أصدرت هيئة البحوث الاسترالية )CSIRO(اليوم الأربعاء تقريرا تحدد فيه سبعة " أحداث صخمة" عالمية تقول إنه من المهم أخذها في الاعتبار عند مواجهة تحديات الـ20 عاما المقبلة.

ويعد التقرير الجديد الذي أصدرته الهيئة إعادة تقييم لتقرير " عالمنا المستقبلي" الذي صدر عام 2012 ، وذلك في ظل الأحداث الأخيرة الكبيرة مثل جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا.

حدد التقرير تحديات مستقبلية تشمل زيادة اضطراب المناخ و ندرة المياه وإمدادات الطعام والجراثيم التي تقاوم الأدوية.

وقال واضعو التقرير إن التكيف مع التغيير المناخي والتركيز على الصحة والطفرة في مجال الرقمنة الناجمة عن الجائحة تعد من ضمن التوجهات التي يجب الاهتمام بها عند تطوير الحلول.

كما تشمل الأحداث الضخمة تغيرات جيو سياسية، وانفجارا في اكتشافات الذكاء الاصطناعي ، ودفعا لحوكمة شفافة وجديرة بالثقة وزيادة التركيز على حلول للمساعدة في الانتقال إلى صفر انبعاثات كربونية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة لاري مارشال إن الأحداث الضخمة تمثل فرصا و يمكن " أن توضح لنا أين يمكن العثور على أقوى ابتكار، عندما نرى مستقبلا مختلفا ونسخر العلم لتحقيق ذلك".

وأوضح أنه على سبيل المثال يمكن أن تستفيد استراليا من إمكانيات الرياح والشمس بالاضافة إلى الموجة المقبلة من الابتكار الرقمي " لتحويل الوظائف الحالية وإيجاد وظائف وثروة جديدة".

ووفقا للتقرير، من المتوقع ارتفاع الطلب على العاملين في المجال الرقمي بنسبة 79% من 2020 إلى 2025، حيث من المتوقع أن تحقق الموجة المقبلة من الابتكار الرقمي نحو 10 إلى 15 تريليون دولار استرالي (9ر6 إلى 4ر10 تريليون دولار أمريكي) على مستوى العالم.