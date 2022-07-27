المرزوق: «بيتك» يتمتع بنسب سيولة كبيرة وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو أعماله

تعميق دور البنك في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب المبادر

الرشود: «بيتك» يتمتع بمركز جيد يؤهله للاستفادة من النمو القوي بالتمويل الاستهلاكي

ننفرد بالحلول الرقمية المصرفية الذكية.. لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة أحدث التقنيات



أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق عن تحقيق «بيتك» صافي أرباح للمساهمين بالنصف الأول من 2022، قدرها 138.1 مليون دينار، بنسبة نمو 35.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 14.55 فلسا للنصف الأول من 2022 بنسبة نمو 31.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح المرزوق في بيان صحافي أن صافي إيرادات التمويل ارتفع بالنصف الأول من 2022 الى 320.2 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 9.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفع صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول الى 308.3 ملايين دينار، بنسبة نمو بلغت 24.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

المؤشرات المالية



وأشار الى تحسن نسية التكلفة الى الإيراد، حيث بلغت 32.6% مقارنة بنسبة 38.0% عن نفس الفترة من العام السابق، مدعومة بزيادة إجمالي إيرادات التشغيل وانخفاض إجمالي مصروفات التشغيل خلال الفترة، وارتفع رصيد مديني التمويل بالنصف الأول الى 12.2 مليار دينار، بزيادة قدرها 858 مليون دينار، وبنسبة زيادة 7.6% عن نهاية العام السابق 2021.



كما بلغ رصيد الاستثمار في الصكوك للنصف الأول من 2022 مبلغ 2.9 مليار دينار، بارتفاع قدره 204 ملايين دينار، وبنسبة 7.5% عن نهاية العام السابق 2021، وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 22.8 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2022، بارتفاع قدره 1 مليار دينار، وبنسبة 4.6% عن نهاية العام السابق 2021.



كما بلغ رصيد حسابات المودعين للنصف الأول مبلغ 16 مليار دينار بارتفاع قدره 134 مليون دينار، وبنسبة 0.8% عن نهاية العام السابق 2021. وبلغت حقوق المساهمين 1.9 مليار دينار في نهاية النصف الأول، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.74% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».

نتائج قوية



وأضاف المرزوق ان «بيتك» نجح في تحقيق نتائج مالية قوية ونمو في جميع المؤشرات المالية الأساسية خلال النصف الأول من 2022، الأمر الذي يؤكد حصافة الإدارة وكفاءة استراتيجية البنك ومنهجية العمل القائمة على تعزيز المكانة الريادية التي يحظى بها «بيتك» في الكويت والأسواق التي يتواجد فيها وتوفير خدمات ومنتجات وحلول مالية تراعي جودتها أعلى معايير الصناعة عالميا.



على صعيد البيانات المالية، أوضح المرزوق أن «بيتك» حافظ على معدلات متميزة فيما يتعلق بالعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات وتعظيم الربحية، وتحسين مؤشرات جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، مشيرا إلى أن «بيتك» يتمتع بنسب سيولة كبيرة وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو أعماله.

البنك المستقبلي



أكد المرزوق أن «بيتك» أثبت خلال الفترة السابقة نجاح استراتيجيته في إدارة المخاطر بصفة عامة، عبر إجراء اختبارات الضغط المطلوبة وفقا لسيناريوهات متشددة، ما ساعد «بيتك» في توسيع نطاق المعالجات لأي تحد مفاجئ، وقلل من المخاطر والانكشافات.



كما لجأ «بيتك» في الفترة الماضية إلى اعتماد شروط حصيفة في منح التمويل جعلته أكثر قدرة على تحديد جودة عملائه الحاليين أو المحتملين، وهو ما يمنح البنك ثقة متزايدة قي مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية دون مخاوف من انكشافات على عمليات تمويل متعثرة.



وأضاف: «تحت مظلة الاستراتيجية الرقمية الجديدة والنهج السباق القائم على الابتكار والدراسة الائتمانية المتكاملة، يمكن تسمية «بيتك» بالبنك المستقبلي، لأن استراتيجيته تضمن له أن يكون جاهزا للمستقبل بكل تحدياته وفرصه».

تفوق وصدارة



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، إن الأرباح المحققة للنصف الأول من 2022 تؤكد أن «بيتك» يتمتع بمركز قوي يؤهله الاستفادة من النمو المستمر في التمويل الاستهلاكي والارتفاع المتوقع في ترسية المشاريع، مضيفا أن البنك مستمر في جهود تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين، والحفاظ على أداء تشغيلي قوي لاسيما في ظل قوة جودة ائتمانه.

