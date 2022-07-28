افتتح البنك التجاري الكويتي فرعه الجديد في مدينة سعد العبدالله قطعة 5 بمحافظة الجهراء، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع السياسة العامة التي يرسمها التجاري لتعزيز تواجده في مختلف المناطق وتوسيع دائرة انتشاره محليا، كما يسعى البنك إلى تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة، من خلال افتتاح فروع جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات المصرفية ومزودة بمجموعة مدربة من الموظفين يتمتعون بخبرة جيدة ومعرفة تامة بالمنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات المصرفية المتنوعة للعملاء على اختلاف فئاتهم.



وقد تم افتتاح الفرع بحضور الإدارة التنفيذية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، وبهذا الصدد صرح عبدالعزيز الزعابي المدير العام بالوكالة - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قائلا: يتميز فرع التجاري الجديد باعتماد تصميم عصري مبتكر وتقديم خدمات وحلول مصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك شاشات تفاعلية تعمل باللمس، وخدمات التواصل عبر المحادثة صوتا وصورة من خلال خدمة الفيديو المباشر مع مركز الاتصال. هذا، ويتضمن الفرع دور مخصص لمعاملات القروض المصرفية، بما يتيح للعملاء إتمام جميع معاملاتهم بسرعة وسهولة بالإضافة إلى توفر خدمة السحب مرورا بالسيارات.



ويأتي افتتاح فرع «سعد العبدالله» ضمن شبكة فروع البنك التجاري المنتشرة في جميع انحاء الكويت، لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء القاطنين في مدينة سعد العبدالله والمناطق المجاورة، هذا ويستقبل الفرع العملاء خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحا حتى 3:00 عصرا.