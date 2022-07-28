منخفض الهند الموسمي أدى إلى هبوب رياح جنوبية تتوغل في جنوب شبه الجزيرة العربية

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه يتمركز حاليا نطاق هائل من الضغط المنخفض يعرف بـ «منخفض الهند الموسمي» والذي يغطي المحيط الهندي والمناطق المجاورة له مثل الهند وشبه الجزيرة العربية ويصل تأثيره أحيانا إلى القارة الأوربية، لافتا إلى ان المنخفض تأثيره واضح على وسط شبه القارة الهندية كما يسبب نطاقا آخر من الضغط المنخفض وسط شبه الجزيرة العربية تبلغ قوته 995-1002 مليبار، مما نشأ عن وجود هذا المنخفض الجوي العميق هبوب رياح جنوبية تتوغل في جنوب شبه الجزيرة العربية التي ستنشط يوم غد مع رطوبة عالية نسبيا تصل أحيانا إلى 50% وسوف تتأثر منطقة الخليج العربي كلها بهذا الطقس مكونة جوا غائما ورطبا سوف يستمر حتى مساء يوم الاثنين المقبل، مضيفا ان المنطقة ستكون بصورة عامة تحت سيطرة رياح الكوس الرطبة التي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام الـ 10 المقبلة مع انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة وجو صحو وشبه غائم خلال هذه الفترة.

وأضاف الخبير الفلكي عادل المرزوق: منخفض الهند الموسمي يؤدي دائما إلى أنه تهب على جنوب شرق شبه الجزيرة العربية رياح جنوبية تكون بين معتدلة ونشطة في جنوب سلطنة عمان، وتهب على نطاقين منفصلين: الأول، رياح جنوبية تهب على منطقة خليج عمان ومضيق هرمز متوغلة إلى داخل الخليج العربي وصولا إلى الكويت وتجعل من المنطقة كلها مغطاة بغيوم بين عالية ومتوسطة الارتفاع، موضحا ان الغيوم العالية هي من نوع «السماحقية» أو «ذيل الحصان» كما تسمى، وهي على شكل خيوط رفيعة في السماء، أما الغيوم المتوسطة الارتفاع من نوع الغيوم الركامية الداكنة والثقيلة فهي التي أسقطت أمطارها أمس في دولة الإمارات العربية.

وتابع: أما النطاق الثاني من الرياح، فهو الرياح الموسمية التي تتوغل في سلطنة عمان مرورا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية شاملة ساحل الخليج العربي وصولا إلى الكويت، ملتقية هذه الرياح بالنطاق الأول من الرياح الجنوبية التي من المتوقع أن ترفع من درجات الحرارة وتسبب زيادة بنسبة الرطوبة في الجو ومشكلة في الوقت نفسه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وزاد: المنخفض هو الذي يسبب سقوط الأمطار الموسمية في شبه القارة الهندية، حيث تدخل الهند ابتداء من شهر أبريل من كل عام في الفترة المطيرة والتي تزداد خلال أشهر الصيف الثلاثة يونيو ويوليو وأغسطس، مبينا انها الفترة التي يطلق عليها في الهند اسم «البرصات» وتعني الأمطار الغزيرة التي تؤثر الآن على المحيط الهندي وتؤثر على منطقة جنوب شبه جزيرة العرب، حيث سقطت مساء أمس الأمطار الغزيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسببت السيول الجارفة.