أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا المتهمة بالضلوع في عملية تهرب ضريبي في إسبانيا الأربعاء رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة. وأعربت المغنية التي تؤكد براءتها عن عزمها المضي في القضية حتى المحاكمة.



وأفاد وكلاء شاكيرا بأن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحا حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة (شمال شرق إسبانيا)، علما أن قرار إحالة النجمة البالغة 45 عاما رسميا الى المحكمة لم يصدر بعد. وأوضح المحامون في بيان أن شاكيرا «الواثقة تماما ببراءتها (...) لا تقبل» اتفاقا مع النيابة العامة وقررت مواصلة الإجراءات حتى المحاكمة. وشددوا على أن المغنية «واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق».



ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الحصول فورا على تعليق من النيابة العامة.