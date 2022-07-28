عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثالثة من (n2) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على 222 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 4 أغسطس 2022، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



ـ توزيع البطاقات الخميس 28 يوليو 2022 والاثنين 1 أغسطس 2022.



ـ توزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022.



ـ إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 3 أغسطس 2022.



وأضافت «السكنية» أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن الخبر الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



وأشارت «السكنية» إلى ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



ولفتت «السكنية» إلى أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.



وفيما يلي أسماء المواطنين المخصص لهم في هذه الدفعة:



فايز ناصر سالم حسين



محمد فيحان علي الشريف المطيري



احمد علي عيسى حيدر



عبدالله محمد غلوم نور



يوسف منشر عيد العصيمي



نصار سالم محمد الفراع العازمي



خالد سلطان صالح المجروب



عياد سليمان عياد العازمي



نايف نشمي شنيف الفضلي



منصور فهد علي المطيري



علي عبدالرضا علي عبدالله



نواف مرزوق نومان المطيري



فهيد محمد فهيد السبيعي



فيصل مخلف فهيد العازمي



عامر حمد ناصر الصويان



مشعل مفرح علي الشمري



سعد مطلق جمعان بوسمري



علي حسين عبدالله الكندري



احمد مناحي نزال الشمري



حمد خالد عريفج العازمي



خالد ماطر محمد الرشيدي



محمد سليمان محسن الموسوي



محمد علي حسين الشطي



جاسم عبدالله ناصر الراشد



علي ذعار فهيد فهاد



فيصل عبدالرحمن احمد الكندري



فيصل فهد عايض الحميداني



صنيتان مطلق صنيهيت خريص المطيري



عدنان فهد موسى السعد



ناصر سلطان خزام العتيبي



ملفي محمد مجبل العازمي



فهد عبدالرحمن احمد الكندري



عبدالرحمن حسين علي عبدالله



محمد نشمي زامل الرشيدي



فيصل صالح عواد السعيد



عبدالله سعود شريده الشمري



علي عباس سالم خدادا



فهد عبدالله فهد العجمي



مشعل صنهات عايض راشد



خالد محمد هزاع العازمي



حمزه عباس سليمان احمد



عبدالله نجم عبدالله الشمري



ايمن عبدالله عبدالكريم العزاز



فهد نصار صنهات العازمي



طلال سليمان عبداللطيف علي



مبارك عدنان مبارك الرفاعي



مشعل بدر علي الشطي



طلال يوسف سعود الحسيني



مساعد مناحي زيد علي



مرزوق مهدي حمود الصواغ



حسين جعفر جراغ اسماعيل



عبدالرحمن يوسف احمد العمران



عبدالله مبارك فهد الداهوم



احمد سعود راشد الفزير



عادل احمد علي شهاب الكندري



فايز بدر مغيز العتيبي



نواف رجعان سعد الجويسري



لافي محماس خالد العتيبي



مشعل خالد مخلد المطيري



خالد راجح ناصر فهد



راشد ناصر راشد الابراهيم الرويشد



عبدالله مبارك معطش الهطلاني



فهد ناصر فهد المطوع



محمد حميدي هويدي الحبيني



محمد مبارك مطرود العازمي



محمد غايب سالم العازمي



انور فهد مبارك الساير



نادر زيد جامع الحربي



خالد صالح سعود الشحومي



محمد فهد هذال الصواغ



طلال فهد حماد العتيبي



محمد عبدالجليل سيد حسين الطبطبائي



يوسف كاظم شاكر المتروك



عبدالعزيز حمود مرزوق هداب



سلطان مبارك سلطان السداني



عبدالرحيم عايش مرزوق الجويسري



عبدالله طامي محمد العازمي



صلاح سعود سالم العازمي



عمر راشد احمد الحقان



محمد فهد وحش الزعبي



نايف جديان ثعيان البغيلي الرشيدي



يوسف فريج خلف العنزي



حامد مناور غنيم العازمي



عبدالله حباب سندي الرشيدي



علي حمد حسين العجمي



احمد جزا جابر الرشيدي



محمد ابراهيم مزعل الدوسري



صالح محمد سعد فزران الرشيدي



مشاري دغيم مساعد البغيلي



سالم محمد عوض العجمي



سكينه سردار علي حماده وشقيقتها فريده



مفلح عيد مفلح فالح الرشيدي



صالح عبدالصمد علي بن صفر



فاضل محمد مبارك العجمي



