طلبت اللجنة الأولمبية الهندية من اتحاد ألعاب الكومنولث إدراج الرماية والمصارعة في نسخة 2026 للألعاب في ولاية فيكتوريا الأسترالية.

كانت الهند قد هددت بمقاطعة دورة ألعاب برمنجهام في إنجلترا والتي تبدأ يوم الخميس بعد استبعاد الرماية من البرنامج.

وحصدت الهند 16 من إجمالي 66 ميدالية في ألعاب جولد كوست 2018 بفضل الرماية كما تصدرت حصيلة الميداليات في المصارعة. ولم تظهر الرياضتان ضمن 16 رياضة في جدول مبدئي تم الإعلان عنه لألعاب فيكتوريا. والتقى أنيل خانا القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية الهندية وأمين الصندوق أنانديشوار بانداي مع لويز مارتين رئيسة اتحاد ألعاب الكومنولث في برمنجهام يوم الثلاثاء للمطالبة بإدراج الرياضتين في قائمة المنافسات الموسعة.

وقالت اللجنة الأولمبية الهندية في بيان بعد الاجتماع يوم الثلاثاء "نيابة عن اللجنة الأولمبية الهندية طلب السيد خانا والسيد بانداي من رئيسة اتحاد ألعاب الكومنولث إدراج المصارعة والرماية في البرنامج الرياضي النهائي".

وأضافت أنها على استعداد لتقديم أي شرح تفصيلي لمنظمي 2026 لتأكيد أن إدراج الرياضتين "سيعزز مكانة هذا الحدث الرياضي الرفيع".

كما طلبت اللجنة الأولمبية الهندية من اتحادي الرماية والمصارعة في الهند المشاركة مع الاتحادين الدوليين للرياضتين للضغط من أجل إدراجها في ألعاب 2026.