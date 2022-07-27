أعلنت شركة "ميتا" أسماء الفائزين في أول تحدي Spark AR العالمي في الشرق الأوسط.

وذكرت "ميتا" أنه تم تنظيم التحدي تحت شعار: "المستقبل الآن - استكشاف العقد القادم"، ويهدف التحدي إلى دعم جهود تمكين المبرمجين وتدريبهم على استخدام لغات البرمجة والمهارات الرقمية اللازمة بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي في الدولة.

وقدّمت مجموعة من المبدعين من جميع أنحاء العالم، خلال المسابقة التي استمرت مدّة ثلاثة أسابيع، أكثر من 400 مشاركة خاصة بالواقع المعزز باستخدام أحدث التقنيات، أثناء تنافسهم للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية وصلت قيمتها إلى أكثر من 50 ألف دولار.

وبعد إغلاق باب تقديم العروض في 19 يونيو، انعقدت لجنة التحكيم لتقييم الطلبات المقدّمة، وأثنى الخبراء على الإبداعات النوعية التي قدمها المبدعون في مجال مؤثرات الواقع المعزز، واستندت تقييماتهم على أربعة معايير أساسية لاختيار الفائزين وهي: الحرفية، والأصالة، والإبداع، والفكرة.

وكان تحدي Spark AR قد حدّد مسارين رئيسيين للتنافس، ركز الأول على تأثيرات الواقع المعزز في مجال "مستقبل النقل"، أما المسار الثاني فتعلّق بـ"مستقبل العمل".

وشملت قائمة الفائزين لكل مسار: مستقبل النقل، الجائزة الأولى (6000 دولار): الطيران فوق المستقبل ساياوكي بيك، الجائزة الثانية (3000 دولار)، طائرة غير مرئية - مونيك كارفاله، سماء الفضاء: المريخ - دومينيك أمالفيتانو، السفر للجميع - كينيشرو تاكاماتسو، الجائزة الثالثة (1000 دولار)، مطار المستقبل - أناستاسيا مارشينك، رحلة مستقبلية - فلافيا فريري كارنيرو، ترفيه أي سي إي - إيلسا إيلسا، معرض فن السحاب - كازومي ساتو، قنديل البحر في الفضاء - فياتشيسلاف سيرمانر، مستودع المستقبل دانيلو تيكسيرا.

أما مستقبل العمل، الجائزة الأولى (6000 دولار): غرفة ألعاب الواقع الافتراضي - صفاء هديل ناني، الجائزة الثانية (3000 دولار)، سايبر فيبرافون - سبيس جو، محاضر الفضاء 2023 - كوري بيغلي، علوم المستقبل - ريم شلق، الجائزة الثالثة (1000 دولار)، باني الجسم الغامض - جوليان براتاما أشيدك، مستقبل ديرمو - إميليو فيغاس، مقابلة الواقع المعزز - أمير أوروزوبيكوف، مؤثر مصنع الروبوت - دجانيلسون لوبيز، مختبر المستقبل - ماريا سيليش، التدريب الطبي بالمواقع المعزز - توبياس موسارت.