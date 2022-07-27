سجلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية خلال هذا الشهر أكثر من 100 ألف ساعة تطوعية داخل المسجد الحرام، شارك فيها 2054 متطوع ومتطوعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن وكيل الرئاسة للخدمات الاجتماعية والتطوعية بالمسجد الحرام المهندس أمجد بن عايض الحازمي قوله إن العمل التطوعي والاجتماعي يعد سمة المجتمعات الحيوية؛ لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وأهميته من خلال توفير كافة السبل والتسهيلات لقاصدي المسجد الحرام.

وأفاد بأن استقطاب المتطوعين يأتي حسب خبراتهم ومهاراتهم وتسكينهم على المبادرات التطوعية بالمسجد الحرام لتقديم أفضل الخدمات الميدانية والتنظيمية والتوعوية وتقديم خدمات الضيافة والإفطار ودفع العربات لكبار السن وذوي الإعاقة والترجمة الفورية والتنظيم والإرشاد المكاني.

وأشار إلى إضافة ساعاتهم التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي وإصدار شهادة لهم تقديراً لجهودهم وتفانيهم والتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والأوقاف الخيرية المعنية بالعمل التطوعي لتوسيع نطاق الخدمات التطوعية في الحرمين الشريفين وتطوير منظومة العمل التطوعي.