القاهرة - سامي عبدالفتاح



يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا، في مهمة صعبة للدفاع عن صدارته لجدول الترتيب في الدوري المصري، وذلك عند مواجهة فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، ضمن الجولة 27، وذلك في العاشرة مساء بتوقيت الكويت على ملعب السلام، ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 42 نقطة.



وتسبق هذه المواجهة مباراتان في السابعة والنصف، تجمع الأولى بين الجونة والإسماعيلي، والثانية بين فاركو وطلائع الجيش.



وشهدت الجولة 27 مفاجأة كبيرة، بفوز فريق ايسترن كومبانى بقيادة علاء عبدالعال على المصري البورسعيدى بقيادة العميد حسام حسن بنتيجة 2-1، ورفع إيسترن كومباني رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ 16، بينما توقف رصيد المصري عند 31 نقطة في المركز الـ 11، وبعد الهزيمة تعرض حسام حسن لأزمة صحية مفاجئة بسبب ارتفاع ضغط الدم، مما استدعى تدخل طبيب الفريق لعلاجه حتى استقرت حالته.



كما حقق الاتحاد السكندرى فوزا غاليا على انبى بنتيجة 2-1، ورفع السكندري رصيده بقيادة مديره الفني عماد النحاس إلى 33 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد إنبي بقيادة مديره الفني جورفان فييرا عند 30 نقطة بالمركز الـ 12، كما تعادل غزل المحلة مع سيراميكا 0-0.