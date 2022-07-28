الكويت ملتزمة بالدعم الكامل لـ "الأونروا" إيمانا بالدور الذي تقوم به في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين

جددت الكويت ادانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة ضد المسجد الاقصى.

جاء ذلك في كلمة القاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال العتيبي: "تلك الاحداث إضافة لكونها حلقة مستمرة من مسلسل الانتهاكات والتجاوزات الصارخة لكافة المواثيق والقرارات الدولية تعتبر ايضا معول هدم لدعائم الاستقرار في المنطقة ومدعاة لتغذية مشاعر الكره والتطرف والعنف".

واضاف: "منذ الجلسة الاخيرة في ابريل الماضي تابع المجتمع الدولي وبقلق شديد التصعيد الخطير الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم والاعتداءات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني حيث مازال المسجد الأقصى عرضة للانتهاكات المتكررة سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من المستوطنين والتي كان آخرها يوم أمس".

واكد العتيبي ان الاعتداءات والجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي "هي من ضمن سلسة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 476 و478 و2334".

واوضح ان تلك القرارات تشدد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها الديموغرافية "ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف".

وجدد العتيبي الدعوة للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى أرضه ومقدساته.

وشدد على أهمية التحرك الجماعي من أجل تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والتركيز على إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط.

واشار العتيبي الى ان تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية "تؤكد مرة أخرى بأن ما تسعى اليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال وعدم رغبتها بالتوصل الى اتفاق سلام شامل وعادل وهذا ما أكده التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقة وإسرائيل".

واضاف: ان التقرير "أشار بوضوح إلى أن إسرائيل ليس لديها النية لإنهاء الاحتلال وأن لديها سياسات واضحة لضمان السيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل على تغيير التركيبة السكانية وكذلك ارتفاع عدد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".

وذكر العتيبي ان هذه الانتهاكات أدت إلى تشريد الكثير من العوائل الفلسطينية بعد فقدانهم لممتلكاتهم وهدم مساكنهم وإفلات مرتكبي تلك الجرائم دون حساب أو مساءلة، متابعا: "لا شك أن غياب المساءلة ومواصلة الإفلات من العقاب في أي مكان وزمان سيفضي بالضرورة إلى توسيع دائرة العنف وإطالة أمد الصراع وسيقود لتقليص فرص السلام والأمن المستدامين وهو ما يمكن قياسه بشكل مباشر على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واوضح "ان الشعب الفلسطيني يكابد من جرائم يومية دعت المجتمع الدولي المطالبة بضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم والتجاوزات وكذلك الضغط على ضرورة قيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية".

وفي هذا الصدد جدد العتيبي ادانته الشديدة لعملية الاغتيال البشعة للصحفية شيرين أبوعاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بواجبها في تغطية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في شهر مايو الماضي في مخيم جنين، مؤكدا أن هذه الجريمة المنتهكة للقوانين والأعراف الدولية تتطلب إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل وشفاف يضمن تحديد المسئولين وتقديمهم للعدالة.

وجدد التزام الكويت بالدعم الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الاونروا" إيمانا منها بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

ودعا السفير العتيبي المجتمع الدولي الى مواصلة دعمه لها لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية و الإغاثية مجددا تمسك الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد على ان السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين.

واوضح ان الحل يأتي وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.