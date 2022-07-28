تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد مذكور المذكور بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد داعياً المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على الكويت والأمة العربية والإسلامية و أن يحقق أمانينا ويغير حالنا إلى أفضل حال.

جاء ذلك في تصريح صحفي عن استمرار أنشطة المراكز والنوادي الصيفية التابعة لقطاعات جمعية الإصلاح الاجتماعي في جميع محافظات الكويت.

وفي هذا الإطار قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبد الرحمن عبد الله الشطي : انطلقت بفضل الله الأنشطة الصيفية لقطاعات جمعية الإصلاح الاجتماعي لشغل الأوقات بالنافع والمفيد ، وتحقيق الاستفادة من الإجازة الصيفية في صقل شخصية المشاركين من الجنسين في بيئة تربوية وترفيهية هادفة حيث تضم أنشطة ثقافية ورياضية ومسابقات بالإضافة إلى برامج تحفيظ القرآن الكريم ودورات تدريبية في مجال العلوم الشرعية وتنمية الذات ، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية داخل وخارج الكويت والتي عادت أنشطتها بعد توقف لمدة عامين تنفيذا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا .

وأضاف : تحرص جمعية الإصلاح الاجتماعي منذ تأسيسها على غرس القيم والأخلاق الإسلامية الوسطية لدى الشباب من الجنسين ، في عدة مجالات متنوعة فمنها الأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية التي تقدمها جمعية الإصلاح من خلال قطاعاتها ولجانها المتخصصة ، ومنها القطاع التربوي وقطاع العمل الاجتماعي وأمانة العمل النسائي وأمانة القرآن الكريم وقطاع الدعوة والتثقيف الشرعي.

وبين الشطي أن الجمعية استحدثت قطاع النشاط المجتمعي والمشاركة ويضم نادي أجيال الرياضي ومركز قيم المجتمعي وإدارة الأنشطة المجتمعية العامة ، والتي تعمل على إقامة فعاليات وأنشطة جماهيرية لتجسيد الدور الاجتماعي لجمعية الإصلاح الاجتماعي وزيادة عدد المشاركين من الجمهور في أنشطة الجمعية الجماهيرية

وأشار الشطي إلى أن الصيف في هذا العام سيكون ممتعا مع أنشطة قطاعات ومراكز ونوادي الإصلاح المنتشرة في محافظات الكويت الستة ، داعياً أولياء الأمور إلى تشجيع أولادهم بالانتساب الى أنشطة جمعية الإصلاح الاجتماعي وأنديتها الصيفية حيث الفائدة والمتعة معاً.