عاطف رمضان

علمت "الأنباء" ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية سوف تستقبل طلبات التخصيص لمشروع شرق تيماء يوم الاثنين 1 اغسطس 2022، وذلك للمواطنين المشمولين بأحكام القانون رقم (2015/2) فئة من باع بيته والذي يسري عليهم هذا القانون والمخاطبين بأحكامه ولمن قام ببيع مسكنه بعد تاريخ العمل بالقانون 1992/20 والمقيد لهم طلب مسكن ملائم في سجلات المؤسسة وحتى تاريخ 30 يونيو 2007، والراغبين بالتخصيص في هذا المشروع.

وسيتم استقبال طلبات التخصيص في بمبنى المؤسسة إدارة خدمة المواطن خلال الفترة الصباحية من 8:30 صباحا حتى 1 مساء او الفترة المسائية من الساعة 4 حتى 7 مساء.