى حسين رفاعي الشبعان 85.09

وضحى ناصر فلاح العجمي 65.47

وفاء شنان صالح الفضلي 74.47

وفاء فرحان وراد مرزوق 84.84

وفاء مبارك أحمد سرور 68.43

وفاء محمد فهد الهاجري 65.21

وليد خالد خازن مجول 85.56

وليد أحمد راشد بورباع 68.31

وليد أنور جاسم العبدالله 63.84

وليد حسن مبارك الراجحي 67.05

وليد حمد غنيم العازمي 57.52

وليد خالد ارشيد الضرباح 83.83

وليد خالد جنيطي الرشيدي 66.03

وليد خالد حسين سالم 67.88

وليد خالد عتيق راشد الحمادي 70.64

وليد خالد مرضى تركي 88.33

وليد خالد مطر العنتري 66.49

وليد سامي علي الفيلكاوي 71.13

الوليد سعد غريد البذالي 86.93

وليد عوض غانم الرشيدي 83.36

الوليد عيسى نزال السعيدي 59.76

وليد محمد سلطان الحميدي المطيري 76.95

وليد ناصر عبد الله العنزي 85.25

ياسر فارس الحسيني 80.44

ياسمين جابر مطر فهيد 68.59

ياسمين جمال عبد الهادي 67.59

ياسين علي سلطان العمانى 64.26

يحيى خالد مصلح دخيل الله 67.95

يحيى علي طعمة الشمري 74.28

يحيى يوسف محمد عبد علي 62.84

يعقوب إبراهيم سليمان المذخر الضعيان 67.32

يعقوب ايوب محمد غنام 67.97

يعقوب حسين محمد العنزي 76.62

يعقوب دريهم جاسم المويل 67.02

يعقوب علي عبدالصمد وحيدى 68.18

يعقوب معاشى مرزوق الظفيري 74.09

يعقوب يوسف سميح القلاف 66.92

يعقوب يوسف فرحان الشايع 66.8

يوسف أحمد انغيمش الشمري 70.1

يوسف أحمد بشير البلوشي 70.16

يوسف أحمد حمد الهرشاني 65.03

يوسف أحمد محمد الصليلي 76.01

يوسف باني سنيد العجمي 65.96

يوسف جعفر مكى الصباغه 68.65

يوسف جمعة ساير الظفيري 77.01

يوسف جهيم عبيد العازمي 81.6

يوسف حازم عبدالرزاق الحسيني 70.08

يوسف حمد أحمد الشمري 59.67

يوسف حمود نصار الحسيني 73.64

يوسف خالد ثويني المطيري 69.99

يوسف خالد عجمي المطيري 79.49

يوسف خالد ماضي العازمي 77.4

يوسف خالد محمد الكندري 67.67

يوسف خضير بركة الرشيدي 70.27

يوسف خضير ونان هميم 75.6

يوسف داود عقاب يوسف العمر 67.93

يوسف رضا خليفة الفرحان 71.11

يوسف رمضان مناطح العنزي 71.32

يوسف سامر يوسف المهنا 65.63

يوسف سعد جاسم الصاهود 67.54

يوسف سعود مرزوق معطش 70.68

يوسف صالح عبدالعزيز الحربي 75.37

يوسف صالح محمد الهاملي 71.84

يوسف ضاري فارس العنزي 56.79

يوسف طارق كامل شعبان 73.51

يوسف طلال محمود الرفاعي 66.69

يوسف عادل أحمد الصيخان 72.25

يوسف عبدالرحمن أحمد عثمان 70.75

يوسف عبدالله حمود العازمي 70.39

يوسف عشق علي سيف المطيري 77.54

يوسف علي هنري 64.05

يوسف عمرو فكرى أحمد 71.04

يوسف عيد سعد المطيري 77.6

يوسف فاروق أحمد الفليج 74.7

يوسف فالح محمد العازمي 80.93

يوسف فهد صغير العجمي 86.52

يوسف فهد عبد الرزاق الشريفي 70.12

يوسف فهد فؤاد العبد الجادر 70.88

يوسف فيصل براك العليوى 66.99

يوسف فيصل فلاح العازمي 69.87

يوسف مبارك سعيد العدواني 76.05

يوسف متعب مجبل العازمي 84.22

يوسف محمد حامد الرويعى 77.47

يوسف محمد راشد صالح الدوب 67.07

يوسف محمد سالم خالد 67.39

يوسف محمد سعود العازمي 75.04

يوسف محمد فهد الحسيني 74.37

يوسف محمد نوري الصالح 70.64

يوسف محمد يوسف الفيلكاوي 73.78

يوسف معتوق جزاء العازمي 71

يوسف مهنا أحمد الخشان 75.56

يوسف هادي عبد الله العازمي 67.02

يوسف يعقوب جاسم الفضلي 68.74

التعليم الديني