دارين العلي



تسبب قرار منع موظفي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الكهرباء والماء الدخول بسياراتهم إلى مواقف الإدارة في منطقة صبحان، في اعتراضات كبيرة من قبل الموظفين المتضررين، حيث اعتبروا القرار بمنزلة عرقلة لقيامهم بأعمالهم، ما استدعى تدخل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال م. علي الموسى بإرسال موظفي الرقابة والتفتيش الخاص بمكتب الوزير للمعاينة.



وقد توجه الفريق إلى الإدارة المعنية للاطلاع على احتجاج الموظفين، والقيام بما يلزم لحفظ حقوقهم ومكتسباتهم بعد ورود شكوى رسمية للوزارة بمنع دخول مركباتهم وعدم تمكينهم من الوقوف بسياراتهم بالمواقف الكبيرة والخاصة التابعة للإدارة.



وقالت مصادر إنه تبين للفريق بعد المعاينة والوقوف على تضرر الموظفين أن القرار كان خطأ، وعلى إثره طالب فريق الرقابة وضبط الجودة بسحب التعميم الذي يمنع الموظفين من مزاولة عملهم بشكل انسيابي وسلس من دون أي عوائق تذكر.