أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الخميس انتهاءها من جميع الاستعدادات الخاصة بشهر محرم لتأمين الحسينيات في البلاد عبر تفعيل خطة العمليات المركزية وتوزيع نقاط للتدخل السريع.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقوة العقيد محمد ابراهيم في تصريح صحافي: ان ادارة العمليات المركزية فعلت خطتها بتوزيع نقاط في 15 موقعا بجميع المحافظات للتدخل السريع، مبينا أنه تم تزويد هذه النقاط بآليات وقوة عاملة.

وأضاف ابراهيم انه تم رفع الجاهزية في جميع مراكز الإطفاء بتوجيهات من رئيس القوة الفريق خالد المكراد وبإشراف مباشر من نائبيه لقطاعي المكافحة والوقاية لسد جميع الثغرات المتعلقة في السلامة والوقاية من الحريق وتعزيز الأمن المجتمعي طوال هذه الفترة.

واوضح ان الخطة التي اعدتها قوة الإطفاء العام شملت عددا من الجولات التفتيشية المكثفة على جميع الحسينيات للتأكد من استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق.

ودعا ابراهيم المواطنين والمقيمين الى التعاون مع فرق قوة الإطفاء العام وتنفيذ تعليماتها، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون أصحاب الحسينيات وتفهمهم لجميع الاشتراطات والذين أبدوا تعاونا كبيرا لتطبيق الخطط المعدة لذلك.