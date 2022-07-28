عبدالكريم العبدالله



أعلن د.أحمد الشطي مدير منطقة الأحمدي الصحية عن حصول مستشفى العدان للعام الرابع على التوالي على لقب مستشفى صديق الطفل BFHI، ووجه الشكر للفريق الذي قبل التحدي لتطبيق الشروط التي أهلتهم للفوز وهم كل من:



د.عبير الذايدي رئيسة قسم النساء والتوليد.



ود.نيران النقيب رئيسة الهيئة الطبية بالمستشفى ووحدة الرضاعة الطبيعية والتي تضم د.عزة طلبة والتمريض وعلى رأسه الممرضة سارة عادل.



تجدر الإشارة إلى أن فريق مقيمي مبادرة مستشفى صديق الطفل التابع لبرنامج تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال بالهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت برئاسة د. منى الصميعي وعضوية أ.حنان الحاجي ولطيفة الغانم ومترون فوز بن سبت قام بإعادة تقييم الوضع الحالي في مستشفى العدان الحاصل على لقب مستشفى صديق الطفل BFHI وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2014.



وقال إن مستشفى العدان هو المستشفى الأول في الكويت الذي حصل على هذا اللقب ولايزال محتفظا به، في القطاعين الحكومي والخاص.



وأضاف: كما شملت مبادرة التقييم إعادة تقييم المستشفى للقب قسم خدج صديق الطفل NeoBFHI للمرة الثانية، علما أن مستشفى العدان حصل على اعتماد قسم خدج صديق الطفل كأول قسم في منطقة الشرق الأوسط في فبراير 2018.



وذكر أن نتيجة التقييم جاءت بتجديد حصول مستشفى العدان بجدارة على لقب BFHI وNeoBFHI 2022 -2025.

واختتم الشطي تصريحه بأن مستشفى العدان ومراكز الرعاية الصحية الأولية تزخر بمؤشرات إيجابية موضوعية عن جودة الأداء والخدمة مما يزيد شغف العطاء والتميز لخدمة المرضى وخلق بيئة عمل تشجع على ذلك.