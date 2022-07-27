يعقد المخرج أحمد الجندي، جلسات عمل حاليًا للجزء الثاني من مسلسل "موضوع عائلي" لاختيار النجوم المشاركين وتحديد أماكن التصوير.

ومن المقرر بدء التصوير خلال أغسطس المقبل بعد الانتهاء من البروفات النهائية واختيار النجوم المشاركين، حيث يقوم مؤلف العمل بوضع الخطوط العريضة لحلقات الجزء الثاني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ليناقش قضية من الشارع المصري ووضع الحلول لها من خلال أحداث العمل.

"موضوع عائلي" بطولة ماجد المصري، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، إيناس كامل، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولي، مريم الجندي، فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف.

وكانات أحداث الجزء الأول دارت حول إبراهيم الذي يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيًا، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عامًا واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أي أعباء عائلية، ويتفاجئ إبراهيم بعد أكثر من 20 عامًا باتصال من حماه السابق حاملًا إليه نبأً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجددًا إلى الجو العائلي والمسئوليات بأن له ابنة من زوجته الراحلة ليلى وأنه أخفى عليها هذا الخبر ويوكله بأن يكون واصيًا عليها ومن هنا تبدأ المفارقات والمواقف بينه وبين ابنته التي لا تعلم أنه والدها.

وكانت أخر أعمال المخرج أحمد الجندي مسلسل "الكبير أوى 6" الذي عرض في سباق رمضان الماضي وحقق نسب مشاهدة عالية.