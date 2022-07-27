السنان: «التعليم العالي» حريصة على التوسع في الابتعاث بمختلف التخصصات العلمية والأدبية

أشكناني: الاتحاد يعمل جاهداً على توفير كافة السبل لتمكين الطالب من اجتياز مرحلته الدراسية

واتكينز: السفارة الأميركية تسهل إجراءات السفر للطلبة الكويتيين ومنها الحصول على الڤيزا

المصيبيح: «زين» ستنظم بطولات Zain esports للألعاب الإلكترونية حصرياً لطلبة أميركا

الحجاج: أنصح الطلاب بالحرص على المرونة.. وبنك الخليج مستمر في دعم أنشطة الاتحاد

الشريعان: خريج أميركا لا يعود فقط بشهادة دراسية وإنما بخبرات حياتية وثقافية تفيده في مستقبله



آلاء خليفة

أوضحت الوكيلة المساعدة لشؤون للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان أن الوزارة تطمح للارتقاء بمستوى التعليم العالي في الكويت، عبر خطط واستراتيجيات متعددة، مؤكدة ان النقلة النوعية التي نصبو إليها جميعا باتت قريبة المنال وأننا على أعتاب قفزة من الإبداع المعرفي يحققها جيل قيادي متميز من شباب هذا الوطن وشاباته.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها السنان خلال اللقاء التنويري السنوي الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف وبرعاية من السفارة الأميركية في الكويت وشركة زين وبنك الخليج وذلك مساء أمس الأول في قاعة أرينا بمجمع 360.



وأشارت السنان إلى سعي الوزارة للعناية بتعزيز الإبداع والابتكار والتوسع في الابتعاث في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والمرتبطة بالاحتياجات التنموية لتوفير فرصة متميزة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للالتحاق بأفضل الجامعات واعرقها، مؤكدة أن الوزارة حريصة على توفير كل الدعم والمساندة لتحقيق ما يصبو إليه الطلبة من أهداف.



وحثت جميع الطلبة على أن يكونوا خير سفراء لبلدهم في مختلف دول الابتعاث والالتزام بالنظم والقوانين، مباركة لجميع الطلبة والطالبات الذين تم قبولهم في خطة البعثات للعام الدراسي 2022-2023، كما حثت الطلاب على أن يعكسوا ثقافة المجتمع الكويتي مجتمع الخير والسلام والعطاء.



ونصحت الطلبة بالتواصل مع المرشدين الأكاديميين في المكاتب الثقافية في مقار الابتعاث أثناء مسيرتهم الأكاديمية والالتزام بقراءة لائحة البعثات والمعدلات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للوزارة حتى يكونوا على اطلاع دائم بأحدث القرارات التي يتم اتخاذها.

دعم مستمر



من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية يوسف أشكناني أن الاتحاد خط الدفاع الأول عن طلبة وطالبات الولايات المتحدة الأميركية.



قائلا: هو ليس شعار نتغنى به بل هو الشعار الذي نسير عليه في عملنا، وفي خدماتنا للطلبة للدفاع عن حقوقهم والسعي في مكتسباتهم، جادين ومجتهدين لتسهيل عليهم حياتهم كوننا الممثل الشرعي الوحيد لطلبة وطالبات الولايات المتحدة.



وأشار أشكناني إلى أن الدراسة في الولايات المتحدة هي فرصة للتعليم في أفضل جامعات العالم، لافتا إلى أن الاتحاد كان وما زال يعمل جاهدا على توفير كافة السبل لتمكين الطالب من اجتياز مرحلته الدراسية، وكذلك يعتبر همزة الوصل بين الطالب والجهات المختصة لتحقيق المكتسبات الطلابية، مشددا على دور الاتحاد من الناحية الإرشادية والتنويرية منذ أول يوم في قيادتهم لدفة الاتحاد.



واردف قائلا: حرصنا في كل عام على وجود مكتب للاتحاد لمساعدة الطلبة على التقديم على الجامعات والمعاهد والإجابة عن جميع استفساراتكم، لافتا إلى أن دور الاتحاد لا ينتهي في الكويت بل يقوم باستقبال الطلبة في أميركا لتسهيل وتيسير أمورهم ومعيشتهم، موضحا أن عمل الاتحاد لا يقتصر على المستجدين فقط بل يعمل على توفير فرص تدريبية ووظيفية للطلبة المستمرين والخريجين كذلك.

تسهيل الإجراءات



بدورها، أعربت مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية بالسفارة الأميركية في الكويت كريستي واتكينز عن سعادتها بانضمام 1200 طالب كويتي هذا العام للدراسة مع زملائهم في جامعات الولايات المتحدة الأميركية، لافتة إلى أن السفارة الأميركية في الكويت تقدم كافة الخدمات لتسهيل إجراءات السفر للطلبة الكويتيين، ومنها الحصول على الڤيزا، حيث شجعت الطلبة على التقديم والحصول عليها مبكرا.

وأشارت واتكينز إلى أن السفارة لديها مرشد للطلبة ليعاونهم على اختيار المعاهد والكليات والمواد والبرامج التي يرغبون في دراستها، لافتة إلى أن الطلبة المستجدين كذلك يمكنهم التواصل مع الطلبة الكويتيين الدارسين حاليا في أميركا للاستفادة من نصائحهم وخبراتهم بما يجعلهم يشعرون بالأمان والارتياح.



