عاطف رمضان

علمت "الأنباء" من مصادر رفيعة المستوى انه في ظل توقعات بوجود تقلبات جوية قد تشهدها البلاد خلال اليومين المقبلين، قام وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى بتوجيه اللجنة التنفيذية لتداعيات الامطار والسيول وكذلك القياديين في وزارة الاشغال للاستعداد التام لمواجهة أي تقلبات قد تحدث في الحالة الجوية وسوء الطقس.

وأضافت المصادر أن الوزير الموسى وجه القياديين في الوزارة بإرسال فرق الصيانة للكشف الدوري على المناطق التي تتكرر فيها تجمعات مياه الامطار والغرق وايجاد الحلول اللازمة لها، والتعاون مع جميع الوزارات الخدمية ووزارة النفط لحل هذه المشكلات.

ولفتت المصادر الى ان فرق الصيانة بدأت فعليا بالكشف على المناطق التي تتكرر فيها هذه المشكلات.

هذا، ونصحت مصادر في وزارة الاشغال المواطنين والمقيمين بعدم رمي المخلفات في المناهيل ما يؤدي الى انسدادها، وان اغلاق فتحات تصريف مياه الامطار يؤدي لمنع عبور المياه الى المناهيل، كما يجب وضع المخلفات التي تنتج عن قص الاشجار ومواد البناء وكذلك المخلفات الاخرى في الحاويات المخصصة لها حتى يتمكن عمال النظافة من ازالتها من الشوارع ، حيث إن إلقاءها في الشوارع يؤدي لانسداد فتحات تصريف المياه ما يتسبب في حدوث تجمعات مياه الامطار.