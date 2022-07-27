أعلنت وزارة الدفاع التركية افتتاح مركز تنسيق مسؤول عن الإشراف على نقل الحبوب وفقًا للاتفاقية الموقعة في 22 تموز/يوليو بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة الأربعاء في اسطنبول.

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار سيحضر الافتتاح.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، من المتوقع أن يصل وفد روسي إلى اسطنبول الثلاثاء للمشاركة في الحفل.

ونصت الاتفاقية الموقعة في اسطنبول على افتتاح مركز التنسيق المشترك للسماح باستئناف عمليات تصدير الحبوب من أوكرانيا المتوقفة منذ بداية الغزو الروسي.

من المفترض أن يؤدي استئناف الصادرات إلى مساعدة الدول التي تعتمد على الأسواق الروسية والأوكرانية والتي تمثل معًا 30% من تجارة القمح العالمية.

سيكون مركز التنسيق مسؤولا عن تفتيش السفن التي تبحر من وإلى البحر الأسود كما طالبت موسكو.

والضربة الروسية التي استهدفت السبت ميناء اوديسا على البحر الأسود الحيوي لتجارة الحبوب، أثارت قلقا حول تطبيق الاتفاق.