أفادت مصادر محلية والمرصد السوري لحقوق الانسان، بمقتل واصابة العشرات عقب المواجهات المسلحة في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بين جماعات محلية ومجموعة موالية للقوات السورية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» عن تلك المصادر وقوع 21 قتيلا جراء المواجهات. وأعلن مصدر مقرب من حركة رجال الكرامة في محافظة السويداء سيطرة فصائل محلية مسلحة في السويداء على مقرات (حركة قوات الفجر) الموالية وتحرير الأسرى الستة المخطوفين لديها، مشيرا إلى إلقاء القبض على متزعم (حركة قوات الفجر) راجي فلحوط في مقره الرئيسي في بلدة عتيل على أطراف مدينة.



وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة الألمانية إن الساعات الماضية شهدت أعنف المواجهات، حيث قتل في حصيلة أولية 12 من عناصر قوات الفجر وتسعة من عناصر المجموعات المحلية، لافتا إلى أن عدد الجرحى من الجانبين يتجاوز 30 شخصا.



وأكد المصدر أن آلافا من أبناء السويداء تجمعوا وسط المدينة محتفلين بالقضاء على عناصر قوات الفجر والقبض على متزعمها راجي فلحوط الذي اختطف العشرات من ابناء السويداء ودرعا وقتل العديد منهم. من جهته، نقل المرصد بأن مجموعات أهلية من أبناء السويداء وعلى رأسهم قوات «شيخ الكرامة» تمكنت من تحرير عدد ممن كان يحتجزهم فلحوط متزعم مجموعة مدعومة من «المخابرات العسكرية»، تزامنا مع إطلاق نار مكثف وتجمع لمئات المواطنين عند دوار المشنقة ابتهاجا بتمكن المجموعات الأهلية من القضاء على مجموعة «الفلحوط» بعد سقوطهم بين قتلى ومصابين وفرار آخرين.



وبدأت الأزمة في مدينة السويداء منذ أيام عقب قيام عناصر حركة قوات الفجر باعتقال ستة أشخاص من عائلة الطويل وهم من بلدة شهباء وقام أبناء البلدة باحتجاز أربعة ضباط من الجيش السوري والقوات الأمنية وقطع طريق دمشق السويداء وتطور الأمر إلى مواجهات مسلحة.



ويعتبر راجي فلحوط متزعم (حركة قوات الفجر) أبرز قادة المجموعات المسلحة الموالية للقوات الحكومية السورية في المحافظة.



لكن لونا الشبل، المستشارة الاعلامية للرئيس السوري نفت دعم الدولة لفلحوط، وقالت في تغريدة على «تويتر»، ان كل ما يشاع عن أن «الدولة السورية تدعم راجي فلحوط غير صحيح، الدولة السورية ستبقى الداعم الأساسي لأبناء السويداء، أبناء العزة والكرامة».



وأضافت «راجي فلحوط أحد أخطر المطلوبين للقضاء السوري في قضايا الخطف».