وحثت الطلبة على الاطلاع على قوانين الولايات المتحدة الأميركية قبل الذهاب إليها، ومنها قوانين المرور حتى لا يتعرض الطالب لأي مشكلة أثناء فترة تواجده في أميركا.



وعلى صعيد متصل، نصحت واتكينز جميع الطلبة الكويتيين بالانفتاح على الثقافات المختلفة الموجودة في المجتمع الأميركي للتعلم منها وللحصول على تجربة تفيدهم في حياتهم العملية في المستقبل.

«زين» جزء من عائلة NUKS



من جانبه، أكد مدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، حرص الشركة على التواصل مع أبناء الكويت المبتعثين وبالأخص في الولايات المتحدة الأميركية كونهم يمثلون اكبر تجمع للطلبة الكويتيين في الخارج، مضيفا: ونحن نعتبرهم سفراء الكويت وأصبحت زين جزءا لا يتجزأ من عائلة NUKS.



وأشار إلى رعاية شركة زين لأنشطة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا على مدار سنة كاملة، مؤكدا ان تلك الشراكة ليست جديدة على زين كونها الشريك الاستراتيجي للاتحاد لما يقارب 20 عاما منذ تأسيسه.



وتابع قائلا: على مدار السنين الماضية شاركنا الطلبة مجموعة كبيرة من الأنشطة مثل الندوات الأكاديمية والثقافية والبطولات الرياضية والفعاليات الترفيهية وورش العمل وغيرها الكثير، وقد شهدنا تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة عاما بعد عام، معلنا عن المزيد من الأنشطة المميزة لهذا العام، أبرزها بطولات Zain esports للالعاب الالكترونية التي ستكون حصرية للطلبة والطالبات في الولايات المتحدة، بالإضافة الى رعاية زين لبطولة البادل التي سينظمها الاتحاد في الكويت.

دعم بنك الخليج



وقد ألقت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج كلمة باركت فيها للطلبة المقبولين بخطة البعثات في كافة مقار الابتعاث ومنها أميركا.



وحثت الحجاج جميع الطلبة على الاستفادة من تجربتهم في السفر لأميركا ليس فقط على المستوى التعليمي والأكاديمي المتميز الذي توفره الولايات المتحدة الأميركية بل ايضا المجتمع الأميركي المنفتح على ثقافات عدة والتي يمكن للطلبة الانخراط معهم والاستفادة من تلك التجربة، بما يعود عليهم بالنفع في مستقبلهم وحياتهم القادمة.



ونصحت الحجاج الطلبة على الاهتمام بالمرونة الجسدية والعقلية والعاطفية والاجتماعية مشددة على اهمية ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي والنوم بشكل كاف لصحة الطالب ومساعدته على التفوق في دراسته.

نصائح



وقدم رئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.أنور الشريعان فقرة بعنوان «ليش أميركا؟» كونه خريج الولايات المتحدة الأميركية وترأس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا سابقا.



وذكر الشريعان أن التعليم في أميركا من أفضل أنواع التعليم كونها تضم عددا كبيرا من الجامعات والمعاهد التعليمية المتميزة، وكذلك التخصصات المتنوعة التي توفرها تلك الجامعات، ناهيكم عن الحياة في أميركا التي توفر للطالب الاحتكاك بثقافات من مختلف دول العالم، وبالتالي فالطالب لا يعود فقط بالشهادة الجامعية إنما يكون محملا بعدد من التجارب والخبرات الحياتية التي تفيده في حياته المستقبلية، بما يجعل خريجي الجامعات الأميركية من افضل الخريجين بشكل عام.



ونصح الشريعان الطلبة بالتحلي بالصبر على الدراسة والغربة للعودة بأفضل الشهادات العلمية والمساهمة في تطوير وتنمية دولتنا الحبيبة الكويت.

مال الله لـ «الأنباء»: 3500 ـ 4000 طالب كويتي في أميركا يشرف عليهم مكتب واشنطن دي سي

بارك رئيس المكتب الثقافي في سفارة الكويت في واشنطن د.عادل مال الله للطلبة المقبولين في خطة البعثات بالولايات المتحدة الأميركية والذين سيبدأون مرحلة جديدة في حياتهم ستكون مغايرة تماما عن المرحلة التي عاشوها في المرحلة الثانوية في الكويت، آملا ان يستفيدوا من فترة وجودهم في أميركا تعليميا وثقافيا وان يكونوا خير سفراء لدولتنا الحبيبة الكويت والالتزام بتطبيق كافة القوانين الأميركية ومنها قوانين الهجرة والمرور وغيرها من القوانين.



وشدد مال الله في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش اللقاء على ضرورة تواصل الطلبة مع المكتب الدولي في الجامعات، وكذلك مع المرشدين الاكاديميين في المكاتب الثقافية سواء في واشنطن او لوس انجيليس.



وكشف أن عدد الطلبة الكويتيين الذين يشرف عليهم مكتب واشنطن دي سي يتراوح ما بين 3500 ـ 4000 طالب وطالبة من مختلف جهات الابتعاث، بالاضافة الى اعداد اخرى من الطلبة مسؤول عنهم مكتب لوس انجيليس.