عاد المزارعون الهولنديون المحتجون لإغلاق الطرق السريعة اليوم الأربعاء، حيث يسعون لوقف تنفيذ قواعد بيئية.

وتم وضع النفايات والروث على الطرق السريعة وإضرام النار فيها. وأدى هذا الإجراء لاختناقات مرورية، وفقا لما قالته هيئة النقل اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تستغرق عمليات إزالة آثار الحريق عدة ساعات. وحذرت السلطات من أوضاع خطيرة بالنسبة للسائقين.

ويشار إلى أن المزارعين الهولنديين يحتجون منذ أسابيع على إجراءات مقررة لخفض انبعاثات النيتروجين بصورة كبيرة. وبحلول عام 2030، سوف يتم خفض الانبعاثات بمتوسط 50%. ووفقا لإحصاءات الحكومة، يمكن أن يؤدي هذا إلى إنتهاء عمل نحو 30% من مزارع الماشية.