ضمن سلسلة من مشاريعها المليونية المتنوعة لخدمة المحتاجين في العديد من الدول، أطلقت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية مشروعها "سقيا الماء" في المناطق المحرومة بالسودان والصومال واليمن.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبد الجليل بأن الهدف من المشروع هو إيصال المياه العذبة لمليون أسرة في المناطق النائية والأشد احتياجاً بالدول الثلاث، وكذلك التخفيف من معاناة تلك الأسر، وحمايتهم من العطش والجفاف والتلوث، في ظل غياب تمديدات المياه وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأضاف العبد الجليل أن الجمعية تولي مشروعات سقيا المياه في المناطق المحتاجة أهمية كبيرة، باعتبارها أحد أهم العوامل المؤثرة في حياة الأمم والشعوب وحاضرها ومستقبلها. بالإضافة إلى ضرورة دعم وتعزيز الجانب الصحي والوقاية من الأمراض الخطيرة التي تصيب الكثيرين جراء المياه الغير صالحة للاستخدام الأدمي.

وأشار رئيس الوقف الإنساني إلى أن أكثر من ملياري شخص في العالم يعيشون دون مياه الشرب المأمونة، مؤكداً أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد معاناة 1 من كل 10 أشخاص في العالم من شح المياه، وهو ما يستدعي اهتماماً بالغاً بهذا المحور الإنساني.

موضحاً أن 120 فلساً توفر مياه الشرب لأسرة محتاجة لمدة يوم، وهو مبلغ بسيط لكن أجره كبير، داعياً أهل الخير إلى المساهمة في هذا المشروع المبارك مستشهداً بحديث النبي صل الله عليه وسلم” أفضل الصدقة سقيا الماء”

الجدير بالذكر أن الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية وقعت في وقت سابق اتفاقية منحة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإيصال مياه الشرب لنحو 2000 اسرة نازحة في اليمن.