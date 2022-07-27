أعلنت مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة تحقيق أرباح صافية بأكثر من مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت المجموعة اليوم الأربعاء أن أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 05ر1 مليار يورو، بزيادة نسبتها 150% تقريبا عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتجاوزت أرباح المجموعة المصرفية الأكبر في ألمانيا توقعات المحللين.

كما سجلت المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي أكبر أرباح صافية منذ .2011

وقال كريستيان سفينج، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "بتحقيق أفضل أداء نصف سنوي منذ 2011،أثبتنا مجددا أننا نستطيع تحقيق النمو وزيادة الأرباح في ظل ظروف صعبة".

وفي الوقت نفسه، بدا سيفنج أكثر حذرا بشأن نتائج العام الحالي ككل في ظل ارتفاع معدل التضخم والتحديات المحتملة الأخرى.