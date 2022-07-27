تم تعليق التزلج عند قمة ماترهورن قرب قرية زيرمات في جبال الألب السويسرية بسبب مخاوف من عدم كفاية الثلوج لممارسة هذه الرياضة .

ويعني ارتفاع درجات الحرارة في الجبال، حتى على ارتفاع أكثر من 4000 متر، أن التساقط والهطول سيكون للمطر وليس الثلوج.

كما تم تسجيل مستوى أقل من المعتاد لهطول الثلوج.

ويمكن استئناف التدريبات لفرق التزلج وللهواة في الصيف إذا انخفضت الحرارة وبدأت الثلوج في التساقط. وذكر بيان لمشغلي التليفريك: "هذا بوضوح (وقت مستقطع) لعمليات التزلج الصيفية. وستستمر أعمال الصيانة على المنحدرات ومرافق النقل".