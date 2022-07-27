أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في أستراليا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2001، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمساكن.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل تضخم أسعار المسنهلك ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1ر6% سنويا مقابل 1ر5% في الربع الأول، ليسجل أعلى مستوى منذ الربع الثاني من 2001 في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المعدل خلال الربع الثاني إلى 2ر6%.

وأشار مكتب الإحصاء الأسترالي إلى أن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك هي الأكبر منذ بدء فرض ضريبة على السلع والخدمات.

وقالت مارسيل تايليانت، المحللة الاقتصادية لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إنه رغم ارتفاع معدل التضخم في الربع الثاني، فإنه لم يصل إلى المستوى المتوقع.

ويعني هذا أن بنك الاحتياط (البنك المركزي) الأسترالي قد يلجأ إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وليس بمقدار 75 نقطة أساس كما كان متوقعا من قبل.