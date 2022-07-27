حظيت أغنية الفنان محمود العسيلي " دوم دوم " التي طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" الأسبوع الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونين و60 ألفا و563 مشاهدة بعد 7 أيام من طرحها.

وواصل محمود العسيلي الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، وأعاد نشر فيديوهات الجمهور على الأغنية.

وتعد الأغنية أحدث أعمال العسيلي الغنائية في موسم الصيف، والتي طرحها يوم الأربعاء الماضي عبر يوتيوب وهي كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وكانت آخر أغاني العسيلي بعنوان "مسيكب" التي طرحها في 16 مارس الماضي ، وهي من كلمات الشاعر فلبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير.