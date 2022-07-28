أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بجائزة «جابر الأحمد للباحثين الشباب» لعام 2021 التي تمنحها المؤسسة للباحثين الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه وتبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار.



وأعلن المدير العام للمؤسسة د.خالد الفاضل أسماء الفائزين بهذه الجائزة التي حصل عليها في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات د.عبدالله العازمي من قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة الكويت.



وفي مجال العلوم الحيوية فاز أ.د.أحمد اللافي من قسم الغذاء والتغذية في كلية العلوم الحيوية بجامعة الكويت في حين حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية أ.د.مشاري الموسى من قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الكويت.

وفي مجال العلوم الإدارية والاقتصادية فاز بالجائزة أ.د.هشام إبراهيم المجمد من قسم المحاسبة في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأوضح د.الفاضل أنه قد تم حجب الجائزة في مجال العلوم الهندسية ومجال العلوم الطبية والطبية المساعدة، معربا عن تمنياته للفائزين بتحقيق المزيد من النجاح البحثي الذي يعكس الصورة المشرفة للباحثين الكويتيين وعطائهم المتميز ودورهم في إثراء العلم في مختلف مجالاته.



وأطلق على جائزة «جابر الأحمد» للباحثين الشباب سابقا جائزة «الإنتاج العلمي»، وأنشئت عام 1988 تحقيقا لمبادرة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه.