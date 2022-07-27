سجلت شركة "بوما" الألمانية لصناعة الملابس الرياضية ارتفاعا في أرباحها للربع الثاني، بعد الطلب القوي وزيادة المبيعات التي تجاوزت 2 مليار يورو للمرة الأولى في تاريخ الشركة.

وبالنسبة للسنة المالية 2022 أعادت "بوما" تأكيد على توقعاتها للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة هيرتسوجناوراخ الألمانية أنها سجلت في الربع الثاني أرباحا صافية بقيمة 3ر84 مليون يورو أو 56ر0 يورو للسهم، مقارنة بـ 7ر48 مليون يورو أو 33ر0 يورو للسهم في العام السابق، بزيادة قدرها 2ر73%.

وبلغ العائد قبل احتساب الفوائد والضرائب 3ر146 مليون يورو ، وهو أعلى بكثير من الـ9ر108 مليون يورو في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت مبيعات الربع الثاني 002ر2 مليار يورو ، مقارنة بـ 589ر1 مليار يورو في العام الماضي، وهو ما يمثل أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخ بوما.

وبالنظر إلى النصف الأول من عام 2022 بوجه عام، ارتفع صافي أرباح متاجر بوما عبر الإنترنت بنسبة 3ر30% إلى 206 ملايين يورو، ارتفاعا من 158 مليون يورو في العام السابق. وارتفعت المبيعات إلى 914ر3 مليار يورو من 138ر3 مليار يورو خلال النصف الأول من عام .2021

وبالنظر إلى السنة المالية 2022، لا تزال الشركة تتوقع أن تتراوح أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب بين 600 مليون يورو و 700 مليون يورو. وللعام بأكمله رفعت بوما توقعاتها من 10?? على الأقل من نمو المبيعات المعدلة بالعملة إلى ما يفوق 10% في مستوى متوسط.