بيعت مقابل 2.7 مليون دولار في مزاد أقيم الثلاثاء في نيويورك السترة التي ارتداها رائد الفضاء الأميركي باز ألدرين في رحلته إلى القمر ضمن مهمة «أبولو 11» في يوليو 1969، وفق ما أعلنت دار «سوذبيز».



وكانت هذه السترة البيضاء التي تحمل العلم الأميركي والأحرف الأولى من عبارة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ومهمة «أبولو 11»، بالإضافة إلى اسم «إي.ألدرين»، ضمن مجموعة شخصية لرائد الفضاء البالغ اليوم 92 عاما الذي قرر طرحها للبيع.



وأشارت دار «سوذبيز» في بيان إلى أن «عددا كبيرا من المزايدين سعوا على مدى نحو عشر دقائق إلى شراء هذه القطعة النادرة قبل أن تتم ترسيتها على مشتر شارك في المزاد عبر الهاتف». وبلغ إجمالي إيرادات مبيعات المزاد 8.2 ملايين دولار في مقابل 68 قطعة بيعت من بين 69 كانت معروضة، بينها ملخص لخطة الرحلة اشتراه أحد المزايدين مقابل 819 ألف دولار.