صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، بأن بلاده تعتزم إطلاق سفينة تنقيب جديدة في البحر المتوسط، ما قد يؤجج التوترات مع اليونان بشأن حقوق الغاز.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" ستنطلق في التاسع من آب/أغسطس لإنجاز أعمال تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

ولم يوضح الوزير الموقع الذي سيجري نشر السفينة فيه، ما يعني أنه من غير الواضح ما إذا كانت السفينة ستعمل في مياه متنازع عليها.

ووفقا للأناضول، فإن السفينة "عبد الحميد خان" هي سفينة التنقيب الرابعة التي ستشارك في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي)، وستكون بمثابة أقوى سفينة تنقيب تركية بمعداتها التقنية وخصائصها الفيزيائية.

ويبلغ طول السفينة 238 مترا وعرضها 42 مترا ومزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

كما ستلعب السفينة، التي تتمتع بنظام تحديد مواقع الثروات الباطنية، دورا مهما في إجراء أبحاث فعالة في المياه الإقليمية التركية.

وسيكون على متن السفينة، القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر، طاقم مكون من 200 شخص.