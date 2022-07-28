أفادت وسائل إعلام روسية وسورية بوقوع انفجارات عنيفة في قاعدة للجيش الأميركي شمال شرقي سورية.



وقالت «وكالة «سبوتنيك» الروسية إن الانفجارات هزت قاعدة الجيش الأميركي في حقول نفط الجبسة بريف الحسكة.



ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه «سمع دوي انفجارات قوية في الريف الشمالي والغربي لمدينة الشدادي النفطية والتي تضم أكبر القواعد الأميركية في محافظة الحسكة قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة».



وأشارت إلى أن «دوي الانفجارات تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحيات التابعة للتحالف الدولي التي انطلقت من قاعدتها في الشدادي مع إلقاء قنابل مضيئة مع معلومات عن تعرض القاعدة لقصف عبر الصواريخ».



من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» نقلا عن مصادر محلية بأن عدة قذائف صاروخية استهدفت أمس القاعدة الأميركية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.



وقالت إن مجهولين استهدفوا فجر أمس «قاعدة الاحتلال الأميركي بعدد من القذائف الصاروخية سقط أحدها داخل القاعدة وباقي الصواريخ في محيطها»، وشوهد عمود من الدخان يتصاعد من داخل القاعدة.