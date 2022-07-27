أظهرت نتائج استطلاع شهري من مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء ، أن ثقة المستهلك الفرنسي تراجعت للشهر السابع على التوالي في تموز/يوليو لتصل إلى أقل مستوى لها خلال أكثر من تسع سنوات.

تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 80 نقطة من 82 نقطة في حزيران/يونيو، تماشيا مع التوقعات. وظلت المشاعر أيضا أقل من المتوسط طويل المدى الذي يبلغ مئة نقطة.

وكان هذا هو أقل مستوى لثقة المستهلك منذ حزيران/يونيو 2013، عندما وصل إلى 79 نقطة.

ساءت آراء الأسر بشأن وضعها المالي السابق أكثر في تموز/يوليو، حيث تراجع المؤشر إلى سالب 32 نقطة من سالب 31 نقطة في حزيران/يونيو. وبالمثل، تراجع أيضا المؤشر الذي يقيس وضعهم المالي في الـ12 شهرا المقبلة إلى سالب 25 نقطة من سالب 24 نقطة.

وتراجعت أيضا وجهة نظر المستهلكين فيما يتعلق بالقدرة المستقبلية على الادخار بشكل طفيف في تموز/يوليو. وتراجع المؤشر الموازي إلى سالب 3 نقاط من سالب نقطتين في حزيران/يونيو. وارتفع المؤشر الذي يقيس مخاوف الأسر بشأن الاتجاه في البطالة إلى 12 نقطة في تموز/يوليو من 9 نقاط في الشهر السابق عليه.