تراجعت ثقة المستهلك في فنلندا لمستوى قياسي منخفض جديد في تموز/يوليو، كما واصلت الثقة في الصناعة اتجاهها الهبوطي.

وذكر مكتب الإحصاء الفنلندي أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى سالب 9ر15 في تموز/يوليو مقابل سالب 3ر14 في حزيران/يونيو. وأوضح المكتب أن القراءة الجديدة هي الأقل منذ بدء التسجيلات في 1995 .

وجرى جمع البيانات عبر استطلاع شمل 967 شخصا، في الفترة من الأول إلى الثامن عشر من تموز/يوليو.

وتدهورت تقييمات المستهلكين في تموز/يوليو لأوضاعهم الاقتصادية الحالية وتوقعاتهم للمستقبل مقارنة بشهر حزيران/يونيو.

ووصلت تقديرات التضخم الحالية إلى أعلى مستوياتها في التاريخ في تموز/يوليو، فيما تراجعت التوقعات بشأن التضخم المستقبلي بشكل طفيف عن الرقم القياسي المسجل في حزيران/يونيو.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات من اتحاد الصناعات الفنلندية أن الثقة الصناعية تراجعت إلى 5 في تموز/يوليو مقابل 9 في حزيران/يونيو.