بدأت الهند مباحثات مع مصنعي اللقاحات لتطوير لقاح ضد فيروس جدري القرود، في حال اقتضت الحاجة، وفقا لما قاله مسؤول حكومي بارز، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة عالميا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فينود كومار بول العضو بهيئة " ان إي تي إي ايونج" الحكومية ورئيس لجنة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا" لقد بدأنا بالفعل التواصل مع الأطراف الرئيسية".

وأوضح بول أن الهند شددت الرقابة على مستوى البلاد، كما أنه يجب أن يخضع من يعانون من أعراض للاختبار لاكتشاف المرض " الذي أصبح علاجه وشيكا ".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي فيروس جدري القرود حالة طوارئ تثير قلقا دوليا السبت الماضي .