ولفت الرشود إلى أن قوة الأداء المالي الذي سجله «بيتك» خلال الفترة السابقة جعلته يتبوأ صدارة البنوك المحلية في مؤشرات مالية عدة، إذ حل في المركز الأول محليا من حيث القيمة السوقية على قائمة ميد لأكبر 100 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حقق أعلى معدلات ربحية بين البنوك، عدا عن أنشطة التجزئة الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى الصناعة، والرسملة الجيدة.

نقاط قوة



تأكيدا على نجاح استراتيجيته للتحول الرقمي، قال الرشود إن الصيرفة الذكية عززت انفراد «بيتك» بالخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة، مشيرا إلى الفروع الذكية KFH Go التي كان البنك سباقا بتقديمها على مستوى السوق، وساهمت بتلبية احتياجات العملاء المتزايدة والمواكبة لأحدث التقنيات العصرية وأعلى معايير الجودة، وإضافة قيمة عالية إلى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة.

مبادرات الاستدامة



وأشار الرشود إلى المساهمات الاجتماعية الرائدة التي تحفل بها مسيرة «بيتك»، إذ ساهم البنك في العديد من المبادرات المجتمعية الإستراتيجية، من أبرزها توقيع اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني، واتفاقيتين مع مؤسسة الحسين للسرطان وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمعالجة مرضى السرطان، فضلا عن العديد من المبادرات البيئية والمستدامة، ودعم الشباب بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.

اهتمام بالموارد البشرية



أكد الرشود الأهمية التي يوليها «بيتك» في دعم وتشجيع موظفيه، مشيرا إلى برنامج «قدها» الذي أطلقه مؤخرا بهدف تكريم الموظفين المتميزين والارتقاء بالمؤسسة وتحقيق أعلى مستويات الرضا للعملاء.



كما احتفى «بيتك»، بمجموعة من موظفيه خريجي برنامج هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية الذي حمل عنوان «القيادة في عالم التحول» ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإشراف معهد الدراسات المصرفية.

تعزيز الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية

كاستراتيجية مستقبلية، لفت المرزوق إلى أن «بيتك» يعمل على زيادة استثماراته في التكنولوجيا من خلال تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية (فنتك)، واستخدام الذكاء الاصطناعي في المعاملات المصرفية بالإضافة إلى التفرد في الخدمات المصرفية عبر الموبايل، الأمر الذي يدفع عجلة التطور الرقمي في الصناعة المصرفية، بالإضافة إلى دور ذلك في تفعيل خطة استمرارية الأعمال بنجاح في حالات الطوارئ.



وأضاف المرزوق أن «بيتك» يسعى إلى تعميق دوره في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب باعتبارهم أحد عناصر الاستدامة ومن أبرز محاور استراتيجية «بيتك» خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيعزز مركزه الريادي في السوق.

إشادة عالمية.. وجوائز مرموقة

أعرب الرشود عن فخره بالإشادات العالمية التي حظي بها «بيتك» مؤخرا من خلال الجوائز المرموقة العديدة التي فاز بها، وكان أحدثها حصده ثلاث جوائز من مجلة «إيميا فاينانس» عن أفضل صكوك لمؤسسة مالية.

وقال إن الجوائز السابقة تعكس الإنجازات والنجاحات التي حققها «بيتك» في صناعة التمويل الإسلامي فضلا عن الكفاءة العالية التي مكنته من لعب دور بارز في تطوير سوق الصكوك.

في الختام، ثمن الرشود ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الإدارة، وأثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، مؤكدا سعي «بيتك» لمواصلة تعزيز تجربة العميل والمحافظة على الريادة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

أرقام ذات دلالة

٭ 9.7% نمو صافي إيرادات التمويل إلى 320.2 مليون دينار.

٭ 308.3 ملايين دينار صافي إيرادات التشغيل بنمو 24.3%.

٭ 7.6% نمو رصيد مديني التمويل الى 12.2 مليار دينار.

٭ 16 مليار دينار رصيد حسابات المودعين بنمو 0.8%.

٭ 2.9 مليار دينار رصيد الاستثمار بارتفاع قدره 204 ملايين دينار.

٭ 1.9 مليار دينار حقوق المساهمين.. و17.74% معدل كفاية رأس المال.