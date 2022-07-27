انعكس الوضع الاقتصادي العام خلال الربع الفائت من السنة سلباً على النتائج المالية لشركة "مايكروسوفت"، لكنّ القدرة التي أظهرها نشاطها السحابي (الحوسبة مِن بُعد) على المقاومة طمأنت المستثمرين.

وبيّنت النتائج المالية التي نشرتها شركة الكمبيوتر العملاقة أنها حققت إيرادات قدرها 52 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية، بزيادة 12 في المئة على أساس سنوي.

وبلغ صافي أرباحها 16,7 مليار ، بزيادة طفيفة جداً (+ 2 في المئة).

وأشارت المجموعة الأميركية في بيانها إلى أن أسعار الصرف غير المؤاتية حرمها دخلاً قدره 595 مليون دولار.

وتأثرت النتائج المالية للشركة بجملة عوامل، أبرزها التضخم القياسي ومشاكل سلسلة التوريد وإغلاق المصانع في الصين بسبب كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 14,4 مليار دولار في مجال الكمبيوتر الشخصي ، بزيادة 2 في المئة فحسب عن الفترة نفسها من العام الفائت.

أما بالنسبة لألعاب الفيديو ، فقد انخفضت إيرادات محتويات "إكس بوكس" وخدماتها بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي.

ولاحظ دان آيفز من "ود بوش سكيوريتيز" أن نتائج "مايكروسوفت" دون توقعات وول ستريت، لكنه رأى أن "المؤشرات الأساسية للنشاط السحابي والطلبيات قوية".

ونقل البيان عن المديرة المالية إيمي هود أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 25 مليار دولار من النشاط السحابي، بزيادة 28 في المئة.

وقفزت إيرادات منصة "مايكروسوفت" للحوسبة مِن بُعد "أزور" زيادة قدرها 40 في المئة على أساس سنوي ، أو 46 في المئة بسعر الصرف الثابت، وهو أداء مشابه للربعين الماضيين.

وتبلغ حصة "مايكروسوفت" السوقية في هذا المجال 21 في المئة، وهي تعتبر ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم وراء أمازون (33 في المئة) وقبل "غوغل كلاود" ( (8 في المئة)، وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة الدراسات "كاناليس" في ما يتعلق بالربع الأول من عام 2022 .