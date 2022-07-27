في ضوء أزمة الجوع العالمية دعت منظمة "خبز للعالم" الألمانية البروتستانتية إلى زيادة المساعدات المالية الحكومية.

وقالت رئيسة المنظمة داجمار بروين في برلين اليوم الأربعاء: "من أجل إنقاذ ملايين الأفراد من المجاعة، يجب على الدول الصناعية الغنية أن تقدم على الفور المزيد من الأموال للمساعدات الطارئة"، مضيفة أنه من الضروري أيضا على المدى الطويل تغيير الاتجاه في السياسة الزراعية من أجل تحرير البلدان الفقيرة من التبعية، فضلا عن دعمها بأموال إضافية للتكيف مع تغير المناخ، وقالت: "أزمة المناخ تؤجج أزمة الجوع".

وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أسوأ مجاعة منذ عقود جراء الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، التي لها تأثير كبير على صادرات القمح. ووفقا لأحدث الأرقام من منظمة "إغاثة جوعى العالم الألمانية"، هناك بالفعل ما يصل إلى 828 مليون شخص يتضورون جوعا في جميع أنحاء العالم.