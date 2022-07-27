الدوحة ـ فريد عبدالباقي

كشف الاتحاد القطري لكرة القدم عن مقر إقامة العنابي وتدريباته خلال منافسات كأس العالم قطر 2022، والتي ستنطلق يوم 21 نوفمبر وتختتم في 18 ديسمبر المقبلين.



حيث سيكون مقر إقامة العنابي في فندق العزيزية، على أن يتدرب في ملعب التدريب رقم (3) بمنطقة أسباير زون، فيما اختار منتخب الإكوادور فندق حياة ريجنسي أوريكس، وتدريباته على ملعب نادي مسيمير، ومنتخب السنغال ستكون مقر إقامته في فندق صالة الدحيل الرياضية ـ والتدريبات على ملاعب الدحيل (2)، ومنتخب هولندا إقامته ستكون في فندق في ذا ساينت ريجيس الدوحة، وتدريباته في ملعب جامعة قطر (6)، وذلك فما يخص المجموعة الأولى.



في حين ستكون مقر منتخبات المجموعة الثانية، إنجلترا في فندق سوق الوكرة، وتدريباته على ستاد الوكرة، منتخب إيران يقيم في فندق الريان الدوحة، وتدريباته على ملاعب نادي الريان، أما منتخب أميركا فسيقيم في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة، وتدريباته بملعب نادي الغرافة، منتخب ويلز يقيم في فندق دلتا أوتيل سيتي سنتر، وتدريباته على ملاعب التدريب الجديدة بنادي السد.



وأما مقرات إقامة وتدريبات منتخبات المجموعة الثالثة، فقد اختار منتخب الأرجنتين الإقامة في جامعة قطر، والتدريبات في ملاعب تدريب جامعة قطر رقم (3)، ومنتخب السعودية يعسكر في فندق شاطئ سيلين، ويخوض تدريباته على ملاعب التدريب بسيلين، أما المكسيك فسيقيم فندق منتخب منتجع مروب (سميسمة) وتدريباته بستاد نادي الخور، أما منتخب پولندا فيعسكر بفندق إزدان بالاس، وتدريباته على ملعب نادي الخريطيات.



وبخوص المجموعة الرابعة، فيقيم منتخب فرنسا بمنتجع وسبا المسيلة، ويخوض تدريباته بنادي السد، أما منتخب أستراليا فيقيم بمساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير، وتدريباته في ملعب أسباير زون رقم (5)، أما منتخب الدنمارك فيقيم بمنتجع وسبا رتاج سلوى، والتدريبات بستاد السيلية، وأما منتخب تونس فيعسكر في فندق ويندهام غراند الدوحة، وتدريباته على ملاعب العقلة.



وأما المجموعة الخامسة، فيعسكر المنتخب الإسباني في جامعة قطر وتدريباته على ملعب رقم (1) في جامعة قطر، وكوستاريكا تعسكر في فندق دوسيت دي2 سلوى الدوحة، وتدريباته على ملعب النادي الأهلي، وتقيم ألمانيا في منتجع زلال، وتدريباته في نادي الشمال، واختار المنتخب الياباني مقر إقامة في فندق راديسون بلو هوتيل، وتدريباته في ملعب رقم (1) بنادي السد.



في حين اختارت منتخبات المجموعة السادسة، مقر إقامتها وملاعب تدريباتها، حيث يقيم منتخب بلجيكا بمنتجع وڤلل هيلتون شاطئ سلوى ويخوض تدريباته بملاعب سلوى، أما كندا فتقيم بفندق سنتشوري بريمير والتدريبات على ملعب أم صلال، واختار المنتخب المغربي الإقامة في فندق ويندهام الدوحة ويست باي، والتدريب بملعب ستاد الدحيل، وكرواتيا تقيم بفندق هيلتون الدوحة، والتدريبات ستكون في مجمع الإرسال لملاعب التدريب رقم (3).



وأما مقرات إقامة وتدريبات منتخبات المجموعة السابعة، فاختارت البرازيل الإقامة بفندق وسبا ذا ويستن الدوحة، والتدريبات في النادي العربي، وصربيا تقيم بفندق ريكسوس الخليج، والتدريبات بالنادي العربي، وسويسرا تقيم بفندق لورويال ميريديان، والتدريبات على ملاعب جامعة الدوحة، ومنتخب الكاميرون يقيم بفندق بانيان تري في لاسيغال مشيرب، وتدريباته في نادي السيلية.



وأما المجموعة الثامنة، فقد اختارت البرتغال الإقامة بفندق السامرية من مجموعة أوتوغراف، والتدريبات بملاعب التدريب بالشحانية، وغانا تقيم بفندق دابل تري، هيلتون، والتدريبات ستكون على أكاديمية أسباير زون رقم (1)، وتقيم بعثة الأوروغواي في فندق بولمان الدوحة الخليج العربي، والتدريبات بمجمع الإرسال لملاعب التدريب رقم (1)، وكوريا الجنوبية تعسكر في فندق لوميريديان سيتي سنتر، والتدريبات بملاعب تدريب العقلة رقم (5).