تقدم مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية برئاسة حمد زيد سعود البسيس بأسمى التهاني والتبريكات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، على الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، بتوليه رئاسة الحكومة وتشكيلها.



وقال البسيس في تصريح صحافي: «ونحن نهنئ رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة الغالية، ندعو الله تعالى أن يكتب له التوفيق والسداد لخدمة الكويت والإسهام في تقدمها وازدهارها"

وتابع كل أمنياتنا لكم بمسيرة مباركة، للتقدم بوطننا الحبيب ،وتنفيذ الرغبة الأميرية السامية بدفع عجلة التنمية والبناء على أرض الوطن بما يحقق تطلعات وآمال أبناء الكويت