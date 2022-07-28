هنأ سفير جمهورية أرمينيا سارمين باغداساريان رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.



وقال باغداساريان في رسالة التهنئة الموجهة إلى الشيخ أحمد النواف:



يسرني أن أتقدم إليكم بخالص التهاني وأطيب الأماني بمناسبة توليكم رئاسة مجلس الوزراء للكويت، وعلى الثقة التي أولاها لكم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيا لكم كل التوفيق في أداء مهامكم والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الكويتي الصديق. هذا، ونتطلع إلى العمل معكم من أجل توطيد علاقات الصداقة بين أرمينيا والكويت لمصلحة شعبينا الصديقين.