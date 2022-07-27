تجري هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية تحقيقا في تعاملات "غير طبيعية" بالعملات الأجنبية بقيمة 4ر3 مليار دولار، من خلال أكبر بنكين تجاريين في البلاد، لاحتمال ارتباط هذه المعاملات بأنشطة غير قانونية للعملات الرقمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة القول إن إجمالي تعاملات غير معتادة بقيمة 6ر1 تريليون وون (3ر1 مليار دولار) تمت في خمسة فروع لمصرف "ووري بنك" خلال الفترة من 3 أيار/مايو 2021 إلى 9 حزيران/يونيو .2022 كما جرت تعاملات مماثلة بقيمة 5ر2 تريليون وون في فروع "شينهان بنك" خلال الفترة من 23 شباط/فبراير 2021 إلى 4 تموز/يوليو .2022

كانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ذكرت الأسبوع الماضي أن البنكين تورطا في تعاملات غير معتادة بقيمة 8ر1 تريليون وون.

وتبحث سلطات الرقابة المالية عما إذا كانت التعاملات مرتبطة بعمليات غسيل الأموال أو مضاربة على العملات باستخدام عملات رقمية مشفرة. وضمت بعض التعاملات تداول عملات مشفرة بحسب مسؤول رفيع المستوى في هيئة الرقابة المالية.