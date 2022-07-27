أدى 69 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، وبحضور النائب العام بالإنابة المستشار سعد الصفران وذلك بعد صدور قرار وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، رقم 288 لسنة 2022 بتعيينهم وكلاء نيابة (ج) بالنيابة العامة، وهم

1- سارة محمد أحمد الهلال

2- عمر محمد عجلان الشمري

3- محمد فهد علي المطيري

4- بندر طلال سالم البخيت

5- عبد الله إبراهيم حمد العبود

6- عبد اللطيف أحمد سعيد محمد الفيلكاوي

7- نجد عياد عسكر بقان العنزي

8- عبدالله نواف مزيد المطيري

9- عبدالله مسلم عمير العازمي

10- سارة أنور راشد الجويسري

11-خالد أحمد فهد الوهيب

12-محمد أحمد محمد الموسى

13-فهد عيد عواد أبو عوينه

14-عبد الله عادل إبراهيم الإبراهيم

15-أسماء مرزوق سلطان مبارك

16-ساره هشام يوسف المنيع

17-عبد الله دغيم ماطر الظفيري

18-أحمد عادل يوسف الكندري

19-عبدالله نايف خالد المطيري

20-حمد فضل علي الحوطي

21-حمد خالد طه الإبراهيم

22-عبدالكريم أحمد فهد الرشيد

23-فهد عبدالكريم فرحان العنزي

24-علي صالح سالم البالود

25-شهد مشعل عبدالله الزير

26-جاسم عادل جاسم العبدالهادي

27-شيخه عبدالملك أحمد آل هيد

28-مشاري بدر عبدالله المسعد

29-رهف محمد خالد العامر

30-عبد الوهاب جمال علي العتال

31-ناصر سعد ناصر العجمي

32-علي صالح عبد الله الحمادي

33-عبد العزيز مبارك سعد السيحان

34-شيخة عماد محمود الوهيب

35-فهد خالد فهد المطيري

36-فيصل ناصر عبد الله الطفلان

37-عبد الله وائل جاسم الفضالة

38-عبدالرحمن إبراهيم عبدالعزيز العيسى

39-الزينة مشعل سالم العتيبي

40-أماني علي سعيد البطحاني العازمي

41-نوره عبد المحسن براك البابطين

42-هيا مبارك حسين العجران

43-حمدان راشد حمدان العازمي

44-إبراهيم يوسف جاسم القطامي

45-ناصر محمد راشد الطراروة

46-علي ناجي عويد الرشيدي

47-مشاري محمد مساعد الدهام

48-عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الكمالي

49-محمد راتب علي العريفان

50-أحمد علي علي الهويدي

51-خليفه سعود مناحي العتيبي

52-حمد يوسف سبت بن سبت

53-سالم مبارك سالم الحريص

54-عبداللطيف علي عبدالله العليان

55-يوسف عبدالرزاق أحمد الياسين

56-ساره أحمد راشد الحسيني

57-محمد أنور حمد الشراح

58-خالد فيصل صالح الحريتي

59-طلال عبد الحميد يوسف الرجيب

60-غلا خالد شايع أبو شيبه

61-ناصر فيصل حمد العريفان

62-جنى أحمد عبد الله معرفي

63-سلطان أحمد مبارك الجميعه

64-أحمد حسين حسن كمال

65-الدانه وائل غانم يعقوب الياسين

66-أحمد بدر طاهر حسن جمال

67-عبدالرحمن نواف شجاع العتيبي

68-دلال إبراهيم عبدالرزاق الطبطبائي

69-حميد صلاح حميد العنزي

وقد وجه المستشار أحمد مساعد العجيل- رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمة في الحضور هنأهم فيها بالتعيين وانضمامهم إلى السلطة القضائية وبين لهم طبيعة العمل في النيابة العامة خاصة وفي القضاء عامة وأهميته وثقل المسؤولية والأمانة التي تُلقى على عاتق كل منهم، وحثهم على التحلي بالصدق والأمانة في أداء عملهم والتجرد والبعد عن الميل والهوى وأن يحافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه وفي حياته العامة والخاصة، كما طلب منهم مواصلة الاطلاع والبحث والاجتهاد، وأوصاهم ببلدهم الكويت أن يحافظوا عليها وعلى ما وصلت إليه البلاد من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة، وأكد أنهم ثروة هذا البلد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

وقد وجه السيد المستشار سعد عبدالكريم الصفران- كلمة لهم أيضاً أوصاهم فيها بالعمل وأكد أنه يهنئ نفسه قبل أن يهنئهم لأنهم المكسب الحقيقي، وأردف أنه قد انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل، وحثهم على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه.

وفي سياق آخر أكد السيد المستشار أحمد مساعد العجيل - رئيس المجلس الأعلى للقضاء - أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص في السنوات الأخيرة على التوسع في أعداد المعينين من خريجي كلية الحقوق بجامعة الكويت في وظيفة وكيل نيابة (ج) وهي أولى درجات السلم القضائي بعد تأهيلهم وتدريبهم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية باعتبار أن ذلك هو الأساس واللبنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ سياسة التكويت الكامل للقضاء والذي يسعى إليه المجلس في خطى ثابتة ومتقدمة، حيث سيتم تنفيذ الخطة المرسومة في هذا الشأن خلال ثلاثة أو أربعة أعوام على أكثر تقدير، وذلك في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

وقد بين السيد المستشار أحمد مساعد العجيل أنه في حين يتم تعيين 69 وكيل نيابة كويتيا بالنيابة العامة سوف تنتهي ولاية عدد 100 من رجال القضاء بنهاية العام القضائي الحالي وذلك بانتهاء إعارتهم وعودتهم إلى جمهورية مصر العربية، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بالإعلان وفتح باب القبول لاختيار دفعة جديدة من وكلاء النيابة الكويتيين وقد قاموا بأداء الاختبارات التحريرية وجار الإعداد للاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية ليتم تعيينهم في نهاية العام الحالي، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء سنوياً بفتح باب القبول للاختيار للتعيين في النيابة العامة، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية المرسومة من قبل المجلس لتحقيق الهدف المنشود بتكويت القضاء بشكل كامل.