

القاهرة - خلود أبوالمجد



يستأنف المخرج أحمد خالد موسى تصوير مشاهد مسلسل «مهب الريح» في مدينة أبو ظبي، حيث سافر وفريق عمله بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين لتصوير مشاهد عدة في المسلسل هناك.



وتجمع مشاهد يوم الثلاثاء كلا من الفنان الأردني إياد نصار، والفنانة جومانا مراد، وعدد من الشباب الممثلين.



وكان مخرج العمل صور عددا من المشاهد في القاهرة، جمعت كل أبطال المسلسل وعلى رأسهم هند صبري وماجد المصري، ويظهران في أحداث المسلسل كمتزوجين، وتنقلب حياتهما رأسا على عقب.



ومن المقرر أن يكثف أحمد خالد موسى ومخرج الوحدة الثانية محمد يحيي «مورو» من تصوير المشاهد في أبو ظبي، حتى يتمكنا من استكمال باقي المشاهد الباقية في القاهرة لسرعة عرض المسلسل خلال شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.



ومسلسل «مهب الريح» مأخوذ عن المسلسل الأميركي The Good Wife بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، نهى عابدين، هدى المفتي، على الطيب، مؤمن نور، وغيرهم.



ويقع المسلسل في 45 حلقة، مقسمة إلى 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة وسيعرض على إحدى المنصات الرقمية.