مساعد رجعان مبارك الهبيدة



عبدالله فهد حمد الهران



خالد جارالله عبدالعزيز الدغيشم



علي عباس حسين المويل



محمد جمعه محمد الكندري



عبدالله خالد عبدالله الحويله



علي حمود حمد الحميدي



فهد علي حسن التوره



بدر عبدالله جزا الديحاني



يوسف خالد محمد العويهان



فارس عموش جارد المطيري



عبدالله فهد فاهد العتيبي



بدر نبهان راشد السبيت العازمي



احمد يعقوب احمد الخرس



انور سالم ناصر العازمي



محمد عبدالحسين فالح حسن السهم الناصر



فهد احمد عبداللطيف الفهد



محمد مجبل منصور العازمي



محمد فاضل طالب العجمي



جمال عوده عشوان الشمري



علي براك فهد العازمي



محمد ناصر سعد الصالح



مفرح متعب علوش عوض



سليمان خيرالله ناصر



عامر ظافر عامر المحفوظ



شهاب احمد شهاب الطليحي



عبدالمحسن حمد ضيدان الشمري



عبيد عبدالله عبيد بوحواس



سلطان كميخ فهيد العجمي



راشد سعيد راشد هندي



علي يوسف احمد ابراهيم



جراح خالد نصار العجمي



سالم محمد ابراهيم العجمي



سيف عبدالله رباح المطيري



مهدي معيكل عيد العجمي



مبارك خليف سعود عواد



منصور حزام شافي مجول



مشعل فهد ناصر علي



خالد محمد احمد علي



مشاري مطلق سعد المفرح



يوسف مسلم سلمان العازمي



مبارك محمد فرج السبيعي



عثمان نايف هملول العتيبي



مناع محمد علي العجمي



وقيان مفرح حاضر السبيعي



جراح سعد مطلق الهاجري



ابراهيم محمد حجي الحمادي



جابر بادي بداي المطيري



محمد عبد الرحمن حطاب العجمي



محمد عبد الله عبد الرحيم الكندري



صقر الزقع جمعان الرشيدي



بدر منصور منصور عبدالكريم



مبارك حسن عامر الجعيدي



هادي صمعان عبدالهادي العجمي



فهد سعد محمد العسكر العجمي



احمد محمد مرزوق عايض



خالد سعود مهنا الرشيدي



عبدالهادي عبدالرحمن بداي المطيري



خالد عبدالرحمن سليمان المرشود



بدر صنيتان صنهات الديحاني



عبدالله جواد حسين سلطان



طارق حسن عبدالله السبتي



فواز بدر سالم الشطي



علي جعفر ناصر الاربش



عادل عبدالله عيسى القلاف



فاضل عبدالكريم عبدالرحيم الصفار



حسن ملفوف فهد فهاد



سعود قبلان سند العتيبي



فيصل جاسم شرهان مجيد



مشعل محسن مهنا العتيبي



عبدالله مبارك محمد الجبري



ضاوي براك صياح العتيبي



مشعل فارس مشعان البراك الرشيدي



عيد عبيد محمد الرشيدي



مخلد محمد صنت المطيري



اسامه بدر خالد البحوه



عبدالرحمن سعود خليل الياسين



محمد جابر أحمد المحمد



سطام سعد مزيد المطيري



خالد احمد عبدالله الفيلكاوي



موسى علي عبدالله الحداد



فهد اسماعيل ضيف الجدي



يوسف خالد هجاج الشمري



محمد سعران سالم الدماج



عبدالله فهيد دمشق العجمي



مشعل نزال تركي المطيري



علي حمود ثقل الهاجري



مشعل احمد زيد الزيد



محمد عبدالله مرزوق الرشيدي



خالد سعد راشد ابولبقه



عمر عبدالعزيز ابراهيم محمد الكندري



منذر ميثم كاظم محمد



محمد حسين علي محمد اسماعيل



عبدالله محمد عبدالله الحمادي



مشاري عبداللطيف الزايد



حامد غلوم حسن محمد



سالم سلطان احمد الانصاري



ممدوح حامد حسين المشيعيب



ناصر ضاوي ناشي العصيمي



عبدالله صالح يوسف المسكتي



سالم معيجل نايف العنزي



حسين عبدالله ناصر القبندي



محمد عامر محمد الجعيدي



منصور ماطر محمد المطيري



متعب سعود نفاع الرشيدي



حسن خالد علي السيحان



نايف حبيب راشد المطيري



خالد خليل ذاير الديحاني



بدر محمد سعد المحجان



مصطفي احمد اسد سيف محمد



يوسف حسين علي الشاهين



احمد محمد عبدالله الظفيري



فيصل محمد شاهر العتيبي



خالد سلمان مبارك الخرينج



عبدالرحمن سليمان علي الهويدي



سالم علي حسين السلمان بوحسن



محمد يعقوب يوسف محارب المحارب



علي نهير ناهس المطيري



علي حسين ثامر الديحاني



سعد راشد خلف الحربي



فهد عبدالله نجر المهيلب



برجس متعب مانع ثاني



علي موسى محمد الغريب



زيد عباس زيد العتيبي



يوسف علي سيدناصر البهبهاني



عبدالعزيز عايض هادي العازمي



محمد سيف فهد اللميع العازمي



عبدالله سيف جاعد الرشيدي