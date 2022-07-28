كشف تقرير جديد أعدته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بعنوان «الثروة العالمية 2022: التطور هو الحل»، عن أن معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية في الكويت، سيشهد نموا سنويا بنسبة 4.3%، لتقفز قيمة هذه الثروات من 300 مليار دولار في 2021، إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2026.



وأوضحت المجموعة في تقريرها، أن الثروات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن ضمنها الكويت، تشهد نموا سنويا مستمرا عاما تلو الآخر، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، كاشفا عن نمو الثروات المالية للكويتيين بمعدل 3% سنويا منذ عام 2016، ومتوقعا أن يستمر هذا النمو بالتزايد حتى عام 2026.



وأشارت مجموعة «بوسطن» إلى أن أصحاب الثروات الكبيرة الذين تزيد ثرواتهم على 100 مليون دولار في الكويت، استحوذوا على ما يقارب 28% من إجمالي أصحاب الثروات بالبلاد خلال عام 2021.