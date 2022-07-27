أعلنت شركة نتفليكس عن عزمها إنتاج جزء ثان من فيلمها الجديد عن الجاسوسية "ذا جراي مان" أو (الرجل الرمادي) الذي يقوم ببطولته رايان جوسلينج.

وقالت الشركة إن الفيلم، وهو أحد أكثر أفلام نتفليكس تكلفة حتى الآن، بدأ بثه يوم الجمعة وكان الأكثر مشاهدة على خدمتها للبث المباشر في 92 دولة.

ويلعب جوسلينج دور البطولة في الفيلم ويجسد شخصية سييرا سيكس، وهو نزيل سابق أخرجته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) من السجن مقابل تجنيده في برنامج سري.

وقالت نتفليكس في بيان إن العمل جار حاليا مع جوسلينج والمخرجين جو وأنتوني روسو لإنتاج جزء ثان من الفيلم.

كما أعلنت الشركة عن فيلم منفصل لكنها لم تدل بتفاصيل عن القصة أو الشخصيات.