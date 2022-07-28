انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 0.11 في المئة إلى مستوى 0.306 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.45 في المئة إلى مستوى 0.313 دينار مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.78 في المئة لمستوى 0.373 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.20 في المئة لمستوى 0.320 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 0.0022 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.