حالة من النشاط الفني الملحوظ يعيشها المطرب سيف نبيل هذه الأيام، فقد حقق نجاحا مميزا ضمن جولته الصيفية في الدول العربية لا سيما في المملكة العربية السعودية، الأردن، لبنان ومؤخراً في سورية، فقد أحيا سيف حفلين جماهيريين في سوريا وتحديداً في العاصمة دمشق ، قدم فيهما باقة من أغانيه مثل "لو" ، "آه ياني"، "أحبك دومي" وغيرهم.

وبعد أن أطلق أغنية "أحبك دومي" التي تخطت 7 ملايين مشاهدة بأقل من أسبوعين يستعد سيف لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "حبة حبة" من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي.

أما فيما يخص نشاطاته المقبلة، فيستعد سيف نبيل لاستكمال جولته الصيفية، حيث سيتواجد في تونس يوم 6 أغسطس لإحياء حفل من أضخم حفلات مهرجانات قرطاج الدولية.