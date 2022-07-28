حالة من النشاط الفني الملحوظ يعيشها المطرب سيف نبيل هذه الأيام، فقد حقق نجاح مميز ضمن جولته الصيفية في الدول العربية لا سيما في المملكة العربية السعودية، الأردن، لبنان ومؤخراً في سوريا.



فقد أحيا سيف حفلين جماهيريين في سوريا وتحديداً في العاصمة دمشق ، قدم فيهما باقة من أغانيه مثل "لو" ، "آه ياني"، "أحبك دومي" وغيرهم.



وبعد أن أطلق أغنية "أحبك دومي" التي تخطت 7 مليون مشاهدة بأقل من أسبوعين يستعد سيف لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "حبة حبة" من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي.



أما في ما يخص نشاطاته المقبلة، يستعد سيف نبيل لاستكمال جولته الصيفية، حيث سيتواجد في تونس يوم 6 أغسطس لإحياء حفل من أضخم حفلات مهرجانات قرطاج الدولية.